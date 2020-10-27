РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11378 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныКиевские новости Местные выборы-2020
25 866 194
Киев (24534) Киевсовет (1339) Емец Леонид (207) Европейская Солидарность (998)

Стало известно сколько мандатов получат партии в Киевсовете: "ЕС"- 31, "Удар" - 30, "Еднисть" - 13, "Слуга народа" - 12, "Батькивщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Стало известно сколько мандатов получат партии в Киевсовете:

Стало известно сколько мандатов получат партии, прошедшие в Киевский городской совет.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил экс-нардеп, член списка "ЕС" в Киевсовет Леонид Емец, информирует Цензор.НЕТ.

"Новый состав Киевсовета: "ЕС"- 31, "Удар" - 30, "Еднисть" - 13, "Слуга народа" - 12, "Батькивщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10. Цифры - это мандаты, если кто-то не понял", - написал Емец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар

Стало известно сколько мандатов получат партии в Киевсовете: ЕС- 31, Удар - 30, Еднисть - 13, Слуга народа - 12, Батькивщина - 12, ОПЗЖ - 12, Голос - 10 01

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+41
Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 2584
показать весь комментарий
27.10.2020 18:55
+36
Эх. Повысить бы проходной барьер в столице до 15. Стало известно сколько мандатов получат партии в Киевсовете: "ЕС"- 31, "Удар" - 30, "Еднисть" - 13, "Слуга народа" - 12, "Батькивщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 1995
показать весь комментарий
27.10.2020 18:42
+36
Зонтику Верещук посвящается.... Стало известно сколько мандатов получат партии в Киевсовете: "ЕС"- 31, "Удар" - 30, "Еднисть" - 13, "Слуга народа" - 12, "Батькивщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 1326
показать весь комментарий
27.10.2020 18:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
в які роки це було?
показать весь комментарий
27.10.2020 21:46 Ответить
Удар і "Слуги" ?! Ви глузуєте ? Після усьої травлі на Кличка від СН ? Ніколи !!!
показать весь комментарий
27.10.2020 19:06 Ответить
если захочит Виталик быть полноценным мэром, а не свадебным генералом, то куда он денется
показать весь комментарий
28.10.2020 09:50 Ответить
Он был и остается полноценным мером, прекращай свое зеледрочерство! Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 7199
показать весь комментарий
28.10.2020 12:57 Ответить
Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 1809
показать весь комментарий
27.10.2020 19:08 Ответить
Влажныемечты идиота😝
показать весь комментарий
27.10.2020 19:36 Ответить
Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 427
показать весь комментарий
27.10.2020 19:04 Ответить
Оновлена київрада. Як буде виглядати.

Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 4930

І, хто що вміє, те і робить.
Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 7285
показать весь комментарий
27.10.2020 19:05 Ответить
тепер точно метро на Трою збудують. Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 1208
показать весь комментарий
28.10.2020 07:34 Ответить
нашо тобі там метро? Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 968
показать весь комментарий
28.10.2020 12:58 Ответить
Це з серіалу - перед виборами в кожне село метро? Бабло вже пішло на "велике будівництво"! Тепер ніяк краї не знайдуть.
показать весь комментарий
28.10.2020 19:18 Ответить
тепер чекаємо як Віталя буде чудити з коаліціядою і відправляє ЄС в опозицію.
показать весь комментарий
27.10.2020 19:06 Ответить
Київ відстояли. Інформація про результати виборів,як з поля бою ....от живемо....
показать весь комментарий
27.10.2020 19:09 Ответить
Все не так вже і погано. Могло бути набагато гірше.
показать весь комментарий
27.10.2020 19:20 Ответить
ес + удар =61
остальные - опозиция 59....
что и следовало ожидать ))))
показать весь комментарий
27.10.2020 19:23 Ответить
Я думаю в оппозиции будут ОПЗЖопи со "Слугами".
показать весь комментарий
27.10.2020 19:26 Ответить
Коли перед виборами українські патріотичні партії підписували меморандум взаєморозуміння, Жулька висунула умову, якщо там буде Порошенко, мене не буде, і до меморандуму не приєдналась. Батьківщина також буде в опозиції. Голос перед виборами наче заявляв,що у коаліцію з ЄС не піде, а на виборах мера Притула аж занадто котив бочку на Кличка, то невідомо, як партія співуна і гумориста поведе себе у міськраді. У всякому разі, Голос - це слабка ланка в українському патріотичному політичному таборі.
показать весь комментарий
27.10.2020 21:21 Ответить
То ти тупе,ти с жульки і батьківщини зробило дві різні шобли,голос жодного разу не гнав бочку на ЕС,напевно сосеш соску в слуг уродів???
показать весь комментарий
27.10.2020 21:31 Ответить
Дебіл, ти що дозу перебрав? Іди проспись. І менше соси, бо захлинешся.
показать весь комментарий
27.10.2020 22:05 Ответить
Сама Кіра сказала, що ворогN1 - ЄС.
показать весь комментарий
27.10.2020 22:20 Ответить
Воно ж, обділене Богом і людьми, не знає хто така та Кіра.
показать весь комментарий
28.10.2020 00:03 Ответить
61+59=110
вы точно из 25% умных?
показать весь комментарий
27.10.2020 21:21 Ответить
вот я не очень умный.
показать весь комментарий
27.10.2020 21:22 Ответить
Ну депутатов в киевской раде 120 и 61 + 59 = 120, а не 110

Зато вы АБСОЛЮТНО ВЕРНО ВЫССКАЗАЛИСЬ в следующем коментарии )))
показать весь комментарий
28.10.2020 12:15 Ответить
спасибо, кэп
показать весь комментарий
28.10.2020 12:39 Ответить
Нз, со ВСЕМИ бывает, в том числе и со мной
показать весь комментарий
28.10.2020 14:28 Ответить
Зебилье после обгаживания Виталия будет в киевраде полы мыть.
показать весь комментарий
27.10.2020 19:25 Ответить
По итогу- "ЕС" прибавила, "ОПЗЖ" прибавила. "Юля" и "СН" сильно убавили. Время сработала на Порошенко и Медведчука. В первом случае, украинцы забыли обиды и начали прощать Порошенко. Во втором- к вечно пророссийской аудитории вернулся избиратель, который в своё время усомнился в правильности выбора рос.вектора. Сейчас когда он разочаровался в "западных ценностях"(спасибо Порошенко и Зеленскому) он вернулся на круги своя.
показать весь комментарий
27.10.2020 19:25 Ответить
*время сработало...
показать весь комментарий
27.10.2020 19:26 Ответить
Главное из "западных ценностей" - это, прежде всего, система контроля власти , сильные общественные институты и законы, существенно осложняющие коррупцию. Где ты их увидел в Украине, когда? В чем народ разочаровался? Только в том, что на пути народа к демократическим ценностям всегда становитесь вы, совки и кацарылые, люто ненавидящие все, что мешает вам воровать.
показать весь комментарий
27.10.2020 20:51 Ответить
Извиняюсь, каким боком западные ценности к Зе!?
показать весь комментарий
27.10.2020 20:35 Ответить
Повернемось трохи назад. Вибори президента України:
2004 рік. Ющенко - 51,99%. Янукович - 44,20%
2010 рік. Тимошенко - 45,47%. Янукович 48,9
Проукраїнський патріотичний виборець з орієнтацією на європейські цінності (Ющенко-Тимошенко-Порошенко) як був, так і залишається, - це Захід, Київ і Центр. Проросійський виборець з цінностями руского міра від Януковича і партії регіонів перекочував до СН, ОПЗЖ, шарія, - це Південь і Схід. Великих змін не відбувається.
показать весь комментарий
27.10.2020 21:33 Ответить
к сожалению и это не смотря на войну и отвалившийся лохторат крыма и лугандона
показать весь комментарий
28.10.2020 09:24 Ответить
Гут ... Аби не пересварилися, як після 2004 р.
показать весь комментарий
27.10.2020 19:26 Ответить
в 2004 году инициатором развала оранжевых была косатая. если ее не будет то все будет нормально
показать весь комментарий
27.10.2020 19:30 Ответить
Вся рада при пэте вообще была нелегетимна
показать весь комментарий
27.10.2020 19:42 Ответить
абы шо ляпнуть?
показать весь комментарий
27.10.2020 19:47 Ответить
Та не, правда.
Ты забыл, наверное
показать весь комментарий
27.10.2020 20:00 Ответить
это по какой клнституции?раиськи? Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 8384
показать весь комментарий
27.10.2020 20:16 Ответить
Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 1493
показать весь комментарий
27.10.2020 19:29 Ответить
А Зеника обрали?
показать весь комментарий
27.10.2020 19:31 Ответить
Со слов ыксперда емца???
Ничосе
показать весь комментарий
27.10.2020 19:40 Ответить
Шо, жопошное, абыдна?!
показать весь комментарий
27.10.2020 19:45 Ответить
Экзитпол "Рейтинга" по выборам в горсовет Киева: "УДАР" - 21,3%, "ЕС" - 18%, "Слуга народа" - 9,5%, "Голос" - 7,2%, "Еднисть" - 6,8%, "ОПЗЖ" - 6,7%, "Батькивщина" - 6,6%

21.3+18+9.5+7.2+6.8+6.7+6.6=76.1
120 депутатов/76.1=1.58
Каждое умножаем на 1,58
34+28+15+11+11+11+10=120


Емец: "ЕС"- 31, "Удар" - 30, "Еднисть" - 13, "Слуга народа" - 12, "Батькивщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10
Рейтинг: "Удар" - 34, "ЕС"- 28, "Слуга народа" - 15, "Голос" - 11, "Еднисть" - 11, ОПЗЖ - 11, "Батькивщина" - 10 Ошибка выборки не превышает 1%

Или Емец дезинформирует
или Рейтинг - такая себе конторка
показать весь комментарий
27.10.2020 19:43 Ответить
Та желаемое за действительное, этот емец брехло старое
показать весь комментарий
27.10.2020 19:47 Ответить
официально результаты будут ,дай бог 6 ноября.а пока по экзитполам рейтинга.но емец тоже не на пустом месте сказал,по параллельному подсчету голосов.
показать весь комментарий
27.10.2020 20:19 Ответить
Кількість депутатів рахують не по екзитполах, а по протоколах виборчих дільниць з мокрими печатками. Вчора за інформацією вже було оброблено 99,5%, з того і рахуй.

Європейська солідарність"- 20%
Удар - 20%

ОПЗЖ - 7,7%;
Батьківщина - 7.4%;
Слуга народу - 7,4%;
Голос - 5,9%.

https://censor.net/ru/n3227231
показать весь комментарий
27.10.2020 21:44 Ответить
Что такое экзитпол?
показать весь комментарий
27.10.2020 22:35 Ответить
Пошукай у Google дізнаєшся. А заодно, прочитай що таке виборча дільниця і протокол голосування.
показать весь комментарий
27.10.2020 23:58 Ответить
Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 6141
показать весь комментарий
28.10.2020 00:11 Ответить
"Удар" и "Европейская солидарность" - по 20%;
"Единство" - 8,6%;
ОПЗЖ - 7,7%;
"Батькивщина" - 7.4%;
"Слуга народа" - 7,4%;
"Голос" - 5,9%

Тогда такой расклад:
"Удар" и "Европейская солидарность" - по 31;
"Единство" - 13;
ОПЗЖ, "Батькивщина", "Слуга народа" - по 12;
"Голос" - 9.
показать весь комментарий
27.10.2020 22:40 Ответить
ги) а шо там пальчевський, якому малювали ледь не перемогу в один тур)
показать весь комментарий
27.10.2020 19:51 Ответить
Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 8461
показать весь комментарий
27.10.2020 20:21 Ответить
Пиара на ютюбе было на много денег))) А потом за день другой его спалили и появилась анти реклама)))
показать весь комментарий
27.10.2020 20:31 Ответить
Киів, поздоровляю!!!🌷
Жопошні, геть!💩
показать весь комментарий
27.10.2020 19:51 Ответить
Якби не зажопінці , був би привід порадіти !!))
показать весь комментарий
27.10.2020 19:55 Ответить
Не відсотків,а мандатів, це трохи різні речі !!))
показать весь комментарий
27.10.2020 20:05 Ответить
Еє 31%, Удар 30%, тепер шо у малороської нечисті: зелені наркомани 12%, ******** 12%

Як тебе не любити, Києве мій!
показать весь комментарий
27.10.2020 20:11 Ответить
Чему радуешься ?? 24 % малороско прокацапской грязи для Киева это дохрена много!!!
показать весь комментарий
27.10.2020 20:16 Ответить
не преувеличивай: у слуг народа -не все прокацапская грязь!
показать весь комментарий
28.10.2020 01:57 Ответить
Эх как ты лихо в прокацапов записал
показать весь комментарий
28.10.2020 12:48 Ответить
Ну всё, следующие выборы президента явно что Порошенко вернётся) если конечно ЗЕ не развалит страну своими наркотупняками...
показать весь комментарий
27.10.2020 20:34 Ответить
Треба мати 80-81 мандат, тобто 67% від 120, щоб зеленький не завадив Кличку бути і керівником КМДА, як є зараз. Тобто, без Батьківщини не вийде, а вона сумнівна. Все ж таки, багато в Києві живе бидла.
показать весь комментарий
27.10.2020 20:54 Ответить
Усиление ЕС и ОПЗЖ и снижение "слуг" понятно. Зеленский попытался балансировать между двумя векторами, но в нынешних условиях это нереально, это при Кучме еще работало, но не сейчас. Поэтому скажем так восточный электорат снова ушел к экс-регионам, а западный добавил голосов Порошенко. Потому что быстро массовой "єдності" в Украине не будет.
Поэтому в самой партии Зеленского проблемы, потому что ее единство не в одинаковом видении развития страны, а в том, что есть прозападные, и провосточные, есть за ПЦУ, есть за УПЦ и так далее. Поэтому они не смогут долго быть вместе, потому что разновекторная партия обречена на провал, потому что два болельщика киевского Динамо (два вегетарианца, два охотника...) все равно разосрутся, если у них есть противоречения в другом. Так два избирателя Зеленского разосрутся, если один за ПЦУ, другой за УПЦ, один за отвечать на Донбассе, другой за не отвечать, один против русского языка, другой за и так далее.
Избиратели, ранее увидившие в Зеленском избавителя от коррупции, разочаровались, не увидев борьбу с коррупцией, и, опять же ожидаемо, ушли обратно к "своим" - не разновекторным, а вполне понятным, что эти четко за такой то курс, те - за такой-то.
показать весь комментарий
27.10.2020 21:02 Ответить
А почему кто-то сразу решил, что Удар и ЕС создадут коалицию?

Цифры заманчивые - 61 на двоих. Вот прям самым минимум, чтобы можно было создать коалицию (всего - 120). Но вот же первая ссылка внизу по похожим статьям: Партии УДАР, "Слуга народа" и "Батькивщина" уже договорились о формировании большинства в новом Киевсовете, - Лерос Хотя по данным из этой статьи на троих у них не получится коалиция. Голос со слугами не сольется, брать ОПЗЖ не станут. Остается партия Омельченко, что тоже как-то не так. По этой же причине ЕС не сможет создать коалицию без Удара.

Так что при текущем раскладе (если взять за реальность данные Емца) при отсутствии согласия между Ударом и ЕС вообще не понятно, как в Киевсовете создадут коалицию. Или будет солянка-треш, или вспомнят практику тушек, ну или поднимать вопрос о новых выборах.
показать весь комментарий
27.10.2020 21:14 Ответить
Не видавайте бажане за дійсне. У Європейської солідарності і Удару давня співпраця і тому ЄС підтримала Кличка на виборах мера, і не висунула свого кандидата. До речі ЄС закликала Голос, Батьківщину, Свободу та ін. патріотичні партії підтримати Кличка. А 61 - це якраз та необхідна цифра для коаліції. Інші партії, Єдність, Батьківщина і Голос також можуть приєднатись. Однозначно не будуть у коаліції, якби і захотіли, ОПЗЖ і Слуга народу, їх ніхто не візьме. Про це вже заявив Порошенко.
показать весь комментарий
27.10.2020 21:57 Ответить
позорище !!! Батьківщина на рівні за оцим лайнищем слугами урода.. Пригадаємо 2019-й рік, квітень.. Батьківщина була набагато нижча за рейтингом ніж слуги урода, а тепер слуги нижчі ніж Батьківщина. Лише за півтора роки просрати все це не аби який "талант" треба мати. Просрали свій рейтинг, просерають країну, просерають здоров'я громадян під час пандемії. Рукожопи у всьому, У ВСЬОМУ !!
показать весь комментарий
27.10.2020 21:17 Ответить
Браво вашим коментарям!!!
показать весь комментарий
27.10.2020 22:10 Ответить
Дякую)). Але краще б в нас не було приводу писати такі коментарі.. Це крик душі. ((
показать весь комментарий
28.10.2020 21:18 Ответить
сколько в Киеве переселенцев с востока?бежали от войны,от русских окупантов,а в Киеве голосуют за жопных и за поповых...
зачем тянуть русский мир в Киев???
сидели бы там и вкушали все прелести...
показать весь комментарий
27.10.2020 21:30 Ответить
вот когда примут закон о колаборантах,тогда любители русскага мира вообще сбегут в *********
показать весь комментарий
28.10.2020 01:59 Ответить
Ты явно не знаешь Киев. Там москвабад для многих до сих пор столица. И никаких переселенцев для этого не нужно.
показать весь комментарий
28.10.2020 12:52 Ответить
Коаліція у міськраді Києва: ЄС і Удар. Голова міськради (мер) Віталій Кличко. Секретар міськради Марина Порошенко. З чим усіх вітаю!
показать весь комментарий
27.10.2020 21:47 Ответить
опять порох слуг попустил...
показать весь комментарий
27.10.2020 22:54 Ответить
правда глаза колет, понимаю.
показать весь комментарий
27.10.2020 23:31 Ответить
«Опять»?
показать весь комментарий
28.10.2020 12:53 Ответить
Отже, корупція ЄС об"єднується з мафією Кличари і Києву приходить повний нок-аут, який порохом "пропах". Запам"ятайте "етат дєнь пабєди"...

Згадаймо Пороха і Кличару на сцені Майдану зимою 2014-го. Обидва клялися, що через тиждень Майдан буде блищати, як новий, а будівля Профспілок буде відновлена до весни, що до першої річниці Майдану в Києві буде музей Героїв Небесної Сотні... Зараз ми маємо НУЛЬ від обіцянок цих двох покидьків. Але зараз ці два уроди в Київміськраді будуть мати більшість голосів аж у 61 "штиків", проти 59-ти голосів від усіх інших сил, куди потрапили і опажопи. Ось така фігня, малятки. Просрали ми бюджет Києва. Податки, сплати, платежі киян підуть в кишені все тіх же корупціонерів і в общак мафії. Дякуємо плебсу за "перспективну" п"ятирічку.
показать весь комментарий
27.10.2020 23:01 Ответить
Ти, покидьок, спроси у свого зеленого покидька, скільки обіцянок і яких здійснив твій покидьок.
показать весь комментарий
28.10.2020 07:54 Ответить
эти хоть обещали,а зеленым макакам на Майдан вообще насрать
показать весь комментарий
28.10.2020 09:33 Ответить
За що голосували - те й маєте
показать весь комментарий
28.10.2020 12:55 Ответить
Найсмішніше -- це "Єдність". Витягли трупа_омельченка і знайшлося стільки киян-некроманів, що завели цей сморід до Київради Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 292 Тепер "омельченко" може продовжувати вбивати людей на пішохідних переходах.
показать весь комментарий
28.10.2020 09:18 Ответить
Стало відомо скільки мандатів отримають партії в Київраді: "ЄС" - 31, "Удар" - 30, "Єдність" - 13, "Слуга народу" - 12, "Батьківщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10 - Цензор.НЕТ 7666
показать весь комментарий
28.10.2020 09:27 Ответить
Очень шаткое положение у ЕС. Коалиция может быть какая угодно. Никому нельзя верить
показать весь комментарий
28.10.2020 12:01 Ответить
- Вы ко мне нам?

- Мы к вам, профессор депутаты - и вот по какому делу!

- Кто вы?
- Я Швондер Поршенко, она Вяземская Поршенинко, товарищ Пеструхин и товарищ Жаровкин.

- Скажите, это вас вселили в квартиру Фёдор-Палыча Саблина Киевраду?

- Нас!
- Боже, пропал дом Киеврада… что будет с паровым отоплением?
- Мы к вам, профессор депутаты, вот по какому делу! Мы, управление нашего дома штаба, пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома штаба, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир мест дома в Киевраде!
- Кто на ком стоял??? Потрудитесь излагать Ваши мысли яснее.
показать весь комментарий
28.10.2020 14:50 Ответить
Страница 2 из 2
 
 