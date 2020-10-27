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Новости Политика УкраиныФоторепортаж Местные выборы-2020
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Киевская область (3537) фальсификации (1336) Сюмар (417) Европейская Солидарность (998)

Сюмар обнаружила подкуп и фальсификации на выборах в Борщаговской ОТО на Киевщине, против нее применили силу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

В Борщаговской ОТО на Киевщине, где по предварительным подсчетам голосов побеждает кандидат от партии "Европейская Солидарность", происходит массовый подкуп и фальсификация результатов.

Об этом сообщила народный депутат Виктория Сюмар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Сюмар отметила, что в приемной нынешнего главы Софиевской Борщаговки Алексея Кадебского обнаружила большие суммы наличности, списки избирателей с подписями, протоколы с мокрыми печатями, пачки паспортных данных. Также народный депутат сообщила, что когда она пыталась попасть на заседание УИК, на нее совершили нападение заместитель Кадебского и завхоз, который находится в состоянии алкогольного опьянения.

В здании, где происходят события, находится Территориальная избирательная комиссия, которая принимает протоколы с 17 избирательных участков Борщаговской ОТО, там же находится одна из УИК, и кабинет действующего председателя Петропавловской Борщаговки Кадебского, который также является кандидатом на пост главы ОТО.

Три участка, на которых победу одержал Кадебский, уже сдали протоколы. Остальные 14 участков, где одерживает победу кандидат от партии "Европейская Солидарность" Олесь Кудрик, почему-то не принимаются. Протоколы отправляются бесконечно на уточнение, чтобы викривить данные - говорит представитель "ЕС" Владислав Дзивидзинский. Он отметил, что по первым протоколам преимущество кандидата от партии "Европейская Солидарность" составляет 10% -12%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сюмар возглавила список "ЕС" на выборах в Киевский облсовет и готова сложить мандат нардепа

"Сейчас идут следственные действия. Сегодня перенесли заседание территориальной избирательной комиссии. Я пыталась зайти в кабинет господина Кадебского, чтобы предупредить его о недопустимости фальсификации. Здесь находилась его секретарша. Я увидела прямо у нее не столе протоколы с мокрыми печатями. Я пыталась это сфотографировать. Туда залетели два человека, они меня грубо выталкивали и дали даже по ребрам немного. Я вызвала полицию. Полиция нашлась быстро ", - расскала Сюмар.

Сюмар обнаружила подкуп и фальсификации на выборах в Борщаговской ОТО на Киевщине, против нее применили силу 01
Сюмар обнаружила подкуп и фальсификации на выборах в Борщаговской ОТО на Киевщине, против нее применили силу 02

"Сейчас следственные действия показали, что в этом кабинете была полная черная бухгалтерия. То есть здесь сейчас обнаружены и списки избирателей, и паспортные данные избирателей, и деньги в кульках, и сфальсифицированые удостоверения членов ТИК, а также протоколы, на которых стоят мокрые печати и которые просто заполняли", - отметила Сюмар.

Сюмар обнаружила подкуп и фальсификации на выборах в Борщаговской ОТО на Киевщине, против нее применили силу 03
Сюмар обнаружила подкуп и фальсификации на выборах в Борщаговской ОТО на Киевщине, против нее применили силу 04

"То есть человек в тот момент, когда я просто зашла в приемную, заполняла протоколы, фактически фальсифицировал выборы. И очевидно это вызвало такую ​​агрессию в отношении меня ", - пояснила нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар

"Я хочу поблагодарить работников полиции, быстро сработали. И собственно говоря, следственные действия, когда выламали двери в этот кабинет, из которого меня выталкивали и быстро закрыли люди, - выяснили и нашли все эти фактические доказательства фальсификации выборов в Борщаговской ОТГ ", - говорит народный депутат.

"Я написала заявление по факту препятствования деятельности народного депутата. Это уголовная статья. Но очевидно, что не только то, что меня избили, является главным нарушением. Очевидно, что то, что обнаружили в результате следственных действий - целую черную бухгалтерию фальсификации выборов, это уголовное преступление. Все это фиксируется сейчас Национальной полицией. Составляются соответствующие протоколы с понятыми. Все это сейчас будет изыматься для того, чтобы были проведены следственные действия. Я понимаю, что господину Кадебскому сейчас наверняка неприятно проигрывать после того, как он просидел 30 лет в должности сельского головы Петропавловской Борщаговки, но я думаю, что он находится под серьезным риском уголовной ответственности ", - отметила Сюмар.

Сюмар обнаружила подкуп и фальсификации на выборах в Борщаговской ОТО на Киевщине, против нее применили силу 05

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+57
Это где спалили зеленых!
а сколько эти чмыри зеЛены 'накрутили' где их не спалили!
и все равно так просрали со всеми фальсификациями!
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27.10.2020 20:22
+42
А мне хочется, что бы рыги и зебилы позавидовали мертвецам.
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27.10.2020 20:24
+40
Я думаю скоро! Не даром "Кровавый Пастор" сказал: -Мы были снисходительны к врагам!
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27.10.2020 20:26
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Это где спалили зеленых!
а сколько эти чмыри зеЛены 'накрутили' где их не спалили!
и все равно так просрали со всеми фальсификациями!
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27.10.2020 20:22 Ответить
А где в тексте статьи про "зелёных"? Этот Кадебский уже больше 30-и лет - сельський голова.
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27.10.2020 23:09 Ответить
Так ці голови перманентно знаходяться у партії діючої влади (кхм, шльондри політичні). А враховуючи вартість землі і вартість дозволів на будівництво у тій зоні- то є золоте дно...
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28.10.2020 03:27 Ответить
Спалили зелених?) Так у цілій державі вибори проходять уже 30 років, а лохторат голосує)
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28.10.2020 01:00 Ответить
Цілком згоден. А ви подивіться скільки лайків на коменти metal35 oleg1966, що це значить?

На мою думку, частково , це маніпуляція системи (мовляв, це все Зебобіки, а от якби не вони, то зажили би ми солодко - тобто боти і тролі лайкають) А частково, вишивата, що думає раз у вишиванці та з правильним хрестом на пузі, то можна робити те саме що й попередні 30 років.
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28.10.2020 09:42 Ответить
Моя думка щодо цього. Пропорційна виборча система є не прийнятною для держави через відсутність і непритаманність партійної структурованості для українського суспільства. Усі українські партії існуюють за рахунок приватного або зовнішнього капіталу, який потрібно відробляти, а то й примножувати. Така виборча система сприяє поширенню та укоріненню корупції в органах держаної влади, занепаду парламентаризму та демократії, депутати списочники, в результаті партійного відбору, апріорі виявляються гіршими представниками українського суспільства, зазвичай не представляють інтересів виборців, а лише інтереси олігархічних кланів - засновників таких партій, що доведено історією існування та діяльності таких партій. Організація, проведення та підрахунок результатів виборів в державі відбуваються де факто представниками цих партій, що є зацікавленими у результатах виборів на свою користь особами. За таких умов сподіватися на демократичні чесні та справедливі вибори є неможливим.
Не дивно, що виборці не захотіли йти на вибори і голосувати.
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28.10.2020 20:24 Ответить
Рыги уже начали завидовать ЗЕбилам
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27.10.2020 20:23 Ответить
А мне хочется, что бы рыги и зебилы позавидовали мертвецам.
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27.10.2020 20:24 Ответить
Я думаю скоро! Не даром "Кровавый Пастор" сказал: -Мы были снисходительны к врагам!
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27.10.2020 20:26 Ответить
и завхоз, который находится в состоянии алкогольного опьянения.

==================
Це нормальний стан усіх завгоспів. Сюмар виявила підкуп і фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ на Київщині, проти неї застосували силу - Цензор.НЕТ 1064
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27.10.2020 21:43 Ответить
Не варто. 😏 Зелені - це ті, хто вперше масово підуть під суд. Бо самі на себе надокументували купу злочинних діянь. Там доказова база настільки явна і багата, що ви крутити я буде неможливо.
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27.10.2020 20:26 Ответить
Так урановые рудники это похуже чем расстрел! Сюмар обнаружила подкуп и фальсификации на выборах в Борщаговской ОТО на Киевщине, против нее применили силу - Цензор.НЕТ 4249
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27.10.2020 20:27 Ответить
Похоже Аваков перешёл на светлую сторону!
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27.10.2020 20:24 Ответить
Так он четко знает когда и куда переходить надо в определенный момент...
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27.10.2020 20:28 Ответить
Может это была многоходовочка от Пороха? Он видел что проигрывает выборы оставил верного соратника в стане врага!
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27.10.2020 20:30 Ответить
Ахахаха)))))весело
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27.10.2020 20:31 Ответить
Фраза гавно не тонет подойдет?
Сюмар обнаружила подкуп и фальсификации на выборах в Борщаговской ОТО на Киевщине, против нее применили силу - Цензор.НЕТ 5828
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27.10.2020 20:30 Ответить
Ну не совсем Аваков гавно до сотруднечества с Януковичем в отличие от ТиМошонки он не опустился!
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27.10.2020 20:35 Ответить
Самая настоящая травля Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко хорошо показало что есть Аваков.
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27.10.2020 20:38 Ответить
Тут и не поспоришь. Я не знаю что надо сделать Авакову что-бы смыть этот зашквар! Единственное лично застрелить Медвейчука, Коломойского и Бойко с Ахметовым!
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27.10.2020 20:41 Ответить
Ну или если у этих троих патриотов к Авакову претензий не будет!
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27.10.2020 20:43 Ответить
Приведу пример из классики.
Виктор Гюго "1793 год"
По вине канонира, орудие на корабле не было закреплено должным образом и в шторм,
начало крушить все на палубе.
Этот же канонир, рискуя жизнью смог привязать орудие, остановив дальнейшие разрушения.
За свою храбрость, он был награжден медалью, а за халатность - расстрелян.
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27.10.2020 20:50 Ответить
Художественная литература отличается от жизни! Я думаю в реале медаль ему не дали тихо перевели на другой корабль! Котолампово это! Штирлиц тоже что-бы дослужится до штандартенфюрера СС должен не одну пакость советам сделать! Сюмар виявила підкуп і фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ на Київщині, проти неї застосували силу - Цензор.НЕТ 8236
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27.10.2020 20:59 Ответить
Я привожу это как метафору.
А "17 мгновений весны", безусловно изобилует косяками, как и многие книги или фильмы.
Но поставьте себя на место автора: если шлифовать каждую деталь и мелочь до идеала, то на само произведение, просто не хватит времени.
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27.10.2020 21:06 Ответить
Согласен, но мы с вами тут не худ литературу обсуждаем. Может действительно Порох оставил Авакова на ключевой должности в стане врага а может и нет. Дальше видно будет!
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27.10.2020 21:10 Ответить
Кстати, именно подобные случаи на британском флоте и послужили основой для идиомы "loose cannon"/ т.е., пушка не принайтовленная, свободная от привязи. Такая пушка под влиянием качки запросто может причинить фатальные разрушения кораблю. Сейчас это означает ...ээээ...ну, ближайшее - отморозок, человек без тормозов.
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27.10.2020 21:27 Ответить
Весьма познавательно!
При свободном переводе, может выйти что то типа "потерянной души".
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27.10.2020 21:31 Ответить
Угу, где-то так. Многие называют Трампа "loose cannon", for example.
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27.10.2020 21:47 Ответить
Тут тоже может бьіть вариант, настроить патриотическую часть общества против власти, и тупорьільій зеленский повелся. А может аваков и впрямь готов на все ради должности.
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27.10.2020 21:01 Ответить
Ч"їво єта бЄндьйоррифька ні дайоть пацанам дєламь за нємадца?
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27.10.2020 23:05 Ответить
Чи поліцейські атовці.
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27.10.2020 20:38 Ответить
Вибори канєшно жахливо пройшли.
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27.10.2020 20:25 Ответить
шапіто , а не вибори...
жахливіше і брудніше...не було, не буде і не треба)))
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27.10.2020 21:06 Ответить
После применения силыСюмар обнаружила подкуп и фальсификации на выборах в Борщаговской ОТО, против нее применили силу - Цензор.НЕТ 8813
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27.10.2020 20:25 Ответить
Ну до армии сосновых сосен зебобы ей далеко)
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27.10.2020 20:29 Ответить
умная и красивая. Такае сочетание у зебила не встретишь)
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27.10.2020 20:31 Ответить
+++ Там только Бубочка но он ещё не определился он умный или красивый! Дайте ему 100 дней! Сюмар виявила підкуп і фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ на Київщині, проти неї застосували силу - Цензор.НЕТ 7291
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27.10.2020 20:33 Ответить
Он тупой как пробка от шмурдюка.
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27.10.2020 21:20 Ответить
а это тебя совсем не интересует,кацапля? Сюмар виявила підкуп і фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ, проти неї застосували силу - Цензор.НЕТ 9818



Toтzе

В карельском ковидном госпитале после ремонта потолок рухнул на аппарат КТ.

Сюмар виявила підкуп і фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ, проти неї застосували силу - Цензор.НЕТ 2886
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27.10.2020 20:32 Ответить
два в одном ! шоб так попасть...постараться надо...
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27.10.2020 21:07 Ответить
у каждого свои стандарты красоты и ума. вот ваш
Сюмар виявила підкуп і фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ на Київщині, проти неї застосували силу - Цензор.НЕТ 6334
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27.10.2020 20:36 Ответить
***
надо ж попадется
отака херня
прямо на работе
и средь бела дня
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27.10.2020 21:17 Ответить
третьякова-мішок з целюллітом!
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27.10.2020 21:33 Ответить
Віджерла риляку і дупу нероба русккая тупорила на наших харчах.
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27.10.2020 23:07 Ответить
Зедебіл, ти хоч розумієш наскільки ти жалюгідний...?
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27.10.2020 20:41 Ответить
Звідки картинка?
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27.10.2020 20:42 Ответить
гэбня подогнала,нафотошопила Сюмар виявила підкуп і фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ на Київщині, проти неї застосували силу - Цензор.НЕТ 4899
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27.10.2020 20:52 Ответить
Сюмар виявила підкуп і фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ на Київщині, проти неї застосували силу - Цензор.НЕТ 9829
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28.10.2020 16:56 Ответить
Нихрена себе,дядька 30ть лет сидел на одном месте...теперь сядет в тюрьму)))
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27.10.2020 20:26 Ответить
Он жил напротив тюрьмы теперь будет жить напротив своего дома! Сюмар обнаружила подкуп и фальсификации на выборах в Борщаговской ОТО на Киевщине, против нее применили силу - Цензор.НЕТ 4274
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27.10.2020 20:28 Ответить
Отмажут
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27.10.2020 20:53 Ответить
Сюмар обнаружила подкуп и фальсификации на выборах в Борщаговской ОТО, против нее применили силу - Цензор.НЕТ 1709
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27.10.2020 20:27 Ответить
Сюмар обнаружила подкуп и фальсификации на выборах в Борщаговской ОТО на Киевщине, против нее применили силу - Цензор.НЕТ 1745 Сюмар обнаружила подкуп и фальсификации на выборах в Борщаговской ОТО на Киевщине, против нее применили силу - Цензор.НЕТ 1745 Сюмар обнаружила подкуп и фальсификации на выборах в Борщаговской ОТО на Киевщине, против нее применили силу - Цензор.НЕТ 1745 Сюмар обнаружила подкуп и фальсификации на выборах в Борщаговской ОТО на Киевщине, против нее применили силу - Цензор.НЕТ 9982
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27.10.2020 20:30 Ответить
🤣
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27.10.2020 21:15 Ответить
ааааааааааааа-ха-ха-ха.....................ржу в слух!!!! ой не могуууууу!!!!
(Кота испугал))))))
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27.10.2020 21:19 Ответить
Сюмар молодец
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27.10.2020 20:31 Ответить
Да тут на одну Сюмар посмотришь - сразу видно, что подкупают кого-то, или хотят совратить.
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27.10.2020 20:33 Ответить
Файна,сексуальна кобіта!! Все ОК !!))) Сюмар виявила підкуп і фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ на Київщині, проти неї застосували силу - Цензор.НЕТ 3788
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27.10.2020 20:46 Ответить
Так, немає політичної мобільності вниз. Наслідки радянської номенклатурної системи. В цьому плані "Голос" правильно робить - у людей є власний бізнес або є класними фахівцями, тому не тримаються за посади.
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27.10.2020 20:36 Ответить
"И они еще борются за почетное звание дома высокой культуры быта!" (с). Зе-дебіли,ви все просрали. Хоча це і не дивно...
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27.10.2020 20:36 Ответить
Вика, браво!
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27.10.2020 20:44 Ответить
Сюмар надо выступать в 95 квартале...
На участке, где побеждает представитель ЕС происходит массовый подкуп и фальсификации... Сюмар виявила підкуп і фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ на Київщині, проти неї застосували силу - Цензор.НЕТ 2835
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27.10.2020 20:46 Ответить
Ну ты туп как и любой ЗЕбил на данном участке побеждает представитель ЕС несмотря на фальсификации. Фальсификации выявила Сюмар!
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27.10.2020 21:11 Ответить
Для малограмотных повторю дословно:

В Борщаговской ОТО на Киевщине, где по предварительным подсчетам голосов побеждает кандидат от партии "Европейская Солидарность", происходит массовый подкуп и фальсификация результатов.
Об этом сообщила народный депутат Виктория Сюмар Источник: https://censor.net/ru/n3227456
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27.10.2020 21:49 Ответить
Ото буде конфузія, коли виявиться, що своїх спалили...
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27.10.2020 22:16 Ответить
Ти ідіот.
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27.10.2020 21:49 Ответить
"...коли вона намагалася потрапити на засідання ДВК, на неї скоїли напад заступник Кадебського та завгосп, який перебував у стані алкогольного сп'яніння..." Джерело: https://censor.net/ua/n3227456
Дякую, давно так не сміявся
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27.10.2020 21:25 Ответить
Протоколы рукой секретарши. Проверьте другие участки. Эта система выборов показала полную не состоятельность
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27.10.2020 21:30 Ответить
Оце чуйка у Вікторії! Не інакше серце підказало. Їй би на митницю...
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27.10.2020 22:14 Ответить
Тоді б митниця залишилася без митників.
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27.10.2020 23:15 Ответить
Короче, учитывая, что ЗЕлупы при власти и всегда действовали и действуют грязными методами, то от набравшего ими можно смело отминусовывать процентов 30.
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27.10.2020 22:23 Ответить
...точно і приплюсувати до ЄС. Бо щось теж не густо. Ще би у шаро_обів та опожопівців з відсотків 10 відкусити - то можна і перемогу святкувати.
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27.10.2020 22:28 Ответить
Вася, Байдену плюсуй Сюмар виявила підкуп і фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ на Київщині, проти неї застосували силу - Цензор.НЕТ 5386
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28.10.2020 05:46 Ответить
...не сси, я, якщо що, ложку мимо рота, не пронесу.
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28.10.2020 10:00 Ответить
Ті славнозвісні 73% також викликають смутньіе сомненья...
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28.10.2020 05:46 Ответить
Виктория Сюмар оригинал приятное лицо
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27.10.2020 22:56 Ответить
Вона не ширпотреб, а індпошив)) і справжня патріотка. Спасибі їй.
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28.10.2020 05:51 Ответить
Мразь сидела на должности 30 лет, и при сывочолом похоже отлично себя чухала. Но сиравновинаватызыбилы. Странная порохоцефально-идолопоклонническая философия...
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27.10.2020 23:50 Ответить
Софіївська Борщагівка і Петропавлівська Борщагівка мабуть самі корумповані села у Київській області.
Туди треба загнати батальйон слідчих, щоб навести порядок.
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28.10.2020 08:43 Ответить
Сюмар виявила підкуп і фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ на Київщині, проти неї застосували силу - Цензор.НЕТ 7075
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28.10.2020 09:51 Ответить
 
 