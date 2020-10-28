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Новости Политика Украины
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ОП: Решение Окружного админсуда по НАБУ не является окончательным, а основания для увольнения директора НАБУ не могут быть изменены судом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ОП: Решение Окружного админсуда по НАБУ не является окончательным, а основания для увольнения директора НАБУ не могут быть изменены судом

Решение Окружного административного суда города Киева по иску к Национальному антикоррупционному бюро Украины не является окончательным, а исключительный перечень основания для увольнения директора НАБУ четко прописан в законодательстве и может быть изменен только Верховной Радой Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении  Офиса президента.

"Исходя из ответа НАБУ на такие сообщения, констатируем, что указанное решение нельзя считать окончательным из-за того, что оно будет обжаловано. Учитывая ответ министра юстиции Украины Дениса Малюськи, констатируем, что НАБУ как было, так и остается полноценно функционирующим правоохранительным органом. Еще раз подчеркнем, что это является важной составляющей эффективного и прогрессивного развития нашего государства", - говорится в заявлении на сайте ОП во вторник.

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В Офисе президента подчеркнули, что исключительный перечень оснований для увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Украины содержится в действующем законодательстве. "Этот перечень может быть изменен только по решению Верховной Рады Украины, а не суда", - указывается в сообщении.

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Автор: Роман Свиридович
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До реформировались . Суд в Жмеринке , - Может изменить Вектор Развития Украины . Жесть.
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27.10.2020 21:36 Ответить
Да, полный, ****, беспредел! Любой бандит в мантии творит что вздумается!
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27.10.2020 22:06 Ответить
Ну лицензию авиакомпании аннулировал какой-то зажопный суд еще год назад. ПРичем по анонимному заявлению. Т.е. тупо вобще на пустом месте потому что кому-то так было нужно.
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28.10.2020 01:21 Ответить
 
 