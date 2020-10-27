РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10584 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
6 170 81
Аваков (3444) железная дорога (1379) сотрудничество (722) Укрзализныця (2637) Франция (3076)

Киев готовится к подписанию с Парижем межправительственного соглашения по поставкам в Украину электровозов, - Аваков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Председатель Совместной украинско-французской комиссии по экономическому сотрудничеству Арсен Аваков встретился с гендиректором компании Alstom Анри Пупар-Лафаржем. Переговоры состоялись при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Франция в Украине Этьена де Понсена и гендиректора "Укрзализныци" Владимира Жмака. По поручению Президента Украины Владимира Зеленского, стороны обсуждали перспективы реализации проекта поставок электрических локомотивов Alstom с частичной локализацией их производства и технического обслуживания в Украине

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МВД.

Проект основан в сентябре 2018 года, когда Alstom и "Укрзализныця" подписали меморандум о взаимопонимании, который официально закрепляет сотрудничество по предоставлению и обслуживанию электрических локомотивов. Финансовая модель проекта предполагает привлечение кредитных средств Госказначейства Франции и других источников.

"Мы долго нарабатывали детали общего с французской стороной проекта и в ближайшее время можем выйти на подписание межправительственного соглашения, которое полностью будет удовлетворять потребности Украины. В том числе с учетом требований поставленных Президентом Украины в части локализации производства на украинских предприятиях", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он с украинской стороны возглавляет Совместную межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству. Ее председателем от Франции есть министр экономики и финансов Бруно ле Мер. В конце ноября 2020 запланировано ее очередное заседание.

"Мы имеем очень устаревший парк локомотивов и нам стратегически необходимо его обновлять. На данном этапе мы заинтересованы в 50-ти двухсистемных электровозах способных транспортировать от 5500 до 6000 тонн груза. Эти локомотивы нужны нам с долгосрочной системой технического обслуживания и локализации производства в Украине. На втором этапе мы заинтересованы получить односистемные локомотивы", - сообщил во время переговоров гендиректор" Укрзализныци "Владимир Жмак.

Гендиректор компании Alstom Анри Пупар-Лафарж заверил, что она сможет быть надежным и долгосрочным партнером для "Укрзализныци" и Украины.

"На рынке мы работаем уже много лет, и можем удовлетворить потребности "Укрзализныци". Alstom имеет опыт работы на рынках с локализацией производственных и сервисных мощностей. Это усиливает нашу кооперацию и создает новые рабочие места. В частности, мы так работаем в Казахстане и Южной Африке. - сказал он.

Посол Франции Этьен де Понсен отметил, что за последние два года с учетом активной реализации вертолетного (Airbus Helicopters) и корабельного (ОСЕА) проектов МВД Украины, гуманитарного проекта улучшения водоснабжения Мариуполя с перспективой его распространения на Луганскую область, общая стоимость всех экономических программ сотрудничества между Украиной и Францией составляет солидные 800 миллионов евро.

Alstom - это крупная французская машиностроительная компания, один из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Компания выпускает энергогенерирующее оборудование, железнодорожные локомотивы (тепловозы СС 72000, СС 72100 и др), скоростные электропоезда серий TGV и AGV, скоростные электропоезда серии Pendolino (разработка Fiat Ferroviaria), трамваи (TGV, Eurostar, Citadis), электрофильтры для промышленного производства, ранее также имела в своем составе судостроительное подразделение, проданное в 2006 году.

Киев готовится к подписанию с Парижем межправительственного соглашения по поставкам в Украину электровозов, - Аваков 01

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+30
І до чого тут Аваков?
показать весь комментарий
27.10.2020 21:50
+27
Рюкзаков уже и электровозами торгует? Киев готовится к подписанию с Парижем межправительственного соглашения по поставкам в Украину электровозов, - Аваков - Цензор.НЕТ 6543 херасе министр унутренних дел
показать весь комментарий
27.10.2020 21:51
+20
Это же министр внутренних дел!
А кто скажет что электровозы покупают не внутрь страны а наружу, может кинуть в меня камень!
Киев готовится к подписанию с Парижем межправительственного соглашения по поставкам в Украину электровозов, - Аваков - Цензор.НЕТ 300
показать весь комментарий
27.10.2020 21:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І до чого тут Аваков?
показать весь комментарий
27.10.2020 21:50 Ответить
Председатель Совместной украинско-французской комиссии по экономическому сотрудничеству Арсен АваковИсточник: https://censor.net/ru/n3227467
показать весь комментарий
27.10.2020 21:54 Ответить
...по экономическому сотрудничеству Арсен Аваков..., мент по экономическому сотрудничеству?
показать весь комментарий
27.10.2020 22:16 Ответить
Бо вiн "Председатель Совместной украинско-французской комиссии по экономическому сотрудничеству". Рюкзаков ему уже мало, ему дали вполне официально одобренную кормушку.
PS.До речи, Украинская версия на цензоре отстает от русскойазычной.
показать весь комментарий
27.10.2020 21:58 Ответить
Банально.Лобіює інтереси французьких корпорацій в Україні.
55 ******** гелікоптерів: Арсен Аваков підписав із французьким урядом спільний проект

Аваков та посол Франції обговорили будівництво кораблів патрульного класу

Міцнішає франко-вірменське партнерство !
Відомо ж,що французи виробляють найкращі вертольоти,кораблі,й локомотиви !
Теж,видно,хоче орденок !Немецкие СМИ: Тигипко поменял цементную промышленность Украины на орден Почетного легиона
показать весь комментарий
27.10.2020 22:27 Ответить
у французов на государственном уровне поставлено закладывать в цену немыслимо большие откаты.
показать весь комментарий
27.10.2020 22:36 Ответить
так он свой сопливый шнобель при зе, теперь везде сунет, - чёрт.
показать весь комментарий
27.10.2020 22:52 Ответить
Рюкзаков уже и электровозами торгует? Киев готовится к подписанию с Парижем межправительственного соглашения по поставкам в Украину электровозов, - Аваков - Цензор.НЕТ 6543 херасе министр унутренних дел
показать весь комментарий
27.10.2020 21:51 Ответить
Это же министр внутренних дел!
А кто скажет что электровозы покупают не внутрь страны а наружу, может кинуть в меня камень!
Киев готовится к подписанию с Парижем межправительственного соглашения по поставкам в Украину электровозов, - Аваков - Цензор.НЕТ 300
показать весь комментарий
27.10.2020 21:54 Ответить
Держит неРюкзакян Нелоха за фаберже, и очень крепко.
показать весь комментарий
27.10.2020 22:02 Ответить
І Сивочолого тримав цей вірменин за те ж місце 5 років.
показать весь комментарий
27.10.2020 22:13 Ответить
Угу. Но тогда он был Рюкзакян,злодей, коррупционЭр. А сейчас он честный неРюкзакян, незаменимый, и при официальной кормушке.
показать весь комментарий
27.10.2020 22:16 Ответить
Нет, он был злодеем всегда. Но порохоботы 5 лет отмазывали все его преступления. Даже когда аваковские псы ставили на колени в снег бойцов АТО. Напомнить?
показать весь комментарий
27.10.2020 22:22 Ответить
Не надо, я всегда считал его ублюдком. (Я - националист, шоб не было вопросов. Националист Американский. Поддерживающий националистов Украинских.) Но сейчас же он совсем не ублюдок. Он же опора...не, не так...ОПОРА власти зеленой мразоты.
показать весь комментарий
27.10.2020 22:26 Ответить
Потужный министр.. Работодатель Зеленского, на паях с дядей Беней)
показать весь комментарий
27.10.2020 22:04 Ответить
Да в стране клоуна цирк.никто не знает кто за что отвечает.
показать весь комментарий
27.10.2020 22:17 Ответить
Министр-многостаночник!
Или может быть это полицейские электровозы?
Решили, что разбить электровоз, все таки труднее, чем легковое авто?
Киев готовится к подписанию с Парижем межправительственного соглашения по поставкам в Украину электровозов, - Аваков - Цензор.НЕТ 3413
показать весь комментарий
27.10.2020 21:52 Ответить
Електровози будуть вулиці патрулювати?
показать весь комментарий
27.10.2020 21:52 Ответить
А аавков то вертолеты то електровозы где откат там и Аваков так он уневерсальный министр
показать весь комментарий
27.10.2020 21:53 Ответить
А когда новости о продажах будут ?
показать весь комментарий
27.10.2020 21:53 Ответить
Дозвольте поинтересоваться, таки откуда Вы пишете? Только честно, шоб мне не было необходимости задавать Вам контрольные вопросы про *****.
показать весь комментарий
27.10.2020 22:04 Ответить
Не, я ж не русский. Я женщин люблю. А вот ты, как и любое другое руснявое животное, обожаешь *****. Ну, не так? Ты же любишь своего фюрера, русмартышка? Київ готується до підписання з Парижем міжурядової угоди щодо поставок в Україну електровозів, - Аваков - Цензор.НЕТ 9618
показать весь комментарий
27.10.2020 22:55 Ответить
Ты соловьиного помета обожралось? Слушай, а кого русня больше любит - ***** или рамзанку? Не, серьезно, мне интересно.
показать весь комментарий
27.10.2020 23:27 Ответить
Шо, это у вас вЯЯликая тайна? Ты ж вроде нанавидишь "муслимов", так ты любишь ранзанку дырова и его нукеров? Или ты можешь мне тут рассказать твое отношение к чеченам и дагам, которые с тебя, русского раба, ясак собирают? Ну, не стесняйся, русская обезьянка, выскажи. Ведь тут не срусь.сру, тут тебе запреэенный в стране-помойке экстремистский сайт. Давай,руснявое, озвучь свое отношение к чеченам. Київ готується до підписання з Парижем міжурядової угоди щодо поставок в Україну електровозів, - Аваков - Цензор.НЕТ 63
показать весь комментарий
27.10.2020 23:51 Ответить
руснявое, я задал тебе простые вопросы. Твой ответ - детская истерика. Тебе сколько лет,обезьянка?
показать весь комментарий
27.10.2020 23:56 Ответить
Вы задали вопрос мне , а потом, смотрю , ещё кто-то вклинился . Пишу с дома , не с ботофермы , к х_йлу отношения не имею .
показать весь комментарий
27.10.2020 23:07 Ответить
ОК, зрозумило. А где находится Ваш дом, из которого Вы пишете? Я в King of Prussia, Pennsylvania, USA....ну, так по адрессу, на деле - hillbilly country,PA. Київ готується до підписання з Парижем міжурядової угоди щодо поставок в Україну електровозів, - Аваков - Цензор.НЕТ 3182
показать весь комментарий
27.10.2020 23:16 Ответить
Украина
показать весь комментарий
27.10.2020 23:24 Ответить
ОК. НАШЕ родовое село - Вишнопиль Черкаськой обл., господарство моей ближней родни - просто понад ставком. А Вы звидки?
показать весь комментарий
27.10.2020 23:32 Ответить
Полтавская обл
показать весь комментарий
27.10.2020 23:36 Ответить
ОК.Это классика, без шуток. И также, без шуток и проверок, шоб Вы не подозревали...скажите, в тот борщ, полтавский,который вроде признан классическим, кладут жареные болгарские перцы? Дело в том, шо предки моей жены(она родом из Зеленого Клину, а род ее - закарпатский),кладут перцы, но квасолю - не всегда. Короче, в результате, наш борщ имеет и квасолю и перцы. Шедевр кулинарный, шоб Вы знали(и Она не стоит зара поручь зи скалкою у руци).
показать весь комментарий
27.10.2020 23:43 Ответить
По моему , в каждой семье готовят по разному . Вроде бы перца жареного в борще не встречал .
показать весь комментарий
27.10.2020 23:52 Ответить
Так отож! А Вона зажарку починае с того, шо кидае перци одразу с цибулею. Вот звидки Вона це взяла?
показать весь комментарий
28.10.2020 00:02 Ответить
Новый вид электровоза "Откат" ))
показать весь комментарий
27.10.2020 21:54 Ответить
" Лё Откат"... Київ готується до підписання з Парижем міжурядової угоди щодо поставок в Україну електровозів, - Аваков - Цензор.НЕТ 9420
показать весь комментарий
27.10.2020 22:40 Ответить
Ну ни дать, ни взять - аваков как тот лыжный инструктор из Испании, что при яныке многомиллионный договор с Украиной подписывал. Где французские вертолеты в количестве пятьдесят штук, заводчик рюкзаков гребаный?
показать весь комментарий
27.10.2020 21:55 Ответить
Киев готовится к подписанию с Парижем межправительственного соглашения по поставкам в Украину электровозов, - Аваков - Цензор.НЕТ 4689
показать весь комментарий
27.10.2020 21:55 Ответить
Торговцы национальными интересами. Свои заводы стоят, люди без работы вынуждены ездить по польшам жопы мыть..
показать весь комментарий
27.10.2020 22:02 Ответить
Кто о чем - а кацап про жопы Київ готується до підписання з Парижем міжурядової угоди щодо поставок в Україну електровозів, - Аваков - Цензор.НЕТ 7667
показать весь комментарий
28.10.2020 18:58 Ответить
Ну спасибо, отец родной... Аваков теперь еще и электровозами занялся...О_о Антоненко когда выпустишь, мерзавец..?
показать весь комментарий
27.10.2020 22:03 Ответить



Др. Джекіл&Мр. Хайд

@jekil_dr

·49 мин

ну вас нахрен мы уже на французких вертолетах налетались
показать весь комментарий
27.10.2020 22:03 Ответить
Франция по факту не является стратегическим партнером Украины, выступает последовательно за сохранение режима оккупации украинских территорий мордором, в позиции по Карабаху против обоих наших стратегических союзников - Азербайджана и Турции. Тем более макрон вошел в клинч со всем мусульманским миром в угоду армянам, выступающим официально против Украины.
Такие электровозы нам найух не нужны, тем более французская техника очень капризна и усложнена в отличии от американских, немецких и других аналогов.
Выгоднее и дешевле брать у Дженерал-моторс, тем более поставки локомотивов с США уже были и все довольны.
показать весь комментарий
27.10.2020 22:05 Ответить
В статье пишут про СС 72000.
Открываю вики и читаю-год аостройки . 1968-1974гг.Выпустили 92 шт. 6 шт. недавно продали в Марокко(сняли з линий).
показать весь комментарий
28.10.2020 05:06 Ответить
Нужно очень хорошо проверить поставки вертолетов, перед проверкой поставки "звездолетов"
показать весь комментарий
27.10.2020 22:06 Ответить
Аваков - ворог України
показать весь комментарий
27.10.2020 22:11 Ответить
В Украине не можна ничего покупать/заказывать . Все пронизано коррупцией . Я б тоже паровозы на стороне покупал бы .
показать весь комментарий
27.10.2020 22:14 Ответить
авакян рюкзаки кинул.взялся за электровозы
показать весь комментарий
27.10.2020 22:14 Ответить
Уже выпускали грузопассажирские современные электровозы в Днепре совместно с Сименс! Могли бы их быстро доработать до грузовой версии! Все самые дорогостоящие узлы - тяговые электродвигатели, трансформаторы и много еще чего мы способны выпускать сами и неплохого качества, а здесь они требуют от наших предприятий получить европейские сертификаты, что тоже недешево и долго, типа они потом будут экспортировать электровозы которые будут СОБИРАТЬ у нас и несколько раз проскакивала фраза частичная локализация, так что мне кажется в очередной раз нас нагреют.
показать весь комментарий
27.10.2020 22:14 Ответить
он наверно еще и председатель европейского армянства?.... 500 лимонов на вертолеты потратил, еще 500 на электрички потратит???..при 6 байрактарах в ВСУ????
показать весь комментарий
27.10.2020 22:15 Ответить
Рюкзаки для слабаков
показать весь комментарий
27.10.2020 22:15 Ответить
У авакова колоритные партнеры.Київ готується до підписання з Парижем міжурядової угоди щодо поставок в Україну електровозів, - Аваков - Цензор.НЕТ 5362
показать весь комментарий
27.10.2020 22:18 Ответить
В Україні є підприємства, здатні і робити, і ремонтувати електровози без французів. Їх що, побоку? Коли закінчиться це неподоство???!!!
показать весь комментарий
27.10.2020 22:18 Ответить
В Україні є підприємства, здатні і робити, і ремонтувати електровози без французів. Їх що, побоку?

Там все коррумпировано , нема возможности , нехай гниют .
показать весь комментарий
27.10.2020 22:21 Ответить
А презервативами сабаков ще не займається?
показать весь комментарий
27.10.2020 22:20 Ответить
пилять, нет чтобы запустить производство в Украине, они будут закупать.. пифдец страна идиотов..
показать весь комментарий
27.10.2020 22:22 Ответить
это дно...конечно когда же им бороться с преступностью, особенно министру внутренних органов, ему же нужно мошонку набивать! рюкзаками начинаем, вертолетами с тепловозами кончаем...Это рост!
показать весь комментарий
27.10.2020 22:32 Ответить
лігархат що хоче мутить а ми як у концлагері платим по ляму акцизу за простий бортовий даф
показать весь комментарий
27.10.2020 22:40 Ответить
Купим у французов. Крюков подождет☝
показать весь комментарий
27.10.2020 22:44 Ответить
Кажуть, що у Франції немірянно вірмен. Може це пояснює закупівлю у французів гелікоптерів, катерів, потягів?
показать весь комментарий
27.10.2020 22:47 Ответить
Франція підтримує Москву на зовнішньополітичній арені, Москва дозволяє їй підзаробити на своїх колоніальних територіях руками своїх агентів за наш з вами рахунок
показать весь комментарий
28.10.2020 07:19 Ответить
Ну хорошо хоть не в Раисси. Хотя, к слову, из Раисси было бы значительно дешевле. Они за последние годы обновили локомотивный парк, а производство налажено, и надо куда-то продавать производимое.
показать весь комментарий
27.10.2020 23:13 Ответить
А до чого тут Аваков він що прем'єр міністр ?,знову цей незаміний готує чергову аферу.
показать весь комментарий
27.10.2020 23:19 Ответить
Аваков , як справжній господар в Україні , вже відкрито це демонструє ...
показать весь комментарий
27.10.2020 23:29 Ответить
во-первых, причем здесь аваков?! во-вторых у нас собственные заводы и технологии по производству электровозов есть?! почему не выпускать свою продукцию, и не давать работу своим гражданам?!
показать весь комментарий
27.10.2020 23:30 Ответить
Во бин, пригрел его зелёный, что теперь хрен избавишься от него, эта скотина ещё та. Київ готується до підписання з Парижем міжурядової угоди щодо поставок в Україну електровозів, - Аваков - Цензор.НЕТ 2448
показать весь комментарий
27.10.2020 23:53 Ответить
Кто кого пригрел...? Аваков с дядей Беней на паях, - начальник Зеленого дурака. Захочет, - уволит без выходного пособия)
показать весь комментарий
28.10.2020 00:50 Ответить
Аваков рубит бабло на всем- наркота, проституция и теперь на откатах покупки электровозов.
показать весь комментарий
28.10.2020 07:04 Ответить
Електровози конче необхідні як МВС так і нацгвардії. А про МЧС взагалі можна не згадувати
показать весь комментарий
28.10.2020 07:15 Ответить
Да в Украине эти электровозы можно делать легко, а он покупает, это ли не вред Украине?
показать весь комментарий
28.10.2020 09:36 Ответить
Теперь в МВД нужны паровозы, тоесь электровозы,или еще что то хорошее против всего плохого только Covidный фонд уже раворовали, теперь приймутся за пенсии и образование.Завтра они так решат, что стране нужны не папавозы , а самолеты или ракеты, а что космрсс тоже надо осваивать, только вовсем мире это делает экономика,а для этого надо создавать все условия в стране для покупателя и инвестора, а не сбережения народа грабить а у нас власть еще и бюджет грабит да так , что бы эпидемия всех перекосмла. Просто внутренние враги убивающие народ, значительно коварней и вредоносней, чем внешние враги.
показать весь комментарий
28.10.2020 13:25 Ответить
 
 