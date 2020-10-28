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Пытки в Кагарлыке: экс-полицейского Левандюка отпустила из-под стражи судья Колдина, которая не прошла оценивание, но была "отмазана" ВСП, - ЦПК

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Голосеевский райсуд Киева отпустил из-под стражи экс-полицейского Ярослава Левандюка, фигуранта дела о пытках и изнасиловании женщины в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦПК в Facebook.

"Пока считают результаты выборов, Голосеевский райсуд Киева под шумок отпустил из-под стражи экс-полицейского Левандюка. Этот человек - фигурант дела о пытках и изнасиловании женщины в отделении полиции в Кагарлыке. Сторона обвинения просила продлить ему содержание под стражей, однако суд отпустил Левандюка под круглосуточный домашний арест", - сказано в сообщении.

В ЦПК отметили, что решение приняла некая судья Александра Колдина (на фото).

Пытки в Кагарлыке: экс-полицейского Левандюка отпустила из-под стражи судья Колдина, которая не прошла оценивание, но была отмазана ВСП, - ЦПК 01
Фото: ЦПК/Facebook

"В 2018 году она НЕ прошла оценивание и ее должны были уволить, но нет! Высший Совет Правосудия (кто бы сомневался) мастерски отмазал Колдину и теперь она отпускает палачей, а параллельно получает за свою "работу" по 600 000 грн в год", - сообщили в ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одного из полицейских, фигуранта дела об изнасиловании в Кагарлыке, суд отпустил под домашний арест, - адвокат потерпевшей

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы. 22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.

Пытки в Кагарлыке: экс-полицейского Левандюка отпустила из-под стражи судья Колдина, которая не прошла оценивание, но была отмазана ВСП, - ЦПК 02
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Топ комментарии
+15
Безкарність породжує вседозволеність.
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28.10.2020 09:11
+10
"судья" Колдина, получающая 600 000 в год из карманов украинцев, страшненькая, видимо мечтает хоть о такой любви, как в кагарлицком отделении.
Пусть получит ее как можно бьістрее. 😏
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28.10.2020 09:10
+7
Как же все это з...ло.пока не будет смертной казни за корупцию и покрывательство так в жопе мы и будем жить
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28.10.2020 09:06
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Как же все это з...ло.пока не будет смертной казни за корупцию и покрывательство так в жопе мы и будем жить
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28.10.2020 09:06 Ответить
А что изменит смертная казнь? Если сейчас за коорупцию и пятерку не дают. Ты думаешь наступит смертная казнь и судьи сразу поменяются не будут брать взятки?
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28.10.2020 09:08 Ответить
Будут.но единицы.
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28.10.2020 09:11 Ответить
Безкарність породжує вседозволеність.
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28.10.2020 09:11 Ответить
Так 10 лет это тоже не мало но проблема в том что не содют!
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28.10.2020 09:26 Ответить
Проблема в том, что законы размазаны и ими можно крутить и вертеть как хочешь. Они написаны бандитами , поэтому такие. А эта судья , что отпустила полицейского преступника не думает о законе бумеранга? А напрасно.
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28.10.2020 09:30 Ответить
В Китае стреляют и что?!
Серьожа, не уподобляйтесь зеле.
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28.10.2020 09:11 Ответить
ну там хотя бы их отстреливают. а тут выплачивают миллионы компенсации "несправедливо обиженным"
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28.10.2020 12:44 Ответить
Треба у слідчому експерименті по цієї справі використати цю "Феміду " у якості потерпілої ....
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28.10.2020 09:45 Ответить
Яка смертна кара може бути при продажних судах?
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28.10.2020 12:09 Ответить
И так 29 лет
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28.10.2020 09:10 Ответить
"судья" Колдина, получающая 600 000 в год из карманов украинцев, страшненькая, видимо мечтает хоть о такой любви, как в кагарлицком отделении.
Пусть получит ее как можно бьістрее. 😏
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28.10.2020 09:10 Ответить
Поговаривают, что отпустили по просьбе оманского,
Которого в свою очередь Аваков напряг
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28.10.2020 09:11 Ответить
За *потужних реХформ * бариги .
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28.10.2020 09:12 Ответить
Та ні. Через потужні реХворми вибраного дмітрієм зЕ.
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28.10.2020 09:53 Ответить
Точно также можно написать что поговаривают что отпустили по просьбе мальдивского или ростовского...
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28.10.2020 09:20 Ответить
Зеленский наш президент
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28.10.2020 09:12 Ответить
может вы там в Америке не в курсе но у нас уже полтора года как новый президент Тортури в Кагарлику: експоліцейського Левандюка відпустила з-під варти суддя Колдіна, яка не пройшла оцінювання, але її "відмазала" ВРП, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3368 может хватит валить на папередников ? не пора ли и Вовочке чем то кроме записи видосиков заниматься ? Тортури в Кагарлику: експоліцейського Левандюка відпустила з-під варти суддя Колдіна, яка не пройшла оцінювання, але її "відмазала" ВРП, - ЦПК - Цензор.НЕТ 6750
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28.10.2020 09:24 Ответить
Ні, не хватить. Попередники ще мають значну владу. Так нехай працюють.
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28.10.2020 12:25 Ответить
Ні. Оманська судова реформа. Тортури в Кагарлику: експоліцейського Левандюка відпустила з-під варти суддя Колдіна, яка не пройшла оцінювання, але її "відмазала" ВРП, - ЦПК - Цензор.НЕТ 5011
"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи."
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28.10.2020 09:56 Ответить
За те реформу порошенка ніхто не критикував от і маємо результат,90% суддівських рішень злочинні.
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28.10.2020 10:01 Ответить
Так, але ця суддя мала бути звільнена в 2018му але її не звільнили. В 2018му зеле президентом не був ще.
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28.10.2020 12:23 Ответить
Йому півтора роки не вистачило? Він дуже спритно прибрав керівеника КС. Двох. І призначив рига, який потрапив в КС по квоті януковоча. А з якоюсь суддею не впорався, чи його влаштовують висуванці ригів?
"В 2018 году она НЕ прошла оценивание и ее должны были уволить, но нет! Высший Совет Правосудия (кто бы сомневался) мастерски отмазал Колдину и теперь она отпускает палачей, а параллельно получает за свою "работу" по 600 000 грн в год"
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28.10.2020 13:03 Ответить
А ви знаете хочь хто в Венеціанській Коміссії від України? Сергій Головатий. Классній юрист і колишній завзятий регіонал. І саме ж його доповіді слухає Коміссія.

С 2007 г. - депутат от Партии регионов[1]. 28 ноября 2012 года выступил с критикой действующего президента Виктора Януковича, заявив в эфире 5-го канала, что «после легализации главой государства фальсификата под названием "закон о референдуме", следствием может быть исчезновение украинского государства, как независимого». При этом Головатый сообщил, что не намерен в знак протеста покидать фракцию Партии регионов в Верховной Раде, поскольку «выход народного депутата никакого не имеет значения»[2].
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28.10.2020 12:31 Ответить
Ви пропустили. Мабуть, випадково.
"Народный депутат Украины с марта 1990 г. В 2002 г. был избран в Верховную Раду по списку блока Юлии Тимошенко, однако покинул фракцию в 2005 г. после положительного голосования за правительство Еханурова (сменившего Тимошенко, отправленную в отставку президентом Ющенко). В марте 2006 г. был повторно избран по списку «Нашей Украины», однако в 2007 г. неожиданно выступил с критикой позиции партии и блока, требовавшей роспуска парламента и досрочных парламентских выборов. Исключен из «Нашей Украины» за участие в заседании ВРУ 29 марта 2007 г., собранное для обсуждения решения об объявленном Ющенко роспуске парламента. С 2007 г. - депутат от Партии регионов[1]." А потім вже ваш текст.

І що це міняє?
Головатий один з тих, зто проголосував проти суддівського беЗПредела.
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28.10.2020 12:55 Ответить
Тому що він досвідчений юрист і інтеллігентна людина. Шукав місця під сонцем. Все пішло не так як він думав в 90х. Думаю, що він сам офігев від того в який бік все пішло.
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28.10.2020 13:39 Ответить
Нет . Портнов с 2012 строил сеть подконтрольных судей. Сейчас , благодаря таким как вы, вернулся и реанимировал беспредел . Пользует пользователей типа тебя.
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28.10.2020 12:36 Ответить
Николай Мишин

► Александр Гриненко и влияние Портнова

Сын еще одного члена Комиссии Михаила Макарчука на днях выиграл конкурс на должность судьи Кобеляцкого суда Полтавской области. Судьей Большой Палаты Верховного Суда является Лященко Наталья Павловна, которая выиграла конкурс, несмотря на отрицательное заключение Общественного совета добродетели. Ее муж, Александр Гриненко, является судьей Киевского апелляционного суда. Во времена Майдана он возглавлял Апелляционный суд Киевской области. Коллеги прямо называли его ставленником Портнова. И именно благодаря ему судьи этого суда осуждали невинных майдановцев.
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28.10.2020 12:49 Ответить
И да. Для сушеств типа тебя. Закон "Про мову" гарантуе мне право писать и общаться на том языке, на котором МНЕ удобно
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28.10.2020 12:51 Ответить
слава мусорам и судьям государства украина
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28.10.2020 09:22 Ответить
судьи конечно козлы . но Украина пишется с большой буквы Тортури в Кагарлику: експоліцейського Левандюка відпустила з-під варти суддя Колдіна, яка не пройшла оцінювання, але її "відмазала" ВРП, - ЦПК - Цензор.НЕТ 6552
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28.10.2020 09:26 Ответить
А люди ******* лозинського.
Він побудував ******* школу, садочок, амбулаторію, багато чого.
Випускні вечори для школярів влаштовував.
Вважають, що цей вбитий сам винний, та і лозинського закон не переслідує, чому б і не вибрати.
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28.10.2020 09:39 Ответить
А розумний виборець обрав того депутата знов і дозволив себе відстрілювать. Тортури в Кагарлику: експоліцейського Левандюка відпустила з-під варти суддя Колдіна, яка не пройшла оцінювання, але її "відмазала" ВРП, - ЦПК - Цензор.НЕТ 397
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28.10.2020 09:43 Ответить
Мне нравится одно слово из "репертуара" диктатора лУКАШЕНКО,- перетрАхивать. Вот и нашу судейскую систему всю снизу и доверху надо перетрАхивать. Юридические академии выпускают каждый год специалистов. Неужели нет достойных? Не все же там "блатные"?!!
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28.10.2020 09:23 Ответить
Ніяке "перетрахування" не допоможе. Тільки військово-польові суди і трибунали.
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28.10.2020 12:13 Ответить
Я думаю, в понимании лУКАШЕНКО это одно и то же.
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28.10.2020 12:27 Ответить
Значит мусора должна наказать и приговорить по голове кусок арматуры
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28.10.2020 09:27 Ответить
Ничего не поменяется и через 5,10,30 лет. Общество такое. Это в крови.
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28.10.2020 09:40 Ответить
зе дно
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28.10.2020 09:45 Ответить
Считая взятки зрение испортила
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28.10.2020 09:52 Ответить
При Порохе постепенно, с трудом, но надежда на правосудие восстанавливалась! За1,5 года плесень похоронипа ее.
Очевидно, что только самосуд сегодня может быть самым справедливым выходом!
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28.10.2020 10:01 Ответить
Для этих зе-уродов насильники в погонах - свои ребята. Это патриоты, как Антоненко, для них преступники 👿
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28.10.2020 10:06 Ответить
Колдина - от чомусь не здивований.
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28.10.2020 10:07 Ответить
А шо таке?При Порошенке было бы ишшо хуже.
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28.10.2020 11:41 Ответить
Надо ету судейскую мафию на кол или вешать а так ети мерзавцы в мантиях нас всех задушат
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28.10.2020 11:47 Ответить
Хто буде вішати?
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28.10.2020 12:15 Ответить
Мусора-прокурвори-"судді" - це одне ОЗУ.
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28.10.2020 11:48 Ответить
 
 