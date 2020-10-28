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По фактам нарушения избирательного законодательства в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом начаты уголовные производства, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

По фактам нарушения избирательного законодательства в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом начаты уголовные производства, - Нацполиция

Правоохранители открыли уголовные производства по нарушениям избирательного законодательства в ТИК села Петропавловская Борщаговка, а также воспрепятствованию деятельности народного депутата Украины, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице полиции Киевской области 

"Полиция Киевщины открыла уголовные производства по ряду выявленных нарушений избирательного законодательства в ТИК села Петропавловская Борщаговка", – отмечается в информации

Правоохранители уточнили, что следователи Киево-Святошинского отдела полиции открыли уголовные производства по фактам препятствования деятельности народного депутата Украины, подкупа избирателей и предоставление ложных сведений в органы ведения Государственного реестра.

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В частности, на один из избирательных участков Киево-Святошинского района прибыла народный депутат с вопросом о затягивании подсчета голосов результатов голосования и сфотографировала избирательные документы. На это работник сельсовета за плечи вытолкал ее из помещения. "Сразу после сообщения на 102 на указанной адрес за несколько секунд прибыла следственно-оперативная группа", – отметили в полиции.

На месте происшествия полицейские провели осмотр помещения где во время проведения неотложного обыска и первоочередных следственных действий обнаружили и изъяли записи с подписями лиц, где указаны суммы в денежном эквиваленте, другие документы, которые могут свидетельствовать о фальсификации выборов. Также изъяли наличные на сумму 72,5 тыс. грн.

"Вместе с тем, народный депутат пояснила, что придя на внеочередной прием к сельскому председателю села Петропавловская Борщаговка она обнаружила, что секретарь сельского совета вносит сведения из протоколов на свой компьютер, но это лицо не является членом УИК", – сказано в сообщении.

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По данным фактам следователи полиции открыли три уголовных производства по ч.2 ст. ч. 1 ст.351 (Воспрепятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета), ч.4 ст.160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) и по ч.2 ст.158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) УК Украины.

"Устанавливаются все обстоятельства, причины совершенных преступлений и причастных к совершению этих уголовных правонарушений", – подчеркнули в полиции.

Автор: Роман Свиридович
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не удивлюсь если там и опрос-пункт от зенедоразумения располагался.
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28.10.2020 00:53 Ответить
голова на своем посту пережил Кучму, Ющенко, шлепера... думал и зевласть переживет. Я же говорю, шо придет Порошенко к власти, нефиг толерантничать с отребьем.
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28.10.2020 00:56 Ответить
щойно була пряма трансляція засідання... так там такі цифри... ЄС бере ~50% всіх голосів! Тепер зрозуміло, як вони нагло намагались зфальсифікувати!
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28.10.2020 01:41 Ответить
Ти, тупе, спочатку подивись, що хай підняли депутати від ЄС. А тобі ЖОПАстому навіть телевізор не допоміг.
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28.10.2020 07:14 Ответить
Порушення є ? Є !
Виявила депутат ВР і поліція ...
Питання ?
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28.10.2020 08:48 Ответить
при місцевих виборах народ більш-менш знає, хто скільки краде. Тому вибори більш справедливі. В цілому. Бо як хто всіх обдурив, то таємниця серед місцевих стає відома згодом швидко про те, як і хто, і коли і за кого під'їхав зайвий мішок бюлетнів.
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28.10.2020 02:31 Ответить
Пан сам зрозумів, що написав ?
Яка справедливість ?
Суцільний кримінал.
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28.10.2020 08:50 Ответить
Поліція найчисельніша, судів найбільше в Європі, з найбагатшими олігархами. Земля найродючіша. Та звідки криміналу взятися? З такими статками кожен куток країни не те що виглажений має бути, як в Берліні, а вилизаний і випрасуваний. Чи ви хочете сказати, що годуєте отих усіх чортів задарма, щоб вони гадили й байдики били у вас на головах?
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28.10.2020 08:58 Ответить
Шоколад Корона

при місцевих виборах народ більш-менш знає, хто скільки краде. Тому вибори більш справедливі. В цілому. Бо як хто всіх обдурив, то таємниця серед місцевих стає відома згодом швидко про те, як і хто, і коли і за кого під'їхав зайвий мішок бюлетнів.

Я про це писав. Ви виправдовуєте корупцію.
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28.10.2020 09:47 Ответить
І толку з того кримінального провадження. Визвуть, допитаюить, а саме головне, що фальсифікації вже пройшли і протоколи здали.
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28.10.2020 08:18 Ответить
Один ныл .сидите тыхо бо хйуло нападе .а второй зе ***** .просто .ненужно стрелять .и как быть ВСУ?
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28.10.2020 09:21 Ответить
 
 