РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12062 посетителя онлайн
Новости За рубежом Революция в Беларуси
19 739 128
Беларусь (7524) Лукашенко (3501)

Толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, - Лукашенко заявил, что лично дал приказ разогнать митинг оппозиции. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Незаконно захвативший власть "президент" Беларуси Александр Лукашенко на совещании по подготовке шестого "Народного собрания" заявил, что приказал разогнать протестующих в Минске 25 октября. По его словам, он хотел обезопасить людей.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано CTVBY.

Лукашенко заявил, целью протестующих был захват центра столицы. Однако после того, как им это не удалось, они пошли в спальные районы.

"Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышел с детишками на улицу. Это нормально разве, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая - сотни человек ринулись в эти районы? Что надо было делать полиции? Это был мой приказ, чтобы обезопасить людей", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что демонстранты начали вскрывать квартиры граждан.

"Ринулись в эти квартиры, пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов. Это ненормально, это нетерпимо", - добавил он.

Напомним, 25 октября в Беларуси был последний день народного ультиматума, поставленного Тихановской Лукашенко. В этот день только в Минске на 11-й протестный марш вышло более 100 тысяч человек.

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+73
дозвонился таки яныку и людке
показать весь комментарий
28.10.2020 00:16
+42
Толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, - Лукашенко заявил, что лично дал приказ разогнать митинг оппозиции - Цензор.НЕТ 6024
показать весь комментарий
28.10.2020 00:43
+42
А це процес підготовки помаранчів агентом Госдепа:

Толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, - Лукашенко заявил, что лично дал приказ разогнать митинг оппозиции - Цензор.НЕТ 4658
показать весь комментарий
28.10.2020 01:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ґшахи не ваша гра
показать весь комментарий
28.10.2020 09:00 Ответить
овощ конституционный переворот еще в 2010 совершил, какие три месяца)
показать весь комментарий
28.10.2020 09:19 Ответить
Три місяця , відтоді як українське суспільство вирішилo що -з нього вже досить , і що йому пора йти Натовп п'яний, божевільний, проколотий наркотиками, - Лукашенко заявив, що особисто дав наказ розігнати мітинг опозиції - Цензор.НЕТ 5126 . Оці три місяця я й маю на увазі .
показать весь комментарий
28.10.2020 09:49 Ответить
у каждого диктатора есть срок годности, бульбофюрер залежался......
показать весь комментарий
28.10.2020 07:02 Ответить
а он считает, что как огурчик
и мнение некоего Воронцова ему до сраки
показать весь комментарий
28.10.2020 07:34 Ответить
Гітлер живий,а казали що подох.Бреше історія?
показать весь комментарий
28.10.2020 07:32 Ответить
Лука тварь, таких только могила исправить может.
показать весь комментарий
28.10.2020 07:52 Ответить
Тут уже, как не крути, а рано или поздно таракан усатый тюремную баланду есть обязан будет. Узурпатор в центре Европы в 21 веке, такое могли допустить только белорусы с их мягким характером. Как довел Майдан в Украине, революция без крови не происходит. А цветочки садистам их людьми не становят.
показать весь комментарий
28.10.2020 08:01 Ответить
Лука диктатор - это понятно. Но плохо, что белорусская оппозиция еще более пропутлеровская чем он сам, что для нас не есть гуд. https://www.facebook.com/currenttimetv/videos/805095270238151/
показать весь комментарий
28.10.2020 08:05 Ответить
выборы - механизм смены и шанс на изменения. Таракан - несменяемый пропутлер, поэтому сначала беларусам нужно решить проблему несменяемости, так как если ее не решить, то шансов убрать пропутлера не будет никаких
показать весь комментарий
28.10.2020 09:22 Ответить
А ви не думаєте що це все ху..ло організував щоб захватити Білорусь, Тихановська перед виборами в Москву літала, якби вона дійсно була проти РФ то її б там убрали...
Після всіх цих непонятних мітингів у Луки немає шансів тільки злитись в союз, чим дальше мітингують отак без зубів тим більше економіка в ж...
А взагалі вся оця ніби боротьба захода із Пу... на пост радянському просторі, нагадує виставу, якби вони реально з ним боролись то давно б побудували газопроводи в обхід РФ і заблокували банківські рахунки і нерухомість РФ еліти, а реальність така що центробанком РФ керує ставленик всесвітнього банку, РФ скупляє за гроші від газу нерухомість в Європі такий собі симбіоз, завдяки Ху... руйнуються економіки сусідніх країн і перетворюються на сировинні придтки з постійною потребою в кредитах.. Якби не війна на сході де б ми зараз були
показать весь комментарий
28.10.2020 09:49 Ответить
пьяниє, наколотиє апєльсіни в трусіках на БТРах
показать весь комментарий
28.10.2020 08:24 Ответить
под гусеницами БТРов и на штыках автоматов.
показать весь комментарий
28.10.2020 08:38 Ответить
О, хоть телевизор у вас посмотрел
показать весь комментарий
28.10.2020 08:32 Ответить
Нехочу вас розчаровувати блоруси , але - без "коктейлів і каміння " нічого в вас не вийде . Диктатуру можливо знищити лише силою . І без жертв тут не обійтись ,, на жаль . Натовп п'яний, божевільний, проколотий наркотиками, - Лукашенко заявив, що особисто дав наказ розігнати мітинг опозиції - Цензор.НЕТ 6174 .
показать весь комментарий
28.10.2020 08:39 Ответить
А как же шины - оружия патриотов?
показать весь комментарий
28.10.2020 12:59 Ответить
"Толпа пьяная, обезумевшая, проколотая" - как сказал обезумевший от власти.
показать весь комментарий
28.10.2020 08:56 Ответить
Нда....
Это вам не наколотые апельсинки!
показать весь комментарий
28.10.2020 09:15 Ответить
Толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, - Лукашенко заявил....

Где то я уже слышал подобное. Типа наколотых апельсинов Люськиных.
показать весь комментарий
28.10.2020 09:17 Ответить
Ну і скотина....
Його потрібно стратити.
показать весь комментарий
28.10.2020 09:40 Ответить
Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышел с детишками на улицу. Это нормально разве, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая - сотни человек ринулись в эти районы? Что надо было делать полиции? Это был мой приказ, чтобы обезопасить людей", - сказал Лукашенко. Источник: https://censor.net/ru/n3227480

Клоун бєларуський - в нього сто тисяч наркоманів на мітінги виходять Натовп п'яний, божевільний, проколотий наркотиками, - Лукашенко заявив, що особисто дав наказ розігнати мітинг опозиції - Цензор.НЕТ 5369
показать весь комментарий
28.10.2020 10:21 Ответить
Оказывается,что на митинги выходят алкаши и наркоманы?В таком случае это вина усатого,что столько в Минске алкашей и наркоманов и это еще видимо не все вышли.Это результат урководства страной за 28 лет.Этот идиот не понял,что сам себя спалил,при нем беспробудно пили и кололись белорусы,при чем массово оказывется,с его слов.
показать весь комментарий
28.10.2020 11:34 Ответить
толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками ринулась в свои квартиры, пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов
показать весь комментарий
28.10.2020 11:47 Ответить
Натовп п'яний, божевільний, проколотий наркотиками, - Лукашенко заявив, що особисто дав наказ розігнати мітинг опозиції - Цензор.НЕТ 3977
показать весь комментарий
28.10.2020 11:55 Ответить
Правильно , Батя !
показать весь комментарий
28.10.2020 13:59 Ответить
У бацьки есть еще шанс свалить к пыне в бункер... Плохо, шо про Колюню не подумал, сделал из него посмешище.
показать весь комментарий
28.10.2020 17:41 Ответить
про ментов вааще молчок, бросит на растерзание толпы , стоит тока ментам и дальше выполнять антинародные приказы незаконно захватившего власть.
показать весь комментарий
28.10.2020 17:43 Ответить
ЕЩЁ ОДНА ОШИБКА ЛУКАШЕНКО !!!
показать весь комментарий
29.10.2020 00:12 Ответить
Страница 2 из 2
 
 