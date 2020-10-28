Смертность от коронавируса в Европе за неделю выросла на 40%, - ВОЗ
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В некоторых странах Европы в течение последней недели значительно возросло суточное количество новых случаев заражения коронавирусом и летальных случаев среди пациентов с COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, сообщает BBC.
По словам Харрис, в Европе наблюдается интенсивный и тревожный рост случаев заражения коронавирусом и смертей вследствие болезни.
В частности, ситуация осложнилась в Великобритании, Испании, Нидерландах, РФ и Франции.
Суточное количество смертей в Европе от COVID-19 выросло почти на 40% по сравнению с предыдущей неделей, а количество случаев инфицирования - на треть, отметила Харрис.
В то же время она выразила обеспокоенность в связи с переполненностью лечебных учреждений тяжелобольными пациентами с COVID-19 несмотря на в целом более эффективное управление возможностями больничных фондов.
Как сообщалось, в мире количество случаев COVID-19 составляет 43 942 489, из них 1 166 738 летальных, выздоровели 32 277 280 человек.
Пожалуйста, подождите...
У нас маніпулюють, не ховаючись: вертаються на тиждень назад, придумують випадки + пишуть =дата смерті невідома= і плюсують.
Дістали вже всіх. Люди просто плюються на це.
Відповідей на питання нема.
Навіть вже якісь там епідеміологи звернулися до уряду і порадили бути =прозорішим= до людей.
Але з такою нахабною брехнею на довіру і розуміння вони розраховувати не можуть.
Наведу іншим разом, як у нас подають інформацію.
Побачиш.
Пролечите свою "Ленку" в "Феофании" и вы таки да, убедитесь что в Украине, лечат лучше чем в Европе!
Одним з компрометуючих доказів проти Гейтса є згадана на самому початку лекція на Ted Talk 2015 року, суть якої зводилася нібито до аналізу дій і пророкувань глави Microsoft. Мовляв, так, всі були здивовані і захоплені зненацька спалахом епідемії, але 60-річний ІТ-фахівець знав про неї 5 років тому. Масла у вогонь підлила відповідь Гейтса на питання про те, що зміниться в результаті пандемії. Мільярдер відповів:
"Для поїздки вам знадобиться сертифікат імунітету. В результаті у нас будуть якісь цифрові сертифікати, які покажуть, хто вже одужав або був недавно протестований".
Це рішення, за його словами, буде необхідне для того, щоб ми могли переміщатися між країнами. Не всі країни можуть успішно впоратися з коронавірусом, і в деяких частинах світу епідемія триватиме довше. Щоб потрапити в країну, де ситуація вже була опанована, приїжджим доведеться якось довести, що вони не заразять нас небезпечним вірусом. Сертифікат буде саме таким доказом.
Нюрнбергский процесс по нему плачет.