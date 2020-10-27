СБУ не видит признаков госизмены в действиях экс-кандидата в депутаты Николаева от "СН" Клецова, выступавшего на "Новороссия ТВ" и возившего помощь оккупантам. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Егор Клецов еще недавно был кандидатом от "Слуги народа" на выборах в Николаевский городской совет. Он снял свою кандидатуру после огласки, которую получила его деятельность по поддержке "Л/ДНР".
Об этом в Facebook напомнила нардеп "Голоса" София Бобровская, передает Цензор.НЕТ.
Она также привела "краткий перечень его достижений":
1) Выступал на "Новороссия ТВ";
2) Собирал и возил гуманитарную помощь в военные госпитали "ДНР" на оккупированных территориях;
3) Называл "тремя сторонами конфликта" Украину, "ДНР" и "ЛНР", опровергал участие России в войне на Донбассе, называл ее "гражданский конфликтом".
"Написала обращение в Службу безопасности Украины с просьбой возбудить уголовное дело против Клецова по статье 111 УК - государственная измена. Не представляю, как такие люди вообще могут до сих пор избегать внимания органов досудебного расследования, не говоря уже о том, чтобы получать места в местных списках партий, которые декларируют свою "проукраинскость" и вектор на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Сегодня пришел ответ от СБУ: пока не видят в деятельности господина Клецова никаких признаков государственной измены, но принимают информацию к сведению", - сообщила она, приложив фото ответа СБУ к посту.
Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на местные выборы партия "Слуга народа" выдвигает кандидатуру Егора Клецова, который внесен в базу "Миротворца" и ранее принимал участие в эфирах пропагандистского ТВ "Новороссия". Позже стало известно, что он решил отказаться от участия в выборах.
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Немцы просто поддерживали армию Власова и казаков Краснова.
Никакой войны не было. Двадцать второго июня (1941) на територию СССР зашел гуманитарный конвой из Германии. Как извесно, с продовольствием в Советской России всегда было не просто, и братская Германия, связанная с СССР многочисленными договорами, протянула руку дружеской помощи .
Каждый солдат нес на себе запас продуктов на несколько дней, во фляжках булькал гуманитарный шнапс, а за пехотой, призванной первой экстренно доставить еду самым голодным, тянулись уже более основательно нагруженные гуманитаркой грузовики.
Естественно войну никто не объявлял. Поэтому ее и не было.
Было АТО на четыри года. Русские убивали сами себя, немецкие отпуксники из Вермахта, заблудившысь под Сталинградом регулярно гибли от нещасных случаев, а в Кремле, зимой сорок второго, ломали голову, как заплатить пенсии от Буга до Волги, и считается ли староста назначенный немцами, бюджетным работником.
Потом Гитлер исполняя Минские соглашения, по формуле Штирлица, позвал на майские шашлыки советских солдат .Ну перепили там , сожгли Берлин , помахали кулаками . Там англосаксы с камерами на халяву подоспели .Покуролесили немного да и с похмелья в Японию погнали саке пить . Не война блин сплошная пьянка коллективная .До сих пор вспоминают с тоской аж повторить хочет кое кто .Супер , а как рабссиянам пишется история мать её...
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Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Та там усі такі до влади рвуться. Ось "Штепа-2"...
Причины такого вброса нам пока не ясны. Среди наших источников бытует мнение, что он может быть частью операции-прикрытия по сливу Татарова, как "крота" в деле "вагнера". Но факт остается фактом - за время российской агрессии на Донбассе в период с 2015 по 2019 год, Олег Татаров почти два десятка раз выезжал на территорию Российской Федерации. Это может многое объяснять. В том числе и в вопросе торможения дел Майдана, о котором мы писали вчера.