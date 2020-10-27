Дело "ПриватБанка" до сих пор не решено, это вызывает вопросы, - глава МИД Литвы Линкявичюс
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Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс не видит эффективности в борьбе президента Украины Владимира Зеленского с некоторыми олигархами.
Об этом он заявил в интервью Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.
Вопрос журналиста звучал так: "Вы видите, что какие-то конкретные олигархи увеличивают влияние? Ведь Зеленский говорит, что он с ними борется".
Линкявичюс ответил: "Я тоже верю, что он действительно с ними борется, но… Обычно я избегаю конкретных имен, но если вы настаиваете, то в качестве примера назову Коломойского. Дело Приватбанка до сих пор не решено. До сих пор есть судебные иски. Имеющиеся решения не дают ясности. Все это и вызывает вопросы".
В то же время, он подчеркнул, что Коломойский "не единственный "плохой парень", это просто пример, который звучит чаще всего".
Пожалуйста, подождите...
И то, скорее всего частично (аппетит приходит во время еды).
Мудрому наріду краще знать - За майбутє, не чокаясь
Насмішили 😎
В мене є невеличка надія, що дипломати все чудово розуміють і такими висловами лише натякають цьому недолугому про те. Тільки, от лихо, воно ж ніц не зрозуміє...
Итить вы упоротые там в жопе Коломоя...
Государственный ПриватБанк подал в Высокий суд Лондона иск против бизнесменов и шести компаний (Collyer Ltd., Trade Point Agro Ltd., Teamtrend Ltd., Rossyn Investing Corp., Zao Ukrtransitservice Ltd., Milbert Ventures Inc.), подконтрольных им, и потребовал заморозить активы этих лиц по всему миру на сумму $2,5 млрд. Суд 19 декабря 2017 года одобрил просьбу банка.
Зеля своих пацанов посадил в Нацбанк, они живенько сольют все дела в судах, как в своё время Портнов обеспечил проигрыш газа, который Юлоя забрала у Фирташа!