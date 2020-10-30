Система электронного декларирования в Украине будет сохранена, – Офис Президента о решении КС
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил.
Об этом говорится в заявлении Офиса Президента в связи с решением Конституционного суда о системе декларирования доходов и имущества чиновников и депутатов, информирует Цензор.НЕТ.
"Украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности. Закон в Украине – один для всех. Даже для тех политических сил и деятелей, которым хочется подорвать систему электронного декларирования", - заявили в ОП.
В Офисе Президента указали, что Украина создала систему электронного декларирования и контроля состояния должностных лиц и депутатов, и элементами этой системы являются не только обязанность определенных законом лиц декларировать имущество и доходы, но и ответственность за недостоверное декларирование, а также контрольные полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
"До сих пор эта система работала эффективно, наконец показав украинскому народу, чем на самом деле владеют политики, и позволив привлечь к ответственности нарушителей антикоррупционного законодательства. Это существенно повлияло на формирование в стране новых принципов политики и практики государственного управления. Считаем это фундаментальным достоянием государства", - отмечается в сообщении.
Офис Президента подчеркивает, что "нет ни единого шанса остановить движение страны к максимальной прозрачности и добропорядочности в политике".
"К сожалению, в Украине все еще есть "бизнесмены от политики", которые не могут стерпеть, что образ их жизни, имущество и доходы должны быть под контролем, а значит - честными. Но, несмотря на противодействие, соответствующие инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или, в крайнем случае, восстановлены. Никакого отступления в антикоррупционной работе не допускаем даже гипотетически", - заявили в ОП.
В Офисе президента ожидают публикации полного текста решения Конституционного суда по этому делу. "Осознаем, что решения Конституционного суда окончательные и не подлежат обжалованию. Но окончательным и не подлежащим обжалованию является также и стремление Украины к полноценному присоединению к европейским и евроатлантическим структурам. Неотъемлемой частью этого стремления является обязанность преодолеть коррупцию в Украине, сделав национальную политику чистой", - заявили в ОП.
Напоминаем, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.
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Декларирование сохранят - но можно будет и не декларировать.
В декларации можно будет писАть правду - а можно будет и неправду.
Пудель может указывать 20 своих Ламборджини - а может и не указывать.
Зелупа может указывать 30 своих киевских квартир - а может указать и всего одну.
И все довольны.
Юридически как наказывать может суд нищей инстанции за нарушение правил декларирования если это решил конституционный суд ?
12 суддів туди призначають Президент та Верховна Рада(тобто також Президент). Наразі в КСУ три вакантних місця.
Нинішній склад Конституційного був сконструйований на вимогу Зеленського Андрієм Богданом задля того, щоб розігнати Верховну Раду достроково.
Вони тупо здійснили там переворот та сформували нову коаліцію.
Антон Швець
http://ccu.gov.ua/judge/1844
Это просто лапша на уши его безмозглым избирателям.
,шо предвыборная программа Шварценеггера зашифрована в "Терминаторе"...
Позднее на сайте ОПЗЖ появилось заявление о том, что в Дарницком, Шевченковском и Оболонском избирательных округах Киева готовится кража бюллетеней с голосами за ОПЗЖ. Соня Кошкина дополнила, что голоса красть собираются еще и в Соломенском округе, цель кражи - поднять процент голосов за партию Пальчевского, а организует кражу Вадим Столар - известный киевский застройщик и… глава киевской ячейки партии ОПЗЖ.
То есть выходит так, что ОПЗЖ ворует голоса у ОПЗЖ в пользу Пальчевского? Это как вообще?
Об этом сообщили AgroPortal.ua источники в Офисе Президента.
По словам собеседника, судьи примут решение об отмене земельной реформы.
Решение будет приниматься с нарушением Регламента КС, ведь материалы для рассмотрения необходимо предоставить за 3 рабочих дня до заседания, однако сейчас текстов проектов решений нет, уточняют источники.
Як раз що квота діючого презедента та уряду голосували за.
Подивимося, з якою оперативністю спрацює ЗЕ і його офіс... Тимошенко за провалені вибори планують виганяти з посади - це так, до слова.
А причина одна - не смог пока украинский народ привести к власти настоящего государственного деятеля. Пока что одни ворюги попадались, разбавленные раньше придурковатым пчеловодом, сейчас - ещё более придурковатым клоуном.
(с) В.Черчілль
А ти що ж кловун думав? Коли ти на цих суддів тиснув, щоби вони твій незаконний розпуск (злочин) ВРУ "узаконили", що вони для себе нічого не попросять?
Николаевские корабелы пусть жуют гречку полученную ими от ОПЗЖ на выборах.
Что делать? Ага! Надо руками КС отменить декларирование! Что и было сделано.
И второе. Слуги народа, наворовав за прошедший год столько, что уже "в кубышках" не помещается.
Когда слуги пришли во власть, то были нищими и полунищими, а сейчас через год имеют все: дома, десятки квартир, дорогие авто и т. д. А весной надо заполнять декларацию...
Будет грандиозное палево!
Что делать? Отменить декларацию через КС. А кто из слуг - главный слуга, который может оказать "влияние" на этих судей? Это тот слуга, который постоянно говорит, что он везде ни причем.