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За сутки коронавирус выявили у 356 сотрудников МВД, большинство в Киеве, Днепропетровской и Волынской областях

Новости Цензор.НЕТ Общество

За сутки коронавирус выявили у 356 сотрудников МВД, большинство в Киеве, Днепропетровской и Волынской областях

Сегодня, 28 октября, за сутки зафиксированы 356 случаев заражения COVID-19 среди правоохранителей МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество инфицированных за сутки зарегистрировано: в Днепропетровской области (+37), в Волынской области (+30) и в Киеве (+30).

Всего с начала пандемии на COVID-19 заболели 11 745 правоохранителей, выздоровели - 10 898, умерли - 29.

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Автор: Богдан Гуньковський
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