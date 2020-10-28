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COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей за сутки - более 7 тыс. человек, заболели - 459 тыс.

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей за сутки - более 7 тыс. человек, заболели - 459 тыс.

По состоянию на утро 28 октября в мире зарегистрировали 459 020 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 028 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 44 252 677 случаев инфицирования, из них 459 020 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 171 479 человек, из них 7 028 за минувшие сутки.

COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей за сутки - более 7 тыс. человек, заболели - 459 тыс. 01

Успешно преодолели болезнь и вылечились 32,4 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Евросовета Мишель призвал страны ЕС к созданию "союза тестов и вакцин": Ситуация с COVID-19 угрожающая, каждый день на счету

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина находится на 22-м место мирового рейтинга и на 7-м в Европе.

COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей за сутки - более 7 тыс. человек, заболели - 459 тыс. 02
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Кажется мне, что эта пандемия схожа с приливами и отливами на море-океЯне и не закончится, пока не иссякнет море, то бишь последний землянин. Потом вирус примется за фауну... Пардон за утренний пессимизм. Просто на эту мысль натолкнули последние сводки ВОЗ.
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28.10.2020 08:18 Ответить
ахаха, почитай скока в минуту "новых земляников" появляется на планетке и пойми шо таких вирусов 50 надо шоп возможно случилось то шо вы сказал
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28.10.2020 08:22 Ответить
7000 всего за сутки в целом мире усопших вроде и много, но если подумать, то Великий Жуков расходовал столько же совковых дидов аж за целый час и не плакал как-то, более того, считал шо те слишком медленно и грустно бегут "заСралина", а должны быстро, весело да с советской песней.

Не, ну статистика конечно как Путин - что-то высрала = солгала. А если и правду сообщила, то случайно
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28.10.2020 08:21 Ответить
А где гарантия, что вновь появляющиеся "земляники" будут здоровы и жизнеспособны? Особенно если мамы переболели этой заразой! Все это новое, неисследованное, а потому просто очень тревожно. Не за себя, а за детей и внуков.
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28.10.2020 08:32 Ответить
COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей за добу - понад 7 тис. осіб, захворіли - 459 тис. - Цензор.НЕТ 8707 COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей за добу - понад 7 тис. осіб, захворіли - 459 тис. - Цензор.НЕТ 5289 А-а-а-а-а-а!!! COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей за добу - понад 7 тис. осіб, захворіли - 459 тис. - Цензор.НЕТ 1805 Я сам люблю кошмарити прямоходячих приматів.
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28.10.2020 08:48 Ответить
 
 