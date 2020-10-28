Толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, - Лукашенко заявил, что лично дал приказ разогнать митинг оппозиции. ВИДЕО
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Незаконно захвативший власть "президент" Беларуси Александр Лукашенко на совещании по подготовке шестого "Народного собрания" заявил, что приказал разогнать протестующих в Минске 25 октября. По его словам, он хотел обезопасить людей.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано CTVBY.
Лукашенко заявил, целью протестующих был захват центра столицы. Однако после того, как им это не удалось, они пошли в спальные районы.
"Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышел с детишками на улицу. Это нормально разве, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая - сотни человек ринулись в эти районы? Что надо было делать полиции? Это был мой приказ, чтобы обезопасить людей", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что демонстранты начали вскрывать квартиры граждан.
"Ринулись в эти квартиры, пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов. Это ненормально, это нетерпимо", - добавил он.
Напомним, 25 октября в Беларуси был последний день народного ультиматума, поставленного Тихановской Лукашенко. В этот день только в Минске на 11-й протестный марш вышло более 100 тысяч человек.
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и мнение некоего Воронцова ему до сраки
Після всіх цих непонятних мітингів у Луки немає шансів тільки злитись в союз, чим дальше мітингують отак без зубів тим більше економіка в ж...
А взагалі вся оця ніби боротьба захода із Пу... на пост радянському просторі, нагадує виставу, якби вони реально з ним боролись то давно б побудували газопроводи в обхід РФ і заблокували банківські рахунки і нерухомість РФ еліти, а реальність така що центробанком РФ керує ставленик всесвітнього банку, РФ скупляє за гроші від газу нерухомість в Європі такий собі симбіоз, завдяки Ху... руйнуються економіки сусідніх країн і перетворюються на сировинні придтки з постійною потребою в кредитах.. Якби не війна на сході де б ми зараз були
Это вам не наколотые апельсинки!
Где то я уже слышал подобное. Типа наколотых апельсинов Люськиных.
Його потрібно стратити.
Клоун бєларуський - в нього сто тисяч наркоманів на мітінги виходять