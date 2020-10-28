COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 635, Одесчина - 567 и Киев - 563

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Одесской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 28 октября в Харькове и Харьковской области коронавирусом заболели 635 человек.

Общее количество инфицированных составляет 34 441 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 515 человек, за минувшие сутки - 11. С начала эпидемии выздоровели 6 497 пациентов.

По состоянию на 28 октября количество активных больных на Харьковщине составляет 27 429 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Харькове и Харьковской области было зафиксировано 12 октября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 741 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Одесская область и г. Киев.

Так, в Одесской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 567 человек. Общее количество инфицированных - 23 207. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерл 351 человек, за минувшие сутки - 13. С начала эпидемии выздоровели 3 272 пациента. Количество активных больных на Одесчине - 19 584.

В Киеве коронавирусом заболели 563 человека. Общее количество инфицированных составляет 35 450 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 721 человек, за минувшие сутки - 15. С начала эпидемии выздоровели 12 146 пациентов. Количество активных больных в Киеве составляет 22 583 человека.