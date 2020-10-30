"Слуга народа" Чернев о решениях КС: Коломойский вместе с ОПЗЖ пытаются уничтожить все независимые антикоррупционные институты в Украине
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Конституционный суд фактически отменил антикоррупционную реформу.
"Решение об отмене статьи УК о незаконном обогащении и лишения НАПК полномочий идет вразрез с антикоррупционной политикой государства, с нашим стремлением попасть в число стран с развитой демократией и вообще противоречит здравому смыслу", - цитирует Цензор.НЕТ публикацию председателя Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народного депутата фракции "Слуга народа" Егор Чернев в Facebook.
Он назвал такие действия КС плевком в лицо украинцев.
"Это антигосударственный мятеж в чистом виде в интересах Коломойского и олигархов с ОПЗЖ, ведь именно "За майбутнє" и ОПЗЖ сделали представление в КСУ. Считаю, что Конституционный суд своим решением потерял легитимность, если не юридическую, то в глазах народа фактическую, и это гораздо важнее. А потому его состав должен быть заменен, а антикоррупционная реформа восстановлена. От наших западных партнеров поступают четкие сигналы, что Украина может потерять поддержку союзников. Ведь такое решение Конституционного суда - не случайность", - пишет Чернев.
Он уверен, что "Коломойский вместе с ОПЗЖ" идут ва-банк и пытаются уничтожить все независимые антикоррупционные институты в Украине.
"Через Конституционный суд они признали неконституционным создание НАБУ. Теперь они лишили полномочий НАПК. Далее они планируют отменить земельную реформу и признать неконституционным закон о Фонде гарантирования вкладов.
Главная цель понятна - отвратить от Украины ее западных партнеров, разрушить наше сотрудничество с МВФ и обезопасить себя от уголовного преследования в странах, которые являются нашими союзниками", - предполагает Чернев.
Он высказал уверенность в необходимости консолидировано выступить в поддержку НАБУ и НАПК: "Отстоять независимость этих органов и сохранить хорошие отношения с США, ЕС и другими нашими партнерами. И при необходимости - принять изменения в закон "О Конституционном суде Украины" и саму Конституцию с тем, чтобы обезопасить наше государство от произвола продажных судей. Если нужно будет выбирать между Конституционным судом и Украиной - я выберу Украину. Надеюсь, вы тоже".
Напомним, Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
Пожалуйста, подождите...
долбое....дятел, этого не знал??????? Или ты, крыса, почуял, шо ваше корыто тонет, и решил получить место на спас.шлюпке в числе первых?
- ввів пропорційну виборчу систему
- ввів виплати при народженні дитини
- скоротив строк служби в армії до року
- у перший ж місяць при владі підняв мінімальну зарплату на 50%, а мінімальну пенсію вдвічі.
- створив сприятливий інвестиційний клімат (при Ющі були рекордні 10-11 млрд. баксів іноземних інвестицій щороку).
Це все було у його виборчій програмі і він це виконав.
Замечательно: это не мы, это ОПЗЖ и Коломойский!
Один из ключевых авторов Стратегии развития цифровой экономики Украины 2030. Является директором программы Startup in Residence инициативы Tech Ukraine[7].
Автор научных статей по венчурному инвестированию[7].
Председатель ОО «Инновационная нация», член Наблюдательного совета ОО «Professional Government Association[uk]», член ОО «Автомайдан»[7].
В 2014 году ушел добровольцем в ряды Национальной гвардии[7].
Заместитель председателя Комитета Верховной Рады[uk] по вопросам цифровой трансформации[10], председатель подкомитета цифровой экономики, инновационного развития и электронного бизнеса.
Председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО[11], заместитель сопредседателя группы по межпарламентским связям с Итальянской Республикой.
Содержание заявление ничего нового, а вот поступок перкрасен , хотя и после провала Слуг. Но пусть все определяются поскорее - время не терпит, пока ...лядская Зебанда запиарит свои отмазки...
При любом президенте платить все равно придется.
Это 5 колесо в системе судебной власти, оно же 5 колонна за наши с вами сумасшедшие деньги давно пора упразднить, а норму в Конституции об этом антигосударственном и антинародном и кстати совершенно непотребном институте аннулировать, иначе страна пропадет.
власть будет вытирать ноги и все остальное о любую конституцию, пока этого хочет народ.
Если принять новую Конституцию на всеукраинском референдуме, то ей возможно будет больше доверия.
Нельзя, когда Президент результаты выборов принимает за всенародную поддержку распродажи с/х земли и при проталкивании в Раде закона нарушает сразу две статьи из того раздела, куда изменения можно вносить лишь на Всеукраинском референдуме.