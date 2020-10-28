В каждом регионе Украины перепрофилируют по 2-4 больницы для помощи больным COVID-19, - Степанов
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Министерство здравоохранения перепрофилирует по 2-4 многопрофильные больницы в каждом регионе. Это позволит оказывать медицинскую помощь больным COVID-19, которые имеют также другие заболевания.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее распоряжение было дано регионам еще две недели назад.
"Мы перепрофилируем по 2-4 многопрофильные больницы в каждом регионе. Это позволит нам оказывать медицинскую помощь больным COVID-19, которые имеют другие заболевания. Например, люди, которые нуждаются в той или иной операции и в то же время они имеют заболевания COVID-19. Обычно их надо лечить в таких больницах", - сказал Степанов.
При этом министр призвал граждан придерживаться правил карантина, чтобы остановить рост заболеваемости COVID-19.
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