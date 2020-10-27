РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11327 посетителей онлайн
Новости Общество Волонтеры для армии
13 578 23
Днепр_город (3761) смерть (9034) волонтеры (2543) Ян Осока (1501)

Волонтера бабушку Лю проводили в последний путь в Днепре. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Днепре попрощались с известной волонтеркой бабушкой Лю. На территории больницы им. Мечникова военный капеллан отец Дмитрий Поворотный провел церемонию отпевания.

Проститься с бабушкой Лю пришли волонтеры и патриоты Украины, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы познакомились с бабушкой Лю в 14-м. Она была знакома каждому волонтеру в штабе и в госпитале, каждому бойцу и волонтерам из команды Вокзал-Днепр. Это была маленькая женщина с огромным сердцем", - говорит о женщине-волонтерку председатель благотворительного фонда "Открытое сердце" Светлана Свердличенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умерла 91-летняя волонтер Людмила Твердохлиб (Бабуся Лю), помогавшая украин ским воинам с 2014 года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Волонтера бабушку Лю проводили в последний путь в Днепре 01
Волонтера бабушку Лю проводили в последний путь в Днепре 02
Волонтера бабушку Лю проводили в последний путь в Днепре 03

Указывается. что Людмила Григорьевна Твердохлиб застала Голодомор и Вторую мировую войну, и поэтому считала, что нужно помогать тем, кто защищает мир. По ее словам, ее дед был кобзарем, наследником казаков, он рассказывал ей о героическом прошлом украинской нации и ее героев. Летом и весной бабушка Лю самостоятельно выращивала цветы в саду и овощи на своем огороде. А потом продавала их в центре города. Вырученные деньги передавала в госпиталь на лечение бойцов и нужды армии.

Собирала деньги и продавала сувенирную продукцию, объявляя всем желающим, что просит "не для себя, а для сыновей", как ласково она называла всех бойцов.

Она регулярно приходила в центр помощи военнослужащим на железнодорожном вокзале Днепра, общалась с бойцами и молилась за Украину. Могла почти всю ночь рассказывать разные истории из своей жизни, читала стихи.

Женщина перенесла инсульт и долго болела, но до последнего помогала бойцам. Бабушку Лю похоронили на кладбище села Ясное Новокодацкого района".

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+40
Светлая Память!
показать весь комментарий
27.10.2020 19:17
+36
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ СВІТЛІЙ ДУШІ Волонтера бабушку Лю проводили в последний путь в Днепре - Цензор.НЕТ 4912
показать весь комментарий
27.10.2020 19:22
+28
земля пухом
показать весь комментарий
27.10.2020 19:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Светлая Память!
показать весь комментарий
27.10.2020 19:17 Ответить
земля пухом
показать весь комментарий
27.10.2020 19:21 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ СВІТЛІЙ ДУШІ Волонтера бабушку Лю проводили в последний путь в Днепре - Цензор.НЕТ 4912
показать весь комментарий
27.10.2020 19:22 Ответить
Покойся с Миром Бабушка Люда.
показать весь комментарий
27.10.2020 19:24 Ответить
зеленский вот кто достоін ордена а не піп московский яким ти роздаеш ордена украіни...яке ти еврей маеш до них відношення.
показать весь комментарий
27.10.2020 19:27 Ответить
Людина живе доти, доки про неї пам'ятають. Тож не забуваймо таких, вони достойні на безсмертя!!!
показать весь комментарий
27.10.2020 19:28 Ответить
ЧЕЛОВЕК ! Убогим никогда её не понять . Волонтера бабушку Лю проводили в последний путь в Днепре - Цензор.НЕТ 6760
показать весь комментарий
27.10.2020 19:29 Ответить
Вічна Слава і Вічна Пам'ять.
показать весь комментарий
27.10.2020 19:38 Ответить
Царство Небесне...
показать весь комментарий
27.10.2020 19:39 Ответить
Світла пам'ять ......... Волонтера бабушку Лю проводили в последний путь в Днепре - Цензор.НЕТ 3137
показать весь комментарий
27.10.2020 19:43 Ответить
Вічная память...але яким чином 35-го року народження -і 91 рік?
показать весь комментарий
27.10.2020 20:12 Ответить
По паспорту мабуть тоді багато робили помилок при записі. Коли я неї питав з якого Вона року то здається відповіла, що 20+ точно не пам'ятаю багату часу пройшло.
показать весь комментарий
27.10.2020 20:59 Ответить
Світла пам'ять Людині.
Спочивайте з Богом, Людмило Григорівно.
показать весь комментарий
27.10.2020 20:20 Ответить
Спочивай з миром.
показать весь комментарий
27.10.2020 20:25 Ответить
Хай спочиває з миром...
показать весь комментарий
27.10.2020 20:37 Ответить
Вічная пам"ять...
показать весь комментарий
27.10.2020 20:49 Ответить
Вічна пам'ять! Хай земля буде пухом! Одного не розумію чому так мало народу......
показать весь комментарий
27.10.2020 20:55 Ответить
Рая сладости сподоби Господи рабу Твою Людмилу.
показать весь комментарий
27.10.2020 21:03 Ответить
Спасибо, бабуля.
показать весь комментарий
27.10.2020 21:10 Ответить
Волонтерку бабусю Лю провели в останню путь у Дніпрі - Цензор.НЕТ 4925
показать весь комментарий
27.10.2020 21:19 Ответить
Вечная светлая память и земля пухом Бабушке Лю

Волонтерку бабусю Лю провели в останню путь у Дніпрі - Цензор.НЕТ 6163
показать весь комментарий
27.10.2020 22:39 Ответить
Волонтери! Давайте вшануємо бабусю гідним памятником.
показать весь комментарий
27.10.2020 23:12 Ответить
С.У.М.
показать весь комментарий
28.10.2020 09:37 Ответить
 
 