Дело "ПриватБанка" до сих пор не решено, это вызывает вопросы, - глава МИД Литвы Линкявичюс

Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс не видит эффективности в борьбе президента Украины Владимира Зеленского с некоторыми олигархами.

Об этом он заявил в интервью Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.

Вопрос журналиста звучал так: "Вы видите, что какие-то конкретные олигархи увеличивают влияние? Ведь Зеленский говорит, что он с ними борется".

Линкявичюс ответил: "Я тоже верю, что он действительно с ними борется, но… Обычно я избегаю конкретных имен, но если вы настаиваете, то в качестве примера назову Коломойского. Дело Приватбанка до сих пор не решено. До сих пор есть судебные иски. Имеющиеся решения не дают ясности. Все это и вызывает вопросы".

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В то же время, он подчеркнул, что Коломойский "не единственный "плохой парень", это просто пример, который звучит чаще всего".