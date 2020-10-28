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Новости Политика Украины
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Ляшко Олег (1639) Черниговщина (1342) Гунько Анатолий (23)

На довыборах в 208-м округе в Черниговской области победил "слуга народа" Гунько. Ляшко занял второе место

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кандидат в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько победил на довыборах в Верховную Раду. Его главным оппонентом был лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Как передает Цензор,НЕТ, э то следует из официальных цифр, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии

Согласно обнародованным подсчетам 98,49% бюллетеней, Гунько проходит в парламент - за него отдали свои голоса 33,86% избирателей (20 842 голосов).

На втором месте финишировал Ляшко, которого поддержали 31,91% избирателей (19 641 голосов).

Жена покойного народного депутата Людмила Давыденко набирает 26,81% голосов и занимает третье место.

На довыборах в 208-м округе в Черниговской области победил слуга народа Гунько. Ляшко занял второе место 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+14
Таким образом задний привод оказался хуже даже самого поганого турбопривода На довыборах в 208-м округе в Черниговской области победил "слуга народа" Гунько. Ляшко занял второе место - Цензор.НЕТ 4099
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28.10.2020 01:13
+11
В цей раз Ляшко виграв авіаекскурсію над Парижем.
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28.10.2020 02:09
+10
А вот тут я бы за скотыняку проголосовал. Всяко лучше, чем *******...
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28.10.2020 02:32
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Блін, так Ляшко, виявляється, ще 2500 голосів елементарно вкрав в суперника, зареєструвавши йому двійників!

Обоє рябоє... В тюрягу! Обох! Можна було би на сусідні нари - але опущеному місце біля очка під шконкою...
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28.10.2020 01:07 Ответить
В случае с Ляшко вспомнилась поговорка: на ж@пу с резьбой всегда найдется х#й с винтом.
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28.10.2020 05:15 Ответить
деньги татарина вылетели в трубу! или , как говорят в народе - в жопу!
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28.10.2020 07:52 Ответить
Таким образом задний привод оказался хуже даже самого поганого турбопривода На довыборах в 208-м округе в Черниговской области победил "слуга народа" Гунько. Ляшко занял второе место - Цензор.НЕТ 4099
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28.10.2020 01:13 Ответить
А вот ляшка в раду надо.. он бы там загавкал этот детский садик..
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28.10.2020 01:15 Ответить
Ляшко столько бабла вложил, что без боя просто так не уйдет! На довыборах в 208-м округе в Черниговской области победил "слуга народа" Гунько. Ляшко занял второе место - Цензор.НЕТ 3606
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28.10.2020 01:18 Ответить
Одна скотиняка виграла у другої скотиняки.
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28.10.2020 01:20 Ответить
На довыборах в 208-м округе в Черниговской области победил "слуга народа" Гунько. Ляшко занял второе место - Цензор.НЕТ 9594
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28.10.2020 02:08 Ответить
На довыборах в 208-м округе в Черниговской области победил "слуга народа" Гунько. Ляшко занял второе место - Цензор.НЕТ 7332
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28.10.2020 02:35 Ответить
только уикэнд не у Берни, а в Харькове...да и не на 2 дня уикэнд, а на 5 лет.
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28.10.2020 11:52 Ответить
В цей раз Ляшко виграв авіаекскурсію над Парижем.
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28.10.2020 02:09 Ответить
А вот тут я бы за скотыняку проголосовал. Всяко лучше, чем *******...
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28.10.2020 02:32 Ответить
скоро 30 лет будет, как по этому пляццкому кругу голосуем!
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28.10.2020 07:56 Ответить
я за националистов всегда голосую. А зачем вы по кругу выбираете одних и тех же казнокрадов, мне не понятно так же.
Но тут бы лучше заШляшка...
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28.10.2020 17:12 Ответить
Забери його собі в мацкву.
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28.10.2020 09:06 Ответить
до тебе?
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28.10.2020 17:11 Ответить
Ляшко був корисним ідіотом у ВР та справжнім патріотом. Краще вже він, а ніж ще один довбоЗЕб, який переміг завдяки фальсифікації і це ж очевидно.
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28.10.2020 02:34 Ответить
Зараз деякі політичні сили кусають лікті від того, що не виставили на окрузі своїх кандидатів, хибно передрікаючи легку перемогу задньоприводного .
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28.10.2020 02:44 Ответить
Никто некуда не выйграл. Впереди суды. Зачем лишняя слуга в Раде. Цирк так цирк. По совести конечно перевыборы. Проверить полностью кто проголосовал и прописку
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28.10.2020 03:10 Ответить
.......По прозвищу "плевок" ........... На довыборах в 208-м округе в Черниговской области победил "слуга народа" Гунько. Ляшко занял второе место - Цензор.НЕТ 8345 ......

..
..На довыборах в 208-м округе в Черниговской области победил "слуга народа" Гунько. Ляшко занял второе место - Цензор.НЕТ 5720 На довыборах в 208-м округе в Черниговской области победил "слуга народа" Гунько. Ляшко занял второе место - Цензор.НЕТ 1880
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28.10.2020 05:30 Ответить
некуда не выйграл.
===
и смех и грех... На довиборах у 208-му окрузі в Чернігівській області переміг "слуга народу" Гунько. Ляшко посів друге місце - Цензор.НЕТ 4628
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28.10.2020 14:25 Ответить
Учитывая, что этот округ глубоко ватный, колхозный, вывалялый в сексотском дерьме, весь пропитан запахом совкодрочерского нафталина (что знаю не по-наслышке), то в таком сражении нанайских мальчиков - плохого скотыняки с мразным зеленым отребьем и мракобесьем, - для Украины, надо честно признать, это оккупированная кацапней территория: вжившихся в нее охвостьем и рпцэшниками. Разницы в цвете и запахе продажного дерьма, конечно же нет, что там будет смердеть на этом месте в ВР. Скорее всего, что с Ляшком, бульканье этого унылого болота, было бы слышно намного громче.
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28.10.2020 04:16 Ответить
Цей округ не ватний, подивіться статистику за минулі роки. Але тут повно зедебілів як і по всій Україні.
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28.10.2020 06:36 Ответить
Округ ватный, как, собственно, и вся Ч. область. По ватности, конечно, она еще не может соперничать с Харьковской или сепарским Даунбассом, но живо стремиться к этому состоянию. Много колаборантов и переселенцев из России.
Ну, а Софія Гетьман, я так понял, холуйски помогает ватникам, подтирая здесь неугодные записи. Как же вы, гниды, надоели Украине своей проплаченной, холуйской сущностью. Небось и дети пристроены на поприще гадить украинцам?
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28.10.2020 10:46 Ответить
На довыборах в 208-м округе в Черниговской области победил "слуга народа" Гунько. Ляшко занял второе место - Цензор.НЕТ 6037 На довыборах в 208-м округе в Черниговской области победил "слуга народа" Гунько. Ляшко занял второе место - Цензор.НЕТ 6004
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28.10.2020 05:20 Ответить
Клоун Ляшко проиграл клоуну Зе🤣
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28.10.2020 05:57 Ответить
МБР не помог???
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28.10.2020 06:35 Ответить
А счастье было так возможно... не тот уже скотыняка, не смог насосать еще пару тысяч голосов.
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28.10.2020 06:55 Ответить
Поражаюсь количеству идиотов на ветке.
Такие и выбирают зелёную мразь, потом плачутся.
Вместо Ляшка, который всегда голосовал нормально и говорил правильные вещи, выбрали очередную падлу - для многих повод для радости.
Хоть малейший намек на мозги у вас имеется, дебилы?
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28.10.2020 08:32 Ответить
Ренат Леонидович вы?
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28.10.2020 08:40 Ответить
На довиборах у 208-му окрузі в Чернігівській області переміг "слуга народу" Гунько. Ляшко посів друге місце - Цензор.НЕТ 1667
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28.10.2020 09:11 Ответить
"Вместо Ляшка, который всегда голосовал нормально" - ой не начинай) Ляшко очень часто говорил сначала одно а потом голосовал за совсем другое, так шо черниговчане выбирали из двух зол менее)
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28.10.2020 11:31 Ответить
Так тачку возити не "правильно говорити" !!! На довиборах у 208-му окрузі в Чернігівській області переміг "слуга народу" Гунько. Ляшко посів друге місце - Цензор.НЕТ 3635
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28.10.2020 12:16 Ответить
Достатньо було інформації про його "чесність". Згадайте про маму Ляшка з її ділянками.
Як можна писати, що "краще б Ляшко" ніж ЗЕбобік"?!
Виявляться факти про якогось "Зе-бобіка" - гнати сраною мітлою!
Хіба це не логічно?
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28.10.2020 08:41 Ответить
Виявляться факти про якогось "Зе-бобіка" - гнати сраною мітлою
===
І багатьох уже погнав? Чи фактів нема? Логіки тут мало. На довиборах у 208-му окрузі в Чернігівській області переміг "слуга народу" Гунько. Ляшко посів друге місце - Цензор.НЕТ 8916
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28.10.2020 14:31 Ответить
так само як і ти.
Вибори - інструмент еволюційний.
Революційним шляхом казнокрадів , прихованих комуняк і гебню вичистити не вдалося.
Це ж ти за них голосував всі попередні роки. І до чого твій висєр?
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28.10.2020 14:42 Ответить
Олег Ляшко - Не відступай!
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28.10.2020 08:43 Ответить
Тобто за цю брехливу лицемірну воровиту шмату продовжують голосувати. Жесть
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28.10.2020 09:33 Ответить
Уходит целая эпоха) Прощай, легенда!
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28.10.2020 09:38 Ответить
Прощай пи.добол!
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28.10.2020 10:05 Ответить
Чим Гунько сподобався наріду? просто цікаво
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28.10.2020 10:09 Ответить
Гунька кореш Незнайки. Не верите? Спросите у Носова. На довиборах у 208-му окрузі в Чернігівській області переміг "слуга народу" Гунько. Ляшко посів друге місце - Цензор.НЕТ 9648
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28.10.2020 14:32 Ответить
самовпевненість підвела ляшка... вже й "ГОП" прокричав... але ще не перескочив....
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28.10.2020 10:28 Ответить
зденаціоналізована бидломаса маса, з тих 73 %..., живе категоріями пожрать, поржать, посрать... за їх гріхи ковід на всіх....
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28.10.2020 10:31 Ответить
Фигню несете, в США выбрали Трампа, и получили 230 тыс погибших от ковида, массовые антирассовые протесты и беспорядки, огромные пожары на Западе США. Так что тут украинский народ не уникален))) А насчет "зденаціоналізована б..." так в той же Франции куча абсолютно неофранцуженных арабов и негров, но это не мешает Франции жить более обеспеченней и комфортней. Просто что в США что в Франции выстроена правильная система противовесов что и делает их страны более продвинутыми
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28.10.2020 11:37 Ответить
так в той же Франции куча абсолютно неофранцуженных арабов и негров, но это не мешает Франции жить более обеспеченней и комфортней.
===
А если бы этих... неофранцуженных... не было, то жили бы ещё комфортней.
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28.10.2020 14:35 Ответить
араби й негри, то чужий елемент, то емігранти... де ви бачили зденаціоналізованих французів?? ви взагалі зрозуміли, що я вам доносив?? кажись ні...(про ковід, то іронія)
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28.10.2020 19:12 Ответить
Не знаю, фальсифицировал ли подсчет Гунько, но два его однофамильца в списке (скорее всего от Ляшко) вполне это уравновешивают. Так что Ляшко в сад. Ибо не х-й.
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28.10.2020 10:38 Ответить
Печально что "Элыкторат" голосовал в большинстве своем за двух даунов. Вывод, там тысячи даунов. И это логично, они выбирали себе подобных.
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28.10.2020 11:23 Ответить
посмотреть бы в глаза существу, добровольно голосовавшему за радиКАЛа и спросить у него, каким местом оно думало, голосуя за это? ладно там еще за зеленого голосуют, относительно новый товар, не опробованный. но ведь этот радиКАЛ исследован вдоль и поперек, там пробы негде ставить. а нет, голосуют дегенераты...
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28.10.2020 11:57 Ответить
новый товар, не опробованный.
===
Что, мало ещё этот...новый не опробованный... наворотил? Мазохизм какой-то...
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28.10.2020 14:37 Ответить
В сельском хозяйстве рук не хватает, а Олежка очень любит работать на земле. Я уверен, что Ляшко пойдёт работать простым работягой в какое-нибудь с/х предприятие. На довиборах у 208-му окрузі в Чернігівській області переміг "слуга народу" Гунько. Ляшко посів друге місце - Цензор.НЕТ 6085
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28.10.2020 11:59 Ответить
Так давно треба було вила в руки взяти та навоз на фермі
підбирати.Та ще на забути Зорьку під хвіст поцілувати! Бабусі
на селі оргазм отримали, коли побачіли як цей херой на трибуні
землю жер та корову Зорьку цілував в самісенькі десна!
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28.10.2020 12:25 Ответить
От скотиняка!
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28.10.2020 12:20 Ответить
каким би ляшко не бил, он верен народу,немного брехливий , но у каждого есть недостаток,во всяком случае ,землю в раде он отстоял би ,,,и голосовать только за него,,,
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28.10.2020 13:28 Ответить
Той, хто переміг Ляшка
Це - Анатолій Гунько, який здобув перемогу на виборах в окрузі №208.
Він був адвокатом банку "Михайлівський" Віктора Поліщука, власника мережі з продажу побутової техніки та електроніки "Ельдорадо" і ТЦ Gulliver, якого звинувачували у доведенні "Михайлівського" до банкрутства. За даними ЗМІ, Поліщук одружений на племінниці дружини колишнього прем'єра РФ Дмитра Медведєва.
31 березня 2018 року за рішенням Шевченківського райсуду столиці Гунька взяли під варту з можливістю внесення застави.
За даними прокуратури, Гунько - організатор злочинного угрупування, яке незаконно привласнило земельну ділянку стратегічного об'єкта в Броварах - ДП "Радіопередавальний центр" площею понад 94,5 гектарів і знищило стратегічне обладнання.
2019 року балотувався у тому ж таки виборчому окрузі №208 від "Батьківщини", посів третє місце.
2020 року обраний до Верховної Ради від "Слуг народу".
Його дружина - Гунько Наталія, 2015 року була обрана до Київської облради від Радикальної партії.
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28.10.2020 13:30 Ответить
Той, хто переміг Ляшка
===
Целуйте... неопробованного На довиборах у 208-му окрузі в Чернігівській області переміг "слуга народу" Гунько. Ляшко посів друге місце - Цензор.НЕТ 1462
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28.10.2020 14:40 Ответить
Партия "Слуга народа" рассматривает вариант выдвинуть в качестве кандидата на довыборах в ВР по 208 правонарушениях, в том числе, в хищении государственного имущества.
О кандидате от правящей партии "Слуга народа" Анатолие Гунько известно, что он был среди задержанных Генпрокуратурой в 2018 году членов преступной группировки, которая может быть причастна к незаконному присвоению госпредприятия "Радиопередающий центр", нанесшему ущерб обороноспособности государства.


Анатолий Гунько рассматривается следствием как организатор этой преступной группы, которая якобы присвоила земельный участок площадью 100 гектаров и уничтожила стратегическое оборудования
Позже стало известно, что государственную землю незаконным способом могли получить родственники Гунько.
Воспользовавшись залогом, Гунько вышел из-под стражи и пошел в политику. https://politics.comments.ua/news/elections/kandidatom-ot-slugi-naroda-na-208-m-okruge-mozhet-stat-anatoliy-gun-ko-kotorogo-obvinyayut-v-hischenii-657736.html
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28.10.2020 13:59 Ответить
 
 