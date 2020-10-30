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Новости Политика Украины Борьба с коррупцией Е-декларации госслужащих Конституционный кризис
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Геращенко Ирина (1618) Зеленский (16530) коррупция (8387) КС (2131) МВФ (3297) электронное декларирование (1015) НАПК (1164) незаконное обогащение (81)

Нардеп "ЕС" Геращенко о решении КС по НАПК: Неделю назад Зеленский в ВР заявил о крестовом походе против коррупции. А можно сегодня его выступление на бис?

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп

Во время послания, которое Зеленский провозгласил с трибуны Верховной Рады, он много говорил о борьбе с коррупцией. А уже через неделю антикоррупционная система в Украине получила сокрушительные удары.

Об этом пишет в Facebook сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ. Она отмечает, что у Зеленского есть все инструменты, чтобы усовершенствовать антикоррупционное законодательство, которое принималось предыдущей политической командой. Но он пошел другим путем - разрушения.

"Создание независимых антикоррупционных органов и введение электронного декларирования было обязательным условием безвиза. Принятие этих законов, открытие информации о состоянии чиновников и стали той электоральной революцией, изменившей политический ландшафт общества. Люди изучали декларации политиков, это стало захватывающим чтивом, квартал посвящал "барыгам" свои скетчи и именно так пришел к власти. По дороге забыл пару раз что-то задекларировать, но он же "честный", ему можно. Народ поверил, что эти миллионеры с оффшорными счетами своих студий - бедные и честные", - иронизирует Ирина Геращенко.

"Наша команда внедрила антикоррупционную реформу. В эпоху Зеленского ее ликвидировали. Эти законы точно не были идеальными, они непросто принимались, под улюлюканье "антикоррупционеров", точно нуждались в совершенствовании, но не в ликвидации. Эти решения будут иметь крайне негативные последствия для страны, население которой, как мы помним, еще два дня назад "проголосовало" за пожизненное для коррупционеров, а МВФ отказал в очередном транше из-за непрозрачного избрания конкурсной комиссии САП", - напоминает Ирина Геращенко.

"Ровно неделю назад Зеленский с трибуны ВР распинался, что он вернул ответственность за незаконное обогащение, перезагрузил НАПК и начал крестовый поход против коррупции. А можно сегодня его выступление на бис, плиз? "Слуги" со всех каналов кричали, что оппозиция боится опроса, не желая бороться с коррупцией. Ну-ну", - констатирует сопредседатель фракции.

"С трибуны ВР Зеленский еще распинался о снятии неприкосновенности. В первом ряду ему радостно кивал бедный, но честный согласно декларации депутат Юрченко, пойманный на взятке и выпущенный под миллионный залог. Затем мы его встретили в буфете. Пил кофе, наслаждался жизнью", - резюмирует Ирина Геращенко.
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Топ комментарии
+31
Судячи зі свинячого вереску Дубінського і йому подібних , ні ЗЕбанда , ні ОПЗЖо не очікували такого прориву від "ЄС " і П. О.Порошенка... Що , вср@лися , падлюки ?!
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28.10.2020 09:55
+31
Ви не забувайте, що сам Зеленський зацікавлений у цьому рішенні. Він збрехав у своїй декларації про оплату "подорожі до Оману". Як тільки його усунуть від влади, відразу буде розпочато кримінальне провадження, а тепер - ні! Тому, я в обурення кловуна не вірю!
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28.10.2020 09:58
+28
Упускпєте важливу деталь. Вся ця вакзаналія почалася не півтори року тому, а при Зєлєнском, коли той показав приклад, як можна "класти" на закони і Конституцію. Оскільки це робить Гарант, то чому б цього не робити іншим за його прикладом?
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28.10.2020 10:06
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Судячи зі свинячого вереску Дубінського і йому подібних , ні ЗЕбанда , ні ОПЗЖо не очікували такого прориву від "ЄС " і П. О.Порошенка... Що , вср@лися , падлюки ?!
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28.10.2020 09:55 Ответить
Прийнятий вами закон про збагачення,призначений вами К.С. теж скасував,тож нема чим пишатись окрім судової продажної реформи. Нардеп "ЕС" Геращенко о решении КС по НАПК: Неделю назад Зеленский в ВР заявил о крестовом походе против коррупции. А можно сегодня его выступление на бис? - Цензор.НЕТ 3403
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28.10.2020 09:57 Ответить
Упускпєте важливу деталь. Вся ця вакзаналія почалася не півтори року тому, а при Зєлєнском, коли той показав приклад, як можна "класти" на закони і Конституцію. Оскільки це робить Гарант, то чому б цього не робити іншим за його прикладом?
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28.10.2020 10:06 Ответить
Вся ця вакханалія почалася ще при шлепері коли цей же КС у цьому ж складі міняв устрій країни з парламентсько -президентського на президентсько- парламентський і навпаки ,і все це проковтнули,ніхто не поніс ніякої відповідальності а тільки знов затвердили на своїх місьцях та підняли захмарні утримання цих злочинців за кошти платників.І все це судова реформа одного проєвропейського президента.
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28.10.2020 10:16 Ответить
Воно то так. Але ж не будете заперечувати очевидний факт, що за Порошенка судді такого собі не дозволяли? Чи будете заперечувати очевидне?
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28.10.2020 11:00 Ответить
Судді такого собі не дозволяли, бо Порох їм багато чого дозволяв, а зараз вони перелякались і пішли у контрнаступ.
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28.10.2020 12:37 Ответить
А можна конкретніше? Що їм Порох дозволяв? Пити людську кров? Їсти немовлят?
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28.10.2020 13:14 Ответить
А просте слово "корупція" тобі в мозок не прийшло?
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28.10.2020 13:35 Ответить
Я бачу, ти е вмієш читати. Я написав:"конкретніше". Це з фактами і посиланнями. Бо бачу, що у твоїй голові крвюім слова "корупція" вже нічого не вміщається. НапевнеЛжщєнко голову засрав. Добре, що тепер за тим же Лєщєнком корупції нема. Нє? А ще цікаво, чого ж ьютак за твоєю версією судді боятися при Зєлєнскому стал? Його відсіків? Бо посадок корупціонерів так і не було. Чи у тебе є інша інформація?
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28.10.2020 13:44 Ответить
Ви "ж не будете заперечувати очевидний факт"? Чи можете підтвердити, що ці судді за часів Петі нічого не брали? "Це з фактами і посиланнями."?
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28.10.2020 19:15 Ответить
Чоловіче, а ви можете підтвердити доказами, що не ґвалтували сусілську собаку? У мене є підозра, що ґвалтували. То як? Тепер серйозно. У цивілізовано у світі прийнято здійснювати правосуддя на основі презумпція невинуватості. Це не знають громадяни таких країн, як КНДР, РФ і ще декількох. Ви - громадянин якої з них?
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29.10.2020 07:18 Ответить
Навіщо нести пургу про те, хто кого призначав. Якщо хочеться випорожнитись на Пороха, то можна йому закинути 4 судді з 15, а якщо на ВР минулої каденції - то 2 судді з 15. Питання в іншому - ваші упорототиші зупинили погану реформу Порошенка, від слова - взагалі. Тепер ми рухаємося взад у цій справі.
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28.10.2020 10:13 Ответить
Вони її не зупиняли. Вони її знищили. Свідомо.
Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи. DW
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28.10.2020 10:21 Ответить
Розкритикувала судову реформу, що тільки планується? То вона ж буде відкоригована...
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28.10.2020 12:39 Ответить
"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. "
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28.10.2020 18:09 Ответить
Та ні порошенко ні в чому не винен і нікого не призначав.від слова взагалі. Таке враження що він і президентом не був і не затверджував того складу КС.То вони самі себе призначили і оклад по 800тис теж самі собі платять з бюджету.
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28.10.2020 10:22 Ответить
Ти читати вмієш, чи зелені сцяки не дають осилити текст - Порох по квоті Президента призначив 4 судді з 15, 5 сіддів призначав ще Янукович, 2 судді ВР минулого скликання, всі решта - З"зд суддів і ВР позаминулого скликання і нинішнього. Виходить, що "порохівських" суддів 4 з 15-ти. Так краще? Але ж цвях з Г+Г міцно стерчить в черепушці. Нардепка "ЄС" Геращенко про рішення КС щодо НАЗК: Тиждень тому Зеленський у ВР заявив про хрестовий похід проти корупції. А можна сьогодні його виступ на біс? - Цензор.НЕТ 926
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28.10.2020 10:36 Ответить
Я тобі бику вихолощеному пояснюю знову.Чому твій порошенко маючи всю повноту влади не притягнув цих суддів К.С (котрі своїми минулими рішеннями міняли устрій країни) не звільнив і не прнитягнув до кримінальної відповідальності ,а залишив ще додов туди лугандонських колоборантів по своїй квоті.Тож закрийся зі своїм патріотом і не тявкай.Привіт мертвечуку.
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28.10.2020 10:42 Ответить
Яка це повнота влади Порошенка дозволяє йому притягувати до кримінальної відповідальності суддів, іпанько зелене? Чому тоді твоє зелене падло нікого не притягує? Привіт портянці і мертвечуку, зеленний.
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28.10.2020 10:55 Ответить
Та воно не зелене , воно "ИСПОЛЬЗОВАННОЕ".
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28.10.2020 12:00 Ответить
Не шукайте послідовності в діях ідіота.
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28.10.2020 09:57 Ответить
Ви не забувайте, що сам Зеленський зацікавлений у цьому рішенні. Він збрехав у своїй декларації про оплату "подорожі до Оману". Як тільки його усунуть від влади, відразу буде розпочато кримінальне провадження, а тепер - ні! Тому, я в обурення кловуна не вірю!
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28.10.2020 09:58 Ответить
Я не вірю в те, що блаЗЄнський матиме будь-яку відповідальність за свої злочини. Літак мабуть завжди стоїть напоготові, тому він і поводиться так: від першого злочину, розпуску ВР, до "опитування". Він знає, що не відповідатиме.
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28.10.2020 11:23 Ответить
Буде. Повірте мені на слово, це буде перший президент України, який реально сяде... (на 99% впевнений, 1%, що до в'язниці з тих чи інших обставин не дотягне).
І ця роль - в'язня, буде найкращою у його кар'єрі і найдовшою.
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28.10.2020 11:26 Ответить
Що не кажіть, але я ніколи не повірю, що "-ські" сядуть. Нардепка "ЄС" Геращенко про рішення КС щодо НАЗК: Тиждень тому Зеленський у ВР заявив про хрестовий похід проти корупції. А можна сьогодні його виступ на біс? - Цензор.НЕТ 8386
Та й шкода його: він же не уявляв, що в Україні 73% ідіотів. Нардепка "ЄС" Геращенко про рішення КС щодо НАЗК: Тиждень тому Зеленський у ВР заявив про хрестовий похід проти корупції. А можна сьогодні його виступ на біс? - Цензор.НЕТ 8436
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28.10.2020 11:28 Ответить
Ви різниці не розумієте між ідіотом і корупціонером. Останні заробить, але кінців ніколи не знайдеш. Він нічого не підпише, а свідки такі, що вони краще помруть, ніж почнуть свідчити, інша справа клоун. Цей ідіот в перший день себе задокументував на вчиненні особливо тяжкого злочину і робить це щодня. Він вже на декілька довічних строків напідписував... І усі свідки, за нього і пальцем не ворухнуть. Тому його доля визначена.
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28.10.2020 11:38 Ответить
то була передвиборча лапша клоуна для зелохів,зараз почнеться тотальний злив України щоб захід послав нас нах
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28.10.2020 09:58 Ответить
Реванш достиг своего апогея. Может хватит нормальным украинцам веками по миру разъезжаться? Может время "КС - геть" уже пришло?
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28.10.2020 09:59 Ответить
А чего вскукареки не кричат про порохоботов, что судей парашенко назначал и вообще, этот указ, про отмену , подписан еще в 2014 году и некуда деваться окроме как выполнять ?
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28.10.2020 10:01 Ответить
смешались в кучу кони, люди (с)
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28.10.2020 10:05 Ответить
ну так на их морде не написано ,как и на твоей, что вы враги Украины -они продажны ,а ты спецом привел клоуна президентом в воюющую страну
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28.10.2020 10:05 Ответить
ну так на их морде не написано ,как и на твоей, что вы враги Украины))Нардепка "ЄС" Геращенко про рішення КС щодо НАЗК: Тиждень тому Зеленський у ВР заявив про хрестовий похід проти корупції. А можна сьогодні його виступ на біс? - Цензор.НЕТ 2408 ...
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28.10.2020 10:19 Ответить
18.09.2019




Конституционный суд избрал нового председателя - им стал судья Александр Тупицкий, попавший в КС "по квоте Януковича". Он будет третьим главой КСУ за год.


Тупицкий тоже не задержится в КСУ - его полномочия истекают в 2021 году.
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28.10.2020 10:26 Ответить
Зеленский ВОЗГЛАВИЛ коррупцию в Украине.
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28.10.2020 10:04 Ответить
Полностью поддерживаю тезис "Зеленский - марионетка и бездарь", поэтому крикуны "зелебот" могут приготовиться к когнитивному диссонансу от того, что услышат дальше. А дальше я скажу вот что: Если верить тому, что Порошенко принес реформы в систему правосудия и "пэрэтрахнул" Конституционный Суд, как вы можете объяснить то, что сейчас КС принимает совершенно неконституционные решения? Получается, что КС у нас продолжает обслуживать президентский кабинет и олигархов? В таком, все реформы Порошенко - чушь и болтовня. И Геращенко следует пошевелить хотя бы одной извилиной, прежде чем понять, что она, в сущности, свидетельствует против своего патрона.
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28.10.2020 10:05 Ответить
Спеціально для вас повторюся:Упускпєте важливу деталь. Вся ця вакзаналія почалася не півтори року тому, а при Зєлєнском, коли той показав приклад, як можна "класти" на закони і Конституцію. Оскільки це робить Гарант, то чому б цього не робити іншим за його прикладом?
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28.10.2020 10:08 Ответить
Получается, что КС у нас продолжает обслуживать президентский кабинет и олигархов?

Це він робив завжди, але зверніть увагу, Пеця ж не звернувся до КСУ із ідеями відміни програшних для нього виборів, чи чогось подібного? Я Овоч і Зеля це роблять. Чи ви настільки наївні, що вірити ц ці казочки - Зеленський не знав, не бажав, то усьо ОПЗЖ?
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28.10.2020 10:09 Ответить
и на твоей морде, надеюсь ,нет тату как и у продажных судей:" Я враг Украины, поэтому специально привел клоуна зелю, чтоб страна загнулась"
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28.10.2020 10:10 Ответить
Потому, что реформы - это не засечки на столье - типа раз сделал, отметился, и оно работает постоянно. Реформы - это процесс, постоянно уточняемый, корректируемый и контролируемый. Предыдущая Рада, и сам Петя эти основы только заложили, и, возможно, продолжали бы движение по этому маршруту, если бы вы, зелебобы и зебилы,не привели к власти полное ничтожество Просра Полшестого и ворох разных мерзавцев и откровенных дебилов, которые прервали эту тонкую линию! Вот с вас, в первую очередь, и спрос. А с зеленых история еще спросит...
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28.10.2020 10:14 Ответить
Комментируя всю ту истерику, которую вызвал мой пост, могу добавить, что порохоботам точно так же не грозит когнитивный диссонанс, как и зелеботам. Нечему там входить в противоречия. Эмоции доминируют над рассудком, поэтому логические противоречия разрешаются на уровне гипоталамуса, а не неокортекса. Удачи вам, верующие в "единого и непорочного шоколадного бога". Если вы думаете, что вы чем-либо отличаетесь от 73%, которых вы ненавидите - вы сильно ошибаетесь В сущности, идиотов в нашей стране намного больше. Что роднит ее с любой другой страной, включая Россию.
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28.10.2020 10:58 Ответить
Ира, ты как вчера родилась! Да сколько угодно выступлений на "бис". Клоунам ****...ть - что воздухом дышать.
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28.10.2020 10:07 Ответить
Эти твари всё надеются, что пропетляют. Не пропетляете!
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28.10.2020 10:09 Ответить
В опросе ЗЕля ныл о "пожизненном за коррупцию", а на деле - отменил для коррупционеров наказание...
Власть ввергает Украину в масштабный международный скандал.
Признаться, я не сразу поверил достоверности информации о том, что во время закрытого заседания 27 октября, Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном декларировании.
Но сейчас уже имеется официальный комментарий пресс-службы КСУ, который подтверждает, что пока внимание общественности сосредоточено на выборах, КСУ отменил и уголовную ответственность за незаконное обогащение, электронное декларирование и полномочия Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.
И не просто отменил, а отменил по ходатайству депутатов от "ОПЗЖ" Медведчука и депутатской группы "За майбутнє" Коломойского.
Отменена статья 366-1 УК о незаконном обогащении, которая предусматривала ответственность для чиновников и судей в виде штрафа или лишения свободы за предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации.
Это тот самый комплекс антикоррупционных законов и статей, на котором настаивали партнеры с ЕС и США в рамках обеспечения необходимой независимости и эффективного функционирования всей антикоррупционной инфраструктуры, которая была выстроена усилиями Президента Порошенко и кабинетами министров Яценюка-Гройсмана. И эта история не о пропагандистском тезисе России о «внешнем управлении», а о нас, об Украине, о доверии, о кредитах, об инвестициях, о перспективах членства в ЕС и НАТО, о будущем.
А теперь внимание!!!! - Конституционный Суд по ходатайству депутатов «ОПЗЖ» и «ЗМ» практически освобождает чиновников от ответственности на второй день после того, как Зеленский провел «опрос», в котором был включен вопрос о «пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах».
Т.е, кроме того, что так называемый «опрос Зеленского» - это грубое нарушение закона и находится за пределами здравого смысла, кроме того что его результаты юридически ничтожны, потому что они вне закона, кроме того, что «опрос» стал прикрытием для агитации в день выборов, - так он еще оказался дико манипулятивным для сокрытия реальных планов власти разрушить антикоррупционную сеть и освободить топ-коррупционеров от ответственности перед законом.
Дичь. Необыкновенных масштабов дикий обман.
Откровенно говоря, мне трудно спрогнозировать дальнейшее развитие событий, но источники приближенных к Банковой телеграмм-каналов уже сообщили, что между временным поверенным США в Украине и главой ОП Ермаком состоялся жесткий разговор из-за решений КСУ.

По словам этих же источников, представитель официального Вашингтона высказал мнение о маловероятности того, что решение КСУ было принято без вмешательства Зеленского. Понимаете всю серьезность п*зд*ца?
Проще говоря, все и всё понимают и осознают, что данная ситуация спровоцирует громкий международный скандал, после которого рейтинг доверия к Украине будет обвален с непредсказуемыми экономическими, политическими и геополитическими последствиями.
И неужели вы думаете, что эти варвары и откровенные враги становления украинской государственности не в состоянии воспользоваться временным пребыванием Зеленского в кабинете главы государства и оспорить результаты Всеукраинского референдума от 1 декабря 1991 года и делигитимизировать Акт провозглашения независимости Украины? Могут, друзья, могут. Думают и мечтают об этом с единственной целью - унизить украинца, как единицу национального государства. Ибо НЕНАВИДЯТ.
И этих ненавидящих нас вы сами же избрали в 2019 году. Да.
P.S
Петр Алексеевич, Петро Порошенко, нужно возвращаться!
Это крайняя необходимость, ибо приближается … сами знаете что.
Пора!
П.Нусс
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28.10.2020 10:15 Ответить
сегодня те же судьи собираются отменить закон про рынок земли. с подачи тех же партий
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28.10.2020 10:16 Ответить
Скоріше вони проголосують про приватизацію ще й кріпаків на додачу до землі.
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28.10.2020 11:25 Ответить
у чому проблема? "Мужик" сказав, "мужик" зробив!
Похід, це процес, а напрямок... а какая разница?
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28.10.2020 10:19 Ответить
Нардепка "ЄС" Геращенко про рішення КС щодо НАЗК: Тиждень тому Зеленський у ВР заявив про хрестовий похід проти корупції. А можна сьогодні його виступ на біс? - Цензор.НЕТ 3577
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28.10.2020 10:19 Ответить
Слышком роскошно, осинового кола дотаточно.
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28.10.2020 10:45 Ответить
Мы не жлобы,
Жлобы не мы.
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28.10.2020 10:49 Ответить
Нардепка "ЄС" Геращенко про рішення КС щодо НАЗК: Тиждень тому Зеленський у ВР заявив про хрестовий похід проти корупції. А можна сьогодні його виступ на біс? - Цензор.НЕТ 3725
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28.10.2020 10:20 Ответить
Отож, Порох так корупціонерів ніколи не лякав, щоб вони зразу відмінили всю його антикорупційну реформу.
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28.10.2020 12:44 Ответить
И рояль не забыть. Правда, придется немного обождать. Там скорая дежурит. Потому как только чувак придет в чувство, так сразу можно объявлять номер.
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28.10.2020 10:20 Ответить
Кто назначил этих судей? Фамилию в студию!
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28.10.2020 10:21 Ответить
18.09.2019
Конституционный суд избрал нового председателя - им стал судья Александр Тупицкий, попавший в КС "по квоте Януковича". Он будет третьим главой КСУ за год.

Тупицкий тоже не задержится в КСУ - его полномочия истекают в 2021 год
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28.10.2020 10:28 Ответить
Как-то смущает фамилия этого председателя. Вроде как наподобе фамилия председателя комиссии по борьбе с алкоголизмом - Дурнопьян.
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28.10.2020 10:49 Ответить
З 15 суддів Конституційного Суду 13 було призначено при Президенту України Петру Порошенку а 6 з них особисто Порошенком.
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28.10.2020 10:25 Ответить
неуважаемые госслужащие , те для которых электронное декларирование проблема, неуважаемые депутаты,прикрывающиеся заботой о народе, а по факту желающие грабить и дальше простой народ без всякого наказания : не нравиться быть под микроскопом у общества, считаете, что источники ваших доходов это личные данные не должны быть достоянием общественности за деньги которого вы и ваше окружение сытно жрете, мягко спите, лечитесь в спецбольницах, ж..ы возите в комфортных автомобилях- на х..р с пляжа, никто вас насильно в эти кресла не усаживал и насильно не удерживает: на вольные хлеба и все сами- создавайте фирмы, трудитесь у станков, в полях и будет вам счастье без деклараций, без внимания СМИ
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28.10.2020 10:40 Ответить
Конституционный Суд по ходатайству депутатов «ОПЗЖ» и «За Майбутнє» практически освобождает чиновников от ответственности на второй день после того, как Зеленский провел «опрос», в котором был включен вопрос о «пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах».

Во время закрытого заседания 27 октября Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном декларировании.
уже имеется официальный комментарий пресс-службы КСУ, который подтверждает, что пока внимание общественности сосредоточено на выборах, КСУ отменил и уголовную ответственность за незаконное обогащение, электронное декларирование и полномочия Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. И не просто отменил, а отменил по ходатайству депутатов от "ОПЗЖ" Медведчука и депутатской группы "За майбутнє" Коломойского.
Отменена статья 366-1 УК о незаконном обогащении, которая предусматривала ответственность для чиновников и судей в виде штрафа или лишения свободы за предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации. Это тот самый комплекс антикоррупционных законов и статей, на котором настаивали партнеры с ЕС и США в рамках обеспечения необходимой независимости и эффективного функционирования всей антикоррупционной инфраструктуры, которая была выстроена усилиями Президента Порошенко и кабинетами министров Яценюка-Гройсмана.
И эта история не о пропагандистском тезисе России о «внешнем управлении», а о нас, об Украине, о доверии, о кредитах, об инвестициях, о перспективах членства в ЕС и НАТО, о будущем.

И неужели вы думаете, что эти варвары и откровенные враги становления украинской государственности не в состоянии воспользоваться временным пребыванием Зеленского в кабинете главы государства и оспорить результаты Всеукраинского референдума от 1 декабря 1991 года и делигитимизировать Акт провозглашения независимости Украины? Могут, друзья, могут. Думают и мечтают об этом с единственной целью - унизить украинца, как единицу национального государства. Ибо НЕНАВИДЯТЬ. И этих ненавидящих нас вы сами же избрали в 2019 году. Да.

https://www.facebook.com/100005450920119/posts/1526341414224208/
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28.10.2020 11:13 Ответить
 
 