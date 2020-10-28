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СБУ (18677) Баканов Иван (299) Венедиктова (727)

Системное разрушение коррупцией властных структур угрожает национальной безопасности, - глава СБУ Баканов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Системное разрушение коррупцией властных структур угрожает национальной безопасности, - глава СБУ Баканов

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что по материалам спецслужбы с начала 2020 года было начато 510 уголовных производств касательно коррупционных преступлений.

Об этом Баканов сообщил на оперативном совещании с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СБУ. 

"Случаи системного разрушения коррупцией властных структур являются угрозой национальной безопасности. И собственно, именно таким случаям противодействует Служба безопасности. Это конкретные расследования по материалам СБУ, доходящие до обвинительных приговоров. По ним вполне прикладные санкции - освобождение от должностей и лишения свободы", - отметил Баканов.

По его словам, по материалам Службы безопасности Украины с начала 2020 года было начато 510 уголовных производств касательно коррупционных преступлений и сообщено о подозрении 679 лицам. Также 104 человека осуждены и 143 должностные лица уволены.

Отмечается, что в органах власти различных уровней СБУ выявлено больше всего коррупционных правонарушений. 

"В частности, речь идет о 212 уголовных производствах и 269 объявленных подозрений из общего количества. Среди них - подозрение сообщено бывшему председателю Кировоградской ОГА за вымогательство взятки в размере 1,3 млн грн, отдельно ликвидировано масштабную схему по выдаче незаконных разрешений в ГАСИ, которая функционировала годами", - отметили в СБУ.

Также было начато 208 уголовных производств по фактам коррупции среди работников контролирующих и правоохранительных органов.

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Топ комментарии
+19
это издевательство какое-то!..
под носом у этого дурачка Баканова, Каломойский заносит грузовик денег в Проститутционный суд, и судьи этого суда устраивают антигосударственный мятеж, а Баканов совещаньки проводит.. Придурок, очнись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.10.2020 10:16
+14
Человеку, который запустил флешмоб " ідіть у ср@ку", через два года долетел ответ : " пішов на@уй, наркоман".(с)
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28.10.2020 10:31
+14
Він не дурачок, а підлеглий. Не буде ж він на шефа- годувальника справу відкривати. Позбавити Україну міжнародної підтримки і кинути в обійми парашки, це їх спілна мета. Тим більше, що судячи по місцевим, часу у них залишилось мало. Тому й державний переворот, тому й поспішають.
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28.10.2020 10:38
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А результат есть? Ато что-то не слышно о посаженых корупционерах?
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28.10.2020 10:14 Ответить
СБУ в 2020 году начала 510 уголовных производств по коррупционным преступлениям, - Баканов - Цензор.НЕТ 9182
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28.10.2020 10:17 Ответить
Человеку, который запустил флешмоб " ідіть у ср@ку", через два года долетел ответ : " пішов на@уй, наркоман".(с)
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28.10.2020 10:31 Ответить
А "результат" - это кошмарить комерсов по рынкам (Одесса, 7-й км.), обворовывать обнальные центры и обилечивать топ-коррупционеров.
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28.10.2020 10:26 Ответить
Результат уже предопределен решением Конституционного Суда в отношении незаконного обогащения, С таким успехом можно ещё открыть ещё хоть 1000 таких уголовных производств.
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28.10.2020 10:26 Ответить
До тех пор, пока Егор Соболев не возглавит Конституционный суд главной статьей нашей Конституции будет "Ворон ворону глаз не выклюет! Судья у судьи "Мерседес" не отымет!"
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28.10.2020 13:59 Ответить
****, и ни одного обыска в Конче-Заспе - все по рынкам...
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28.10.2020 10:15 Ответить
Так кто ж полезет в Кончу-Заспу! Там же особо охраняемая территория, можно люлей отхватить.
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28.10.2020 10:30 Ответить
это издевательство какое-то!..
под носом у этого дурачка Баканова, Каломойский заносит грузовик денег в Проститутционный суд, и судьи этого суда устраивают антигосударственный мятеж, а Баканов совещаньки проводит.. Придурок, очнись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.10.2020 10:16 Ответить
Він не дурачок, а підлеглий. Не буде ж він на шефа- годувальника справу відкривати. Позбавити Україну міжнародної підтримки і кинути в обійми парашки, це їх спілна мета. Тим більше, що судячи по місцевим, часу у них залишилось мало. Тому й державний переворот, тому й поспішають.
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28.10.2020 10:38 Ответить
поправьте если я не прав . но я считаю что эффективность работы оценивается по конечному результату а не по количеству фальшстартов СБУ в 2020 году начала 510 уголовных производств по коррупционным преступлениям, - Баканов - Цензор.НЕТ 9569
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28.10.2020 10:16 Ответить
Там спортивный принцип, - главное не победа, а участие.
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28.10.2020 10:28 Ответить
это верно . плюс резонанс . за то как круто звучит 510 дел . а там по каждому не один человек проходит . лохторат глянет и сразу уважение к работе СБУ появляется . а то что на выходе из этих тысяч присядет один или два это ни кого не волнует
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28.10.2020 10:32 Ответить
Как бы Ваня не пыхтел,
Как бы он не тужился,
Всё равно его команда,
Села мордой в говняную лужицу.
СБУ в 2020 году начала 510 уголовных производств по коррупционным преступлениям, - Баканов - Цензор.НЕТ 4565
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28.10.2020 10:17 Ответить
Мене ще дуже цікавить, а що співробітники сбу палили в баках на задніх дворах під час революції гідності?
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28.10.2020 10:23 Ответить
Этим должно заниматься СБУ? У нас конечно же, нет других служб по борьбе с коррупцией? У нас войны нет в Украине? У нас сепаратизма нет? У нас в самом ОП нет предательства, сепаратизма?
У нас вообще все тихо, все зашибись, что СБУ занимается коррупцией! Ппц! Позорище!
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28.10.2020 10:28 Ответить
Але ж це, дуже прибутково.
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28.10.2020 11:15 Ответить
Це звісно круто, але мені пох.ру від слова ВЗАГАЛІ, на усі "досягнення" СБУ у "боротьби із корупцією". Мене цікавить, чому досі наволоч, яка злила операцію щодо Вагнерівців контрозвідкою СБУ не затримана (або не розпочата процедура імпічменту, якщо це той, на кого я особисто думаю). І до тих пір, поки СБУ не буде займатись тим чим має, усі їхні "заробітчанські справи, мені по боку"...
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28.10.2020 10:28 Ответить
Когда один дурак по нелепой случайности оказывается на вершине власти он первым делом избавляется от умных людей и заменяет их теми на фоне которых он выглядит более умным а те в свою очередь по этому же принципу подбирают и свой штат и так по цепочке до самого низа,в итоге мы получаем реальную "Страну Дураков" в которой дурак сидит на дураке и дураком погоняет. Ведь все же знали что недалёкий балаганный шут веселивший быдло приволокёт за собой весь шутовской балаган и дураков из подворотен и тем не менее позволили это,так что нехрен сейчас сопли размазывать и ждать пока он всё уничтожит. Шут должен быть в балагане где ему и место.
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28.10.2020 10:36 Ответить
Золоті слова!
Даже не має чого добавити....
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28.10.2020 12:16 Ответить
...Еще забрали у турка два рулона тюля, но не успели убежать...
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28.10.2020 10:36 Ответить
Лазарева есть там,она огромный ущерб нанесла.
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28.10.2020 10:51 Ответить
510 начали, а сколько закончили ? Закончили ноль. И пока там будет Баканов ничего хорошего не будет.
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28.10.2020 10:53 Ответить
Этот враг народа на должности главного шпиона делает из громких заявлений дымовую завесу, чтоб спрятать так называемый "КС", загаженный в очередной раз, в этом случае отпетым мошенником, Коломойским. Когда же мерзавцев остановят в Украине?
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28.10.2020 11:02 Ответить
Давно я нашего летеху не слышал. Он уже справился с заданием ФСБ? Все агентуру СБУ слил? Кто в курсе?
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28.10.2020 11:13 Ответить
Цікаво, а костюмчик у нього з тканини вилученої на Сомому кілометрі?
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28.10.2020 11:14 Ответить
Кожна справа по корупції далеко не завжди закінчується оголошенням вироку але, завжди закінчується покращенням майнового стану причасних до справи.
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28.10.2020 11:17 Ответить
Системное разрушение коррупцией властных структур Бакановым и прочими друзьями Зеленского угрожает национальной безопасности Украины.
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28.10.2020 11:17 Ответить
и опять, обратите внимание, у этой зелёной плесени акцент на внутренних делах. Как будто СБУ должна заниматься исключительно отъемом денег у собственных граждан, решать, кто коррупционер, а кто нет. О том, что у нас война на востоке, о сепарах, о рашавояках осевших в киеве, об отжатом крыме никто уже не говорит, всем интересна коррупция внутри страны.
Спасибо вам, зебилы, за этот цирк, попахивающий предательством страны.
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28.10.2020 12:32 Ответить
Системне руйнування зеленодупими владними структурами антікорупційних органів України - оце загроза нацбезпеці країни!
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28.10.2020 13:15 Ответить
Та ты шо, ЗЕбаканов!
Поэтому ты и не делаешь экспертизу по Приватбанку?
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28.10.2020 20:43 Ответить
 
 