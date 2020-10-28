РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11701 посетитель онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
3 928 12
ВОЗ (773) карантин (16730) смертность (266) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Смертность от коронавируса в Европе за неделю выросла на 40%, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Смертность от коронавируса в Европе за неделю выросла на 40%, - ВОЗ

В некоторых странах Европы в течение последней недели значительно возросло суточное количество новых случаев заражения коронавирусом и летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, сообщает BBC.

По словам Харрис, в Европе наблюдается интенсивный и тревожный рост случаев заражения коронавирусом и смертей вследствие болезни.

В частности, ситуация осложнилась в Великобритании, Испании, Нидерландах, РФ и Франции.

Суточное количество смертей в Европе от COVID-19 выросло почти на 40% по сравнению с предыдущей неделей, а количество случаев инфицирования - на треть, отметила Харрис.

В то же время она выразила обеспокоенность в связи с переполненностью лечебных учреждений тяжелобольными пациентами с COVID-19 несмотря на в целом более эффективное управление возможностями больничных фондов.

Как сообщалось, в мире количество случаев COVID-19 составляет 43 942 489, из них 1 166 738 летальных, выздоровели 32 277 280 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закрытие школ неэффективно для борьбы с пандемией коронавируса, - ВОЗ

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Так, а де ж цифри ?
У нас маніпулюють, не ховаючись: вертаються на тиждень назад, придумують випадки + пишуть =дата смерті невідома= і плюсують.
Дістали вже всіх. Люди просто плюються на це.
Відповідей на питання нема.
Навіть вже якісь там епідеміологи звернулися до уряду і порадили бути =прозорішим= до людей.
Але з такою нахабною брехнею на довіру і розуміння вони розраховувати не можуть.
показать весь комментарий
28.10.2020 01:43
+6
Не варто недооцінювати корону. Підступна штука і може закінчитися смертю. Особисто я такої кількості пневмоній не пам'ятаю.
показать весь комментарий
28.10.2020 06:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так, а де ж цифри ?
У нас маніпулюють, не ховаючись: вертаються на тиждень назад, придумують випадки + пишуть =дата смерті невідома= і плюсують.
Дістали вже всіх. Люди просто плюються на це.
Відповідей на питання нема.
Навіть вже якісь там епідеміологи звернулися до уряду і порадили бути =прозорішим= до людей.
Але з такою нахабною брехнею на довіру і розуміння вони розраховувати не можуть.
показать весь комментарий
28.10.2020 01:43 Ответить
Не варто недооцінювати корону. Підступна штука і може закінчитися смертю. Особисто я такої кількості пневмоній не пам'ятаю.
показать весь комментарий
28.10.2020 06:14 Ответить
Я не кажу, що я її недооцінюю.
Наведу іншим разом, як у нас подають інформацію.
Побачиш.
показать весь комментарий
28.10.2020 06:37 Ответить
А яким чином її можна недооцінити? Вона набагато підступніша, ніж він каже: в лікарню, як раніше, не ляжеш, швидка далеко не на всі виклики виїздить - не дай Боже в людини шмарклі і вона зізналась... Умрут все пенсионеры (С).
показать весь комментарий
28.10.2020 09:02 Ответить
В Україні вже 200 тис. хворих, майже вдвічі більше, ніж в Германії. І це лише за офіційними даними. Виходить в лідери. Але хтось бачить, що в Україні лікують краще, ніж в Європі.
показать весь комментарий
28.10.2020 02:15 Ответить
Шолом, вам с Кисточкой!
Пролечите свою "Ленку" в "Феофании" и вы таки да, убедитесь что в Украине, лечат лучше чем в Европе!
Смертность от коронавируса в Европе за неделю выросла на 40%, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1861
показать весь комментарий
28.10.2020 05:06 Ответить
Я просто знаю, що ти кажеш неправду. Правди в тебе десь 50/50, а в голові стружка, як у Вініпуха. Справжній Дубинський.
показать весь комментарий
28.10.2020 08:44 Ответить
Транш Білла Гейтса відкрив рота пані Гарріс. Будуть прищеплювати вакциною №1 масонів великого градусу, а вакциною №2 робочих бджіл. Як мило.
Одним з компрометуючих доказів проти Гейтса є згадана на самому початку лекція на Ted Talk 2015 року, суть якої зводилася нібито до аналізу дій і пророкувань глави Microsoft. Мовляв, так, всі були здивовані і захоплені зненацька спалахом епідемії, але 60-річний ІТ-фахівець знав про неї 5 років тому. Масла у вогонь підлила відповідь Гейтса на питання про те, що зміниться в результаті пандемії. Мільярдер відповів:
"Для поїздки вам знадобиться сертифікат імунітету. В результаті у нас будуть якісь цифрові сертифікати, які покажуть, хто вже одужав або був недавно протестований".
Це рішення, за його словами, буде необхідне для того, щоб ми могли переміщатися між країнами. Не всі країни можуть успішно впоратися з коронавірусом, і в деяких частинах світу епідемія триватиме довше. Щоб потрапити в країну, де ситуація вже була опанована, приїжджим доведеться якось довести, що вони не заразять нас небезпечним вірусом. Сертифікат буде саме таким доказом.
показать весь комментарий
28.10.2020 08:28 Ответить
Этот скот даже высшего образования не имеет, а пытается командовать планетой.
Нюрнбергский процесс по нему плачет.
показать весь комментарий
28.10.2020 09:17 Ответить
 
 