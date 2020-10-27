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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Николаев (2008) СБУ (18677) государственная измена (949) Слуга народа (2547) Бобровская (44)

СБУ не видит признаков госизмены в действиях экс-кандидата в депутаты Николаева от "СН" Клецова, выступавшего на "Новороссия ТВ" и возившего помощь оккупантам. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Егор Клецов еще недавно был кандидатом от "Слуги народа" на выборах в Николаевский городской совет. Он снял свою кандидатуру после огласки, которую получила его деятельность по поддержке "Л/ДНР".

Об этом в Facebook напомнила нардеп "Голоса" София Бобровская, передает Цензор.НЕТ.

Она также привела "краткий перечень его достижений":

1) Выступал на "Новороссия ТВ";

2) Собирал и возил гуманитарную помощь в военные госпитали "ДНР" на оккупированных территориях;

3) Называл "тремя сторонами конфликта" Украину, "ДНР" и "ЛНР", опровергал участие России в войне на Донбассе, называл ее "гражданский конфликтом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избиратель показал нам х#й. Партию погубил долбо#бизм, - "слуга народа" Дубинский

"Написала обращение в Службу безопасности Украины с просьбой возбудить уголовное дело против Клецова по статье 111 УК - государственная измена. Не представляю, как такие люди вообще могут до сих пор избегать внимания органов досудебного расследования, не говоря уже о том, чтобы получать места в местных списках партий, которые декларируют свою "проукраинскость" и вектор на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Сегодня пришел ответ от СБУ: пока не видят в деятельности господина Клецова никаких признаков государственной измены, но принимают информацию к сведению", - сообщила она, приложив фото ответа СБУ к посту.

СБУ не видит признаков госизмены в действиях экс-кандидата в депутаты Николаева от СН Клецова, выступавшего на Новороссия ТВ и возившего помощь оккупантам 01
СБУ не видит признаков госизмены в действиях экс-кандидата в депутаты Николаева от СН Клецова, выступавшего на Новороссия ТВ и возившего помощь оккупантам 02

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на местные выборы партия "Слуга народа" выдвигает кандидатуру Егора Клецова, который внесен в базу "Миротворца" и ранее принимал участие в эфирах пропагандистского ТВ "Новороссия". Позже стало известно, что он решил отказаться от участия в выборах.

Также читайте: Председатель УИК в Николаеве угрожала коллегам сорвать выборы и прогуляла день голосования, - СМИ

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+50
это просто пздц
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27.10.2020 22:34
+47
Це все просто прекрасно.... І Слуга урода и наваросія і нівчом невінуват
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27.10.2020 22:33
+46
Это реально полный п""здец!?
Вот скажите где вообще такое возможно?
Етих зеленых мразей будет отсреливать и сжигать.все к этому идет.
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27.10.2020 22:33
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Война 1941 - 45 годов была внутренним гражданским конфликтом в СССР.


Немцы просто поддерживали армию Власова и казаков Краснова.


Никакой войны не было. Двадцать второго июня (1941) на територию СССР зашел гуманитарный конвой из Германии. Как извесно, с продовольствием в Советской России всегда было не просто, и братская Германия, связанная с СССР многочисленными договорами, протянула руку дружеской помощи .


Каждый солдат нес на себе запас продуктов на несколько дней, во фляжках булькал гуманитарный шнапс, а за пехотой, призванной первой экстренно доставить еду самым голодным, тянулись уже более основательно нагруженные гуманитаркой грузовики.


Естественно войну никто не объявлял. Поэтому ее и не было.


Было АТО на четыри года. Русские убивали сами себя, немецкие отпуксники из Вермахта, заблудившысь под Сталинградом регулярно гибли от нещасных случаев, а в Кремле, зимой сорок второго, ломали голову, как заплатить пенсии от Буга до Волги, и считается ли староста назначенный немцами, бюджетным работником.


Потом Гитлер исполняя Минские соглашения, по формуле Штирлица, позвал на майские шашлыки советских солдат .Ну перепили там , сожгли Берлин , помахали кулаками . Там англосаксы с камерами на халяву подоспели .Покуролесили немного да и с похмелья в Японию погнали саке пить . Не война блин сплошная пьянка коллективная .До сих пор вспоминают с тоской аж повторить хочет кое кто .Супер , а как рабссиянам пишется история мать её...




?
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28.10.2020 08:03 Ответить
Служба безпеки чого? Відповідь прийшла як від служби безпеки якогось підприємства, бо те сепарське чмо звало повалити устрій України і створити новоросію.
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28.10.2020 08:31 Ответить
СБУ не бачить ознак державної зради в діях екскандидата в депутати Миколаєва від "СН" Клецова, що виступав на "Новоросія ТВ" і возив допомогу окупантам - Цензор.НЕТ 467
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28.10.2020 08:52 Ответить
И ни один...
НИ ОДИН ИЗ КАМИНТАРОРОВ не посмотрел эту статью...

Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
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28.10.2020 09:08 Ответить
Если кто то придет к власти первым делом эту контору нужно полностью реорганизовывать
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28.10.2020 09:13 Ответить
В нашей стране к власти не приходят, в нашей стране власть выбирают.
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28.10.2020 10:23 Ответить
Мы ж не в Израиле )))
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28.10.2020 19:04 Ответить
Ну судя по флагу, Вы в Италии.
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29.10.2020 10:12 Ответить
И что это меняет где я ? Живу то я в Украине
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29.10.2020 14:56 Ответить
Видимо "путешествуя" Вы забыли, что в Украине власть меняется в результате выборов.
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29.10.2020 17:37 Ответить
Маленькое уточнение .выборы с подкупами.
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29.10.2020 22:01 Ответить
Похоже СБУ превращается в фесебе
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28.10.2020 09:25 Ответить
Задача Зе розвалить Украину, им никто не верит уже, подтверждение местные выборы, Бакано розваливают СБУ это уже видно
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28.10.2020 09:32 Ответить
https://bykvu.com/ru/bukvy/zi-svoimi-movami-vzhe-zadovbali-u-slov-jansku-kandidatka-do-miskradi-vilajalasja-na-ukrainomovnu-divchinu/

Та там усі такі до влади рвуться. Ось "Штепа-2"...
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28.10.2020 09:33 Ответить
не знаю як ви, ая вже давно готовий гнати це зекрімлівське шобло з вилами з України!
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28.10.2020 10:17 Ответить
Зато СБУ штурмует 7-й километр - вот где измена засела.
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28.10.2020 11:27 Ответить
​​После нашего поста о делах Майдана, наши подписчики обратили внимание на то, что вчера на одном из российских телеграм-каналов вышел пост о том, что заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров, отвечающий за контроль над силовыми структурами, был завербован российскими спецслужбами в 2011 году, под псевдонимом "Кувшинов".

Причины такого вброса нам пока не ясны. Среди наших источников бытует мнение, что он может быть частью операции-прикрытия по сливу Татарова, как "крота" в деле "вагнера". Но факт остается фактом - за время российской агрессии на Донбассе в период с 2015 по 2019 год, Олег Татаров почти два десятка раз выезжал на территорию Российской Федерации. Это может многое объяснять. В том числе и в вопросе торможения дел Майдана, о котором мы писали вчера.
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28.10.2020 14:55 Ответить
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