Сюмар обнаружила подкуп и фальсификации на выборах в Борщаговской ОТО на Киевщине, против нее применили силу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Борщаговской ОТО на Киевщине, где по предварительным подсчетам голосов побеждает кандидат от партии "Европейская Солидарность", происходит массовый подкуп и фальсификация результатов.

Об этом сообщила народный депутат Виктория Сюмар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Сюмар отметила, что в приемной нынешнего главы Софиевской Борщаговки Алексея Кадебского обнаружила большие суммы наличности, списки избирателей с подписями, протоколы с мокрыми печатями, пачки паспортных данных. Также народный депутат сообщила, что когда она пыталась попасть на заседание УИК, на нее совершили нападение заместитель Кадебского и завхоз, который находится в состоянии алкогольного опьянения.

В здании, где происходят события, находится Территориальная избирательная комиссия, которая принимает протоколы с 17 избирательных участков Борщаговской ОТО, там же находится одна из УИК, и кабинет действующего председателя Петропавловской Борщаговки Кадебского, который также является кандидатом на пост главы ОТО.

Три участка, на которых победу одержал Кадебский, уже сдали протоколы. Остальные 14 участков, где одерживает победу кандидат от партии "Европейская Солидарность" Олесь Кудрик, почему-то не принимаются. Протоколы отправляются бесконечно на уточнение, чтобы викривить данные - говорит представитель "ЕС" Владислав Дзивидзинский. Он отметил, что по первым протоколам преимущество кандидата от партии "Европейская Солидарность" составляет 10% -12%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сюмар возглавила список "ЕС" на выборах в Киевский облсовет и готова сложить мандат нардепа

"Сейчас идут следственные действия. Сегодня перенесли заседание территориальной избирательной комиссии. Я пыталась зайти в кабинет господина Кадебского, чтобы предупредить его о недопустимости фальсификации. Здесь находилась его секретарша. Я увидела прямо у нее не столе протоколы с мокрыми печатями. Я пыталась это сфотографировать. Туда залетели два человека, они меня грубо выталкивали и дали даже по ребрам немного. Я вызвала полицию. Полиция нашлась быстро ", - расскала Сюмар.





"Сейчас следственные действия показали, что в этом кабинете была полная черная бухгалтерия. То есть здесь сейчас обнаружены и списки избирателей, и паспортные данные избирателей, и деньги в кульках, и сфальсифицированые удостоверения членов ТИК, а также протоколы, на которых стоят мокрые печати и которые просто заполняли", - отметила Сюмар.





"То есть человек в тот момент, когда я просто зашла в приемную, заполняла протоколы, фактически фальсифицировал выборы. И очевидно это вызвало такую ​​агрессию в отношении меня ", - пояснила нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар

"Я хочу поблагодарить работников полиции, быстро сработали. И собственно говоря, следственные действия, когда выламали двери в этот кабинет, из которого меня выталкивали и быстро закрыли люди, - выяснили и нашли все эти фактические доказательства фальсификации выборов в Борщаговской ОТГ ", - говорит народный депутат.

"Я написала заявление по факту препятствования деятельности народного депутата. Это уголовная статья. Но очевидно, что не только то, что меня избили, является главным нарушением. Очевидно, что то, что обнаружили в результате следственных действий - целую черную бухгалтерию фальсификации выборов, это уголовное преступление. Все это фиксируется сейчас Национальной полицией. Составляются соответствующие протоколы с понятыми. Все это сейчас будет изыматься для того, чтобы были проведены следственные действия. Я понимаю, что господину Кадебскому сейчас наверняка неприятно проигрывать после того, как он просидел 30 лет в должности сельского головы Петропавловской Борщаговки, но я думаю, что он находится под серьезным риском уголовной ответственности ", - отметила Сюмар.