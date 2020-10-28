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Продажу билетов в города "красной зоны" возобновили из-за соблюдения "Укрзализныцей" карантинных требований, - Криклий

Новости Цензор.НЕТ Общество

Продажу билетов в города

В поездах могут вернуть заполненность мест в шахматном порядке, если будет соответствующая рекомендация Минздрава.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Большинство ограничений сняли, потому что на "Укрзализныце" соблюдают карантинные требования. В частности, нет скопления людей, как, например, во время междугородних или внутриобластных автобусных перевозок. Там контролировать это значительно труднее. Относительно электричек, то надо ограничивать количество пассажиров, которые заходят в вагоны - есть посадочные места. Надо более действенно осуществлять этот контроль", - подчеркнул Криклий.

На вопрос, могут ли в поездах вернуться к заполненности мест в шахматном порядке, министр ответил, что это вполне вероятно, если будет соответствующая рекомендация Минздрав.

Криклий также отметил, что на новогодние и рождественские праздники "Укрзализныця" может назначить дополнительные поезда по популярным направлениям.

"Пассажирские перевозки до сих пор не вышли на стопроцентную загруженность, как в прошлом году. Дополнительные поезда по популярным направлениям - это вполне вероятно. Замечу, что пассажиры имеют теперь возможность покупать билеты за 90 дней, поэтому можно заранее планировать поездки", - добавил Криклий.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" возобновляет продажу билетов в Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий и другие города "красной зоны".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Далі розносити вірус.
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28.10.2020 10:27 Ответить
нет...нужно все остановить и всех домой разогнать! Я месяц назад возвращался из Болгарии и имел возможность побеседовать с проводницей. На ее направлении оставят 2 поезда...всех остальных за борт. Куда идти и на что жить?
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28.10.2020 10:38 Ответить
Це ж ЖД.Тому, не розносити, а - розвозити.
Та щоб запобігти цьому, ви можете хоч зараз перекрити всі шпали. Самотужки. Успіхів Вам! Продаж квитків у міста "червоної зони" відновили через дотримання "Укрзалізницею" карантинних вимог, - Криклій - Цензор.НЕТ 7937
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28.10.2020 10:52 Ответить
мені вже все одно.
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28.10.2020 11:02 Ответить
Ксеніє, якщо б ви були дуже пильні, то з легкістю помітили б, що коронаістерію першими, дуже активно, почали мусувати саме кацапські тролі. Не помітити цього було просто неможливо.
То хіба ж, тільки з цього факту, не можна зробити правильного висновку на чій млин ковідоістерики ллють воду?
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28.10.2020 11:24 Ответить
І на чий же млин ?
Реально вмирає багато людей.
А вам все жартики.
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28.10.2020 11:25 Ответить
Дивно чути від вас подібне питання: на чій млин, по вашому, можуть ще лити воду тролі з Лубянки? На мєльніцу ФСБ, звичайно.
Доречі, я не писав жодного слова жартів
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28.10.2020 11:50 Ответить
 
 