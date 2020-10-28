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В каждом регионе Украины перепрофилируют по 2-4 больницы для помощи больным COVID-19, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В каждом регионе Украины перепрофилируют по 2-4 больницы для помощи больным COVID-19, - Степанов

Министерство здравоохранения перепрофилирует по 2-4 многопрофильные больницы в каждом регионе. Это позволит оказывать медицинскую помощь больным COVID-19, которые имеют также другие заболевания.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее распоряжение было дано регионам еще две недели назад.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В больницах для лечения COVID-19 заняты 25,4 тыс. коек: за сутки госпитализированы 1,1 тыс. пациентов, - Степанов

"Мы перепрофилируем по 2-4 многопрофильные больницы в каждом регионе. Это позволит нам оказывать медицинскую помощь больным COVID-19, которые имеют другие заболевания. Например, люди, которые нуждаются в той или иной операции и в то же время они имеют заболевания COVID-19. Обычно их надо лечить в таких больницах", - сказал Степанов.

При этом министр призвал граждан придерживаться правил карантина, чтобы остановить рост заболеваемости COVID-19.
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А лікарів з мєнтів і прокурорів будуть перепрофільовувати? В каждом регионе Украины перепрофилируют по 2-4 больницы для помощи больным COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6275
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28.10.2020 10:23 Ответить
Раньше был лозунг:-"Если умру-считайте был коммунистом".
А щас:-"Если умру-считайте короновирусником"
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28.10.2020 10:39 Ответить
 
 