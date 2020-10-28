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Глава Евросовета Мишель призвал страны ЕС к созданию "союза тестов и вакцин": Ситуация с COVID-19 угрожающая, каждый день на счету

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Глава Евросовета Мишель призвал страны ЕС к созданию

Перед лицом второй волны пандемии COVID-19, которая накрыла все Европу, председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал страны ЕС к дальнейшей координации, созданию "союза тестов и вакцин".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил во вторник вечером, приглашая лидеров стран ЕС на саммит, который состоится 29 октября в формате видеоконференции.

"Каждый день на счету. Что нам сейчас нужно, так это решительные действия однозначно на европейском уровне, основанные на двух столпах: тестировании и отслеживании контактов и вакцинах", - заявил он

Он отметил, что в странах ЕС "за несколько недель ситуация переросла из тревожной в угрожающую, и теперь мы должны избежать трагедии".

Глава Евросовета подчеркнул, что государства ЕС должны в ближайшее время договориться о совместимости мобильных приложений по отслеживанию контактов, которые также гарантировали бы конфиденциальность, и достичь консенсуса по общим правилам тестирования, самоизоляции и карантина.

"Вторая основа стратегии, которую необходимо реализовать, - это вакцины, - отметил он. - Европа находится в авангарде выдающихся усилий, которые предприняты в этой области на мировом уровне. И этим она занималась не только y ради самой себя, но и на благо всего остального мира".

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В Брюсселе уже разрабатывается стратегия вакцинации, целью которой является определение критериев распространения вакцин среди стран ЕС, чтобы любой ценой избежать хаоса.

Разнообразие вакцин, которые, как ожидается, поступят в обращение в ЕС "в течение следующих нескольких месяцев", может создать логистические проблемы, и к ним страны союза должны быть готовы, отметил Мишель.

Некоторые вакцины будут однократными, для других потребуется прививка в два приема. Одни можно будет хранить в обычных холодильниках, а другие придется держать при температуре в несколько десятков градусов ниже нуля. Организационные проблемы нужно планировать и решать сегодня.

"Кампания вакцинации также потребует механизмов надзора, в частности, для мониторинга эффективности и любых побочных эффектов вакцин. Это особенно важно, если учесть, что на разработку вакцины обычно уходит десять лет, а не один", - заметил глава Евросовета.

"Перед лицом этого исключительного кризиса мы должны действовать быстро и решительно. За несколько месяцев мы стали свидетелями как неудач, так и успехов. Но буря еще не закончилась, и мы все в одной лодке", - сказал он.
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В Одессе 99% жителей на улице и транспорте без масок. В крупных торговых заведениях маска для вида - на одном ухе или прикрыт рот. Охране по барабану и администрации тоже. Наверное так везде. А больницы в Одессе переполнены, у сына на работе от этой заразы умер молодой парень. Но, тем не менее - спасение утопающих дело рук самих утопающих.
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28.10.2020 07:28 Ответить
Ну вы м дальше за наркомана и Труху голосуйте и будет вам счатье! Глава Євроради Мішель закликав країни ЄС до створення "союзу тестів і вакцин": Ситуація з COVID-19 загрозлива, кожен день на рахунку - Цензор.НЕТ 1503
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28.10.2020 07:36 Ответить
Короновірус штука страшна,факт,і дбати про ліки і вакцину треба,без варіантів.Але кацапізм,це зараза набагато небезпечніша,і Європа майже нічого не робить для запобігання поширенню цієї зарази!А навіть навпаки,будує додаткові шляхи поширення,через труби...
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28.10.2020 08:44 Ответить
 
 