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ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 23 нарушения "тишины" и почти 200 танков и САУ вне мест хранения

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 23 нарушения

СММ ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 23 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщается в ежедневном отчете № 256/2020, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 27 октября 2020 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылокой на Укринформ.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 23 нарушения режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения), большинство из которых произошли в районах к северу от р. П. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка)", - говорится в отчете.

Напоминается, что за предыдущий отчетный период Миссия зафиксировала в Донецкой области 7 нарушений режима прекращения огня, в том числе 2 взрыва неопределенного происхождения.

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"В Луганской области СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня", - сообщили в СММ.

Временем перед этим на Луганщине Миссия зафиксировала 10 таких нарушений (выстрелы из стрелкового оружия).

Отмечается, что после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала в целом 1903 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 573 взрывы, 30 неопределенных боеприпасов, что пролетели, 16 вспышек дульного пламени и 23 осветительные ракеты, а также 1261 очередь и выстрел).

Также СММ ОБСЕ обнаружила почти 200 единиц вооружения, половину из которого составляют танки, размещенные за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей.

"Миссия также зафиксировала 193 единицы вооружения, размещенные за линией отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей - все на полигонах", - говорится в отчете.

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Среди обнаруженного вооружения - почти 100 танков, а также буксируемые и самоходная артиллерия, зенитно-ракетные комплексы. Техника была зафиксирована 20, 25 и 26 октября.
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Топ комментарии
+5
Что-то слепое ОБСЕ фиусирует нарушений на порядок больше чем Генштаб! С чего бы это?
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28.10.2020 08:31
+4
И все это откопали из шахт...
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28.10.2020 08:34
+2
Слепота блуждающая
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28.10.2020 08:32
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Что-то слепое ОБСЕ фиусирует нарушений на порядок больше чем Генштаб! С чего бы это?
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28.10.2020 08:31 Ответить
Слепота блуждающая
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28.10.2020 08:32 Ответить
Там же наші люді...
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28.10.2020 08:35 Ответить
И все это откопали из шахт...
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28.10.2020 08:34 Ответить
Так орки тоже готовятся к "разведению", будут отводить в места, где еще не остыли наши окопы.
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28.10.2020 08:35 Ответить
Раз они вне мест хранения, значит их там нет и на них можно попробовать "Байрактар". За это ничего не будет, ведь "ихтамнет".
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28.10.2020 08:45 Ответить
А в нашого гідранта куряча сліпота. Воно бачить тишу...
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28.10.2020 08:54 Ответить
Думаю за слепоту уплачено.
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28.10.2020 08:56 Ответить
Тот кто скажет что перемирие должен сидеть за госизмену!
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28.10.2020 08:55 Ответить
СММ ОБСЄ зафіксувала за минулу добу 23 порушення режиму припинення вогню на Донбасі. - Цензор.НЕТ 127
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28.10.2020 08:59 Ответить
сколько же всего бедные шахтеры откопали танков и сау если только за пределами определенных стоянок их сотни
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28.10.2020 09:01 Ответить
Природа не терпит пустоты. Готовятся к вводу на отведенные нами позиции.
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28.10.2020 09:29 Ответить
Українські військові не відкривають вогонь у відповідь. А це значить, що у терористів, зеленського з хомчаком та тарана - тиша і всеосяжне перемир'я.
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28.10.2020 09:50 Ответить
Дивина дивна! Читаю:
"СММ ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 23 нарушения режима прекращения огня на Донбассе." Источник: https://censor.net/ru/n3227494

І намагаюсь співставити з оцим:
"За прошедшие сутки, 27 октября, в полосах ответственности украинских подразделений российско-оккупационные войска четыре раза нарушили договоренности" Источник: https://censor.net/ru/n3227488

Щось в мене не дуже виходить...
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28.10.2020 10:12 Ответить
 
 