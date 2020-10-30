Решение КС о незаконном декларировании принято с нарушением регламента и имеет признаки конфликта интересов, - представитель Зеленского в суде Вениславский
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Решение Конституционного суда Украины о признании неконституционными отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за недостоверное декларирование, было принято с нарушением регламента и имеет признаки конфликта интересов
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил представитель президента Украины в КС, народный депутат (фракция "Слуга народа") Федор Вениславский.
"Принимая это решение, Конституционный суд Украины, на мой взгляд, допустил ряд нарушений собственного регламента, которые предусматривают, что, во-первых, проект решения должен быть роздан не позднее, чем за три дня до рассмотрения вопроса, а проект решения был роздан судьям КС только вчера вечером. И та поспешность, с которой КС принимает такое решение, заставляет засомневаться в объективности и непредвзятости судей Конституционного суда", - сказал он.
Вениславский напомнил, что по ст. 366-1 УК предъявили обвинение одной из судей КС Ирине Завгородней. "То есть, на наш взгляд, имеет место чистый конфликт интересов. Как раз для того, чтобы сделать невозможным привлечение судей Конституционного суда Украины, в том числе, к юридической ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, КС сегодня принял такое решение", - указал он.
Вениславский считает, что вопрос о том, как дальше действовать в сложившейся ситуации, будет рассматриваться на уровне парламента. "Я думаю, мы найдем правильные пути для того, чтобы не было негативных последствий таких действий Конституционного суда", - отметил он.
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2 дні після виборів: - Скасовує кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.
Може у вас на Кривому Розі так заведено, а в Україні = вор не має права вимагати від інших бути святими... тут так це не працює!