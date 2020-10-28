На срочную службу в армию призвали уже 5406 человек, что составляет 40% от запланированного, - Минобороны

По состоянию на 26 октября на срочную службу в армию призвали 5406 человек, что составляет 40% от запланированного объема.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на информационное агентство АрмияInform.

"По состоянию на 26 октября в армию призвано 5406 человек - это 40 процентов от запланированного. Из них в ВС Украины призвано 3959 человек, в другие военные формирования - 1447 юношей", - отметил исполняющий обязанности начальника отдела комплектования рядовым, сержантским составом и призыва управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Дмитрий Вастьянов.

По его словам, призыв проходит согласно утвержденным планам отправок.

"Западный регион Украины на 42% выполнил план, северный - на 41%, южный на 39%, восточный - на 38%", - добавил офицер.

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Во время весеннего призыва в этом году из-за отсутствия транспортного сообщения юношей отправляли в учебные центры преимущественно по территориальному принципу - когда призывники, например, с западного региона направлялись в учебные центры, расположенных в том же регионе.

"Сейчас транспортное сообщение в стране работает, поэтому мы придерживаемся утвержденных ранее планов и перераспределение молодого пополнения между учебными центрами пока не осуществляется", - отметил подполковник Дмитрий Вастьянов.