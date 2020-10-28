На территорию Беларуси не будут пускать граждан Украины, Литвы и Польши, - посол Украины в РБ Кизим
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Белорусские пограничники принимают меры, чтобы не допускать на территорию страны людей из трех соседних стран.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в республике Беларусь Игорь Кизим.
"Пограничники и другие структуры принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно Литвы, Польши и Украины. Все же они продолжают считать Украину угрозой. Все это безосновательно, но это кому-то нужно, чтобы оправдывать жесткие действия в отношении протестующих", - отметил посол.
Топ комментарии
+12 vitaliymkua
показать весь комментарий28.10.2020 10:57
+6 Yri Simash
показать весь комментарий28.10.2020 11:06
+4 vidasik
показать весь комментарий28.10.2020 10:56
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Posmotrim pamiatnik saveckomu voinu axvabaditeliu