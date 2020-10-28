За сутки в ВСУ выявлен 101 случай коронавируса, всего болеют 1 390 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 28 октября в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеют - 1390 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки выявлен 101 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 25 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 7 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона, 65 военный мобильный госпиталь и Староконстантиновская ЦРБ - по 3 военнослужащих, Житомирский военный госпиталь и 59 военный мобильный госпиталь - по 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона, Николаевский военный госпиталь, 66 военный мобильный госпиталь и Смелянская ЦРБ - по 1 военнослужащему, Киевская городская больница - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 76 человек (Киевская область - 18 военнослужащих и 6 работников ВС Украины,

Одесская область - 10 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Житомирская область - 8 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Хмельницкая и Донецкая области - по 5 военнослужащих, Винницкая область - 4 военнослужащих, Харьковская область - 4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины,

Тернопольская область - 3 военнослужащих, Черкасская, Киевская и Полтавская области - по 2 военнослужащих, Черниговская, Николаевская, Львовская и Кировоградская области - по 1 военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 3 828 человек, летальных случаев - 14. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 356 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 74 человека.

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