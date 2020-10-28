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Киевская область (3537) местные выборы (2145) Васильков (178) Дубинский Александр (413)

Скандал на выборах в Василькове: кандидат в главы ОТГ Баласинович заявляет о давлении "титушек" и Дубинского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Скандал на выборах в Василькове: кандидат в главы ОТГ Баласинович заявляет о давлении

Параллельный подсчет голосов не оставляет сомнения в том, кто выиграл выборы председателя Васильковской объединенной территориальной громады в Обуховском районе Киевщины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила кандидат в главы Васильковской ОТГ (самовыдвижение) Наталья Баласинович.

"Я с большим отрывом побеждаю на этих выборах. По параллельным подсчетам. Уже большинство участков сдали свои протоколы в ТИК. Следующий мой оппонент почти вполовину меньше голосов получил: у меня 30%, у него 16%. Абсолютно честная победа, но "Слуги народа", именно действующий народный депутат на нашем округе господин Александр Дубинский никак не может успокоиться тем, что Васильковская ОТГ определила ответственно, как "слуги народа" беспокоились о Васильковщине на протяжении полутора лет и совершенно не поддержали их кандидата Андрея Шевченко", - заявила Баласинович.

По ее словам, теперь на членов теризбиркома оказывают давление, их запугивают.

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"Слуг народа" дали команду заменить председателя территориальной избирательной комиссии. Поставили Виктора Панджакидзе - известного десятилетиями в Василькове провокатора, человека, который уже не один раз фальсифицировал выборы, срывал избирательную гонку в Василькове. Сейчас прислали два автобуса "титушек". Они все находятся на территории ТИК и пытаются сорвать избирательный процесс. Говорят, что лично господин Дубинский дал указание, что он не хочет признавать поражение в Василькове, поэтому всякими способами нужно сорвать выборы в Василькове и признать их недействительными. Но это фактически невозможно, потому что разрыв практически полторы тысячи голосов", - уверена Баласинович.

Оказывалось давление и в ночь выборов - на участках выключали свет, работали с генераторами. Кроме того, в этом замешана местная полиция. Она напрямую вмешивается в избирательный процесс, фабрикует подозрения на членов участковых комиссий.

"Тут абсолютно ручной стоит начальник полиции Астафьев Андрей Андреевич, который хочет выслужиться, стать генералом. Он выполняет все прямые указания Дубинского и действует не в интересах громады, не защищает порядок, а просто выслуживается перед народным депутатом. Мы за этим уже наблюдаем полгода", - пояснила кандидат на должность главы ОТГ.

По словам Баласинович, результаты должны объявить сегодня, однако процесс будут пытаться затянуть, не дать огласить победителя: "Но я думаю, что это не удастся - большинство людей в комиссии сознательные. Вчера уже были попытки поджечь ТИК, чтобы уничтожить бюллетени. Мы переживаем, чтоб эти "титушки" не украли бюллетени".

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Также она заявила о планах обратиться к министру внутренних дел Арсену Авакову, чтобы он обеспечил защиту и чтобы полиция помогла довести до конца честный избирательный процесс.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+27
Давление на членов ТИК, два автобуса "титушек" и содействие полиции, - кандидат в главы ОТГ на Киевщине заявляет о вмешательстве Дубинского - Цензор.НЕТ 1127
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27.10.2020 21:09
+23
Сподіваюся, що Дубинський закінчить так само як і Бузина.
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27.10.2020 21:11
+23
Давление на членов ТИК, два автобуса "титушек" и содействие полиции, - кандидат в главы ОТГ на Киевщине заявляет о вмешательстве Дубинского - Цензор.НЕТ 1082Давление на членов ТИК, два автобуса "титушек" и содействие полиции, - кандидат в главы ОТГ на Киевщине заявляет о вмешательстве Дубинского - Цензор.НЕТ 9634
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27.10.2020 21:19
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Давление на членов ТИК, два автобуса "титушек" и содействие полиции, - кандидат в главы ОТГ на Киевщине заявляет о вмешательстве Дубинского - Цензор.НЕТ 1127
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27.10.2020 21:09 Ответить
Давление на членов ТИК, два автобуса "титушек" и содействие полиции, - кандидат в главы ОТГ на Киевщине заявляет о вмешательстве Дубинского - Цензор.НЕТ 1082Давление на членов ТИК, два автобуса "титушек" и содействие полиции, - кандидат в главы ОТГ на Киевщине заявляет о вмешательстве Дубинского - Цензор.НЕТ 9634
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27.10.2020 21:19 Ответить
Сподіваюся, що Дубинський закінчить так само як і Бузина.
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27.10.2020 21:11 Ответить
Давление на членов ТИК, два автобуса "титушек" и содействие полиции, - кандидат в главы ОТГ на Киевщине заявляет о вмешательстве Дубинского - Цензор.НЕТ 8220
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27.10.2020 21:18 Ответить
Лайнер уже отчалил, на палубе весело, впереди вроде бы длительное приятное путешествие, но пресловутый айсберг, а точнее, их множество уже поджидают на маршруте.
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27.10.2020 21:18 Ответить
как мохнорылый жопу рвёт
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27.10.2020 21:19 Ответить
Вот это ******** на этих выборах! Кивалов отдыхает!
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27.10.2020 21:23 Ответить
Балансинович? Пригадую, в липні минулого року був скандал, пов'язаний з нею... Пригадую, її виключили з №33 списку ЄС до Верховної Ради...
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27.10.2020 21:23 Ответить
Зараз косить під самовисуванку
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27.10.2020 21:27 Ответить
Розказую про той скандал. Чоловік Баласинович (бувший) сидів із коханкою в кафе. Дружина їх спалила і обклала триповерховим. Відео дали дубінському і він (майстер фейків) назвав відео "Баласинович ображає жінку поліцейську".
Баласинович дійсно займає перше місце (бачив протоколи по багатьох дільницях). До того ж на всіх дільницях були представники зєлі.
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28.10.2020 03:19 Ответить
Співробітники Служби безпеки України затримали в Київській області двох учасників однієї з громадських організацій, яку фінансували народні депутати для участі в рейдерських захопленнях, мітингах та акціях протесту. Про затримання повідомляється у п'ятницю, 23 жовтня, на сайті СБУ.
"Встановлено, що об'єднання підконтрольне народному депутату та співголові однієї з діючих політичних партій, - зазначається в повідомленні. - Під виглядом спортивного об'єднання членів ГО на замовлення керівництва партії залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях". Крім того, згідно з наявною інформацією правоохоронців, "контроль за діяльністю і фінансування здійснював інший народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією", ідеться в повідомленні СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що учасники об'єднання також контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю і **********, які вилучили під час обшуків правоохоронці.
Двох активних учасників угруповання затримано за місцем проживання, наразі їм готують підозру в скоєнні злочинів, ще трьох оголошено в розшук.
У повідомленні не зазначено назви організації та імен народних депутатів. Водночас, як стало відомо агенції "Інтерфакс-Україна", а також онлайн-виданню "Українська правда", йдеться про голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), народного депутата Віктора Медведчука.
...
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27.10.2020 21:35 Ответить
На виїзді з київа є такий бігборд - "допоможіть Васильківщина потерпає від корупції", таки не з проста.
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27.10.2020 21:36 Ответить
Давление на членов ТИК, два автобуса "титушек" и содействие полиции, - кандидат в главы ОТГ на Киевщине заявляет о вмешательстве Дубинского - Цензор.НЕТ 6073
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27.10.2020 21:37 Ответить
"Тут абсолютно ручной стоит начальник полиции Астафьев Андрей Андреевич, который хочет выслужиться, стать генералом. Он выполняет все прямые указания Дубинского и действует не в интересах громады, не защищает порядок, а просто выслуживается перед народным депутатом"

А с каких пор у нас генерала дают за выслугу перед народным депутатом?
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27.10.2020 21:36 Ответить
С тех пор, как Зеленский стал президентом Украины и привел во власть своих "слуг".
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27.10.2020 21:40 Ответить
Народний депутат похлопочет перед друганом Аваковим за генерала! Такі придурки як ти Тьеррі і ведуться!
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27.10.2020 21:50 Ответить
А с каких пор Аваков стал друганом моськи Коломойского, придурок?
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27.10.2020 21:58 Ответить
Вже півтора року
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28.10.2020 10:47 Ответить
"Новые лица" зелёной плесени ничего так себе резвятся - правда, сторонники Зеленского?
Вы вот такой "новой" власти хотели? Впрочем не важно, важно то, что вы - лохи.
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27.10.2020 21:38 Ответить
лютый песец!
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28.10.2020 00:47 Ответить
Такие "веселые выборы" были при овоще и теперь, при зеленой плесени!
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28.10.2020 00:48 Ответить
 
 