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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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"Слуга народа" Пидласа о результатах СН на местных выборах: Без неожиданностей. Наш общий результат по облсоветам - 20%. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуга народа" Роксолана Пидласа считает, что результаты СН на местных выборах не стали неожиданностью.

Об этом заявила нардеп (СН) Роксолана Пидласа, передает Цензор.НЕТ.

"Все спрашивают: как вы оцениваете результат "Слуги народа"?

Отвечаю: без неожиданностей.

Точечный успех местных партий ожидаемый. Я и раньше говорила, что децентрализация дала все карты в руки действующим мэрам. На местах стало больше денег и полномочий, которые начали тратиться на благоустройство города. Людям это видно. К вопросу анализа эффективности затраченных средств мы как общество еще не дошли.

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Наш общий результат по областным советам - 20%. Первое место среди национальных партий. Это при том, что "Голос" или "Сила людей" сознательно не выставляли кандидатов во всех регионах и определить процент их национальной поддержки сейчас невозможно.

"Слуга народа" - одна из двух партий (вторая под вопросом), которые вошли во все облсоветы. И мы это сделали без админресурса. Пожалуй, впервые партия власти вела цивилизованные демократические выборы без давления на членов комиссий, каруселей и бюджетников.

Ну и 208 округ - вы сами все знаете

В громадах 196 голов избраны от СН, это 15% от общего количества в целом по стране (всего 1395 громад). Больше всего в Харьковской и Киевской областях - по 18, еще по 17 в Николаевской и Сумской областях. Вцелом у "слуги" есть победители на выборах глав громад во всех регионах государства.

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Что дальше? Будем работать. Будут вторые туры в Полтаве, Кривом Роге и Ужгороде (что еще раз подчеркивает, что СН сшивает страну, а не поляризует). А моя работа - в парламенте. Бюджет, законопроекты, общение с избирателями. Буду и дальше поддерживать децентрализацию. На этих выборах мы увидели, что она является основой демократии", - заявила Пидласа.

Слуга народа Пидласа о результатах СН на местных выборах: Без неожиданностей. Наш общий результат по облсоветам - 20% 01
Слуга народа Пидласа о результатах СН на местных выборах: Без неожиданностей. Наш общий результат по облсоветам - 20% 02
Слуга народа Пидласа о результатах СН на местных выборах: Без неожиданностей. Наш общий результат по облсоветам - 20% 03
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Топ комментарии
+17
Слуга ********......я видел всё "Слуга народа" Пидаласа о результатах СН на местных выборах: Без неожиданностей. Наш общий результат по облсоветам - 20% - Цензор.НЕТ 8265
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28.10.2020 09:21
+13
"Слуга народа" Пидласа о результатах СН на местных выборах: Без неожиданностей. Наш общий результат по облсоветам - 20% - Цензор.НЕТ 3762
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28.10.2020 09:22
+7
В Секті Недоумків підаласи. "Слуга народа" Пидаласа о результатах СН на местных выборах: Без неожиданностей. Наш общий результат по облсоветам - 20% - Цензор.НЕТ 6032
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28.10.2020 09:21
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В среднем по больнице СН не обосралось.
Обосралось только во всех проукраински настроенных регионах.
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28.10.2020 13:01 Ответить
От в цьому і вся проблема що, є ваші і наші регіони. І з таким підходом ви збираєтеся будувати оборону?
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28.10.2020 13:52 Ответить
Предложения?

Я всегда говорил, что варианта только 2:
- эволюция и постепенное прогибание;
- быстрый эффективный геноцид.

А сейчас дела так, как есть - весь юго-восток населен ватным говном.
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28.10.2020 15:41 Ответить
Пропозиція давно і одна- не розколювати проукраїнську спільноту і не кидати лайно лопатами на вентилятор. Бо такі дії грають на руку тільки ваті. Ватникам взагалі не потрібно нічого робити, а тільки тикати пальцем на тих, хто з лопатою.
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28.10.2020 17:04 Ответить
Это львоване с домбабвийцами шоле сообщество?
Что у нас с этим сепартским говном общего, кроме анатомии?
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28.10.2020 17:49 Ответить
ЗІ: 16% за ПЄС, а коаліція Зажиття 13%+Замайбутнє 7% та Нашкрай 3% що, в сумі дає 23%. І хто у вас в союзниках? Може з Юлькою у вас відносини гарні чи Свобода вас підтримує? Чому ви радієте?
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28.10.2020 14:00 Ответить
Ю.В хоть и с проукраинским взглядом, но экономика Украины при её власти, в самом лучшем варианте, будет стоять на месте.Беэ динамики роста экономике не будет..А факты,которыми Вы пытаетесь оперировать и ваши оппоненты -самообман.Если вытаскивать подобные факты,то найдётся несусветное обилие для каждого из них. И совсем не удивительно факты у всех вас, как колода карт,с попыткой шулерски её тасовать.
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28.10.2020 14:16 Ответить
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