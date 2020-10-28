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COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 635, Одесчина - 567 и Киев - 563

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 635, Одесчина - 567 и Киев - 563

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Одесской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 28 октября в Харькове и Харьковской области коронавирусом заболели 635 человек.

Общее количество инфицированных составляет 34 441 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 515 человек, за минувшие сутки - 11. С начала эпидемии выздоровели 6 497 пациентов.

По состоянию на 28 октября количество активных больных на Харьковщине составляет 27 429 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Харькове и Харьковской области было зафиксировано 12 октября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 741 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Одесская область и г. Киев.

Так, в Одесской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 567 человек. Общее количество инфицированных - 23 207. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерл 351 человек, за минувшие сутки - 13. С начала эпидемии выздоровели 3 272 пациента. Количество активных больных на Одесчине - 19 584.

В Киеве коронавирусом заболели 563 человека. Общее количество инфицированных составляет 35 450 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 721 человек, за минувшие сутки - 15. С начала эпидемии выздоровели 12 146 пациентов. Количество активных больных в Киеве составляет 22 583 человека.
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Повний пофігізм лохторату.
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28.10.2020 09:19 Ответить
Гепа ещё не подох?
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28.10.2020 09:29 Ответить
COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 635, Одещина - 567 та Київ - 563 - Цензор.НЕТ 2857
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28.10.2020 09:47 Ответить
Харьковские ватники избрали мощи гепы COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 635, Одещина - 567 та Київ - 563 - Цензор.НЕТ 9918
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28.10.2020 09:49 Ответить
Вот какие мэры такое и положение в городах, а победа их куплена. Кличко вообще не имел права балотироваться, так как он в 14 стал мером через сговор с порохом. Гепа чётко показал что счёт голосов идёт по деньгам в загашниках кандидатов - вторым оказался фельдман, третьим допа, но допа выпал в осадок ещё до выборов, как слабоумный приведший в ВР наркошку брата. тРюфель из Одесссы, тот вообще дал волю всей одесской шантрапе, мол наше дело правое украл выпил и на Канары. Вот такой расклад, а вы как думаете?
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28.10.2020 13:06 Ответить
 
 