Нардеп "ЕС" Геращенко о решении КС по НАПК: Неделю назад Зеленский в ВР заявил о крестовом походе против коррупции. А можно сегодня его выступление на бис?

Во время послания, которое Зеленский провозгласил с трибуны Верховной Рады, он много говорил о борьбе с коррупцией. А уже через неделю антикоррупционная система в Украине получила сокрушительные удары.

Об этом пишет в Facebook сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ. Она отмечает, что у Зеленского есть все инструменты, чтобы усовершенствовать антикоррупционное законодательство, которое принималось предыдущей политической командой. Но он пошел другим путем - разрушения.

"Создание независимых антикоррупционных органов и введение электронного декларирования было обязательным условием безвиза. Принятие этих законов, открытие информации о состоянии чиновников и стали той электоральной революцией, изменившей политический ландшафт общества. Люди изучали декларации политиков, это стало захватывающим чтивом, квартал посвящал "барыгам" свои скетчи и именно так пришел к власти. По дороге забыл пару раз что-то задекларировать, но он же "честный", ему можно. Народ поверил, что эти миллионеры с оффшорными счетами своих студий - бедные и честные", - иронизирует Ирина Геращенко.

"Наша команда внедрила антикоррупционную реформу. В эпоху Зеленского ее ликвидировали. Эти законы точно не были идеальными, они непросто принимались, под улюлюканье "антикоррупционеров", точно нуждались в совершенствовании, но не в ликвидации. Эти решения будут иметь крайне негативные последствия для страны, население которой, как мы помним, еще два дня назад "проголосовало" за пожизненное для коррупционеров, а МВФ отказал в очередном транше из-за непрозрачного избрания конкурсной комиссии САП", - напоминает Ирина Геращенко.

"Ровно неделю назад Зеленский с трибуны ВР распинался, что он вернул ответственность за незаконное обогащение, перезагрузил НАПК и начал крестовый поход против коррупции. А можно сегодня его выступление на бис, плиз? "Слуги" со всех каналов кричали, что оппозиция боится опроса, не желая бороться с коррупцией. Ну-ну", - констатирует сопредседатель фракции.

"С трибуны ВР Зеленский еще распинался о снятии неприкосновенности. В первом ряду ему радостно кивал бедный, но честный согласно декларации депутат Юрченко, пойманный на взятке и выпущенный под миллионный залог. Затем мы его встретили в буфете. Пил кофе, наслаждался жизнью", - резюмирует Ирина Геращенко.