В больницах для лечения COVID-19 заняты 25,4 тыс. коек: за сутки госпитализированы 1,1 тыс. пациентов, - Степанов
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В Украине продолжает расти количество заболевших на COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"У нас продолжает расти количество заболевших на COVID-19. За минувшие сутки были госпитализированы 1 100 человек. По состоянию на сегодняшнее утро на больничных койках в больницах Украины находяться 25 424 пациента, с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на COVID-19. Все эти пациенты или средней тяжести, или тяжелые", - сказал Степанов.
"Количество больных на больничных койках продолжает расти. ... Максимальное количество коек, которые мы можем выделить для лчеения COVID-19, 52 тыс.", - добавил министр.
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Бо кількість хворих росте щодня.
Європа вводить комендантську годину .штрафи .а в нас - *гуляй рваніна * ! ..Бо потрібно загравати з лохторатом ..* Не дай Бог ....* !?
ПС)) Подивіться на транспорт .Перевізникам (приватникам особливо ) поффф...