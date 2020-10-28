"Слуга народа" Пидласа о результатах СН на местных выборах: Без неожиданностей. Наш общий результат по облсоветам - 20%. ИНФОГРАФИКА

"Слуга народа" Роксолана Пидласа считает, что результаты СН на местных выборах не стали неожиданностью.

Об этом заявила нардеп (СН) Роксолана Пидласа, передает Цензор.НЕТ.

"Все спрашивают: как вы оцениваете результат "Слуги народа"?

Отвечаю: без неожиданностей.

Точечный успех местных партий ожидаемый. Я и раньше говорила, что децентрализация дала все карты в руки действующим мэрам. На местах стало больше денег и полномочий, которые начали тратиться на благоустройство города. Людям это видно. К вопросу анализа эффективности затраченных средств мы как общество еще не дошли.

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Наш общий результат по областным советам - 20%. Первое место среди национальных партий. Это при том, что "Голос" или "Сила людей" сознательно не выставляли кандидатов во всех регионах и определить процент их национальной поддержки сейчас невозможно.

"Слуга народа" - одна из двух партий (вторая под вопросом), которые вошли во все облсоветы. И мы это сделали без админресурса. Пожалуй, впервые партия власти вела цивилизованные демократические выборы без давления на членов комиссий, каруселей и бюджетников.

Ну и 208 округ - вы сами все знаете

В громадах 196 голов избраны от СН, это 15% от общего количества в целом по стране (всего 1395 громад). Больше всего в Харьковской и Киевской областях - по 18, еще по 17 в Николаевской и Сумской областях. Вцелом у "слуги" есть победители на выборах глав громад во всех регионах государства.

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Что дальше? Будем работать. Будут вторые туры в Полтаве, Кривом Роге и Ужгороде (что еще раз подчеркивает, что СН сшивает страну, а не поляризует). А моя работа - в парламенте. Бюджет, законопроекты, общение с избирателями. Буду и дальше поддерживать децентрализацию. На этих выборах мы увидели, что она является основой демократии", - заявила Пидласа.





