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В больницах для лечения COVID-19 заняты 25,4 тыс. коек: за сутки госпитализированы 1,1 тыс. пациентов, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В больницах для лечения COVID-19 заняты 25,4 тыс. коек: за сутки госпитализированы 1,1 тыс. пациентов, - Степанов

В Украине продолжает расти количество заболевших на COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас продолжает расти количество заболевших на COVID-19. За минувшие сутки были госпитализированы 1 100 человек. По состоянию на сегодняшнее утро на больничных койках в больницах Украины находяться 25 424 пациента, с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на COVID-19. Все эти пациенты или средней тяжести, или тяжелые", - сказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 заболели 300 детей и 475 медиков, - Степанов

"Количество больных на больничных койках продолжает расти. ... Максимальное количество коек, которые мы можем выделить для лчеения COVID-19, 52 тыс.", - добавил министр.
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Кароче койки кончаться недели через 3...
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28.10.2020 09:39 Ответить
Незабаром всі лікарні перепрофілюють під ковідних пацієнтів.
Бо кількість хворих росте щодня.
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28.10.2020 09:42 Ответить
а где лечиться тогда всем остальным?
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28.10.2020 09:45 Ответить
остальних практично не лишиться
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28.10.2020 09:46 Ответить
У лікарнях для лікування COVID-19 зайнято 25,4 тис. ліжок: за добу госпіталізовано 1,1 тис. пацієнтів, - Степанов - Цензор.НЕТ 9792
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28.10.2020 09:48 Ответить
У лікарнях для лікування COVID-19 зайнято 25,4 тис. ліжок: за добу госпіталізовано 1,1 тис. пацієнтів, - Степанов - Цензор.НЕТ 7664
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28.10.2020 09:52 Ответить
А жосткий карантин ..та штрафи ввести в п..?.
Європа вводить комендантську годину .штрафи .а в нас - *гуляй рваніна * ! ..Бо потрібно загравати з лохторатом ..* Не дай Бог ....* !?
ПС)) Подивіться на транспорт .Перевізникам (приватникам особливо ) поффф...
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28.10.2020 09:57 Ответить
После того когда деньги выделенные на лечение от коронавируса были переброшены на строительство дорог, в АП отметили что больницы не остались в накладе и что туда направлены артисты с 95 квартала ,которые веселят больных коронавивирусом,а в онкологические отделения направили пианистов с каннабисом,чтобы как то снять боль у больных
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28.10.2020 09:42 Ответить
У лікарнях для лікування COVID-19 зайнято 25,4 тис. ліжок: за добу госпіталізовано 1,1 тис. пацієнтів, - Степанов - Цензор.НЕТ 5770
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28.10.2020 10:02 Ответить
 
 