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Решение КС о незаконном декларировании принято с нарушением регламента и имеет признаки конфликта интересов, - представитель Зеленского в суде Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Решение КС о незаконном декларировании принято с нарушением регламента и имеет признаки конфликта интересов, - представитель Зеленского в суде Вениславский

Решение Конституционного суда Украины о признании неконституционными отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за недостоверное декларирование, было принято с нарушением регламента и имеет признаки конфликта интересов

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил представитель президента Украины в КС, народный депутат (фракция "Слуга народа") Федор Вениславский.

"Принимая это решение, Конституционный суд Украины, на мой взгляд, допустил ряд нарушений собственного регламента, которые предусматривают, что, во-первых, проект решения должен быть роздан не позднее, чем за три дня до рассмотрения вопроса, а проект решения был роздан судьям КС только вчера вечером. И та поспешность, с которой КС принимает такое решение, заставляет засомневаться в объективности и непредвзятости судей Конституционного суда", - сказал он.

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Вениславский напомнил, что по ст. 366-1 УК предъявили обвинение одной из судей КС Ирине Завгородней. "То есть, на наш взгляд, имеет место чистый конфликт интересов. Как раз для того, чтобы сделать невозможным привлечение судей Конституционного суда Украины, в том числе, к юридической ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, КС сегодня принял такое решение", - указал он.

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Вениславский считает, что вопрос о том, как дальше действовать в сложившейся ситуации, будет рассматриваться на уровне парламента. "Я думаю, мы найдем правильные пути для того, чтобы не было негативных последствий таких действий Конституционного суда", - отметил он.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+9
А когда єтот же суд принимал явно незаконное решение про роспуск ВР то суд был классный. Странно)
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27.10.2020 22:39
+8
єто он хвастается?
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27.10.2020 22:37
+7
Класно все що на користь оманського брехуна.
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27.10.2020 22:41
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єто он хвастается?
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27.10.2020 22:37 Ответить
А когда єтот же суд принимал явно незаконное решение про роспуск ВР то суд был классный. Странно)
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27.10.2020 22:39 Ответить
Класно все що на користь оманського брехуна.
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27.10.2020 22:41 Ответить
Сегодня в ОПУ с удивлением прочитали статью 76 Конституции Украины. Там про количество депутатов ВР. Стало понятно, что конституционное большинство по этому вопросу не собрать. Было решено выносить вопрос. При провале обвинить всех кроме себя. .
Первый удар Коломойского по Зеленскому в рамках "принуждения к переформатированию коалиции". Разумков подписал, принятый Верховной Радой постановление "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз" Данное постановление рекомендует Зеленскому создать и возглавить "Національний штаб щодо протидії біологічним загрозам у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" . При этом ни согласия самого Зеленского, ни его подписи не требуется. Вся ответственность за эпидемию и ее последствия красиво перекладывается на президента.
"Доступные кредиты от Зеленского" Общая сумма потраченных денег - 11,571 млрд. гривен. Из этой суммы банки выдали кредиты рефинансирования собственным заемщикам на сумму 9.166 млрд. гривен. "Укравтодор" получил льготный кредит под государственные гарантии 2,116 млрд. гривен. (Учитывая что почти 2 млрд. гривен вложено "Укравтодором в 182 дневные ОВГЗ это выглядит уже как государственная афера. см. сообщение от 17.10.2020 г.). Остальные кредиты разделены на почти 5 тысяч займов.

Срочное "выздоровление" Корниенко и его возврат к управлению реакцией - это реакция Зеленского на провал усилий Ермака в Раде и ультиматум "группы Коломойского". Корниенко категорически отверг требования Коломойского-Палицы о переформатировании и пригрозил им коалицией с "Голосом". При том он заявил что такая коалиция будет создана очень быстро.
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27.10.2020 22:44 Ответить
Опача Вова проснулось, було б це рішення КС прийняте на минулому тижні то служки ще на відсотків 20 меньше набрали.
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27.10.2020 22:54 Ответить
Ссылка на первоисточник:
Хроника одного президента 27.10.2020 г.

Рішення КС про незаконне декларування прийнято з порушенням регламенту і має ознаки конфлікту інтересів, - представник Зеленського в суді Веніславський - Цензор.НЕТ 99
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27.10.2020 23:22 Ответить
Ну такой херни даже Янукович себе не позволял! Вова ты точно надеешься добежать до /Ростова?
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27.10.2020 22:39 Ответить
Бубочка, віддай ігорьвалерієвича Америці, портнова Панамі і посади мертвечука. Все.
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27.10.2020 22:41 Ответить
Це хвантастика, мем.
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27.10.2020 22:42 Ответить
це розуміє вся країна, це розуміє і зеленопук вовочка, тільки зеленопук сцикун, тріпло і кловун з рашапоїдним хронічним загостренням на пів голови а народонаселення країни традиційно безнадійно чекає на якогось дядю, чи якусь маму, і як це було вже не раз, дочекається до "кріпких обіймів кривавого, старшого і кончаного брата"
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28.10.2020 09:21 Ответить
Некроз, гниение и распад зеленой власти идет по нарастающей.
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27.10.2020 22:42 Ответить
Решение КС о незаконном декларировании принято с нарушением регламента и имеет признаки конфликта интересов, - представитель Зеленского в суде Вениславский - Цензор.НЕТ 5039 Решение КС о незаконном декларировании принято с нарушением регламента и имеет признаки конфликта интересов, - представитель Зеленского в суде Вениславский - Цензор.НЕТ 1411
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27.10.2020 22:43 Ответить
Витя, выкопай себе море там, в Ростове! Денег ты свинтил вместе с кентами - аккурат ОДИН годовой бюджет Украины..
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27.10.2020 23:02 Ответить
Дмітрій - йти на кутаса феесбеська шіста смердюча.
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27.10.2020 23:15 Ответить
Не слышно Гаранта конституции...или он уже гидрант?
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27.10.2020 22:43 Ответить
оно сам срет на конституцию по пять раз в день...
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27.10.2020 22:49 Ответить
В общем,теперь и эти пошли в разнос вслед за зесранью...шмаркля сделал за полтора года полный бедлам в стране
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27.10.2020 22:48 Ответить
Давайте вигоним їх фізично на фулицю. як щурів, з допомогою дихлофоса.
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27.10.2020 22:48 Ответить
Бардак в стране
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27.10.2020 22:56 Ответить
Схоже під час нової революції разом з кловунами зноситимуть і антиконституційний суд.(с) Рішення КС про незаконне декларування прийнято з порушенням регламенту і має ознаки конфлікту інтересів, - представник Зеленського в суді Веніславський - Цензор.НЕТ 7422
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27.10.2020 23:23 Ответить
2 тижні до виборів: -"Я хочу почути твою думку про довічне ув'язнення за корупцію...."

2 дні після виборів: - Скасовує кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Рішення КС про незаконне декларування прийнято з порушенням регламенту і має ознаки конфлікту інтересів, - представник Зеленського в суді Веніславський - Цензор.НЕТ 1809
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27.10.2020 23:28 Ответить
так ця ж гнида Веніславський-----представник президента в КС,та голосував за скасування?
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28.10.2020 06:46 Ответить
Одним словом - довалили. "Зелені" розвалили всі інститути влади і добралися до судової гілки. Рішення є і одні вважають його легітивним, бо є рішення, а інші кричать, що нелегетивне, бо приймалося з порушенням. А так - недовіра.
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28.10.2020 08:29 Ответить
Бачиш Зеля як воно в житті буває. Порушила мерзота усе що можливо, у власних інтересах, а ти окрім неголосно пукнути нічого і не можеш... а знаєш чому? Бо коли ти про конфлікт інтересів згадуєш, про незаконність, про порушення регламенту то починай із себе. Із розпуску ВРУ, із премії власному таткові...
Може у вас на Кривому Розі так заведено, а в Україні = вор не має права вимагати від інших бути святими... тут так це не працює!
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28.10.2020 09:21 Ответить
 
 