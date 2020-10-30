Отмена КС уголовной ответственности за ложь в декларациях - убийство всей системы декларирования, - нардеп "Голоса" Устинова
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Похоже "слугам" и другим депутатам не хочется объяснять, откуда в декларации после года работы в парламенте появляются заоблачные цифры, элитные авто и квартиры.
Такое мнение в Facebook высказала народный депутат фракции "Голос" Александра Устинова, информирует Цензор.НЕТ.
"Реванш уже в доме, пока мы досчитываем голоса на местных [выборах], Конституционный суд отменил уголовную ответственность за ложь в декларациях. Это убийство всей системы декларирования, ведь теперь можно писать, что ты бездомный, иметь оффшоры - и за это все - максимум штраф. Похоже "слугам" и другим депутатам не хочется объяснять, откуда в декларации после года работы в парламенте появляются заоблачные цифры, элитные авто и квартиры", - отметила нардеп.
Напомним, Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
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Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи.https://www.dw.com/uk/венеціанка-судова-реформа-зеленського-ставить-під-загрозу-незалежність-судоустрою/a-51560179?fbclid=IwAR23nvUVy7v8kQom5UWSZURRNSnHPjGAmWdw9D16JBk2d5HD_cQY4TxO2Wk
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ДА И КАКАЯ РАЗНИЦА ,,,
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Сколько МАМ и как они любят скорость ?.
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Абы сыронуть шо-нибудь
Вчера правительство Испании в целях выхода из кризиса повысило налог для богатых и налог на их недвижимость.Об этом сообшает Bloomberg.
В Украине в ответ вводят налог на зробитчан
Классика наоборот
За это нужно просто конфисковывать всё имущество принадлежащее декларанту и членам родины до 3-го колена.