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На довыборах в 208-м округе в Черниговской области победил "слуга народа" Гунько. Ляшко занял второе место
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кандидат в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько победил на довыборах в Верховную Раду. Его главным оппонентом был лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
Как передает Цензор,НЕТ, э то следует из официальных цифр, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии
Согласно обнародованным подсчетам 98,49% бюллетеней, Гунько проходит в парламент - за него отдали свои голоса 33,86% избирателей (20 842 голосов).
На втором месте финишировал Ляшко, которого поддержали 31,91% избирателей (19 641 голосов).
Жена покойного народного депутата Людмила Давыденко набирает 26,81% голосов и занимает третье место.
Топ комментарии
+14 Bastian - Bastian
показать весь комментарий28.10.2020 01:13
+11 Dima L
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+10 Horvi Hor d3d97a8c
показать весь комментарий28.10.2020 02:32
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Пожалуйста, подождите...
Обоє рябоє... В тюрягу! Обох! Можна було би на сусідні нари - але опущеному місце біля очка під шконкою...
Но тут бы лучше заШляшка...
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и смех и грех...
Ну, а Софія Гетьман, я так понял, холуйски помогает ватникам, подтирая здесь неугодные записи. Как же вы, гниды, надоели Украине своей проплаченной, холуйской сущностью. Небось и дети пристроены на поприще гадить украинцам?
Такие и выбирают зелёную мразь, потом плачутся.
Вместо Ляшка, который всегда голосовал нормально и говорил правильные вещи, выбрали очередную падлу - для многих повод для радости.
Хоть малейший намек на мозги у вас имеется, дебилы?
Як можна писати, що "краще б Ляшко" ніж ЗЕбобік"?!
Виявляться факти про якогось "Зе-бобіка" - гнати сраною мітлою!
Хіба це не логічно?
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І багатьох уже погнав? Чи фактів нема? Логіки тут мало.
Вибори - інструмент еволюційний.
Революційним шляхом казнокрадів , прихованих комуняк і гебню вичистити не вдалося.
Це ж ти за них голосував всі попередні роки. І до чого твій висєр?
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А если бы этих... неофранцуженных... не было, то жили бы ещё комфортней.
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Что, мало ещё этот...новый не опробованный... наворотил? Мазохизм какой-то...
підбирати.Та ще на забути Зорьку під хвіст поцілувати! Бабусі
на селі оргазм отримали, коли побачіли як цей херой на трибуні
землю жер та корову Зорьку цілував в самісенькі десна!
Це - Анатолій Гунько, який здобув перемогу на виборах в окрузі №208.
Він був адвокатом банку "Михайлівський" Віктора Поліщука, власника мережі з продажу побутової техніки та електроніки "Ельдорадо" і ТЦ Gulliver, якого звинувачували у доведенні "Михайлівського" до банкрутства. За даними ЗМІ, Поліщук одружений на племінниці дружини колишнього прем'єра РФ Дмитра Медведєва.
31 березня 2018 року за рішенням Шевченківського райсуду столиці Гунька взяли під варту з можливістю внесення застави.
За даними прокуратури, Гунько - організатор злочинного угрупування, яке незаконно привласнило земельну ділянку стратегічного об'єкта в Броварах - ДП "Радіопередавальний центр" площею понад 94,5 гектарів і знищило стратегічне обладнання.
2019 року балотувався у тому ж таки виборчому окрузі №208 від "Батьківщини", посів третє місце.
2020 року обраний до Верховної Ради від "Слуг народу".
Його дружина - Гунько Наталія, 2015 року була обрана до Київської облради від Радикальної партії.
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Целуйте... неопробованного
О кандидате от правящей партии "Слуга народа" Анатолие Гунько известно, что он был среди задержанных Генпрокуратурой в 2018 году членов преступной группировки, которая может быть причастна к незаконному присвоению госпредприятия "Радиопередающий центр", нанесшему ущерб обороноспособности государства.
Анатолий Гунько рассматривается следствием как организатор этой преступной группы, которая якобы присвоила земельный участок площадью 100 гектаров и уничтожила стратегическое оборудования
Позже стало известно, что государственную землю незаконным способом могли получить родственники Гунько.
Воспользовавшись залогом, Гунько вышел из-под стражи и пошел в политику. https://politics.comments.ua/news/elections/kandidatom-ot-slugi-naroda-na-208-m-okruge-mozhet-stat-anatoliy-gun-ko-kotorogo-obvinyayut-v-hischenii-657736.html