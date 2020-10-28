Одного из полицейских, фигуранта дела об изнасиловании в Кагарлыке, суд отпустил под домашний арест, - адвокат потерпевшей
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Голосеевский райсуд Киеве отпустил из-под стражи экс-полицейского Ярослава Левандюка, фигуранта дела о пытках и изнасиловании женщины в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТВ рассказала адвокат потерпевшей Злата Симоненко со ссылкой на прокурора по делу.
Сторона обвинения просила продолжить подозреваемому содержания под стражей, однако суд отпустил Левандюка под круглосуточный домашний арест. Сейчас есть только резолютивная часть решения, то есть пока неизвестна мотивация суда. Полный текст решения будет 2 ноября.
Симоненко отметила, что представители потерпевшей надеются на обжалование этого решения.
"Для освобождения лица, подозреваемого в особо тяжком преступлении, из-под стражи должны быть обоснованные основания. Что именно изменилось со времени избрания меры пресечения и почему изменилась мнение судьи, не понятно. Ждем полный текст решения ", - сказала адвокат.
Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.
Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.
ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.
22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.
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суспільство прагне справедливості, в першу чергу... деталі не мають вже значення, коли навіть мвс все визнало - хєращєнкі тут вищали "єта нє ми! згуладзе винаватая"... суспільство не забуде
Вас насилуют в отделении полиции, а "фигурант" не насилует, но сидит рядом и читает газету, следуя Вашей логике "это не значит, что он насиловал"... т.е. Вы будете обижены только на тех кто не посредственно в Вас проникал, а к тем кто не пытался помешать преступлению у Вас претензий не будет. Я правильно всё понял?
Це все що треба знати про ******* правоохоронну систему в Україні. Що вже казати за більш серйозні питання пов'язані з великими грошима, депутатами, олігархами…
Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи. DW
а ну ка, запевай хором о том, что "не.уй иметь п.зду"
идиотины, вы где?