ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 23 нарушения "тишины" и почти 200 танков и САУ вне мест хранения

СММ ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 23 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщается в ежедневном отчете № 256/2020, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 27 октября 2020 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылокой на Укринформ.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 23 нарушения режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения), большинство из которых произошли в районах к северу от р. П. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка)", - говорится в отчете.

Напоминается, что за предыдущий отчетный период Миссия зафиксировала в Донецкой области 7 нарушений режима прекращения огня, в том числе 2 взрыва неопределенного происхождения.

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"В Луганской области СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня", - сообщили в СММ.

Временем перед этим на Луганщине Миссия зафиксировала 10 таких нарушений (выстрелы из стрелкового оружия).

Отмечается, что после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала в целом 1903 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 573 взрывы, 30 неопределенных боеприпасов, что пролетели, 16 вспышек дульного пламени и 23 осветительные ракеты, а также 1261 очередь и выстрел).

Также СММ ОБСЕ обнаружила почти 200 единиц вооружения, половину из которого составляют танки, размещенные за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей.

"Миссия также зафиксировала 193 единицы вооружения, размещенные за линией отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей - все на полигонах", - говорится в отчете.

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Среди обнаруженного вооружения - почти 100 танков, а также буксируемые и самоходная артиллерия, зенитно-ракетные комплексы. Техника была зафиксирована 20, 25 и 26 октября.