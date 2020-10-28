В больницах для лечения COVID-19 заняты 25,4 тыс. коек: за сутки госпитализированы 1,1 тыс. пациентов, - Степанов

В Украине продолжает расти количество заболевших на COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас продолжает расти количество заболевших на COVID-19. За минувшие сутки были госпитализированы 1 100 человек. По состоянию на сегодняшнее утро на больничных койках в больницах Украины находяться 25 424 пациента, с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на COVID-19. Все эти пациенты или средней тяжести, или тяжелые", - сказал Степанов.

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"Количество больных на больничных койках продолжает расти. ... Максимальное количество коек, которые мы можем выделить для лчеения COVID-19, 52 тыс.", - добавил министр.