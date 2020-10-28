Системное разрушение коррупцией властных структур угрожает национальной безопасности, - глава СБУ Баканов
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Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что по материалам спецслужбы с начала 2020 года было начато 510 уголовных производств касательно коррупционных преступлений.
Об этом Баканов сообщил на оперативном совещании с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СБУ.
"Случаи системного разрушения коррупцией властных структур являются угрозой национальной безопасности. И собственно, именно таким случаям противодействует Служба безопасности. Это конкретные расследования по материалам СБУ, доходящие до обвинительных приговоров. По ним вполне прикладные санкции - освобождение от должностей и лишения свободы", - отметил Баканов.
По его словам, по материалам Службы безопасности Украины с начала 2020 года было начато 510 уголовных производств касательно коррупционных преступлений и сообщено о подозрении 679 лицам. Также 104 человека осуждены и 143 должностные лица уволены.
Отмечается, что в органах власти различных уровней СБУ выявлено больше всего коррупционных правонарушений.
"В частности, речь идет о 212 уголовных производствах и 269 объявленных подозрений из общего количества. Среди них - подозрение сообщено бывшему председателю Кировоградской ОГА за вымогательство взятки в размере 1,3 млн грн, отдельно ликвидировано масштабную схему по выдаче незаконных разрешений в ГАСИ, которая функционировала годами", - отметили в СБУ.
Также было начато 208 уголовных производств по фактам коррупции среди работников контролирующих и правоохранительных органов.
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под носом у этого дурачка Баканова, Каломойский заносит грузовик денег в Проститутционный суд, и судьи этого суда устраивают антигосударственный мятеж, а Баканов совещаньки проводит.. Придурок, очнись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как бы он не тужился,
Всё равно его команда,
Села мордой в говняную лужицу.
У нас вообще все тихо, все зашибись, что СБУ занимается коррупцией! Ппц! Позорище!
Даже не має чого добавити....
Спасибо вам, зебилы, за этот цирк, попахивающий предательством страны.
Поэтому ты и не делаешь экспертизу по Приватбанку?