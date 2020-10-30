Нардеп "ЕС" Геращенко о решении КС по НАПК: Неделю назад Зеленский в ВР заявил о крестовом походе против коррупции. А можно сегодня его выступление на бис?
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Во время послания, которое Зеленский провозгласил с трибуны Верховной Рады, он много говорил о борьбе с коррупцией. А уже через неделю антикоррупционная система в Украине получила сокрушительные удары.
Об этом пишет в Facebook сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ. Она отмечает, что у Зеленского есть все инструменты, чтобы усовершенствовать антикоррупционное законодательство, которое принималось предыдущей политической командой. Но он пошел другим путем - разрушения.
"Создание независимых антикоррупционных органов и введение электронного декларирования было обязательным условием безвиза. Принятие этих законов, открытие информации о состоянии чиновников и стали той электоральной революцией, изменившей политический ландшафт общества. Люди изучали декларации политиков, это стало захватывающим чтивом, квартал посвящал "барыгам" свои скетчи и именно так пришел к власти. По дороге забыл пару раз что-то задекларировать, но он же "честный", ему можно. Народ поверил, что эти миллионеры с оффшорными счетами своих студий - бедные и честные", - иронизирует Ирина Геращенко.
"Наша команда внедрила антикоррупционную реформу. В эпоху Зеленского ее ликвидировали. Эти законы точно не были идеальными, они непросто принимались, под улюлюканье "антикоррупционеров", точно нуждались в совершенствовании, но не в ликвидации. Эти решения будут иметь крайне негативные последствия для страны, население которой, как мы помним, еще два дня назад "проголосовало" за пожизненное для коррупционеров, а МВФ отказал в очередном транше из-за непрозрачного избрания конкурсной комиссии САП", - напоминает Ирина Геращенко.
"Ровно неделю назад Зеленский с трибуны ВР распинался, что он вернул ответственность за незаконное обогащение, перезагрузил НАПК и начал крестовый поход против коррупции. А можно сегодня его выступление на бис, плиз? "Слуги" со всех каналов кричали, что оппозиция боится опроса, не желая бороться с коррупцией. Ну-ну", - констатирует сопредседатель фракции.
"С трибуны ВР Зеленский еще распинался о снятии неприкосновенности. В первом ряду ему радостно кивал бедный, но честный согласно декларации депутат Юрченко, пойманный на взятке и выпущенный под миллионный залог. Затем мы его встретили в буфете. Пил кофе, наслаждался жизнью", - резюмирует Ирина Геращенко.
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Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи. DW
І ця роль - в'язня, буде найкращою у його кар'єрі і найдовшою.
Та й шкода його: він же не уявляв, що в Україні 73% ідіотів.
Конституционный суд избрал нового председателя - им стал судья Александр Тупицкий, попавший в КС "по квоте Януковича". Он будет третьим главой КСУ за год.
Тупицкий тоже не задержится в КСУ - его полномочия истекают в 2021 году.
Це він робив завжди, але зверніть увагу, Пеця ж не звернувся до КСУ із ідеями відміни програшних для нього виборів, чи чогось подібного? Я Овоч і Зеля це роблять. Чи ви настільки наївні, що вірити ц ці казочки - Зеленський не знав, не бажав, то усьо ОПЗЖ?
Власть ввергает Украину в масштабный международный скандал.
Признаться, я не сразу поверил достоверности информации о том, что во время закрытого заседания 27 октября, Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном декларировании.
Но сейчас уже имеется официальный комментарий пресс-службы КСУ, который подтверждает, что пока внимание общественности сосредоточено на выборах, КСУ отменил и уголовную ответственность за незаконное обогащение, электронное декларирование и полномочия Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.
И не просто отменил, а отменил по ходатайству депутатов от "ОПЗЖ" Медведчука и депутатской группы "За майбутнє" Коломойского.
Отменена статья 366-1 УК о незаконном обогащении, которая предусматривала ответственность для чиновников и судей в виде штрафа или лишения свободы за предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации.
Это тот самый комплекс антикоррупционных законов и статей, на котором настаивали партнеры с ЕС и США в рамках обеспечения необходимой независимости и эффективного функционирования всей антикоррупционной инфраструктуры, которая была выстроена усилиями Президента Порошенко и кабинетами министров Яценюка-Гройсмана. И эта история не о пропагандистском тезисе России о «внешнем управлении», а о нас, об Украине, о доверии, о кредитах, об инвестициях, о перспективах членства в ЕС и НАТО, о будущем.
А теперь внимание!!!! - Конституционный Суд по ходатайству депутатов «ОПЗЖ» и «ЗМ» практически освобождает чиновников от ответственности на второй день после того, как Зеленский провел «опрос», в котором был включен вопрос о «пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах».
Т.е, кроме того, что так называемый «опрос Зеленского» - это грубое нарушение закона и находится за пределами здравого смысла, кроме того что его результаты юридически ничтожны, потому что они вне закона, кроме того, что «опрос» стал прикрытием для агитации в день выборов, - так он еще оказался дико манипулятивным для сокрытия реальных планов власти разрушить антикоррупционную сеть и освободить топ-коррупционеров от ответственности перед законом.
Дичь. Необыкновенных масштабов дикий обман.
Откровенно говоря, мне трудно спрогнозировать дальнейшее развитие событий, но источники приближенных к Банковой телеграмм-каналов уже сообщили, что между временным поверенным США в Украине и главой ОП Ермаком состоялся жесткий разговор из-за решений КСУ.
По словам этих же источников, представитель официального Вашингтона высказал мнение о маловероятности того, что решение КСУ было принято без вмешательства Зеленского. Понимаете всю серьезность п*зд*ца?
Проще говоря, все и всё понимают и осознают, что данная ситуация спровоцирует громкий международный скандал, после которого рейтинг доверия к Украине будет обвален с непредсказуемыми экономическими, политическими и геополитическими последствиями.
И неужели вы думаете, что эти варвары и откровенные враги становления украинской государственности не в состоянии воспользоваться временным пребыванием Зеленского в кабинете главы государства и оспорить результаты Всеукраинского референдума от 1 декабря 1991 года и делигитимизировать Акт провозглашения независимости Украины? Могут, друзья, могут. Думают и мечтают об этом с единственной целью - унизить украинца, как единицу национального государства. Ибо НЕНАВИДЯТ.
И этих ненавидящих нас вы сами же избрали в 2019 году. Да.
P.S
Петр Алексеевич, Петро Порошенко, нужно возвращаться!
Это крайняя необходимость, ибо приближается … сами знаете что.
Пора!
П.Нусс
Похід, це процес, а напрямок... а какая разница?
Жлобы не мы.
Конституционный суд избрал нового председателя - им стал судья Александр Тупицкий, попавший в КС "по квоте Януковича". Он будет третьим главой КСУ за год.
Тупицкий тоже не задержится в КСУ - его полномочия истекают в 2021 год
Во время закрытого заседания 27 октября Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном декларировании.
уже имеется официальный комментарий пресс-службы КСУ, который подтверждает, что пока внимание общественности сосредоточено на выборах, КСУ отменил и уголовную ответственность за незаконное обогащение, электронное декларирование и полномочия Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. И не просто отменил, а отменил по ходатайству депутатов от "ОПЗЖ" Медведчука и депутатской группы "За майбутнє" Коломойского.
Отменена статья 366-1 УК о незаконном обогащении, которая предусматривала ответственность для чиновников и судей в виде штрафа или лишения свободы за предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации. Это тот самый комплекс антикоррупционных законов и статей, на котором настаивали партнеры с ЕС и США в рамках обеспечения необходимой независимости и эффективного функционирования всей антикоррупционной инфраструктуры, которая была выстроена усилиями Президента Порошенко и кабинетами министров Яценюка-Гройсмана.
И эта история не о пропагандистском тезисе России о «внешнем управлении», а о нас, об Украине, о доверии, о кредитах, об инвестициях, о перспективах членства в ЕС и НАТО, о будущем.
И неужели вы думаете, что эти варвары и откровенные враги становления украинской государственности не в состоянии воспользоваться временным пребыванием Зеленского в кабинете главы государства и оспорить результаты Всеукраинского референдума от 1 декабря 1991 года и делигитимизировать Акт провозглашения независимости Украины? Могут, друзья, могут. Думают и мечтают об этом с единственной целью - унизить украинца, как единицу национального государства. Ибо НЕНАВИДЯТЬ. И этих ненавидящих нас вы сами же избрали в 2019 году. Да.
https://www.facebook.com/100005450920119/posts/1526341414224208/