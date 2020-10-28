Коллективного иммунитета не будет: антитела к COVID-19 живут всего несколько месяцев, - ученые
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Исследователи из Имперского колледжа Лондона выяснили, что со временем количество людей с антителами от коронавируса снижается.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Результаты исследования ставят под сомнение эффективность стратегии выработки коллективного иммунитета от коронавируса.
В исследовании приняли участие более 365 000 человек, которым три раза делали тесты на антитела в период с 20 июня по 28 сентября. За этот период антитела исчезли у 26% испытуемых. При этом из общего количества респондентов в начале эксперимента антитела обнаружили у 6%, а к началу второй волны COVID-19 в сентябре - у 4,4% протестированных.
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При этом сокращение доли людей с антителами произошло во всех возрастных группах: больше всего сокращение антител наблюдалось у людей старше 75 лет, меньше всего - у людей 18-24 лет.
Результаты исследования позволяют предположить, что уровень иммунитета населения может снизиться в месяцы после первой волны эпидемии.
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Не надо путать хрен с пальцем - антитела сами по себе и иммунитет на антителах - это две существенные разницы.
Организм может иметь антитела от патогена, но не иметь иммунитета. Вот такие антитела и исчезают. Это антитела, которые вырабатываются организмом при контакте с незначительными дозами патогена, когда с защитой организма справляется гуморальный иммунитет. Тогда в организме остается часть "технических антител". Но они не дают иммунитет, хотя несколько снижают тяжесть заболевания.
А иммунитет дает полноценное образование антител при заболевании или вакцинации. И этот иммунитет у к-вируса действует несколько лет - это по предварительным прогнозам ученых.
Но главное - коллективный иммунитет будет так или иначе (от переболевших и/или от вакцинированных) 100%. Английские ученые воду мутят некомпетентно как всегда. Пугают народ антинаучными страшилками по чьему-то заказу.