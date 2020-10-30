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"Слуга народа" Чернев о решениях КС: Коломойский вместе с ОПЗЖ пытаются уничтожить все независимые антикоррупционные институты в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Конституционный суд фактически отменил антикоррупционную реформу.

"Решение об отмене статьи УК о незаконном обогащении и лишения НАПК полномочий идет вразрез с антикоррупционной политикой государства, с нашим стремлением попасть в число стран с развитой демократией и вообще противоречит здравому смыслу", - цитирует Цензор.НЕТ публикацию председателя Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народного депутата фракции "Слуга народа" Егор Чернев в Facebook.

Он назвал такие действия КС плевком в лицо украинцев.

"Это антигосударственный мятеж в чистом виде в интересах Коломойского и олигархов с ОПЗЖ, ведь именно "За майбутнє" и ОПЗЖ сделали представление в КСУ. Считаю, что Конституционный суд своим решением потерял легитимность, если не юридическую, то в глазах народа фактическую, и это гораздо важнее. А потому его состав должен быть заменен, а антикоррупционная реформа восстановлена. От наших западных партнеров поступают четкие сигналы, что Украина может потерять поддержку союзников. Ведь такое решение Конституционного суда - не случайность", - пишет Чернев.

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Он уверен, что "Коломойский вместе с ОПЗЖ" идут ва-банк и пытаются уничтожить все независимые антикоррупционные институты в Украине.

"Через Конституционный суд они признали неконституционным создание НАБУ. Теперь они лишили полномочий НАПК. Далее они планируют отменить земельную реформу и признать неконституционным закон о Фонде гарантирования вкладов.

Главная цель понятна - отвратить от Украины ее западных партнеров, разрушить наше сотрудничество с МВФ и обезопасить себя от уголовного преследования в странах, которые являются нашими союзниками", - предполагает Чернев.

Он высказал уверенность в необходимости консолидировано выступить в поддержку НАБУ и НАПК: "Отстоять независимость этих органов и сохранить хорошие отношения с США, ЕС и другими нашими партнерами. И при необходимости - принять изменения в закон "О Конституционном суде Украины" и саму Конституцию с тем, чтобы обезопасить наше государство от произвола продажных судей. Если нужно будет выбирать между Конституционным судом и Украиной - я выберу Украину. Надеюсь, вы тоже".

Также читайте: Коррупционеры реально боятся ВАКС, они давят на судей и хотят руками ОПЗЖ и КС признать его неконституционным, - ЦПК

Слуга народа Чернев о решениях КС: Коломойский вместе с ОПЗЖ пытаются уничтожить все независимые антикоррупционные институты в Украине 01

Напомним, Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+28
"Слуга народа" Чернев о решениях КС: Коломойский вместе с ОПЗЖ пытаются уничтожить все независимые антикоррупционные институты в Украине - Цензор.НЕТ 6927
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27.10.2020 22:02
+23
"Слуга народа" Чернев о решениях КС: Коломойский вместе с ОПЗЖ пытаются уничтожить все независимые антикоррупционные институты в Украине - Цензор.НЕТ 2468
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27.10.2020 22:04
+17
Та вони і державу намагаються демонтувати.
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27.10.2020 22:07
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"Слуга народа" Чернев о решениях КС: Коломойский вместе с ОПЗЖ пытаются уничтожить все независимые антикоррупционные институты в Украине - Цензор.НЕТ 6927
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27.10.2020 22:02 Ответить
"Слуга народу" Чернєв про рішення КС: Коломойський разом з ОПЗЖ намагаються знищити всі незалежні антикорупційні інститути в Україні - Цензор.НЕТ 4091
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28.10.2020 00:06 Ответить
За какой-то год "покращень". Нарид наелся

"Слуга народу" Чернєв про рішення КС: Коломойський разом з ОПЗЖ намагаються знищити всі незалежні антикорупційні інститути в Україні - Цензор.НЕТ 4192
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28.10.2020 00:14 Ответить
Чернев - "Главная цель понятна - отвратить от Украины ее западных партнеров, разрушить наше сотрудничество с МВФ и обезопасить себя от уголовного преследования в странах, которые являются нашими союзниками"

"Слуга народа" Чернев о решениях КС: Коломойский вместе с ОПЗЖ пытаются уничтожить все независимые антикоррупционные институты в Украине - Цензор.НЕТ 1663
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27.10.2020 22:04 Ответить
Угу. Оно слово-в-слово повторяет то, о чем зеленую слизь предупреждали нормальные люди двa рокi тому. Но тогда оно пело совсем другие песенки.
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27.10.2020 22:13 Ответить
"Слуга народу" Чернєв про рішення КС: Коломойський разом з ОПЗЖ намагаються знищити всі незалежні антикорупційні інститути в Україні - Цензор.НЕТ 9068
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27.10.2020 22:20 Ответить
"Слуга народа" Чернев о решениях КС: Коломойский вместе с ОПЗЖ пытаются уничтожить все независимые антикоррупционные институты в Украине - Цензор.НЕТ 2468
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27.10.2020 22:04 Ответить
Та вони і державу намагаються демонтувати.
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27.10.2020 22:07 Ответить
Це не e демонтаж. Це e белоруссiзация.
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27.10.2020 22:20 Ответить
За півтора роки навіть виборці Зеленського зрозуміли, що до Зе команди приєдналися не тільки безпринципні артисти, але й професійні аферисти, на яких тавра ніде ставити. Андрій Єрмак, Давід Арахамія, Олександр Дубінський, Олександр Корнієнко, Максим Бужанський, Микола Тищенко та інші "слуги народу" - всі вони готові працювати лише заради власного збагачення та відпрацьовувати завдання, які їм ставлять спонсори та, що ще гірше, російські куратори.
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27.10.2020 22:07 Ответить
Все до чого прикладає руку зелене чмо знижується.
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27.10.2020 22:08 Ответить
f...ing really? Т.е., когда ты под зеленым знаменем ручной мартышки Бени рвался к власти, ты, долбое....дятел, этого не знал??????? Или ты, крыса, почуял, шо ваше корыто тонет, и решил получить место на спас.шлюпке в числе первых?
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27.10.2020 22:09 Ответить
И всё-таки 9 грамм -верный способ. Эти танцы с бубном еще не скоро кончатся.
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27.10.2020 22:10 Ответить
"Слуга народа" Чернев назвал такие действия КС плевком в лицо украинцев "Слуга народа" Чернев о решениях КС: Коломойский вместе с ОПЗЖ пытаются уничтожить все независимые антикоррупционные институты в Украине - Цензор.НЕТ 3449 "Слуга народа" Чернев о решениях КС: Коломойский вместе с ОПЗЖ пытаются уничтожить все независимые антикоррупционные институты в Украине - Цензор.НЕТ 3559


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27.10.2020 22:10 Ответить
А вам цікаво послухати наступні 5 питань від президента? "Слуга народа" Чернев о решениях КС: Коломойский вместе с ОПЗЖ пытаются уничтожить все независимые антикоррупционные институты в Украине - Цензор.НЕТ 753
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27.10.2020 22:10 Ответить
Впереди еще много будет таких лицемерных постраскаяний.
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27.10.2020 22:12 Ответить
"Слуга народу" Чернєв про рішення КС: Коломойський разом з ОПЗЖ намагаються знищити всі незалежні антикорупційні інститути в Україні - Цензор.НЕТ 3003
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27.10.2020 22:22 Ответить
Он высказал уверенность в необходимости консолидировано выступить в поддержку НАБУ и НАПК: "Отстоять независимость этих органов и сохранить хорошие отношения с США, ЕС и другими нашими партнерами
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27.10.2020 22:13 Ответить
Он был в коме 2 года?
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27.10.2020 22:21 Ответить
Он бабки считал от папы Бени.
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27.10.2020 22:30 Ответить
Не сочтите за образу, але....у Вас можно выиграть выборы мэра города-миллионника, не приходя в сознание. Ну, шоб Вы знали, в США есть случаи, когда выборы в мэры выигрывали кот и козел.Не жарт, все было легально.
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27.10.2020 22:33 Ответить
Знаю. Демократия не совершенна, но лучше еще не придумали. А у нас президентом стало неотесанное бревно.
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27.10.2020 22:37 Ответить
Убил. Наповал. Возразить нечем. +++
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27.10.2020 22:41 Ответить
ну шо сторонники "хуженебудет" кому вы сделали хуже выбрав назло клоуна лиш бы не Порошенко ?история не учит? уже было когда повторно назло Ющенко из за его соплежевания и не выполнения обещаного выбрали Януковича назло зная что он зек и прокацапский Ющенко назло или себе?в итоге Ющ отдыхает пасику держит а того кого выбрали сами и прогнали революцией и в Ростове сумейте быть последовательны раз выбрали клоуна лоханулись то искупите вину сумейте Зебила скинуть или проводить до Ростова
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27.10.2020 22:14 Ответить
Як не парадоксально, але Ющ виконав досить багато передвиборчих обіцянок:
- ввів пропорційну виборчу систему
- ввів виплати при народженні дитини
- скоротив строк служби в армії до року
- у перший ж місяць при владі підняв мінімальну зарплату на 50%, а мінімальну пенсію вдвічі.

- створив сприятливий інвестиційний клімат (при Ющі були рекордні 10-11 млрд. баксів іноземних інвестицій щороку).
Це все було у його виборчій програмі і він це виконав.
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27.10.2020 22:19 Ответить
Він, як і Порошенко, нічого не зробив для демонтажу олігархічної системи - основного гальма для розвитку України. Основне - він змарнував надію народу. При Ющенко статки Ахметова виросли в шість разів. При Порошенко він теж чомусь не дуже бідував.
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27.10.2020 22:58 Ответить
Ріст ВВП 7-8%, середня зарплата 500 баксів, а по Києву - 800. Відсутність тиску на малий бізнес і його розквіт. 500-600 тис. проданих нових машин на рік. І олігархічна система якось не заважала... Ми так не житимемо у найближчі 10 років! Мене тоді все більш, ніж влаштовувало і я в 2010 в 1 турі за Ющенка голосував!
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27.10.2020 23:14 Ответить
Ющенко був чудовим Президентом. Але йому і Україні тоді дуже шкодила Тимошенко. Він ме вмів, а, може, вважав неприйнятним, вихвалятись.Не вмів брехати, хитрувати. Натомість, підла Тимошенко це дуже добре вміла і вміє. А наш народ більше реагує на слова, а не справи. І зараз виявилось, що народ ні трохи не порозумнішав.
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28.10.2020 01:24 Ответить
Саме для цього вони завалили Пороха і привели зє бубочку і тебе, до влади...
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27.10.2020 22:15 Ответить
Конституционный суд своим решением потерял легитимность, если не юридическую, то в глазах народа фактическую, и это гораздо важнее.
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27.10.2020 22:15 Ответить
а когда подигрывал бубочке в незаконном роспуске ВР ниче не терял? "Слуга народу" Чернєв про рішення КС: Коломойський разом з ОПЗЖ намагаються знищити всі незалежні антикорупційні інститути в Україні - Цензор.НЕТ 3958
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27.10.2020 22:23 Ответить
Він це втратив ще вторік дозволом на розпуск ВР і заслужив переіменування.
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28.10.2020 07:25 Ответить
Это рассказывает участник фракции, в которую входят 254 депутата!
Замечательно: это не мы, это ОПЗЖ и Коломойский!
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27.10.2020 22:16 Ответить
Эксперт HiTech Office Ukraine, один из соавторов Digital Agenda Ukraine, Стратегии инновационного развития Украины, Экспортной стратегии ИКТ Украины[4].
Один из ключевых авторов Стратегии развития цифровой экономики Украины 2030. Является директором программы Startup in Residence инициативы Tech Ukraine[7].
Автор научных статей по венчурному инвестированию[7].
Председатель ОО «Инновационная нация», член Наблюдательного совета ОО «Professional Government Association[uk]», член ОО «Автомайдан»[7].
В 2014 году ушел добровольцем в ряды Национальной гвардии[7].

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады[uk] по вопросам цифровой трансформации[10], председатель подкомитета цифровой экономики, инновационного развития и электронного бизнеса.
Председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО[11], заместитель сопредседателя группы по межпарламентским связям с Итальянской Республикой.

Содержание заявление ничего нового, а вот поступок перкрасен , хотя и после провала Слуг. Но пусть все определяются поскорее - время не терпит, пока ...лядская Зебанда запиарит свои отмазки...
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27.10.2020 22:16 Ответить
Пытаются уничтожить? Потому что вы им это позволяете. Вы власть или кто?
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27.10.2020 22:17 Ответить
Зачем этот слуга сюда МВФ припутал?
При любом президенте платить все равно придется.
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27.10.2020 22:21 Ответить
Понятное дело.
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27.10.2020 22:25 Ответить
Пропоную, вигнати їх на вулицю. не фігурально, а фізично
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27.10.2020 22:32 Ответить
С отменой ответственности за сведения в декларации КС попал в точку, все кровосиси из старой олигархосистемы снова воспряли духом: теперь на них не будет компромата и можно спокойно давить всех, кто не от системы, то есть, как они говорят, "кухарок".
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27.10.2020 22:33 Ответить
антиконституционный суд не первый раз выступает против Украины, против закона и здравого смысла и логики,, вспомнить его прошлые многочисленные делишки, из-за чего чуть один раз не прекратили финансирование МВФ. Сама эта субстанция потребляет на свое содержание столько, сколько половина всей украинской судебной системы. Сколько ж эти умнички будут получать пенсии в сравнении с рядовыми украинцами в т.ч. и богатыми ?
Это 5 колесо в системе судебной власти, оно же 5 колонна за наши с вами сумасшедшие деньги давно пора упразднить, а норму в Конституции об этом антигосударственном и антинародном и кстати совершенно непотребном институте аннулировать, иначе страна пропадет.
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27.10.2020 22:33 Ответить
Вам не думается, что пора менять Конституцию, о которую уже слишком часто вытирает ноги верхняя власть?
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27.10.2020 22:47 Ответить
Всю нет, но отдельные правки внести, а вот этот суд- чудовище убрать чем быстрее.
власть будет вытирать ноги и все остальное о любую конституцию, пока этого хочет народ.
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27.10.2020 22:58 Ответить
Система внесения изменений слишком сложная и длинная. Кроме того, нынешнюю Конституцию принимала ВР, может потому - "Врагам закон, своим всё!".
Если принять новую Конституцию на всеукраинском референдуме, то ей возможно будет больше доверия.
Нельзя, когда Президент результаты выборов принимает за всенародную поддержку распродажи с/х земли и при проталкивании в Раде закона нарушает сразу две статьи из того раздела, куда изменения можно вносить лишь на Всеукраинском референдуме.
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28.10.2020 11:05 Ответить
Вы меня извените,канеш,но теперь банковский сектор превратится в легальную помойку для отмывки бабла мировых преступных групп,видимо 1го места по корпупции в Европе кому то мало,решили взять мировое лидерство🌟🌟🌟,заткнув за пояс Зимбабве
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27.10.2020 22:34 Ответить
Пропоную вигнати їх на вулицю фізично
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27.10.2020 22:38 Ответить
Егор Чернев должен быть ближайшим советником у клоуна, а этот совок взял в советники псину бени коломойши, ублюдка дубину, похоже, Зе исчерпал свою дееспособность, и его можно утилизировать, причем как можно быстрее.
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27.10.2020 22:39 Ответить
По сути произошел государственный переворот посредством коррумпированной судебной системы. Украину надо спасать, только беда в том, что президент у нас - засранец, если не враг.
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27.10.2020 22:54 Ответить
а Коломойский причём? он разве финансурует опзж за життя?
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27.10.2020 22:58 Ответить
Коломойский советовал взять в долг у Россиипосле объявления дефолта. Коломойскому идет дешевая электроэнергия из рашистской империи в обмен на его политическую лояльность. Коломойский и медведчук совладельцы дваждыговенного канала ... Продолжить?
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27.10.2020 23:04 Ответить
Михаил Подолдяк , замглавы ОПУ - ...Многоканальный и обильный компромат против "Слуги". Все без исключения оппонентки партии круглосуточно атаковали правящую партию. Особенно в этом преуспели юные олигархические образования - "За майбутнє" (я уточню- партия Коломойского ЗАМАЙБАХ) и Пальчевский (я утчню- АГЕНТ ГРУ РАШИ) . И делали это потоково, с особенной ненавистью, бесконечно креативя и измышляя фейки...
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27.10.2020 23:09 Ответить
продолжи. он разве финансурует опзж за життя?
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27.10.2020 23:19 Ответить
они вместе
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28.10.2020 02:27 Ответить
нет.
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28.10.2020 03:47 Ответить
Он сам себя финансирует и, кроме того, спасает собственную свободу и жизнь, для чего делает всё, чтобы оторвать Украину от Запада.
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27.10.2020 23:04 Ответить
"Слуга народу" Чернєв про рішення КС: Коломойський разом з ОПЗЖ намагаються знищити всі незалежні антикорупційні інститути в Україні - Цензор.НЕТ 3823
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27.10.2020 23:06 Ответить
"Слуга народу" Чернєв про рішення КС: Коломойський разом з ОПЗЖ намагаються знищити всі незалежні антикорупційні інститути в Україні - Цензор.НЕТ 5209
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27.10.2020 23:07 Ответить
Отбился от рук Буратишка? а дела-то по нам офшорно-приватбанковсие общие ...
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27.10.2020 23:11 Ответить
Он вкурсе кто его шеф?
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28.10.2020 00:19 Ответить
"Слуга народу" Чернєв про рішення КС: Коломойський разом з ОПЗЖ намагаються знищити всі незалежні антикорупційні інститути в Україні - Цензор.НЕТ 9863
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28.10.2020 00:20 Ответить
И что сделал этот "зепутат" что бы этому помешать? Может вышел хотя бы из фракции?
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28.10.2020 01:11 Ответить
Він зайняв позицію гвалтівника на суді, - і я не я, і вона не моя, і взагалі я - кастрат.
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28.10.2020 07:29 Ответить
если народ хочет попасть в цивилизацию у него нет другого выбора как вернуть пороха
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28.10.2020 06:27 Ответить
Склад К.С. призначався за підписом потроха а також захмарні утримання цих ублюдків за рахунок платників податків, а не твого потроха.
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28.10.2020 08:32 Ответить
зебил, там уже давно поменяли всех))))
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28.10.2020 10:54 Ответить
Он так говорит, как будто слуги народа против Коломойского. Они от него деньги получают за каждое голосование в ВР.
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28.10.2020 08:03 Ответить
Коломойський, Зеленський, Медведчук і 73% баранів фактично знищили антикорупційні органи в державі, які мали знищити корупцію і повисити добробут баранів 73%.
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28.10.2020 08:47 Ответить
Пан не хороший занимается словоблудием , у вас все инструменты власти , премьер ваш , президент ваш , большинство в раде ваше . И вы с этим не можете справиться , Аваков и прокурорша тоже ваши "Слуга народу" Чернєв про рішення КС: Коломойський разом з ОПЗЖ намагаються знищити всі незалежні антикорупційні інститути в Україні - Цензор.НЕТ 6953
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28.10.2020 16:05 Ответить
 
 