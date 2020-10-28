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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе: зафиксирована стрельба возле н.п. Водяное, Пески и Шумы. Потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе: зафиксирована стрельба возле н.п. Водяное, Пески и Шумы. Потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 27 октября, в полосах ответственности украинских подразделений российско-оккупационные войска четыре раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе населенного пункта Водяное враг применил автоматический станковый гранатомет, а недалеко от населенного пункта Пески - ручной противотанковый гранатомет. Кроме того, еще два факта нарушения режима прекращения огня были зафиксированы на участке вблизи Шумов, где в вечернее время противник открывал огонь из подствольного гранатомета.

"На вражеские огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 28 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 23-25 октября на Донбассе зафиксировано 48 обстрелов, - ОБСЕ

"Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, украинские защитники придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой. Подразделения Объединенных сил продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе: зафиксирована стрельба возле н.п. Водяное, Пески и Шумы. Потерь нет, - штаб ОС 01
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Топ комментарии
+7
А якщо і є- від нас Ви не дізнаєтеся!
Хомчак, власник трьох квартир.
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28.10.2020 07:45
+6
Война 1941 - 45 годов была внутренним гражданским конфликтом в СССР.


Немцы просто поддерживали армию Власова и казаков Краснова.


Никакой войны не было. Двадцать второго июня (1941) на територию СССР зашел гуманитарный конвой из Германии. Как извесно, с продовольствием в Советской России всегда было не просто, и братская Германия, связанная с СССР многочисленными договорами, протянула руку дружеской помощи .


Каждый солдат нес на себе запас продуктов на несколько дней, во фляжках булькал гуманитарный шнапс, а за пехотой, призванной первой экстренно доставить еду самым голодным, тянулись уже более основательно нагруженные гуманитаркой грузовики.


Естественно войну никто не объявлял. Поэтому ее и не было.


Было АТО на четыри года. Русские убивали сами себя, немецкие отпуксники из Вермахта, заблудившысь под Сталинградом регулярно гибли от нещасных случаев, а в Кремле, зимой сорок второго, ломали голову, как заплатить пенсии от Буга до Волги, и считается ли староста назначенный немцами, бюджетным работником.


Потом Гитлер исполняя Минские соглашения, по формуле Штирлица, позвал на майские шашлыки советских солдат .Ну перепили там , сожгли Берлин , помахали кулаками . Там англосаксы с камерами на халяву подоспели .Покуролесили немного да и с похмелья в Японию погнали саке пить . Не война блин сплошная пьянка коллективная .До сих пор вспоминают с тоской аж повторить хочет кое кто .Супер , а как рабссиянам пишется история мать её...




?...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
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28.10.2020 08:11
+4
Вам не кажется, что перемирие давно закончилось, но фигляры из ОП и МО через СМИ продолжают нас убеждать в обратном? Может хватит клоунады? Тем более, что клоунам:
Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі: зафіксовано стрілянину біля н.п. Водяне, Піски і Шуми. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5099


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28.10.2020 08:01
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Правила форума Совет форумчан
вот как надо!
учитесь у азербайджанцев!

https://www.youtube.com/watch?v=YgWnIjf0sn0&t
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28.10.2020 07:39 Ответить
ну так осталось до 5 ноября подождать зеленский войну будет заканчивать... как обещал
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28.10.2020 08:08 Ответить
я не знаю, кто там будет ждать, что оно само собой все закончится... разве что дебилы какие-то
лично я твердо знаю, что на Донбассе все это закончится новой войной
войной, к которой уже сейчас нужно активно готовиться!
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28.10.2020 11:00 Ответить
это потому что твой ник больше нынешнему президенту подходит
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28.10.2020 13:56 Ответить
а я его специально такой выбрал
чтобы дебилы на него "клевали"
ну вот, ты - очередной карасик
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28.10.2020 18:01 Ответить
так ты с ************ ... иди дефективный фугу членом на рояле разучивай.. а дебил на твою маму клюнул.. ну и ты производное от него
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29.10.2020 07:52 Ответить
и в первом, и во втором туре голосовал за Пороха
и за ЕС - что а 19-м, что сейчас
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29.10.2020 13:51 Ответить
А якщо і є- від нас Ви не дізнаєтеся!
Хомчак, власник трьох квартир.
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28.10.2020 07:45 Ответить
Ну нарик собрал весь шлак в Украине в свою команду! По мне даже рыги были порядочней хотя они ещё те проходимцы!
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28.10.2020 07:59 Ответить
Вам не кажется, что перемирие давно закончилось, но фигляры из ОП и МО через СМИ продолжают нас убеждать в обратном? Может хватит клоунады? Тем более, что клоунам:
Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі: зафіксовано стрілянину біля н.п. Водяне, Піски і Шуми. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5099


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28.10.2020 08:01 Ответить
Война 1941 - 45 годов была внутренним гражданским конфликтом в СССР.


Немцы просто поддерживали армию Власова и казаков Краснова.


Никакой войны не было. Двадцать второго июня (1941) на територию СССР зашел гуманитарный конвой из Германии. Как извесно, с продовольствием в Советской России всегда было не просто, и братская Германия, связанная с СССР многочисленными договорами, протянула руку дружеской помощи .


Каждый солдат нес на себе запас продуктов на несколько дней, во фляжках булькал гуманитарный шнапс, а за пехотой, призванной первой экстренно доставить еду самым голодным, тянулись уже более основательно нагруженные гуманитаркой грузовики.


Естественно войну никто не объявлял. Поэтому ее и не было.


Было АТО на четыри года. Русские убивали сами себя, немецкие отпуксники из Вермахта, заблудившысь под Сталинградом регулярно гибли от нещасных случаев, а в Кремле, зимой сорок второго, ломали голову, как заплатить пенсии от Буга до Волги, и считается ли староста назначенный немцами, бюджетным работником.


Потом Гитлер исполняя Минские соглашения, по формуле Штирлица, позвал на майские шашлыки советских солдат .Ну перепили там , сожгли Берлин , помахали кулаками . Там англосаксы с камерами на халяву подоспели .Покуролесили немного да и с похмелья в Японию погнали саке пить . Не война блин сплошная пьянка коллективная .До сих пор вспоминают с тоской аж повторить хочет кое кто .Супер , а как рабссиянам пишется история мать её...




?...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
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28.10.2020 08:11 Ответить
кому верит? из следующей новости : "СММ ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 23 нарушения режима прекращения огня на Донбассе"Источник: https://censor.net/ru/n3227494
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28.10.2020 08:50 Ответить
Наш дегенерат и дурак Говнокомандующий уверяет о полной тишине. Вот же погань и сволота.
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28.10.2020 10:20 Ответить
Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі: зафіксовано стрілянину біля н.п. Водяне, Піски і Шуми. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6323

..
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28.10.2020 19:56 Ответить
Очередное вранье от паркетных генералов.
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29.10.2020 00:30 Ответить
https://turan.az/mmedia/2020/102800033171.mp4
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29.10.2020 06:42 Ответить
 
 