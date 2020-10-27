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Новости Политика Украины
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Коломойский (1762) олигарх (1016) Линкявичюс (213) Приватбанк (823)

Дело "ПриватБанка" до сих пор не решено, это вызывает вопросы, - глава МИД Литвы Линкявичюс

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дело

Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс не видит эффективности в борьбе президента Украины Владимира Зеленского с некоторыми олигархами.

Об этом он заявил в интервью Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.

Вопрос журналиста звучал так: "Вы видите, что какие-то конкретные олигархи увеличивают влияние? Ведь Зеленский говорит, что он с ними борется".

Линкявичюс ответил: "Я тоже верю, что он действительно с ними борется, но… Обычно я избегаю конкретных имен, но если вы настаиваете, то в качестве примера назову Коломойского. Дело Приватбанка до сих пор не решено. До сих пор есть судебные иски. Имеющиеся решения не дают ясности. Все это и вызывает вопросы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд 29 октября рассмотрит приостановление решения о взыскании с ПриватБанка $350 млн в пользу Суркисов

В то же время, он подчеркнул, что Коломойский "не единственный "плохой парень", это просто пример, который звучит чаще всего".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
Зеля антикорупціонер?
Насмішили 😎
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27.10.2020 22:57
+7
ну ти диви яка зараза. От чого пристав, буржуй.
Мудрому наріду краще знать - За майбутє, не чокаясь
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27.10.2020 22:55
+5
ДАВИ ЕВРОПА ЭТИХ ЗЕГНИД! МОМЕНТ ХОРОШИЙ!
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27.10.2020 22:57
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Решение этого дела зебуинами, удовлетворит разве что коломойского.
И то, скорее всего частично (аппетит приходит во время еды).
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27.10.2020 22:54 Ответить
Справу "ПриватБанку" досі не вирішено, це викликає питання, - глава МЗС Литви Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 9412
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28.10.2020 00:01 Ответить
ну ти диви яка зараза. От чого пристав, буржуй.
Мудрому наріду краще знать - За майбутє, не чокаясь
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27.10.2020 22:55 Ответить
Справу "ПриватБанку" досі не вирішено, це викликає питання, - глава МЗС Литви Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 9916
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28.10.2020 00:03 Ответить
лігархи знащить ще контролюють Україну і живуть як трутні за наш рахунок
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27.10.2020 22:56 Ответить
ДАВИ ЕВРОПА ЭТИХ ЗЕГНИД! МОМЕНТ ХОРОШИЙ!
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27.10.2020 22:57 Ответить
Зеля антикорупціонер?
Насмішили 😎
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27.10.2020 22:57 Ответить
Увы, но у бени оказалось мозгов больше, чем у миллионов идиотов, голосовавших за зеленского. У меня этот факт вызывает вопрос: почему такое могло произойти? Для нас этот вопрос сейчас один из главных.
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27.10.2020 23:03 Ответить
Логика телезомби

Справу "ПриватБанку" досі не вирішено, це викликає питання, - глава МЗС Литви Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 7683
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28.10.2020 00:04 Ответить
зебоба,сделай хоть что нибудь хорошее в этой жизни -отдай беню амерам,здоровее будешь
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27.10.2020 23:04 Ответить
Не может. Глубоко рука Коломоя в нем сидит...
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28.10.2020 01:13 Ответить
Затаился, затихорился,помалкивает маслиноокий карлик,может быть еще и потому, что получил перевод из Приватбанка в 41млн. долларов еще до выборов 19го....
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28.10.2020 11:20 Ответить
Наши немногочисленные партнеры прямо в лоб говорят, что олигархат дестабилизирует обстановку в Украине, а наш совок ничего не видит, ничего не слышит.
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27.10.2020 23:10 Ответить
Та шо він таке каже? Олігархія подолана, а в країні лишилися тільки "поважні бізнесмени". Так сам ЗЕ! казав, а він же ж жодного разу за 1,5 роки не збрехав! І закон жодного разу не порушив! Воно ж святе і непорочне, це найвеличніше непорозуміння. А увесь негатив влади - то "папєрєднікі" і Порох з Кривавим Пастором і Гройсманом... Хто ж ще! От Дубінський не дасть збрехати...
В мене є невеличка надія, що дипломати все чудово розуміють і такими висловами лише натякають цьому недолугому про те. Тільки, от лихо, воно ж ніц не зрозуміє...
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27.10.2020 23:37 Ответить
А коли "вирішать питання" і націоналізують JPMorgan Chase & Co або Deutsche Bank або BNP Paribas, чи туди свого носа єврогеї не можуть сунути?
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27.10.2020 23:41 Ответить
У иебя есть сведения, что из этих банков системно выводились миллиарды долларов и они могли обрушить экономику ЕС?
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28.10.2020 01:12 Ответить
А у тебе є дані, що вони виводились з ПриватБанку, окрім дурнуватих балачок на кшталт перебування Бен Ладена в Афганістані, або ЗМЗ в Іраку. А що стосується цих банків то "банки-гиганты Deutsche Bank и JP Morgan в 2000-2017 годах помогали переводить триллионы долларов «в обход системы» коррупционерам, казнокрадам и разного рода крупным мошенникам, оказавшимся вне закона... и стали фигурантами скандала «Файлы FinCEN»" і шо?
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28.10.2020 12:45 Ответить
Да. И это подтверждено решением высокого суда в Лондоне.
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28.10.2020 12:56 Ответить
Замороження активів це лише запобіжний захід. А рішення за яким визнано провину, де? До речі, на території України рішення британського суду не має ніякої юридичної сили, бо між Україною і Британією немає відповідної угоди. Але питання в іншому - якщо гроші були вкрадені то де кримінальні справи в Україні, адже не Коломойський з Боголюбовим власноруч штампували платіжки на переказ коштів.
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28.10.2020 13:35 Ответить
Факт выведения сумм подтвержден судом. Суммы выводились в оффшоры, находящиеся в британской юрисдикции.

Итить вы упоротые там в жопе Коломоя...
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28.10.2020 15:43 Ответить
Це ви порохоботи упороті та ще й такі ж брехуни як і ваш Барига, адже "Высокий суд Лондона назначил слушания в рамках рассмотрения по существу иска государственного ПриватБанка к бывшим акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову на $3 млрд на 1 марта 2022 года." То ж якщо суд вже визнав "факт", то що він буде розглядати в березні 22-го. Все що поки що було вирішено, так це те що лондонський суд може розглядати цю справу, оскільки відповідачі підпадають під його юрисдикцію. І все, ніяких рішень по суті винесено не було.
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28.10.2020 17:11 Ответить
Крупнейший частный банк - ПриватБанк - был национализирован в декабре 2016 года. После этого новый менеджмент и собственник выявили, что экс-акционеры «Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из банка почти $2 млрд путем проведения ряда незаконных операций, в результате которых деньги переводились компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем». С учетом начисленных процентов банк потерял $2,5 млрд.

Государственный ПриватБанк подал в Высокий суд Лондона иск против бизнесменов и шести компаний (Collyer Ltd., Trade Point Agro Ltd., Teamtrend Ltd., Rossyn Investing Corp., Zao Ukrtransitservice Ltd., Milbert Ventures Inc.), подконтрольных им, и потребовал заморозить активы этих лиц по всему миру на сумму $2,5 млрд. Суд 19 декабря 2017 года одобрил просьбу банка.
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28.10.2020 12:58 Ответить
Почему это никто, обсуждает решение украинских судов? Где нота Мид? Эти ушлёпки, что то вообще попутали, много куда лезть стали.
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28.10.2020 00:16 Ответить
Я уверен что всё ещё было решено, когда банк покупался...
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28.10.2020 00:30 Ответить
Дураки всегда уверенно и безапеляционно несут бред,чушь, пургу
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28.10.2020 11:26 Ответить
Счас, уже скоро!
Зеля своих пацанов посадил в Нацбанк, они живенько сольют все дела в судах, как в своё время Портнов обеспечил проигрыш газа, который Юлоя забрала у Фирташа!
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28.10.2020 16:45 Ответить
 
 