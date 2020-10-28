РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11378 посетителей онлайн
Новости Происшествия
3 150 31
изнасилование (889) Киевская область (3537) суд (24696)

Одного из полицейских, фигуранта дела об изнасиловании в Кагарлыке, суд отпустил под домашний арест, - адвокат потерпевшей

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Одного из полицейских, фигуранта дела об изнасиловании в Кагарлыке, суд отпустил под домашний арест, - адвокат потерпевшей

Голосеевский райсуд Киеве отпустил из-под стражи экс-полицейского Ярослава Левандюка, фигуранта дела о пытках и изнасиловании женщины в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТВ  рассказала адвокат потерпевшей Злата Симоненко со ссылкой на прокурора по делу.

Сторона обвинения просила продолжить подозреваемому содержания под стражей, однако суд отпустил Левандюка под круглосуточный домашний арест. Сейчас есть только резолютивная часть решения, то есть пока неизвестна мотивация суда. Полный текст решения будет 2 ноября.

Симоненко отметила, что представители потерпевшей надеются на обжалование этого решения.

"Для освобождения лица, подозреваемого в особо тяжком преступлении, из-под стражи должны быть обоснованные основания. Что именно изменилось со времени избрания меры пресечения и почему изменилась мнение судьи, не понятно. Ждем полный текст решения ", - сказала адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изнасилование в Кагарлыке: ГБР планирует завершить расследование в октябре

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
Браво! Браво "судовій" системі України! Просто браво! Покидьки...
показать весь комментарий
27.10.2020 18:37
+19
Залишилося заарештувати потерпілу "за провокативні дії відносно поліцейських"
показать весь комментарий
27.10.2020 18:38
+15
Браво 144 судовой рехворме. Насильникам и убийцам домашний арест. Одного из полицейских, фигуранта дела об изнасиловании в Кагарлыке, суд отпустил под домашний арест, - адвокат потерпевшей - Цензор.НЕТ 1684
показать весь комментарий
27.10.2020 18:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Браво! Браво "судовій" системі України! Просто браво! Покидьки...
показать весь комментарий
27.10.2020 18:37 Ответить
кривосуддю браво...
показать весь комментарий
27.10.2020 18:38 Ответить
Фигурант не значит, что он насиловал.. Может просто был в той компании и не заявил о преступлении. Если Ваша жена или дочь кого-то случайно собьет на машине и смоется с места преступления. Потом вам все расскажет.. Интересно какой процент граждан заявят на свою семью.. А на этом сайте 60-90% лицемеров. Кого-то за что-то казнят, а на их месте сделали тоже самое.. или делают тоже самое.
показать весь комментарий
27.10.2020 18:52 Ответить
ого як вас зачепила тема... власний досвід?
суспільство прагне справедливості, в першу чергу... деталі не мають вже значення, коли навіть мвс все визнало - хєращєнкі тут вищали "єта нє ми! згуладзе винаватая"... суспільство не забуде Одного з поліцейських, фігуранта справи про зґвалтування в Кагарлику, суд відпустив під домашній арешт, - адвокат потерпілої - Цензор.НЕТ 5460
показать весь комментарий
27.10.2020 19:02 Ответить
Аміго,скажу тобі по секрету : свідків в сізо не тримають....
показать весь комментарий
27.10.2020 19:13 Ответить
Плохой пример. Он фигурант дела, а не знакомый "которому все рассказали".
Вас насилуют в отделении полиции, а "фигурант" не насилует, но сидит рядом и читает газету, следуя Вашей логике "это не значит, что он насиловал"... т.е. Вы будете обижены только на тех кто не посредственно в Вас проникал, а к тем кто не пытался помешать преступлению у Вас претензий не будет. Я правильно всё понял?
показать весь комментарий
27.10.2020 21:02 Ответить
"Андрій Осадчук також зазначив, що вже двоє підозрюваних у справі про катування "відпочивають вдома"." (c)

Це все що треба знати про ******* правоохоронну систему в Україні. Що вже казати за більш серйозні питання пов'язані з великими грошима, депутатами, олігархами…
показать весь комментарий
27.10.2020 20:55 Ответить
Залишилося заарештувати потерпілу "за провокативні дії відносно поліцейських"
показать весь комментарий
27.10.2020 18:38 Ответить
Це ще буде. Почекайте.
показать весь комментарий
27.10.2020 18:44 Ответить
Браво 144 судовой рехворме. Насильникам и убийцам домашний арест. Одного из полицейских, фигуранта дела об изнасиловании в Кагарлыке, суд отпустил под домашний арест, - адвокат потерпевшей - Цензор.НЕТ 1684
показать весь комментарий
27.10.2020 18:38 Ответить
идиотина, зелёная блевотина вернула назад всех судей януковощного периода, еще и головой над ними поставила портянкина! что ты блеешь, ослина тупая, про реформы?
показать весь комментарий
27.10.2020 18:41 Ответить
Залезь в свою нору змея соевая. Ето твой Петя такие рехвормы провел что все рыговские судьи вернулись в свои кресла и даже пошли на повышения. При Пете много судей даже из окупированных территорий в Киев приехали занимать тепленькие места
показать весь комментарий
27.10.2020 18:47 Ответить
Суров, ще раз, спеціально для вас. Одного з 73 відсотків. Ви зробили це разом!
Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи. DW
показать весь комментарий
27.10.2020 18:54 Ответить
А ще увесь РВВС нагородити. Ну а чому б ні?
показать весь комментарий
27.10.2020 18:39 Ответить
где защитники мусарни с песнями про "не.уй пить" из предыдущей темы про убийство водилы жигулей?
а ну ка, запевай хором о том, что "не.уй иметь п.зду"
идиотины, вы где?
показать весь комментарий
27.10.2020 18:39 Ответить
Мабуть дуже сексуально "озоботился", що прихворів!!!))
показать весь комментарий
27.10.2020 18:43 Ответить
Це ганьба !
показать весь комментарий
27.10.2020 18:43 Ответить
Вчера обезьянник, сегодня под залог, а завтра вонь в ряды Макакова. Ему нужны такие ценные кадры!
показать весь комментарий
27.10.2020 18:47 Ответить
Кастрировали предварительно?
показать весь комментарий
27.10.2020 18:49 Ответить
Нормально...на пресс-конференцию по их преступлению преЗЕдент не приходил, поэтому и отпустят чуть позже...
показать весь комментарий
27.10.2020 18:51 Ответить
Якщо мосурню будуть прсовати то вони не будуть захищати цю владу.
показать весь комментарий
27.10.2020 18:55 Ответить
Оказывается под домашний арест отпускают всех - взяточников, сепаратистов, уголовников. Всех кроме патриотов. Пока этих "судей" не ... толку не будет
Одного з поліцейських, фігуранта справи про зґвалтування в Кагарлику, суд відпустив під домашній арешт, - адвокат потерпілої - Цензор.НЕТ 3368
показать весь комментарий
27.10.2020 19:01 Ответить
Покидьки!
показать весь комментарий
27.10.2020 19:10 Ответить
осел конечно же сделать с этим ничего не может.....даже судью освободившего преступника уволить через совет правосудия...
показать весь комментарий
27.10.2020 19:19 Ответить
А нечего в миниюбке в мусарню ходить!
показать весь комментарий
27.10.2020 19:26 Ответить
осел!
показать весь комментарий
27.10.2020 20:46 Ответить
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!!!
показать весь комментарий
27.10.2020 20:18 Ответить
Залишилось тільки іменний пісталєт подарувати і в званні підвищити.
показать весь комментарий
27.10.2020 21:20 Ответить
 
 