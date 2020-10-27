На Сумщине двое сотрудников полиции попались на взятке 60 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

В Сумской области на получении взятки попались замначальника и начальник уголовного розыска одного из отделений полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

По данным следствия, правоохранители требовали денежные средства от предпринимателя, который занимался лесозаготовкой и реализацией древесины за несоздание препятствий в хозяйственной деятельности. В общем сотрудники полиции преследовали цель получить денежные средства в сумме около 60 тыс.грн.

27 октября оба полицейских задержаны во время получения части взятки в размере 17,5 тыс.грн.

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Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, задержанным в порядке ст. 208 УПК Украины готовятся сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должностей.