Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе: зафиксирована стрельба возле н.п. Водяное, Пески и Шумы. Потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 27 октября, в полосах ответственности украинских подразделений российско-оккупационные войска четыре раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе населенного пункта Водяное враг применил автоматический станковый гранатомет, а недалеко от населенного пункта Пески - ручной противотанковый гранатомет. Кроме того, еще два факта нарушения режима прекращения огня были зафиксированы на участке вблизи Шумов, где в вечернее время противник открывал огонь из подствольного гранатомета.

"На вражеские огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 28 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 23-25 октября на Донбассе зафиксировано 48 обстрелов, - ОБСЕ

"Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, украинские защитники придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой. Подразделения Объединенных сил продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", - добавили в пресс-центре ОС.