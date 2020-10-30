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Отмена КС уголовной ответственности за ложь в декларациях - убийство всей системы декларирования, - нардеп "Голоса" Устинова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Отмена КС уголовной ответственности за ложь в декларациях - убийство всей системы декларирования, - нардеп

Похоже "слугам" и другим депутатам не хочется объяснять, откуда в декларации после года работы в парламенте появляются заоблачные цифры, элитные авто и квартиры.

Такое мнение в Facebook высказала народный депутат фракции "Голос" Александра Устинова, информирует Цензор.НЕТ.

"Реванш уже в доме, пока мы досчитываем голоса на местных [выборах], Конституционный суд отменил уголовную ответственность за ложь в декларациях. Это убийство всей системы декларирования, ведь теперь можно писать, что ты бездомный, иметь оффшоры - и за это все - максимум штраф. Похоже "слугам" и другим депутатам не хочется объяснять, откуда в декларации после года работы в парламенте появляются заоблачные цифры, элитные авто и квартиры", - отметила нардеп.

Отмена КС уголовной ответственности за ложь в декларациях - убийство всей системы декларирования, - нардеп Голоса Устинова 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 тыс. должностных лиц не подали е-декларации за 2019 год, - НАПК

Напомним, Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
Треба звільнити суддів Конституційного судилища та набрати нових.
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27.10.2020 21:46
+6
А хто винен у цьому? Ну канєшно же Порошенко!
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27.10.2020 21:47
+6
Звичайно він. Тільки його судді проголосували проти скасування. А так би гниди єдиним фронтом сказали що закон не конституційний. І дізнались ми би про це коли вже було б пізно.
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27.10.2020 21:50
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Треба звільнити суддів Конституційного судилища та набрати нових.
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27.10.2020 21:46 Ответить
Питання-Де взяти доброчесних суддів з досвідом ,в корумпованій на 100% судовій системі ???)))
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27.10.2020 22:12 Ответить
А суд присяжних,ви про таке чули?
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27.10.2020 23:18 Ответить
А ще краще не просто звільнити, а звільнити без права листування 🤬
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27.10.2020 23:54 Ответить
І хто ж це зробить-не ви,часом ?
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28.10.2020 09:57 Ответить
А хто винен у цьому? Ну канєшно же Порошенко!
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27.10.2020 21:47 Ответить
Звичайно він. Тільки його судді проголосували проти скасування. А так би гниди єдиним фронтом сказали що закон не конституційний. І дізнались ми би про це коли вже було б пізно.
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27.10.2020 21:50 Ответить
Дебіли невиліковні!Венеціанка: Судова реформа Зеленського ставить під загрозу незалежність судоустрою

Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи.https://www.dw.com/uk/венеціанка-судова-реформа-зеленського-ставить-під-загрозу-незалежність-судоустрою/a-51560179?fbclid=IwAR23nvUVy7v8kQom5UWSZURRNSnHPjGAmWdw9D16JBk2d5HD_cQY4TxO2Wk
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27.10.2020 22:05 Ответить
Здається ти ,Павло, не туда заїхав !!))
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27.10.2020 22:13 Ответить
Напомню, в феврале 2019 года КСУ отменил статью о незаконном обогащении. Президентом был Порошенко.
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27.10.2020 22:33 Ответить
А Вы всвятом убеждении,что у нас исполнительная власть руководит судебной? Вы в Трускавце по картинкам учились?
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28.10.2020 06:58 Ответить
БУба ж не задекларировал 5 млн. грн., о чем сам признался, а это тянуло на уголовку.
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27.10.2020 22:12 Ответить
Купить решение любого суда включая Конституционный для сегодняшней территории под названием Украина, обычное дело, вопрос только в цене ! Значит если вынесли такое решение, кто из судей стал значительно богаче, а кокой то чиновник на днях ,должен бывший понести уголовное наказание ,обеднел на ту же сумму !
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27.10.2020 21:48 Ответить
ну ты тут про территории не оболщайся... и не таких переваривали, кацапчег!
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27.10.2020 22:00 Ответить
Каждый имеет право ошибаться ..
.
ДА И КАКАЯ РАЗНИЦА ,,,
,
.
Сколько МАМ и как они любят скорость ?.
.
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27.10.2020 21:49 Ответить
Слава демократии !!!! Отмена КС уголовной ответственности за ложь в декларациях - убийство всей системы декларирования, - нардеп "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 9312
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27.10.2020 21:53 Ответить
Теперь Вона Тимошенко может спать спокойно.
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27.10.2020 21:53 Ответить
Ну, и причем тут Тимошонко?
Абы сыронуть шо-нибудь
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27.10.2020 21:57 Ответить
Декларацію Тимошенко бачив? Там правди як у її інвалідній калясці.
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27.10.2020 22:00 Ответить
Ну така собі пересічна україночка !!))
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27.10.2020 22:01 Ответить
Вона ж символ самой "честной" декларации - нулевой! или ты не в курсах?
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27.10.2020 22:01 Ответить
Така собі сором"язлива ,скромна дівчинка, на прізвисько "газова принцеса" !!)))
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27.10.2020 22:06 Ответить
Сколько по этой статье посадили ? Забрали удочку у "рыболовов" !!!
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27.10.2020 21:54 Ответить
Завдяки ці статті ми всі дізнались про не задекларовані машини та квартири. Дізнались про мама любит скорость. Дізнались про те що Зеленський приховував доходи бізнесу, дізнались про його дачі в Італії. І ще цілу гору іншого. І навіть здається крім скандалів були посадки но мені гуглити.
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27.10.2020 21:57 Ответить
Не получается у нас Европа, как и нормальное государство, олигархам и чиновникам не выгодно, но у них недвижимость за границей, как и дети, как раз в этой злостной Европе, а тут у них рай воровской....а остальные...пусть как хотят, кто выживет, то выживет, пока они доворуют все полностью и смоются отсюда.
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27.10.2020 21:54 Ответить
Демократия не для идиотов!
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27.10.2020 21:57 Ответить
Откуда? В школе на булочках экономили
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27.10.2020 21:54 Ответить
В другой реальности:
Вчера правительство Испании в целях выхода из кризиса повысило налог для богатых и налог на их недвижимость.Об этом сообшает Bloomberg.
В Украине в ответ вводят налог на зробитчан
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27.10.2020 21:59 Ответить
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває і прогресує !!!73%-овий лохрторат,їжте не обляпайтесь !!))
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27.10.2020 22:00 Ответить
А ничего что этим вся Украина травится, а не только голосовавшие за путлеровского холуя?
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27.10.2020 22:05 Ответить
Стадия "Что делать?"почему то у електората наступает ровно перед выборами,аккурат месяца за 2.Затем ,после ,наступает стадия "Кто виноват?".Она длится весь последующий срок,исключая 2 месяца перед очередными выборами.
Классика наоборот
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27.10.2020 22:06 Ответить
У плебса трохи пізне запалення !!))
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27.10.2020 22:20 Ответить
Не,тормозов нема🤪
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27.10.2020 22:29 Ответить
Устинова давай по существу , как сейчас . НЕ учись у старых ...лядей политиков тянуть одеяло проблем на пиар своей силы , учись объединяться , пережиты комплекс Славка , иначепинчуки вас просто раскупят по одному...
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27.10.2020 22:20 Ответить
КС независим от СН и ЗЕ.
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27.10.2020 22:24 Ответить
Неужели?)
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27.10.2020 23:11 Ответить
в самом деле.
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27.10.2020 23:26 Ответить
Так як САП і НАБУ от Венедіктової.
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27.10.2020 23:15 Ответить
нет.
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27.10.2020 23:26 Ответить
Пока судей не усадят в эксклюзивные кресла,изготовленные по оригинальному старинному рецепту царя Камбиса,-ничего не измениться!
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27.10.2020 22:48 Ответить
Пишем петицию на отмену даного решения. Как попирающего основы антикоррупционной деятельности
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27.10.2020 23:10 Ответить
То вже треба стріляти.
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27.10.2020 23:14 Ответить
Пора цих контрреволюційних реставраторів мафії вже гнати в трибунал і ставити пачками до стінки. Як землю, всуперчеч Конституції продали, КС -мовчить, як три строки Кучмі, Януковичу нарізати тут вони ці бурбони пеші дупу смачно визиували, як мову заборонити і тут ці стрижаки перші. Це не просто курбет це акція, свідома акція банди в мантіях посварити Україну з цивілізоованим світом і впихнути її до РФ в обійма маняка.
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28.10.2020 05:56 Ответить
А шо такоє? Зебіли, коли ми вам казали, що після "узаконення розпуску ВРУ" КСУ має бути ліквідований, ви що відповідали? Ну то обтікайте. Чому ви думали, що цей продажний суд буде виключно ваші злочини покривати? От він і про власні потурбувався...
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28.10.2020 09:25 Ответить
До речі, я радий подібному рішенню. Цей суд давно потрібно було ліквідувати. Це банда злочинців, а подібними рішеннями вони риють собі могилу. Тепер я впевнений, що наступного разу, коли до влади прийдуть реальні реформатори, а не прокацапські сєпари чи клоуни, перед початком реформ ліквідують цей, псевдосуд.
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28.10.2020 09:27 Ответить
За ложь в декларации в тюрьму - не гуманно!
За это нужно просто конфисковывать всё имущество принадлежащее декларанту и членам родины до 3-го колена.
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28.10.2020 10:49 Ответить
 
 