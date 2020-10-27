У ОПЗЖ не будет ни одного мэра в крупных городах Донбасса, - параллельный подсчет голосов

Аналитический центр "Институт региональной политики" опубликовал данные параллельного подсчета голосов во всех 36 ОТГ Донецкой области, в которых проходили местные выборы.Главный итог – Оппозиционная платформа "За жизнь" показывает низкий результат в базовом для себя регионе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава организации Энрике Менендес.

"Судя по всему, ОПЗЖ сформирует большинство лишь в четырех городах и получит лишь треть мэров. В сельской местности ситуация ещё хуже. В общем лидеру есть о чём подумать. Похоже на то, что партия уперлась в стеклянный потолок и может не получить коалицию и мэра ни в одном крупном городе", - отмечет Менендес.

По данным аналитики, ОПЗЖ будет представлена во всех 19 горсоветах. В 14 из них они заняли первое место, но большинство смогут получили лишь в четырёх, при этом во всех остальных случаях ОПЗЖ придётся довольствоваться ролью оппозиции.

Ведь даже там, где ОПЗЖ набирает больше голосов, они не смогут сформировать большинство. Их непримиримые соперники "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", а также Блок Вадима Бойченко, "Порядок", "За майбутне" определенно не будут сотрудничать с ОПЗЖ. Тем более, не сделают этого "Слуга Народа", "Европейская солидарность" и "Сила людей".

При этом, он отмечает достойный результат партии власти – "Слуги Народа". "Они будет иметь своих представителей практически во всех советах и во многих сельских районах одержала победу и получила большинство", - пишет Менендес.

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По данным параллельного подсчета, в Мариуполе в первом туре побеждает Вадим Бойченко. В Краматорске во второй тур выходят действующий мэр-самовыдвиженец Панков и самовыдвиженец Гончаренко. В Бахмуте безоговорочно лидирует самодвиг Алексей Рева. В Лимане, Мирнограде и Доброполье – представители партии "Порядок"Александр Журавлев, Александр Брыкалов и Андрей Аксенов соответственно. В Покровске первое место берет кандидат "За майбутне"Руслан Требушкин.

Также шансы у ОПЗЖ остаются в Славянске, где во втором туре за кресло мэра будут бороться кандидат "Оппозиционного блока" Вадим Лях и кандидат ОПЗЖ Павел Придворов. Кандидаты ОПЗЖ гарантированно побеждают только в Константиновке и Дружковке.

Общий вывод – местные советы будут весьма разнообразными. В городских советах Донецкой области будут присутствовать представители 17 политических партий.

"В общем, почти в каждом городе внутренняя политика теперь будет намного интереснее. Почти везде больше не будет молчаливого одобрямс. По крайней мере – в первом приближении это выглядит так", – резюмирует Энрике Менендес.