Скандал на выборах в Василькове: кандидат в главы ОТГ Баласинович заявляет о давлении "титушек" и Дубинского

Параллельный подсчет голосов не оставляет сомнения в том, кто выиграл выборы председателя Васильковской объединенной территориальной громады в Обуховском районе Киевщины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила кандидат в главы Васильковской ОТГ (самовыдвижение) Наталья Баласинович.

"Я с большим отрывом побеждаю на этих выборах. По параллельным подсчетам. Уже большинство участков сдали свои протоколы в ТИК. Следующий мой оппонент почти вполовину меньше голосов получил: у меня 30%, у него 16%. Абсолютно честная победа, но "Слуги народа", именно действующий народный депутат на нашем округе господин Александр Дубинский никак не может успокоиться тем, что Васильковская ОТГ определила ответственно, как "слуги народа" беспокоились о Васильковщине на протяжении полутора лет и совершенно не поддержали их кандидата Андрея Шевченко", - заявила Баласинович.

По ее словам, теперь на членов теризбиркома оказывают давление, их запугивают.

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"Слуг народа" дали команду заменить председателя территориальной избирательной комиссии. Поставили Виктора Панджакидзе - известного десятилетиями в Василькове провокатора, человека, который уже не один раз фальсифицировал выборы, срывал избирательную гонку в Василькове. Сейчас прислали два автобуса "титушек". Они все находятся на территории ТИК и пытаются сорвать избирательный процесс. Говорят, что лично господин Дубинский дал указание, что он не хочет признавать поражение в Василькове, поэтому всякими способами нужно сорвать выборы в Василькове и признать их недействительными. Но это фактически невозможно, потому что разрыв практически полторы тысячи голосов", - уверена Баласинович.

Оказывалось давление и в ночь выборов - на участках выключали свет, работали с генераторами. Кроме того, в этом замешана местная полиция. Она напрямую вмешивается в избирательный процесс, фабрикует подозрения на членов участковых комиссий.

"Тут абсолютно ручной стоит начальник полиции Астафьев Андрей Андреевич, который хочет выслужиться, стать генералом. Он выполняет все прямые указания Дубинского и действует не в интересах громады, не защищает порядок, а просто выслуживается перед народным депутатом. Мы за этим уже наблюдаем полгода", - пояснила кандидат на должность главы ОТГ.

По словам Баласинович, результаты должны объявить сегодня, однако процесс будут пытаться затянуть, не дать огласить победителя: "Но я думаю, что это не удастся - большинство людей в комиссии сознательные. Вчера уже были попытки поджечь ТИК, чтобы уничтожить бюллетени. Мы переживаем, чтоб эти "титушки" не украли бюллетени".

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Также она заявила о планах обратиться к министру внутренних дел Арсену Авакову, чтобы он обеспечил защиту и чтобы полиция помогла довести до конца честный избирательный процесс.