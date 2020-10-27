Притула поздравил Кличко с победой и заверил, что фракция "Голоса" в Киевсовете будет сотрудничать с избирателями
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Заместитель председателя партии, член политсовета "Голоса" Сергей Притула подвел итоги избирательной кампании, оценил результаты выборов и сделал прогнозы о дальнейшей работе.
Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Он поблагодарил "каждого, кто отдал свой голос на участках меня лично и за нашу команду в Киевсовет", волонтеров и коллег.
"Я чувствовал вашу поддержку на фоне довольно агрессивной и грязной пиар-кампании, которую развернули против меня политические оппоненты. Вы мотивировали не опускать рук и прокладывать свой путь! И мы, вопреки всему, получили свою фракцию в Киевсовете. Мы завели туда людей, которые станут вашими голосами в борьбе с произволом коррупционеров и застройщиков. И я буду и дальше рассчитывать на ваше плечо в помощи нашим депутатам. Потому, только в тесном взаимодействии общества и депутатского актива, такая борьба даст свои плоды", - пишет Притула.
Есть в посте слова благодарности и тем, кто не проголосовал за Притулу.
"Это значит, что у меня впереди еще очень много работы, чтобы достучаться до ваших сердец! При отсутствии таких каналов коммуникации, которые были доступны для тех политсил, за которыми стоят влиятельные финансово-промышленные группы, у меня оставалось фактически два ресурса: соцсети и личное общение. Я рад был пройти эту кампанию "на ногах" по всему Киеву и встречаться с вами в каждом районе. Это позволило лучше вас услышать и углубиться в ваши проблемы. Далее наш депутатский корпус будет работать над их решением. И я не собираюсь отпускать их работу в свободное плавание", - заверил политик.
Он также констатировал, что "на седьмом году войны в столице воюющей страны возможен такой высокий результат представителя откровенно пророссийской политсилы", и призвал задуматься о совместной борьбе "за искоренение таких коллаборационистов с политической карты Украины".
По мнению Притулы, непочатый край и в работе по явке. "Конечно, фактор пандемии повлиял на явку. Но куда больше на посещаемость участков повлияли тотальное разочарование людей в том, что они могут своим голосом на что-то влиять, и незнание того, какие полномочия благодаря децентрализации перешли от центральной власти на места. Просветительская работа по этим вопросам - это крайне важно! Особенно среди молодежи, которая в очередной раз проиграла эти выборы дисциплинированным избирателям пенсионного возраста", - уверен политик.
Он поздравил Владимира Кличко с победой и пожелал выздоровления. "Надеюсь, что господин Кличко услышал и увидел во время этой кампании, киевлянам не нравится в городе. И будет работать над решением этих проблем более успешно, чем во время предыдущей каденции", - отметил Притула.
"Все, что не убивает, делает сильнее! Моя первая мэрская кампания закончилась. Не с тем результатом, которого я ожидал, но и не трагедией вселенского масштаба. На самом деле, все только начинается!", - заявил заместитель председателя партии, член политсовета "Голоса" Сергей Притула.
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Не враг, а соперник, и не какой-то там "Порох", а ПЕС, которая пыталась поглотить Голос и исключительно по этой причине была соперником.
Это как если бы лично Ахметов или Пинчук политикой занимались.
А за тобою "не стоїть" олігарх Пінчук та його канали ICTV та СТБ , який хотів на виборах мера Києва провернути успіх Бєні на виборах президента 2019. Але кияни ситі по горло тим клоуном,що сидить на банковій, другий клоун на Хрещатику Києву не потрібен.