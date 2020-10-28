Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе: зафиксирована стрельба возле н.п. Водяное, Пески и Шумы. Потерь нет, - штаб ОС
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За прошедшие сутки, 27 октября, в полосах ответственности украинских подразделений российско-оккупационные войска четыре раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, в районе населенного пункта Водяное враг применил автоматический станковый гранатомет, а недалеко от населенного пункта Пески - ручной противотанковый гранатомет. Кроме того, еще два факта нарушения режима прекращения огня были зафиксированы на участке вблизи Шумов, где в вечернее время противник открывал огонь из подствольного гранатомета.
"На вражеские огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 28 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.
"Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, украинские защитники придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.
Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой. Подразделения Объединенных сил продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", - добавили в пресс-центре ОС.
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лично я твердо знаю, что на Донбассе все это закончится новой войной
войной, к которой уже сейчас нужно активно готовиться!
чтобы дебилы на него "клевали"
ну вот, ты - очередной карасик
и за ЕС - что а 19-м, что сейчас
Хомчак, власник трьох квартир.
Немцы просто поддерживали армию Власова и казаков Краснова.
Никакой войны не было. Двадцать второго июня (1941) на територию СССР зашел гуманитарный конвой из Германии. Как извесно, с продовольствием в Советской России всегда было не просто, и братская Германия, связанная с СССР многочисленными договорами, протянула руку дружеской помощи .
Каждый солдат нес на себе запас продуктов на несколько дней, во фляжках булькал гуманитарный шнапс, а за пехотой, призванной первой экстренно доставить еду самым голодным, тянулись уже более основательно нагруженные гуманитаркой грузовики.
Естественно войну никто не объявлял. Поэтому ее и не было.
Было АТО на четыри года. Русские убивали сами себя, немецкие отпуксники из Вермахта, заблудившысь под Сталинградом регулярно гибли от нещасных случаев, а в Кремле, зимой сорок второго, ломали голову, как заплатить пенсии от Буга до Волги, и считается ли староста назначенный немцами, бюджетным работником.
Потом Гитлер исполняя Минские соглашения, по формуле Штирлица, позвал на майские шашлыки советских солдат .Ну перепили там , сожгли Берлин , помахали кулаками . Там англосаксы с камерами на халяву подоспели .Покуролесили немного да и с похмелья в Японию погнали саке пить . Не война блин сплошная пьянка коллективная .До сих пор вспоминают с тоской аж повторить хочет кое кто .Супер , а как рабссиянам пишется история мать её...
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