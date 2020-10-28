Из фонда борьбы с СOVID-19 на дороги потратили 16,3 млрд грн, 6,7 - на помощь безработным, 2,6 - на доплаты врачам, 2,4 - на доплаты полицейским. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество
Из 32 млрд гривен фонда борьбы с коронавирусом большая половина - 16,3 млрд. грн было потрачено на строительство дорог.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Зеркало недели"
Отмечается, что 16,3 млрд. было потрачено на строительство дорог. На помощь безработным было выделено 6.77 млрд грн.
Топ комментарии
+8 Злий Грицько
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+7 Отто Кац 9b40776d
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"нецільове використання бюджетних коштів (розтрата)"
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1. Цікаво чим займались правоохоронні органи до появи в країні короновіруса, якщо на підтримку правопорядку виділено 2,7 млрд. грн?
2. Хто буде забезпечувати праавопорядок коли будуть "освоєні" всі 2,7 млрд. грн?
Каменяр
2 тижні до виборів:
"Я хочу почути твою думку про довічне ув'язнення за корупцію...."
2 дні після виборів:
Відміняє кримінальне покарання за недостовірне декларування
Фонд боротьби з COVID-19 скінчився і гроші на дороги стали відбирати вже у..... онкохворих: