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650 000 доз вакцины от гриппа завезут в Украину до декабря, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

650 000 доз вакцины от гриппа завезут в Украину до декабря, - Степанов

Мировые производители только начали поставку в Украину вакцин от гриппа. В октябре и ноябре в страну планируют ввезти 650 тыс. доз вакцины.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом году общее количество вакцин, которые собираются завезти на наш рынок мировые производители, это больше чем 650 000 доз. Это около 500 000 доз "Ваксигрип Тетра" (производитель - "Санофи Пастер"), вакцины производителя "Грин Кросс Корпорейшн" и вакцины "Абботт Биолоджикалз Б.В." из Нидерландов. Все эти вакцины будут завезены в течение октября-ноября. Уже начались поставки этой вакцины, и уже вакцина появляется в аптеках и медицинских учреждениях", - сказал Степанов.

По словам министра, в прошлом году прививку от гриппа сделали 238 тыс. украинцев.

Также на Цензор.НЕТ: Степанов о критике украинской вакцины от COVID-19: "Избавьтесь от этого комплекса национальной неполноценности". ВИДЕО

"Кроме того, у нас есть соответствующие средства, которые предусмотрены в бюджете, и мы сейчас закупаем вакцину за бюджетные средства, для того, чтобы провести иммунизацию, прививки групп риска, в том числе медицинских работников, работающих с больными коронавирус", - добавил Степанов.

Автор: Ольга Лузан
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Ви шо подуріли, нахєр та вакцина, там же чіпи, рептілоїди, і ще мабудть ілюмінати. Нехай лікуються травкою і дурістю своєю.
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28.10.2020 10:48 Ответить
тебя так от травки штырит, или ты всё же укололся 650 000 доз вакцини проти грипу завезуть в Україну до грудня, - Степанов - Цензор.НЕТ 6356
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28.10.2020 11:27 Ответить
как вовремя))) как раз пройдет пик
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28.10.2020 10:57 Ответить
Антитела сохраняются менее 3-х месяцев!
Колоться каждый месяц? 650 000 доз вакцини проти грипу завезуть в Україну до грудня, - Степанов - Цензор.НЕТ 4278
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28.10.2020 11:01 Ответить
Ліпше б завезли російську вакцину від коронавірусу!
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28.10.2020 11:13 Ответить
лучше бы всех желающих ею уколоться отправили на парашку, там бы укололись и на карантинчик лет на десять!
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28.10.2020 11:46 Ответить
Грин Кросс Корпорейшн - це Корея і вакцина, яка за останній місяць вбила 60 людей. В Азії скандал через цю вакцину, а вони її збираються нашим лікарям ширяти, а потім будут розказувати, що вони померли через коронавірус. Ця мразота свідомо не назвала країну виробника, щоб не привертати увагу, бо про скандал з корейською вакциною від гриппа люди могли бачити інформацію.
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28.10.2020 11:40 Ответить
А еще завезите 10 млн доз вакцины от вируса осовковелости для чмырдлонов из 73%.
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28.10.2020 14:32 Ответить
 
 