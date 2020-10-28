За сутки коронавирус выявили у 356 сотрудников МВД, большинство в Киеве, Днепропетровской и Волынской областях
Новости Цензор.НЕТ Общество
Сегодня, 28 октября, за сутки зафиксированы 356 случаев заражения COVID-19 среди правоохранителей МВД.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Наибольшее количество инфицированных за сутки зарегистрировано: в Днепропетровской области (+37), в Волынской области (+30) и в Киеве (+30).
Всего с начала пандемии на COVID-19 заболели 11 745 правоохранителей, выздоровели - 10 898, умерли - 29.
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