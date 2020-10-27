Волонтера бабушку Лю проводили в последний путь в Днепре. ФОТОрепортаж

В Днепре попрощались с известной волонтеркой бабушкой Лю. На территории больницы им. Мечникова военный капеллан отец Дмитрий Поворотный провел церемонию отпевания.

Проститься с бабушкой Лю пришли волонтеры и патриоты Украины, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы познакомились с бабушкой Лю в 14-м. Она была знакома каждому волонтеру в штабе и в госпитале, каждому бойцу и волонтерам из команды Вокзал-Днепр. Это была маленькая женщина с огромным сердцем", - говорит о женщине-волонтерку председатель благотворительного фонда "Открытое сердце" Светлана Свердличенко.

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Указывается. что Людмила Григорьевна Твердохлиб застала Голодомор и Вторую мировую войну, и поэтому считала, что нужно помогать тем, кто защищает мир. По ее словам, ее дед был кобзарем, наследником казаков, он рассказывал ей о героическом прошлом украинской нации и ее героев. Летом и весной бабушка Лю самостоятельно выращивала цветы в саду и овощи на своем огороде. А потом продавала их в центре города. Вырученные деньги передавала в госпиталь на лечение бойцов и нужды армии.

Собирала деньги и продавала сувенирную продукцию, объявляя всем желающим, что просит "не для себя, а для сыновей", как ласково она называла всех бойцов.

Она регулярно приходила в центр помощи военнослужащим на железнодорожном вокзале Днепра, общалась с бойцами и молилась за Украину. Могла почти всю ночь рассказывать разные истории из своей жизни, читала стихи.

Женщина перенесла инсульт и долго болела, но до последнего помогала бойцам. Бабушку Лю похоронили на кладбище села Ясное Новокодацкого района".