РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4547 посетителей онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
2 056 1
карантин (16730) Минздрав (4828) статистика (2307) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Загрузка коек в больницах превышает 70% в семи областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Загрузка коек в больницах превышает 70% в семи областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 28 октября ни одна область Украины не соответствует всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

Всего по Украине загрузка коек составляет 65%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Таким образом требованиям для смягчение карантина не соответствует ни одна область Украины.

Также читайте: В Украине рекорд по смертям от COVID-19 за сутки - умерли 165 человек, 3 306 - выздоровели, выявлены 7 474 новых случая

Загрузка коек в больницах превышает 70% в семи областях Украины, - Минздрав 01

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А де наш гнусавий 36,6? Щось після виборів воно десь зникло...
показать весь комментарий
28.10.2020 10:13 Ответить
 
 