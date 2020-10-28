Смертность от коронавируса в Европе за неделю выросла на 40%, - ВОЗ

В некоторых странах Европы в течение последней недели значительно возросло суточное количество новых случаев заражения коронавирусом и летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, сообщает BBC.

По словам Харрис, в Европе наблюдается интенсивный и тревожный рост случаев заражения коронавирусом и смертей вследствие болезни.

В частности, ситуация осложнилась в Великобритании, Испании, Нидерландах, РФ и Франции.

Суточное количество смертей в Европе от COVID-19 выросло почти на 40% по сравнению с предыдущей неделей, а количество случаев инфицирования - на треть, отметила Харрис.

В то же время она выразила обеспокоенность в связи с переполненностью лечебных учреждений тяжелобольными пациентами с COVID-19 несмотря на в целом более эффективное управление возможностями больничных фондов.

Как сообщалось, в мире количество случаев COVID-19 составляет 43 942 489, из них 1 166 738 летальных, выздоровели 32 277 280 человек.

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