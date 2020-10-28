ОП: Решение Окружного админсуда по НАБУ не является окончательным, а основания для увольнения директора НАБУ не могут быть изменены судом

Решение Окружного административного суда города Киева по иску к Национальному антикоррупционному бюро Украины не является окончательным, а исключительный перечень основания для увольнения директора НАБУ четко прописан в законодательстве и может быть изменен только Верховной Радой Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса президента.

"Исходя из ответа НАБУ на такие сообщения, констатируем, что указанное решение нельзя считать окончательным из-за того, что оно будет обжаловано. Учитывая ответ министра юстиции Украины Дениса Малюськи, констатируем, что НАБУ как было, так и остается полноценно функционирующим правоохранительным органом. Еще раз подчеркнем, что это является важной составляющей эффективного и прогрессивного развития нашего государства", - говорится в заявлении на сайте ОП во вторник.

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В Офисе президента подчеркнули, что исключительный перечень оснований для увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Украины содержится в действующем законодательстве. "Этот перечень может быть изменен только по решению Верховной Рады Украины, а не суда", - указывается в сообщении.

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