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взятка (5957) Нацполиция (15731) правоохранительные органы (2944) Сумская область (1840)

На Сумщине двое сотрудников полиции попались на взятке 60 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Сумской области на получении взятки попались замначальника и начальник уголовного розыска одного из отделений полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

На Сумщине двое сотрудников полиции попались на взятке 60 тыс. грн, - прокуратура 01

По данным следствия, правоохранители требовали денежные средства от предпринимателя, который занимался лесозаготовкой и реализацией древесины за несоздание препятствий в хозяйственной деятельности. В общем сотрудники полиции преследовали цель получить денежные средства в сумме около 60 тыс.грн.

27 октября оба полицейских задержаны во время получения части взятки в размере 17,5 тыс.грн.

На Сумщине двое сотрудников полиции попались на взятке 60 тыс. грн, - прокуратура 02

Также смотрите: Прокурор и инспектор Нацполиции вымогали $10 тыс. взятки за снятие ареста с недвижимости в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, задержанным в порядке ст. 208 УПК Украины готовятся сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должностей.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
Вся нечисть. все лодыри идут работать в мусарню.Все мусора и их дети идут в депутаты и президенты
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27.10.2020 18:14
+4
Мент ,це не фах,це спосіб життя !!!Як його не називай, мент залишиться ментом !!!))
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27.10.2020 18:22
+3
Кому что- а эти 'работают', и никакой коронавирус их не запугает
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27.10.2020 18:23
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Вся нечисть. все лодыри идут работать в мусарню.Все мусора и их дети идут в депутаты и президенты
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27.10.2020 18:14 Ответить
Недаром мусоров называют полчеловека...
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27.10.2020 18:28 Ответить
Па кльйопп єта тяшькай на наррьмальнихь риб"ять-рабатяхь.
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27.10.2020 23:42 Ответить
Или идут работать детьми мусоров(хотя, мусора, это меньшее зло чем прокуратура и суды), депутатов (почти все ******) и президентов (пока государственных деятелей среди всех президентов в Украине не было, каждый решал свои личные вопросы, маскируясь различными лозунгами).
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27.10.2020 19:05 Ответить
Мент ,це не фах,це спосіб життя !!!Як його не називай, мент залишиться ментом !!!))
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27.10.2020 18:22 Ответить
Кому что- а эти 'работают', и никакой коронавирус их не запугает
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27.10.2020 18:23 Ответить
Так они на короновирус исобирали!😆
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27.10.2020 18:28 Ответить
Щось я Вас третій день не пізнаю. Розчарування, чи звільнили?
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27.10.2020 18:43 Ответить
Проста на да службову платню підняти риб"яткамь до 5 тис. долярів хоча б.
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27.10.2020 23:43 Ответить
МОВА: правильна назва статті має виглядати наступним чином: На Сумщині двох співробітників поліції упіймали на хабарі... (оскільки поліцаї не могли самі себе упіймати)
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27.10.2020 18:37 Ответить
На глазах мельчают мусора, во до чего члены министерства буторных дел докатились.
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27.10.2020 18:42 Ответить
вот был бы хоть один новостной сайт, который бы публиковал такие новости: взяточник такой то получил 10 лет строгого режима с конфискацией, апелляционный суд оставил приговор без изменений.
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27.10.2020 18:51 Ответить
Єта.Єнфаррьмацєя за сікьрєчяна я єсьць.
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27.10.2020 23:44 Ответить
 
 