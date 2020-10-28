Пытки в Кагарлыке: экс-полицейского Левандюка отпустила из-под стражи судья Колдина, которая не прошла оценивание, но была "отмазана" ВСП, - ЦПК
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Голосеевский райсуд Киева отпустил из-под стражи экс-полицейского Ярослава Левандюка, фигуранта дела о пытках и изнасиловании женщины в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦПК в Facebook.
"Пока считают результаты выборов, Голосеевский райсуд Киева под шумок отпустил из-под стражи экс-полицейского Левандюка. Этот человек - фигурант дела о пытках и изнасиловании женщины в отделении полиции в Кагарлыке. Сторона обвинения просила продлить ему содержание под стражей, однако суд отпустил Левандюка под круглосуточный домашний арест", - сказано в сообщении.
В ЦПК отметили, что решение приняла некая судья Александра Колдина (на фото).
"В 2018 году она НЕ прошла оценивание и ее должны были уволить, но нет! Высший Совет Правосудия (кто бы сомневался) мастерски отмазал Колдину и теперь она отпускает палачей, а параллельно получает за свою "работу" по 600 000 грн в год", - сообщили в ЦПК.
Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.
Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.
ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы. 22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.
Пожалуйста, подождите...
Серьожа, не уподобляйтесь зеле.
Пусть получит ее как можно бьістрее. 😏
Которого в свою очередь Аваков напряг
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"В 2018 году она НЕ прошла оценивание и ее должны были уволить, но нет! Высший Совет Правосудия (кто бы сомневался) мастерски отмазал Колдину и теперь она отпускает палачей, а параллельно получает за свою "работу" по 600 000 грн в год"
С 2007 г. - депутат от Партии регионов[1]. 28 ноября 2012 года выступил с критикой действующего президента Виктора Януковича, заявив в эфире 5-го канала, что «после легализации главой государства фальсификата под названием "закон о референдуме", следствием может быть исчезновение украинского государства, как независимого». При этом Головатый сообщил, что не намерен в знак протеста покидать фракцию Партии регионов в Верховной Раде, поскольку «выход народного депутата никакого не имеет значения»[2].
"Народный депутат Украины с марта 1990 г. В 2002 г. был избран в Верховную Раду по списку блока Юлии Тимошенко, однако покинул фракцию в 2005 г. после положительного голосования за правительство Еханурова (сменившего Тимошенко, отправленную в отставку президентом Ющенко). В марте 2006 г. был повторно избран по списку «Нашей Украины», однако в 2007 г. неожиданно выступил с критикой позиции партии и блока, требовавшей роспуска парламента и досрочных парламентских выборов. Исключен из «Нашей Украины» за участие в заседании ВРУ 29 марта 2007 г., собранное для обсуждения решения об объявленном Ющенко роспуске парламента. С 2007 г. - депутат от Партии регионов[1]." А потім вже ваш текст.
І що це міняє?
Головатий один з тих, зто проголосував проти суддівського беЗПредела.
► Александр Гриненко и влияние Портнова
Сын еще одного члена Комиссии Михаила Макарчука на днях выиграл конкурс на должность судьи Кобеляцкого суда Полтавской области. Судьей Большой Палаты Верховного Суда является Лященко Наталья Павловна, которая выиграла конкурс, несмотря на отрицательное заключение Общественного совета добродетели. Ее муж, Александр Гриненко, является судьей Киевского апелляционного суда. Во времена Майдана он возглавлял Апелляционный суд Киевской области. Коллеги прямо называли его ставленником Портнова. И именно благодаря ему судьи этого суда осуждали невинных майдановцев.
Він побудував ******* школу, садочок, амбулаторію, багато чого.
Випускні вечори для школярів влаштовував.
Вважають, що цей вбитий сам винний, та і лозинського закон не переслідує, чому б і не вибрати.
Очевидно, что только самосуд сегодня может быть самым справедливым выходом!