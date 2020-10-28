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Из фонда борьбы с СOVID-19 на дороги потратили 16,3 млрд грн, 6,7 - на помощь безработным, 2,6 - на доплаты врачам, 2,4 - на доплаты полицейским. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Из 32 млрд гривен фонда борьбы с коронавирусом большая половина - 16,3 млрд. грн было потрачено на строительство дорог.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Зеркало недели" 

Отмечается, что 16,3 млрд. было потрачено на строительство дорог. На помощь безработным было выделено 6.77 млрд грн. Из фонда борьбы с СOVID-19 на дороги потратили 16,3 млрд грн, 6,7 - на помощь безработным, 2,6 - на доплаты врачам, 2,4 - на доплаты полицейским 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
На Шо угодно тільки не на боротьбу с СOVIDом...
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27.10.2020 20:41
+7
Бінго!

Из фонда борьбы с СOVID-19 на дороги потратили 16,3 млрд грн, 6,7 - на помощь безработным, 2,6 - на доплаты врачам, 2,4 - на доплаты полицейским - Цензор.НЕТ 8792
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27.10.2020 20:44
+7
Из фонда борьбы с СOVID-19 на дороги потратили 16,3 млрд грн, 6,7 - на помощь безработным, 2,6 - на доплаты врачам, 2,4 - на доплаты полицейским - Цензор.НЕТ 2009
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27.10.2020 20:52
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Все по плану, порядок как в Украине.
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27.10.2020 20:39 Ответить
Статья КК:
"нецільове використання бюджетних коштів (розтрата)"
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27.10.2020 20:53 Ответить
это уже вчерашний день. Читайте здесь
https://zaxid.net/*****************************************************************************************
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27.10.2020 21:03 Ответить
Зеленський акумулював гроші для боротьби з коронавірусом, але не зміг знайти фахівців які можуть ефективно витратити ці гроші з користю і тому гроші пустили на інші витрати! Головна проблема Зеленського це непрофесіонали навколо!
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27.10.2020 21:10 Ответить
твой зелебенский ограбил местные бюджеты. От этого и танцуй
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27.10.2020 21:57 Ответить
а що в Україні коли небудь було цільовим?
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27.10.2020 21:06 Ответить
На Шо угодно тільки не на боротьбу с СOVIDом...
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27.10.2020 20:41 Ответить
Маску носишь?
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27.10.2020 20:47 Ответить
Нет. Я уже переболел КОВИДом
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27.10.2020 21:34 Ответить
надежда только шо Ковид помрет со смеху глядя на вотето всьо
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27.10.2020 20:43 Ответить
Бінго!

Из фонда борьбы с СOVID-19 на дороги потратили 16,3 млрд грн, 6,7 - на помощь безработным, 2,6 - на доплаты врачам, 2,4 - на доплаты полицейским - Цензор.НЕТ 8792
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27.10.2020 20:44 Ответить
А теперь физдите деньги онкобольных...очень надеюсь,что Порошенко расскажет это на Западе
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27.10.2020 20:45 Ответить
Не мешало бы и на Юго-Востоке (батькивщине ЗЕ)
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27.10.2020 20:55 Ответить
Скажу більше. У мене в місті ковідних приймає три лікарні. І лише одна, інфекційна, лікує безкоштовно. Решта дві, повністю за рахунок хворих. І суми досить рідко становлять 1000 гривень на добу. Зазвичай вони значно вищі. Так що Степанов зі своїм безкоштовним лікуванням ковіду йде просто нахер!
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27.10.2020 20:58 Ответить
Эй! Зелёные! Я полюбил Владимира Зеленского, горячо поддерживаю все его начинания, ещё никто так не смог опустить зебуинов как он😁
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27.10.2020 20:45 Ответить
Два питання:
1. Цікаво чим займались правоохоронні органи до появи в країні короновіруса, якщо на підтримку правопорядку виділено 2,7 млрд. грн?
2. Хто буде забезпечувати праавопорядок коли будуть "освоєні" всі 2,7 млрд. грн?
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27.10.2020 20:50 Ответить
Из фонда борьбы с СOVID-19 на дороги потратили 16,3 млрд грн, 6,7 - на помощь безработным, 2,6 - на доплаты врачам, 2,4 - на доплаты полицейским - Цензор.НЕТ 2009
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27.10.2020 20:52 Ответить
Доплаты врачам равны доплатам силовиков, ахаха. Все, что нужно знать о борьбе с ковидом.
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27.10.2020 20:56 Ответить
Ну чого зїлись на ВОЛОДИМИРА ОЛЕКС....... ,хіба погано,що в Україні з*являються гарні дороги,все вам НЕ ТАК,ось на цвинтарь повезуть ГАРНОЮ ДОРОГОЮ З фонду боротьби з СOVID-19 на дороги витратили 16,3 млрд грн, 6,7 - на допомогу безробітним, 2,6 - на доплати лікарям, 2,4 - на доплати поліцейським - Цензор.НЕТ 211
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27.10.2020 20:58 Ответить
Короновирусный фонд ? не было такого. Это фейк от Зеленского, Шмыгаля и Степанова З фонду боротьби з СOVID-19 на дороги витратили 16,3 млрд грн, 6,7 - на допомогу безробітним, 2,6 - на доплати лікарям, 2,4 - на доплати поліцейським - Цензор.НЕТ 6780. Не верите? Читайте З фонду боротьби з СOVID-19 на дороги витратили 16,3 млрд грн, 6,7 - на допомогу безробітним, 2,6 - на доплати лікарям, 2,4 - на доплати поліцейським - Цензор.НЕТ 8797Никакого коронавирусного фонда не существовало, название возникло случайно, - Кубраков
З фонду боротьби з СOVID-19 на дороги витратили 16,3 млрд грн, 6,7 - на допомогу безробітним, 2,6 - на доплати лікарям, 2,4 - на доплати поліцейським - Цензор.НЕТ 1326
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27.10.2020 21:00 Ответить
За подобные шалости Пороха, наверное, уже-бы разорвали... А для зелёной банды, всё в порядке вещей, просто статистика...
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27.10.2020 21:03 Ответить
Как сказал товарищ Ленин - это не наш путь. А перефразируя Папанова добавлю - Сядут усе!
З фонду боротьби з СOVID-19 на дороги витратили 16,3 млрд грн, 6,7 - на допомогу безробітним, 2,6 - на доплати лікарям, 2,4 - на доплати поліцейським - Цензор.НЕТ 6580
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27.10.2020 21:07 Ответить


Каменяр

2 тижні до виборів:
"Я хочу почути твою думку про довічне ув'язнення за корупцію...."

2 дні після виборів:
Відміняє кримінальне покарання за недостовірне декларування
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27.10.2020 21:03 Ответить
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Из фонда борьбы с СOVID-19 на дороги потратили 16,3 млрд грн. ...."
Фонд боротьби з COVID-19 скінчився і гроші на дороги стали відбирати вже у..... онкохворих:

З фонду боротьби з СOVID-19 на дороги витратили 16,3 млрд грн, 6,7 - на допомогу безробітним, 2,6 - на доплати лікарям, 2,4 - на доплати поліцейським - Цензор.НЕТ 8515
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27.10.2020 21:08 Ответить
Та воно мститься - дурне й юродливе.
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27.10.2020 21:09 Ответить
одне слово - підараси. в районних лікарнях хтось перебував? ну як вам умови? чисті гандони.
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27.10.2020 21:11 Ответить
страна непуганых идиотов
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27.10.2020 21:34 Ответить
Кстати, по возможному будущему карантину можно судиться и выиграть _https://kovid-korona.blogspot.com/2020/10/blog-post_21.html. Вот только кто это будет делать ОТГ или волонтёры?
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27.10.2020 23:28 Ответить
 
 