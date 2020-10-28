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Минобороны (8233) призыв (707)

На срочную службу в армию призвали уже 5406 человек, что составляет 40% от запланированного, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Общество

На срочную службу в армию призвали уже 5406 человек, что составляет 40% от запланированного, - Минобороны

По состоянию на 26 октября на срочную службу в армию призвали 5406 человек, что составляет 40% от запланированного объема.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на информационное агентство АрмияInform.

"По состоянию на 26 октября в армию призвано 5406 человек - это 40 процентов от запланированного. Из них в ВС Украины призвано 3959 человек, в другие военные формирования - 1447 юношей", - отметил исполняющий обязанности начальника отдела комплектования рядовым, сержантским составом и призыва управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Дмитрий Вастьянов.

По его словам, призыв проходит согласно утвержденным планам отправок.

"Западный регион Украины на 42% выполнил план, северный - на 41%, южный на 39%, восточный - на 38%", - добавил офицер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде предлагают принять изменения в законодательство об отсрочке призыва на срочную военную службу сотрудников ГСЧС

Во время весеннего призыва в этом году из-за отсутствия транспортного сообщения юношей отправляли в учебные центры преимущественно по территориальному принципу - когда призывники, например, с западного региона направлялись в учебные центры, расположенных в том же регионе.

"Сейчас транспортное сообщение в стране работает, поэтому мы придерживаемся утвержденных ранее планов и перераспределение молодого пополнения между учебными центрами пока не осуществляется", - отметил подполковник Дмитрий Вастьянов.
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Топ комментарии
+5
Вот завтра кацапы нападут а ты и автомат с какой стороны держать не знаешь и убъеш сам себя нахрен! Или ты на диване думаешь отлежаться?
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28.10.2020 07:33
+3
Задля якого хера потрібні срочники в ЗСУ, а тим більше в іншому непотрібі?
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28.10.2020 07:30
+3
Для создания мобилиционого резерва! Вот в Израиле там даже и бабы служат!
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28.10.2020 07:31
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Правила форума Совет форумчан
Задля якого хера потрібні срочники в ЗСУ, а тим більше в іншому непотрібі?
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28.10.2020 07:30 Ответить
Для создания мобилиционого резерва! Вот в Израиле там даже и бабы служат!
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28.10.2020 07:31 Ответить
Вот завтра кацапы нападут а ты и автомат с какой стороны держать не знаешь и убъеш сам себя нахрен! Или ты на диване думаешь отлежаться?
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28.10.2020 07:33 Ответить
Для постройки дач и копания огородов!)
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28.10.2020 07:42 Ответить
На копание огородов у нас тупизней посылали которые больше как копать ниначто не способны. А про постройку дач там звиздеж кто неопытному и зачастую криворукому доверит себе дачу строить? Что-бы балкой ночью придавило?
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28.10.2020 07:45 Ответить
Проще 10 ********* сдать в аренду и нанять одного специалиста! На строкову службу в армію призвали вже 5406 осіб, що становить 40% від запланованого, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5519
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28.10.2020 07:46 Ответить
Кстати в основном на копание огородов посылали призывников с Лугандона! Тупые были шо капец! Не знаю это у них генетическое или всётаки плохая экология и клей дало осложнение на мозги! Клееенухов с Луганды было ну человек 9 из 10!
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28.10.2020 07:56 Ответить
в 18 лет нюхать клей?! это какой то, позор
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28.10.2020 08:46 Ответить
А с западных регионов посылали чистить выгребные ямы на свинофермах. Ведь было такое?
У лугандонов, после копания огородов на свежем воздухе, мозг очищался. Чего не скажешь про западников.

Ты ещё про одну страну что-то бормочешь. Не стыдно?
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28.10.2020 09:37 Ответить
Помпезно...
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28.10.2020 07:50 Ответить
Военные любят свежее глупое мяско-а тем более на халяву .Родители старались ,кормили ,учили ,берегли его жизнь -,А этим подавай готовое Создание -захотят-изуродуют ,и хуже убьют -за бесплатно. Частная собственность священна для тех -у кого её отжали ?Понятно контрактники-знают на что идут .А срочнику что защищать ? свою задницу ? Ведь правящее ворьё облапошила на собственность всё население -,а теперь защищать украденную у населения же собственность -это долг? Идеология явно нарушена ,умирать за воров? Вот к чему приводит обман -видим Карабах .И с той и с другой стороны гибнут солдаты ,а за что ?Ведь им же в любом случае достанется ноль.
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28.10.2020 07:51 Ответить
Кацап а за что твои воюют в Лугандоне?
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28.10.2020 07:52 Ответить
Я ещё могу понять подобную ересь с рассказами о пагубности срочников до 2014, но после, на 7-м! году войны?... Кто-то вообще считал настоящую стоимость контрактника в армии, от и до? А кроме срочников, надо ещё военно-патриотическим воспитанием молодёжи заниматься, всякими "кружками" юного стрелка, Территориальной обороной, информационным просвещением по военным вопросам, Мобилизационным резервом и прочими непонятными для диванного щписиалиста вещами На строкову службу в армію призвали вже 5406 осіб, що становить 40% від запланованого, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5634
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28.10.2020 08:06 Ответить
Не стидно втірати тупую ахінєю, ще й собачою мовою про "патріотічєскоє воспітаніє маладьожі"?
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30.10.2020 11:24 Ответить
Все кто хотел откосить - откосили. Сейчас это не дорого, да и коронавирус списывать не стоит со счетов. Кстати случаев, что заносят военкому, что бы служить все больше и больше На строкову службу в армію призвали вже 5406 осіб, що становить 40% від запланованого, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8499
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28.10.2020 08:04 Ответить
Армійські спогади… https://youtu.be/***********
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28.10.2020 08:14 Ответить
Зебелята - они в армии служить не согласны!
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28.10.2020 08:40 Ответить
Всі повинні служити хто в резерві, хто в армії. Професійні солдати і офіцери - в мирний час, а в воєнний професійна армія стримує ворога для повної мобілізації, професійні офіцери готують шатат армії воєнного часу. У війні наступає така ситуація ( як в Другій світовій), що елітні підрозділи знищені втратами і війною, і вже воюють прості громадяни за призовом вчителі, зубні техніки, селяни і фермери, робітники. Тому , для олігофренів, пояснюю ніхто крім вас не буде проливати кров за ваш спокій, вашу власність і вашу державу. Це було б дуже чудово дивитись на дивані кадри як бепілоник рознгосить вщент артилерію, як бійці розвішують власні кишки на деревах заради ваших диванів, Ашанів і Епіцентрів. А коли вам вішають на вуха солодку локшину, що вас захистить якийсь дядько, то або у вас вже вкрали державу, або хочуть її забрати собі одразу і всю.
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28.10.2020 08:51 Ответить
Янелох опять закосил?
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28.10.2020 08:59 Ответить
 
 