РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11327 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныКиевские новости Местные выборы-2020
7 722 23
Киев (24534) Киевсовет (1339) Кличко (4512) мэр (1631) Притула Сергей (82) Голос партия (490)

Притула поздравил Кличко с победой и заверил, что фракция "Голоса" в Киевсовете будет сотрудничать с избирателями

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Притула поздравил Кличко с победой и заверил, что фракция

Заместитель председателя партии, член политсовета "Голоса" Сергей Притула подвел итоги избирательной кампании, оценил результаты выборов и сделал прогнозы о дальнейшей работе.

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Он поблагодарил "каждого, кто отдал свой голос на участках меня лично и за нашу команду в Киевсовет", волонтеров и коллег.

"Я чувствовал вашу поддержку на фоне довольно агрессивной и грязной пиар-кампании, которую развернули против меня политические оппоненты. Вы мотивировали не опускать рук и прокладывать свой путь! И мы, вопреки всему, получили свою фракцию в Киевсовете. Мы завели туда людей, которые станут вашими голосами в борьбе с произволом коррупционеров и застройщиков. И я буду и дальше рассчитывать на ваше плечо в помощи нашим депутатам. Потому, только в тесном взаимодействии общества и депутатского актива, такая борьба даст свои плоды", - пишет Притула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стало известно сколько мандатов получат партии в Киевсовете: "ЕС"- 31, "Удар" - 30, "Еднисть" - 13, "Слуга народа" - 12, "Батькивщина" - 12, ОПЗЖ - 12, "Голос" - 10

Есть в посте слова благодарности и тем, кто не проголосовал за Притулу.

"Это значит, что у меня впереди еще очень много работы, чтобы достучаться до ваших сердец! При отсутствии таких каналов коммуникации, которые были доступны для тех политсил, за которыми стоят влиятельные финансово-промышленные группы, у меня оставалось фактически два ресурса: соцсети и личное общение. Я рад был пройти эту кампанию "на ногах" по всему Киеву и встречаться с вами в каждом районе. Это позволило лучше вас услышать и углубиться в ваши проблемы. Далее наш депутатский корпус будет работать над их решением. И я не собираюсь отпускать их работу в свободное плавание", - заверил политик.

Он также констатировал, что "на седьмом году войны в столице воюющей страны возможен такой высокий результат представителя откровенно пророссийской политсилы", и призвал задуматься о совместной борьбе "за искоренение таких коллаборационистов с политической карты Украины".

По мнению Притулы, непочатый край и в работе по явке. "Конечно, фактор пандемии повлиял на явку. Но куда больше на посещаемость участков повлияли тотальное разочарование людей в том, что они могут своим голосом на что-то влиять, и незнание того, какие полномочия благодаря децентрализации перешли от центральной власти на места. Просветительская работа по этим вопросам - это крайне важно! Особенно среди молодежи, которая в очередной раз проиграла эти выборы дисциплинированным избирателям пенсионного возраста", - уверен политик.

Он поздравил Владимира Кличко с победой и пожелал выздоровления. "Надеюсь, что господин Кличко услышал и увидел во время этой кампании, киевлянам не нравится в городе. И будет работать над решением этих проблем более успешно, чем во время предыдущей каденции", - отметил Притула.

Также читайте: Депутаты "Голоса" зайдут в местные советы всех уровней от Львовщины до Донецкой области, - Совсун

"Все, что не убивает, делает сильнее! Моя первая мэрская кампания закончилась. Не с тем результатом, которого я ожидал, но и не трагедией вселенского масштаба. На самом деле, все только начинается!", - заявил заместитель председателя партии, член политсовета "Голоса" Сергей Притула.

Притула поздравил Кличко с победой и заверил, что фракция Голоса в Киевсовете будет сотрудничать с избирателями 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Притула и Дубинский выяснили отношения в эфире 1+1: "Мерзавец зарабатывал на фейках против Революции Достоинства!" "Тупое животное!". ВИДЕО

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Ведь у вас у Поющих Трусов главный враг был по вашим же безголосым словам были не РЫГоаналы а Порох!
показать весь комментарий
27.10.2020 19:15
+8
Единственный независимый был Порошенко (относительно). В целом, самостоятельная фигура!
показать весь комментарий
27.10.2020 19:43
+6
Ну так занимаются! Только ответственность не берут на себя Притула привітав Кличка з перемогою і запевнив, що фракція "Голосу" в Київраді співпрацюватиме з виборцями - Цензор.НЕТ 3565
показать весь комментарий
27.10.2020 20:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Они все так стремятся о нас заботиться , что больше пугает , чем радует .
показать весь комментарий
27.10.2020 19:14 Ответить
Притула допоміг мафії виграти вибори! А партія Голос вже не вперше унеможливлює об'єднання патріотів та демократів на виборах, виставляючи свого розкрученого кандидата, що робить об'єднання демократів та патріотів нецікавим для виборців! Це просто ігри мафії, а Притула просто актор, такий самий як і Вакарчук, який продає Україну за гроші!
показать весь комментарий
27.10.2020 19:20 Ответить
Партия Голос разочаровала и набрала мизер народных голосов. Это проигрышь и ганьба. Голоса не слышно и не видно, он безголосый и служит не избирателям, а олигархату как и абсолютное большинство партий Украины.
показать весь комментарий
27.10.2020 19:25 Ответить
Голос мафії.
показать весь комментарий
27.10.2020 19:32 Ответить
В спам 3.14дрило.
показать весь комментарий
27.10.2020 19:26 Ответить
Ведь у вас у Поющих Трусов главный враг был по вашим же безголосым словам были не РЫГоаналы а Порох!
показать весь комментарий
27.10.2020 19:15 Ответить
Брехня.
Не враг, а соперник, и не какой-то там "Порох", а ПЕС, которая пыталась поглотить Голос и исключительно по этой причине была соперником.
показать весь комментарий
27.10.2020 20:11 Ответить
Що то за пінчери дебільні, що голосували за Попова, вперед ватники в минуле.
показать весь комментарий
27.10.2020 20:15 Ответить
То електорат ОПЗЖ. У Києві також присутній
показать весь комментарий
27.10.2020 20:25 Ответить
Притула достойный человек С первых дней войны волонтер ВСУ деньгами и военными средствами защиты и обороны. Вот только мне не понятно сам Притула будет присутствовать в Киевсовте в качестве депутата?
показать весь комментарий
27.10.2020 19:20 Ответить
Ні.
показать весь комментарий
27.10.2020 23:40 Ответить
Кажуть, що Притула Пінчуковський. Хто точно знає дайте відповідідь це правда чи ні ? Як на мою думку, то усі вони залежать від якихось олігархів з кучменівських 90-х.
показать весь комментарий
27.10.2020 19:23 Ответить
Единственный независимый был Порошенко (относительно). В целом, самостоятельная фигура!
показать весь комментарий
27.10.2020 19:43 Ответить
Тада...сам себе олигарх.
Это как если бы лично Ахметов или Пинчук политикой занимались.
показать весь комментарий
27.10.2020 20:13 Ответить
Ну так занимаются! Только ответственность не берут на себя Притула привітав Кличка з перемогою і запевнив, що фракція "Голосу" в Київраді співпрацюватиме з виборцями - Цензор.НЕТ 3565
показать весь комментарий
27.10.2020 20:28 Ответить
Кличко с победой/ Потому что есть результат. Кличко: Киев без помощи правительства готовит дополнительные койки /построен корпус клиники -Кличко/ воду очищают как в европейских странах.- Кличко / Кличко: теплосети готовы. / Кличко открыл ./ Киев приобрел 200 автобусов, - Кличко ./ Киев выделил на доплаты медикам, - Кличко/. В отличие от кукареканья: Имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/ будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль/ Шмыгаль поручил создать/ Шмыгаль: рассчитывает /будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет / реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль.
показать весь комментарий
27.10.2020 19:45 Ответить
Притула лише пльонтався Кличкові під ногами. Мало бракувало, щоб Кличкові не вдалося перемогти у першому турі, бо в якогось кльоуна амбіції політичні проснулися. Колись люди таки розумніші були, бо з ганьбою прокатали Лобана, який хотів переплавити свою спортивну популярність у політичний капітал (якщо його совєцко-кацапські сентенції можна було назвати політичним капіталом).
показать весь комментарий
27.10.2020 20:01 Ответить
А Кличко в кого в ногах плентався?
показать весь комментарий
27.10.2020 20:17 Ответить
Не йшов би ти, чоловіче в ту політику, в якій неясно хто зверху(керує), досить одного шоумена "розважаючого" народ.
показать весь комментарий
27.10.2020 20:09 Ответить
"За відсутності таких каналів комунікації, які були доступні для тих політсил за якими стоять впливові фінансово-промислові групи...".
А за тобою "не стоїть" олігарх Пінчук та його канали ICTV та СТБ Притула привітав Кличка з перемогою і запевнив, що фракція "Голосу" в Київраді співпрацюватиме з виборцями - Цензор.НЕТ 8607, який хотів на виборах мера Києва провернути успіх Бєні на виборах президента 2019. Але кияни ситі по горло тим клоуном,що сидить на банковій, другий клоун на Хрещатику Києву не потрібен.
показать весь комментарий
27.10.2020 20:13 Ответить
Родственник одиозного вора-регионала? А прикидывался таким патриотом, кнур...
показать весь комментарий
27.10.2020 21:20 Ответить
Ці вибори показали страшенно низькій рівень якості політиків, тому вибір був вже не стільки за ідеологічною ознакою щодо розбудови майбутнього , як за те щоб бодай було не розвалено олігофренами каналізацію і хочаб було світло в будинках. Взагалі , потрібно робити якусь систему елементарного відбору нормальних політиків від ідіотів і убивць. Зараз Україна це Дикий захід США десь часів 1860 років, тут можна вбити охорону і вкрасти банківське золото, а потім бути обраним мером територіальної громади.
показать весь комментарий
28.10.2020 06:08 Ответить
 
 