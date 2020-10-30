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КС (2131) электронное декларирование (1015) Офис Президента (1692)

Система электронного декларирования в Украине будет сохранена, – Офис Президента о решении КС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Система электронного декларирования в Украине будет сохранена, – Офис Президента о решении КС

Президент Украины Владимир Зеленский обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил.

Об этом говорится в заявлении Офиса Президента в связи с решением Конституционного суда о системе декларирования доходов и имущества чиновников и депутатов, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности. Закон в Украине – один для всех. Даже для тех политических сил и деятелей, которым хочется подорвать систему электронного декларирования", - заявили в ОП.

В Офисе Президента указали, что Украина создала систему электронного декларирования и контроля состояния должностных лиц и депутатов, и элементами этой системы являются не только обязанность определенных законом лиц декларировать имущество и доходы, но и ответственность за недостоверное декларирование, а также контрольные полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"До сих пор эта система работала эффективно, наконец показав украинскому народу, чем на самом деле владеют политики, и позволив привлечь к ответственности нарушителей антикоррупционного законодательства. Это существенно повлияло на формирование в стране новых принципов политики и практики государственного управления. Считаем это фундаментальным достоянием государства", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный суд отменил "незаконное обогащение" и лишил полномочий НАПК, - Лещенко

Офис Президента подчеркивает, что "нет ни единого шанса остановить движение страны к максимальной прозрачности и добропорядочности в политике".

"К сожалению, в Украине все еще есть "бизнесмены от политики", которые не могут стерпеть, что образ их жизни, имущество и доходы должны быть под контролем, а значит - честными. Но, несмотря на противодействие, соответствующие инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или, в крайнем случае, восстановлены. Никакого отступления в антикоррупционной работе не допускаем даже гипотетически", - заявили в ОП.

В Офисе президента ожидают публикации полного текста решения Конституционного суда по этому делу. "Осознаем, что решения Конституционного суда окончательные и не подлежат обжалованию. Но окончательным и не подлежащим обжалованию является также и стремление Украины к полноценному присоединению к европейским и евроатлантическим структурам. Неотъемлемой частью этого стремления является обязанность преодолеть коррупцию в Украине, сделав национальную политику чистой", - заявили в ОП.

Также читайте: Решение КС о незаконном декларировании принято с нарушением регламента и имеет признаки конфликта интересов, - представитель Зеленского в суде Вениславский

Напоминаем, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+23
Я нагадую суддівська гілка влади призначає до складу КСУ лише 6 суддів.
12 суддів туди призначають Президент та Верховна Рада(тобто також Президент). Наразі в КСУ три вакантних місця.
Нинішній склад Конституційного був сконструйований на вимогу Зеленського Андрієм Богданом задля того, щоб розігнати Верховну Раду достроково.
Вони тупо здійснили там переворот та сформували нову коаліцію.

Антон Швець
Система электронного декларирования в Украине будет сохранена, – Офис Президента о решении КС - Цензор.НЕТ 1095
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27.10.2020 23:12
+19
Болтовня, просто болтовня, а Коломойский и пятая колонна делают своё предательское дело.
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27.10.2020 23:10
+16
Источник в ОП сообщил, что Главу Офиса Президента набрал временный поверенный США из-за решений конституционного суда. Намечается большой международный скандал, разговор был не очень приятным, в посольстве не поверили в то обстоятельство, что Зеленский не влияет на ситуацию. Вот поэтому ОП с Зеленским и засуетились
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27.10.2020 23:12
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Правила форума Совет форумчан
Проще было не поджигать, чем потом тушить пожар. Да и будут ли тушить? Тоже ведь вопрос.
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27.10.2020 23:05 Ответить
да договорятся посередине - как всегда.

Декларирование сохранят - но можно будет и не декларировать.
В декларации можно будет писАть правду - а можно будет и неправду.
Пудель может указывать 20 своих Ламборджини - а может и не указывать.
Зелупа может указывать 30 своих киевских квартир - а может указать и всего одну.

И все довольны.
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28.10.2020 07:53 Ответить
Сомнительно. Это тот случай, когда или "да" или "нет". Середины не будет.
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28.10.2020 08:10 Ответить
Ничтожество ты самое настоящее.
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27.10.2020 23:06 Ответить
Болтовня, просто болтовня, а Коломойский и пятая колонна делают своё предательское дело.
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27.10.2020 23:10 Ответить
Чистая ложь для тупоголового лехтората.
Юридически как наказывать может суд нищей инстанции за нарушение правил декларирования если это решил конституционный суд ?
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27.10.2020 23:10 Ответить
шмаркля ты несчастная,заруби себе на том чем играешь -пока ты сам будешь срать на конституцию зажопники будут борзеть все сильнее,т к им очень хочется послать тебя в эротическое путешествие прям сейчас,пока Порох не окончательно окреп.
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27.10.2020 23:10 Ответить
Я нагадую суддівська гілка влади призначає до складу КСУ лише 6 суддів.
12 суддів туди призначають Президент та Верховна Рада(тобто також Президент). Наразі в КСУ три вакантних місця.
Нинішній склад Конституційного був сконструйований на вимогу Зеленського Андрієм Богданом задля того, щоб розігнати Верховну Раду достроково.
Вони тупо здійснили там переворот та сформували нову коаліцію.

Антон Швець
Система электронного декларирования в Украине будет сохранена, – Офис Президента о решении КС - Цензор.НЕТ 1095
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27.10.2020 23:12 Ответить
Чушь!
http://ccu.gov.ua/judge/1844
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28.10.2020 00:15 Ответить
Источник в ОП сообщил, что Главу Офиса Президента набрал временный поверенный США из-за решений конституционного суда. Намечается большой международный скандал, разговор был не очень приятным, в посольстве не поверили в то обстоятельство, что Зеленский не влияет на ситуацию. Вот поэтому ОП с Зеленским и засуетились
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27.10.2020 23:12 Ответить
Система сохранена, ответственность - НЕТ! Супер(((
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27.10.2020 23:15 Ответить
А шо за чел такой Офиспрезидента? У него есть имяотчество?
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27.10.2020 23:15 Ответить
КС ОТМЕНИЛ!!! а каой-то там ОФИСПРЕЗИДЕТА отмени решение КС ! Так этот же КС тебя привело к власти ЗЕ! Так этот же КС разогнал незаконно ВР! ЭХ ВОВКА НЕБЛАГОДАРНЫЙ ТЫ!
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27.10.2020 23:18 Ответить
Так не зрозуміло, це вже боротьба окремих інституцій влади? Є таке понятт - мозаїчна шизофренія. Права рука не знає, що робить ліва, ліва нога йде вліво, а права верне вправо.
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27.10.2020 23:15 Ответить
Это не борьба.
Это просто лапша на уши его безмозглым избирателям.
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27.10.2020 23:18 Ответить
Та в нього виборців тих що нема. Виборці були у Голобородька, який десь подівся. До чого тут взагалі Зеленський? Хто він такий і чим славний? Так що якщо він вішає лапшу на вуші - то хіба сам сабі, від інфаркту.
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27.10.2020 23:53 Ответить
Какие виборцi могут быть у голобородько если это персонаж кинчика?)))как можно быть настолько тупыми,чтоб голосовать за кинчик...
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28.10.2020 00:47 Ответить
Навіть Меркель подивилися той фільм. Всі вирішили, що то передвиборча програма Зеленського. Він не заперечував, і навіть підтверджував. Правда, відразу ж після виборів про то забув, і вирішив, разом з соратниками, що проголосували за дуркуватого смішного чувачка зі сцени. Це щодо тих, хто голосував за Зеленського. Ще ж була маса тих, хто голосував проти попередника, який зробив все, аби його перемогли.
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28.10.2020 02:04 Ответить
Это тоже самое,что если бы калифорнийцы решили ,
,шо предвыборная программа Шварценеггера зашифрована в "Терминаторе"...
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28.10.2020 02:12 Ответить
неправда. Зеленський роздував свій фільм як програму, крутив його перед виборами. А Термінатор для каліфорнійців мав свою програму. Але те, що Шварц - термінатор, зіграло роль в тому, що він популярний і знаний. Хоч і сидить на анаболіках, що тепер б'є по його здоров'ю, але досить розумний дядько.
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28.10.2020 02:18 Ответить
ті 73% з тих прийшли на вибори пояснити цього не можуть, у них в голові шмарклі
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28.10.2020 10:49 Ответить
Вове надо что то говорить. Вот ему текст и написали. Даже не ему, он может и в глаза текста не выдывал, так, от его имени. А его просто уведомили. Докатились...
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27.10.2020 23:32 Ответить
Может я что-то пропустил? Кто понес наказание за неправильное декларирование? Может Ляшко, который нигде не работает, но выигрывает сотни тысяч в лото или простой депутат Киевсовета, у которого особняк как у королевы Англии? Система электронного декларирования в Украине будет сохранена, – Офис Президента о решении КС - Цензор.НЕТ 3483
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27.10.2020 23:18 Ответить
Або це піар на голому місті - типу засудити до страти, а потім помилувати. Який добрий правитель, а міг би й шашкою по голові. Та пішов ти.
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27.10.2020 23:19 Ответить
Почти детективная история происходит в ОПЗЖ. Вчера журналист Соня Кошкина написала о том, что партию «Победа Пальчевского» в Киевсовет пытаются затянуть искусственно, и, внимание - за счет голосов ОПЗЖ.

Позднее на сайте ОПЗЖ появилось заявление о том, что в Дарницком, Шевченковском и Оболонском избирательных округах Киева готовится кража бюллетеней с голосами за ОПЗЖ. Соня Кошкина дополнила, что голоса красть собираются еще и в Соломенском округе, цель кражи - поднять процент голосов за партию Пальчевского, а организует кражу Вадим Столар - известный киевский застройщик и… глава киевской ячейки партии ОПЗЖ.

То есть выходит так, что ОПЗЖ ворует голоса у ОПЗЖ в пользу Пальчевского? Это как вообще?
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27.10.2020 23:23 Ответить
Такое указание получили от куратора из москвы
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28.10.2020 10:28 Ответить
В будь якому випадку, чи це шизофренія, чи так задумано - збоку виглядає як "ТОПЧУСЬ НА МІСЦІ, ГІВНО МІШАЮ, НІКОГО ГІВНА ПРИБРАТИ НЕ ПІДПУСКАЮ"
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27.10.2020 23:24 Ответить
Конституционный суд Украины резко сменил повестку дня своего заседания 27 октября 2020 г.
Об этом сообщили AgroPortal.ua источники в Офисе Президента.
По словам собеседника, судьи примут решение об отмене земельной реформы.
Решение будет приниматься с нарушением Регламента КС, ведь материалы для рассмотрения необходимо предоставить за 3 рабочих дня до заседания, однако сейчас текстов проектов решений нет, уточняют источники.
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27.10.2020 23:24 Ответить
Уже очевидно, что в КС и ОАск переворот, власть захватили агенты кремля, в лице опзжо, что делать, пассивно наблюдать и жевать сопли, или арестовать заколотников и судить?
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27.10.2020 23:25 Ответить
А ще при цьому у ВР розвал СН - щурі розбігатимуться по грошових мішках й неможливим стане навіть вирішення у ВР голосування по відміні рішень КС
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27.10.2020 23:30 Ответить
Зеленський руйнує і замилює нам очі обіцянками. А ціну його обіцянок ми вже бачимо
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27.10.2020 23:28 Ответить
Внимание на заказчика.
Система електронного декларування в Україні буде збережена, - Офіс президента про рішення КС - Цензор.НЕТ 4897
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27.10.2020 23:34 Ответить
І навіщо їм телескоп? Будуть за держслужбовцями на місяці стежити? Сума не велика, но треба щоб суспільство звернуло на це увагу.
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28.10.2020 00:13 Ответить
Сцарювання ВИРОКУ входить в режим турбоХАОСУ , це ж його обидва поганяла - Містер Хаос та Вирок...
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27.10.2020 23:35 Ответить
Така грізна Буратіна аж страшно. Система електронного декларування в Україні буде збережена, - Офіс президента про рішення КС - Цензор.НЕТ 3328
Система електронного декларування в Україні буде збережена, - Офіс президента про рішення КС - Цензор.НЕТ 5003
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27.10.2020 23:45 Ответить
Аааааааа
Система електронного декларування в Україні буде збережена, - Офіс президента про рішення КС - Цензор.НЕТ 2832
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27.10.2020 23:55 Ответить
Сейчас Порошенко с пеной во рту будет хаять Зеленского, о том , что КС отменил е-декларирование.. Но умолчит, что из всех судей КС, только трое назначены были в 2013 году, а остальные все в 2014 - 2018 годах квотой президента , ВР( БПП + НФ) и съезда судей...
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28.10.2020 00:08 Ответить
Із теперішнього складу тільки пару назначені по квоті Порошенка. І вони єдині хто проголосував проти скасування. Може ж подивитись їх прізвища вже є в змі.
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28.10.2020 00:15 Ответить
я знаю - Квота през не голосовала но остальные голосовали и их назначила ВР - ( БПП + НФ) и съезд судей..
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28.10.2020 00:23 Ответить
Ну они оказались такими же врагами Украины,как и зеголосилки,которые специально привели клоуна в воюющую страну,чтоб ее добить-ни у кого из вас на лбу не написано,что вы потенциальные враги)
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28.10.2020 00:51 Ответить
Рекомендую подивитись на списки суддів. Та кого коли назначили.
Як раз що квота діючого презедента та уряду голосували за.
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28.10.2020 15:58 Ответить
очередное международное обсирало Украины "зе слугами ", посредсвом международного ********* западных друзей Украины
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28.10.2020 00:22 Ответить
Это совсем несерьёзно становится.. какие-то пистоны, комментируют то, о чём им даже думать не положено...
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28.10.2020 00:28 Ответить
Порошенко, його адміністрація (Філатов, зокрема) буквально через тиждень подали законопроект до ВР на заміну скасованого КС (наприкінці лютого минулого року) норми Закону про необхідність доведення самим декларантом законності своїх доходів. І нехай вже наступним скликанням, зеленим, в турбомонобільшості, ця норма була повернута в масив законодавства, уже в редакції, яка забезпечувала презумцію невинуватості особи.

Подивимося, з якою оперативністю спрацює ЗЕ і його офіс... Тимошенко за провалені вибори планують виганяти з посади - це так, до слова.
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28.10.2020 00:42 Ответить
її треба назад в Качанівку загнати
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28.10.2020 10:56 Ответить
Пропоную почати рух за розпуск Констутаційного суду цього складу. Мені такий суд не потрыбний, а Вам?
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28.10.2020 00:56 Ответить
я це пропонував відразу, після узаконення вчиненого Зеленським злочину, у вигляді захоплення законодавчої гілки влади.
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28.10.2020 09:46 Ответить
і що з того, що вона буде "збережена", якщо тепер хто що захоче то і впише, і навіть, якщо збреше, то ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕ БУДЕ ЖОДНОЇ!!!
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28.10.2020 01:20 Ответить
Владимир Сцаныч сцыт, когда сцыкотно.
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28.10.2020 04:04 Ответить
Декларация уже стала фантиком -хочешь заполняй. хочешь не зщаполняй, хочешь подтерись. Чиновники уже про неё забыли.
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28.10.2020 07:55 Ответить
За без малого 30 лет независимости в Украине установилась добрая традиция - какое хорошее дело не начнут, в результате получается полная ЖОПА. Борьба с коррупцией по-украински яркий тому пример: для бюджета - охрененная статья расходов, для коррупционеров - до жопы, для борцов с коррупцией - тёплые места для благостного прогревание собственных жоп, эффективный результат для государства - ущерб как экономический, так и имиджевый.
А причина одна - не смог пока украинский народ привести к власти настоящего государственного деятеля. Пока что одни ворюги попадались, разбавленные раньше придурковатым пчеловодом, сейчас - ещё более придурковатым клоуном.
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28.10.2020 08:42 Ответить
Якщо у нас є мета, ми завжди прийдемо туди, куди хочемо. Відмінність державного діяча від політика в тому, що політик орієнтується на наступні вибори, а державний діяч - на наступне покоління.
(с) В.Черчілль
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28.10.2020 09:44 Ответить
Не дарма Черчілля увічнили на 5-фунтовій купюрі. А от чи дійде до мети Україна - це питання - держава здихає, втрачаючи як громадян, так і території. Це справжня демографічна і територіальна дезінтеграція, це не триватиме безкінечно. Якщо державний діяч не встигне з`явитися вчасно, то кінець буде жахливим.
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28.10.2020 10:07 Ответить
Дійде, обов'язково Україна дійде до мети. Я ось тільки намагаюсь не думати, яка мета у цієї більшості довб.бів...
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28.10.2020 10:40 Ответить
У тому то й справа, що мета у "цієї більшості" - вкрасти якнайбільше і втекти якнайдалі, що, на жаль, наближає Україну до падіння в історичне небуття.
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28.10.2020 11:09 Ответить
здихаєш ти підарьє тупорилий
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28.10.2020 10:58 Ответить
Ще ось недоумкуватий дебіл причепився як банний лист до сраки.
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28.10.2020 11:13 Ответить
шмарклявий підраьє, тобі Система електронного декларування в Україні буде збережена, - Офіс президента про рішення КС - Цензор.НЕТ 8499
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28.10.2020 11:18 Ответить
Дебіл ти зелений. Яка різниця чи існує система чи ні, якщо вона не дає підстав для притягнення до відповідальності? Це рішення не підлягає оскарженню! Все, на цьому крапка. Які б порушення ви в тих деклараціях не виявили - наслідки (завдяки цьому рішенню) не можливі і протизаконні.
А ти що ж кловун думав? Коли ти на цих суддів тиснув, щоби вони твій незаконний розпуск (злочин) ВРУ "узаконили", що вони для себе нічого не попросять?
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28.10.2020 09:42 Ответить
Конечно же ее не отменять, ведь в итоге дикларировать доходы обяжут всех украинцев... просто депутаты-судьи-прокуроры еще не придумали как правильно оформлять "бабушкины" майбахи.
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28.10.2020 09:52 Ответить
Показательное аутобанкротство государственного предприятия "Николаевский судостроительный завод" непосредственно в момент заключения договора о строительстве на его верфях катеров "Island" - очередное свидетельство потери управляемости со стороны режима Зеленского и победа пророссийской агентуры. Хотя в программе США это ничего собственно не меняет Просто Украина получит ньаркские корабли вместо николаевских.

Николаевские корабелы пусть жуют гречку полученную ими от ОПЗЖ на выборах.
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28.10.2020 10:02 Ответить
73% коли нам відмінять безвіз (не якщо, а тепер вже точно - коли) не питайте як ми до цього дійшли і хто у цьому винуватий. Просто дивіться у дзеркало і плюйте в цю наволоч тупу.
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28.10.2020 10:38 Ответить
Скоро надо будет покупать землю. Причем немерено (через подставных лиц) на незадекларированные деньги.
Что делать? Ага! Надо руками КС отменить декларирование! Что и было сделано.
И второе. Слуги народа, наворовав за прошедший год столько, что уже "в кубышках" не помещается.
Когда слуги пришли во власть, то были нищими и полунищими, а сейчас через год имеют все: дома, десятки квартир, дорогие авто и т. д. А весной надо заполнять декларацию...
Будет грандиозное палево!
Что делать? Отменить декларацию через КС. А кто из слуг - главный слуга, который может оказать "влияние" на этих судей? Это тот слуга, который постоянно говорит, что он везде ни причем.
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28.10.2020 10:44 Ответить
 
 