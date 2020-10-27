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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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местные выборы (2145) Оппозиционная платформа - За жизнь (440)

У ОПЗЖ не будет ни одного мэра в крупных городах Донбасса, - параллельный подсчет голосов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У ОПЗЖ не будет ни одного мэра в крупных городах Донбасса, - параллельный подсчет голосов

Аналитический центр "Институт региональной политики" опубликовал данные параллельного подсчета голосов во всех 36 ОТГ Донецкой области, в которых проходили местные выборы.Главный итог – Оппозиционная платформа "За жизнь" показывает низкий результат в базовом для себя регионе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава организации Энрике Менендес.

"Судя по всему, ОПЗЖ сформирует большинство лишь в четырех городах и получит лишь треть мэров. В сельской местности ситуация ещё хуже. В общем лидеру есть о чём подумать. Похоже на то, что партия уперлась в стеклянный потолок и может не получить коалицию и мэра ни в одном крупном городе", - отмечет Менендес.

По данным аналитики, ОПЗЖ будет представлена во всех 19 горсоветах. В 14 из них они заняли первое место, но большинство смогут получили лишь в четырёх, при этом во всех остальных случаях ОПЗЖ придётся довольствоваться ролью оппозиции.

Ведь даже там, где ОПЗЖ набирает больше голосов, они не смогут сформировать большинство. Их непримиримые соперники "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", а также Блок Вадима Бойченко, "Порядок", "За майбутне" определенно не будут сотрудничать с ОПЗЖ. Тем более, не сделают этого "Слуга Народа", "Европейская солидарность" и "Сила людей".

При этом, он отмечает достойный результат партии власти – "Слуги Народа". "Они будет иметь своих представителей практически во всех советах и во многих сельских районах одержала победу и получила большинство", - пишет Менендес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОПЗЖ на Луганщине открыто призывает голосовать за своего кандидата, а власть бессильно "жует сопли", - Казанский. ФОТОрепортаж

По данным параллельного подсчета, в Мариуполе в первом туре побеждает Вадим Бойченко. В Краматорске во второй тур выходят действующий мэр-самовыдвиженец Панков и самовыдвиженец Гончаренко. В Бахмуте безоговорочно лидирует самодвиг Алексей Рева. В Лимане, Мирнограде и Доброполье – представители партии "Порядок"Александр Журавлев, Александр Брыкалов и Андрей Аксенов соответственно. В Покровске первое место берет кандидат "За майбутне"Руслан Требушкин.

Также шансы у ОПЗЖ остаются в Славянске, где во втором туре за кресло мэра будут бороться кандидат "Оппозиционного блока" Вадим Лях и кандидат ОПЗЖ Павел Придворов. Кандидаты ОПЗЖ гарантированно побеждают только в Константиновке и Дружковке.

Общий вывод – местные советы будут весьма разнообразными. В городских советах Донецкой области будут присутствовать представители 17 политических партий.

"В общем, почти в каждом городе внутренняя политика теперь будет намного интереснее. Почти везде больше не будет молчаливого одобрямс. По крайней мере – в первом приближении это выглядит так", – резюмирует Энрике Менендес.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+14
У ОПЗЖ не будет ни одного мэра в крупных городах Донбасса, - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 3712У ОПЗЖ не будет ни одного мэра в крупных городах Донбасса, - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 5959
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27.10.2020 21:30
+9
Нет на Донбассе поддержки ОПЗЖ . Просто там идёт конкретная подтасовка и запугивание . Плюс админресурс .
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27.10.2020 21:19
+9
а где она сама? У ОПЗЖ не будет ни одного мэра в крупных городах Донбасса, - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 7814ну,которая одна...

У ОПЗЖ не будет ни одного мэра в крупных городах Донбасса, - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 8713
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27.10.2020 21:20
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Нет на Донбассе поддержки ОПЗЖ . Просто там идёт конкретная подтасовка и запугивание . Плюс админресурс .
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27.10.2020 21:19 Ответить
там свої царьки, можуть переобутися при потребі сохранєнія задніци в теплому кріслі.
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27.10.2020 23:11 Ответить
а где она сама? У ОПЗЖ не будет ни одного мэра в крупных городах Донбасса, - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 7814ну,которая одна...

У ОПЗЖ не будет ни одного мэра в крупных городах Донбасса, - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 8713
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27.10.2020 21:20 Ответить
Раз в Слов'янську не проходить - то ніде.... Знову їй в СІЗО....
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27.10.2020 21:29 Ответить
У ОПЗЖ не будет ни одного мэра в крупных городах Донбасса, - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 4081
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27.10.2020 21:36 Ответить
И снова страна по выборам разделена на Запад и Восток
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27.10.2020 21:21 Ответить
Go away russian pig!
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27.10.2020 21:47 Ответить
ОПЗЖ не смжет зЕ поможет. Зачем ОПЗЖ мери сейчас. Когда они получат страну то им будет пох
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27.10.2020 21:21 Ответить
проблема, что "за майбутне" не получит
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27.10.2020 21:49 Ответить
понятно кто голосует за всякое "опо за жо" тут чистая ненависть к Украине, но те кто за вазелины голосует что там в головах?
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27.10.2020 21:25 Ответить
Між іншим, зажопи верещать, що вони Донбас виграли....
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27.10.2020 21:28 Ответить
Вони про міськради, там небезпечно
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27.10.2020 22:23 Ответить
У ОПЗЖ не будет ни одного мэра в крупных городах Донбасса, - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 3712У ОПЗЖ не будет ни одного мэра в крупных городах Донбасса, - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 5959
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27.10.2020 21:30 Ответить
.Главный итог - Оппозиционная платформа "За жизнь" показывает низкий результат в базовом для себя регионе. Источник: https://censor.net/ru/n3227462

Слава Богу - ригів взагалі то в тюрму треба посадити за те що привели війну в Україну У ОПЗЖ не будет ни одного мэра в крупных городах Донбасса, - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 6946
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27.10.2020 21:35 Ответить
Не важно как голосуют, важно как считают
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27.10.2020 21:39 Ответить
ну виходить, що считают, що опзж поїзд ушов, хоч і вивіску на поміняли, простітутки ж ті сам.
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27.10.2020 23:12 Ответить
Одна вата програла іншій ваті - невелика радість для українців.
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27.10.2020 21:39 Ответить
треть мэров это шо мало...так там ваты и без их мэров хватает...
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27.10.2020 21:40 Ответить
Да ваты там дохрена. Ну а как она изчезнет если с ней только Порошенко начал бороться?
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27.10.2020 21:44 Ответить
Дауньчанє завжди голосують за непотріб, який обіцяє їм ковбасу по 2-80 і горілку по 3-20. Ніяк із совка вийти не можуть, живуть минулим.
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27.10.2020 21:44 Ответить
Шахтеры даже в Великобритании были за совок. Умный в шахту не полезет! Даже Шевченко с шахты сбежал (глава НБУ) в Харьковский инженерно-экономический! У ОПЗЖ не будет ни одного мэра в крупных городах Донбасса, - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 2163
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27.10.2020 21:46 Ответить
Ну не всем же на цензоре зарабатывать, кому то приходится и руцями работать, чтобы твоя задница была в тепле.
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27.10.2020 21:51 Ответить
А причем тут моя задница и тепло? Я углем свою хибарку не отапливаю! Как сказал ваш химик Менделеев "Топить можно и ассигнациями"! Кстати ваш уголек ох как дорого Украине обходится! Закрыть ваши шахты к чертовой бабушке!
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27.10.2020 22:05 Ответить
Менделеев это говорил о нефти. А ты что кизяками топишь или посадки втихаря пилишь?
Или газом з країни-агресорки?
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27.10.2020 23:03 Ответить
та колбаса была по 2,20 а водка была дороже 3,20! 2,87 была особая московская, которой не было У ОПЗЖ не будет ни одного мэра в крупных городах Донбасса, - параллельный подсчет голосов - Цензор.НЕТ 7077. Это как я из Челябинска возвращался в вагоне купе...водка только путинка
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27.10.2020 21:57 Ответить
Смотрю "Прямой" канал и одолевает нечеловеческая лють от того, насколько дерзко фальсифицируют результаты голосования! В основном "опускают" ЕС, потому что для нелоха Порох такой раздражитель, что он или сопьется или кыкнет от передоза, если ЕС подтвердит в протоколах то, что показал параллельный подсчет. Возмущает то, что третьи сутки от выборов, а ни по одному из участков нет результата и ... как так и надо!
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27.10.2020 21:45 Ответить
Не сформирует ОПЗЖ большинство в Харькове, так сформирует партия Кернеса, в Одессе - Кивалова, и так по другим городам и весям. И что, есть от этого чувство победы на выборах в тех регионах?
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27.10.2020 21:51 Ответить
PS в Одессе - Труханова.
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27.10.2020 21:52 Ответить
Беда в другом- довольно большая часть украинцев продолжает не замечать жуликов и аферистов среди тех, кто носит вышиванки и говорит патриотичные лозунги на украинском. Такие деятели хоть и меньшее, но всё же зло.
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27.10.2020 21:56 Ответить
И до сих пор люди, которые "считают себя русскими", верят в то - что мафиози в лице Медведчука-Бойка-Рабиновича их защитят от якобы "импотентных" Зеленского/Порошенка (5 колонна не любит Зеленского так же, как и Порошенка. Просто было приятно посмотреть на истерики Медведчука и Рабиновича на подконтрольных им каналах).
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27.10.2020 22:18 Ответить
ОПЗЖ уперлась в потолок. а вот зе слуги пробили дно практически везде. Дослужились.
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27.10.2020 22:11 Ответить
Причем тут "слуги"? Единственная вина - это то, что не занялись кадровой проблемой КСУ. Слуги и ОПЗЖ - враги (по крайней мере, Медведчук постоянно рассказывает на своих каналах про то, какой Зеленский "никчемный". Я не думаю, будь бы на месте Зеленского проросийский политик (не дай Боже, я молю Господа, что бы не было второго пришествия "регионалов") то было бы что-то подобное из его уст (ну или меньше критики) . Российские пропагандисты так вообще его "как Порошенко" нарекают).
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27.10.2020 22:21 Ответить
1. ОПЗЖ - далеко не єдина проросійська партія, вона просто є найбільшою та найпопулярнішою серед собі подібних. ОП та власні партії пособників сепарів типу Штепи - також проросійські, але зі зрозумілих причин, вони менш страшні.
2. Сьогоднішнє рішення КСУ має слугувати уроком для фанів ОПЗЖ - адже це не просто зборище 5 колонни в особі Бойка-Медведчука-Рабіновича тощо. Ми не любимо 5 колонну не лише за пособництво країні вбивць і мародерів (ви і так знаєте, про яку країну я говорю - я просто вважаю за потрібне наголошувати, чому РФ нам зараз - ворог) - ми не любимо їх також за те, що вони окрім своєї проросійської сутності ще й найсправжнісінька що не є мафія. І тут КСУ ухвалює на їхню користь рішення - аби вони й далі провертали свої багаторічні схеми. Сподіваюся на якнайшвидше прийняття альтернативного закону на противагу тому, що наробила банда Медведчука-Бойка-Рабіновича та бездарний КСУ.
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27.10.2020 22:15 Ответить
"шансы у ОПЗЖ остаются в Славянске, где во втором туре за кресло мэра будут бороться кандидат "Оппозиционного блока" Вадим Лях и кандидат ОПЗЖ Павел Придворов".

А третє місце у Штепи, яка проводила сепаратистський референдум. Дивлюсь на це і думаю, що мабуть наші воїни зарано визволили Слов'янськ від рашистів. Нехай би вата понюхала трохи запах підвалів іхтамнєтов, може б навчилась свободу любити.
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27.10.2020 22:18 Ответить
Лях теж мудак.
От мені "подобається", як вони пишуть так, ніби перемоги малих проросійських партій типу ОП та партій екс-регіоналів, які не з ОПЗЖ - це "нормально" (я знаю, що є люди типу Гончаренка, які очистилися - але це окремий випадок). Якщо можно певним чином нівелювати проросійські настрої окремих політиків, то це не значить, що вони мають спокійно затьмарювати нейтралів/патріотів.
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27.10.2020 22:28 Ответить
Через 3 года, кто то от ОПЗЖ будет президентом.
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28.10.2020 00:30 Ответить
в дурдоме "Солнышко"... Кста, разве пыня протянет 3 года. Можно подумать, эстрадно-симфонический оркестр нарабсеи не разучивает "Лебединое озеро".
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28.10.2020 04:27 Ответить
Дурень думкою багатіє........... В ОПЗЖ не буде жодного мера у великих містах Донбасу, - паралельний підрахунок голосів - Цензор.НЕТ 3735
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28.10.2020 07:57 Ответить
За "жопу України" на наступних виборах проголосують менше і набагато, бо їх прихильники старі комуняки, життя добігає до кінця. Я не бажаю їм смерті, але така реальність. Коли нормальні люди будували вільні, багаті суспільства, наші придурки завжди погрожували Америці і будували якусь дурню "Інтернаціонал" у світі, де проживали такі самі обдурені і бідні, при цьому свій наррод гнобили і годували пропагандою, що ми найзаможніші.
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28.10.2020 08:45 Ответить
 
 