РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3445 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом
8 683 28
Беларусь (7524) граница (4740) Кизим Игорь (25)

На территорию Беларуси не будут пускать граждан Украины, Литвы и Польши, - посол Украины в РБ Кизим

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

На территорию Беларуси не будут пускать граждан Украины, Литвы и Польши, - посол Украины в РБ Кизим

Белорусские пограничники принимают меры, чтобы не допускать на территорию страны людей из трех соседних стран.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в республике Беларусь Игорь Кизим.

"Пограничники и другие структуры принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно Литвы, Польши и Украины. Все же они продолжают считать Украину угрозой. Все это безосновательно, но это кому-то нужно, чтобы оправдывать жесткие действия в отношении протестующих", - отметил посол.

Также читайте: Киев выразил протест Минску в связи с участием представителя оккупационной власти Крыма в Форуме регионов Беларуси и РФ: Это недопустимые, недружественные шаги

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
А хіба хтось притомний туди поїде? Приклад Павла Гриба все пояснює.
показать весь комментарий
28.10.2020 10:57
+6
Їхати до полукацапської Білорусі можуть лише ******* на усю голову.
показать весь комментарий
28.10.2020 11:06
+4
Poka tam rezim vo vlasti i tak nikto nejedit.
показать весь комментарий
28.10.2020 10:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сябры обиделись На территорию Беларуси не будут пускать граждан Украины, Литвы и Польши, - посол Украины в РБ Кизим - Цензор.НЕТ 4473
показать весь комментарий
28.10.2020 10:51 Ответить
Нужны ваши кгб кому-то 100 лет! Наша полиция оказывает подобные услуги, так что нечего ехать к вам да еще тратиться на билет!
показать весь комментарий
28.10.2020 10:53 Ответить
А сами тоже только на расею будут выезжать?
показать весь комментарий
28.10.2020 10:53 Ответить
Poka tam rezim vo vlasti i tak nikto nejedit.
показать весь комментарий
28.10.2020 10:56 Ответить
А хіба хтось притомний туди поїде? Приклад Павла Гриба все пояснює.
показать весь комментарий
28.10.2020 10:57 Ответить
В мене там літні батьки. Може я і не притомна.
показать весь комментарий
28.10.2020 15:01 Ответить
Были бы там действительно украинцы так это все закончилось в первую неделю,а милиция горела б как беркут,а не ходили по воскр 2 месяца по 100 000 и толку 0
показать весь комментарий
28.10.2020 10:58 Ответить
Был бы Лукашенко президент Украины в 2014г
показать весь комментарий
28.10.2020 11:45 Ответить
Та не дуже то й хотілося до вас їхати. Водіть і далі свої хороводи...
показать весь комментарий
28.10.2020 11:01 Ответить
А тим часом КАЦАПІЯ ВКРАЛА В УКРАЇНИ ЗЕМЛЮ І ВСІ КАЦАПИ БЕЗПЕРЕШКОДНО КАТАЮТЬСЯ В УКРАЇНУ РОКАМИ!!!!!
показать весь комментарий
28.10.2020 11:02 Ответить
Українські бариги-олігархи (мафія на державному рівні) не зацікавлені у введенні візового режиму і припиненні торгівлі з російськими окупантами .
показать весь комментарий
28.10.2020 11:07 Ответить
Та ви що! У нас же демократія і свобода слова і пересування, навіть антидержавні телеканали не закриваємо.
показать весь комментарий
28.10.2020 11:10 Ответить
Якщо страйк дійсно буде загальнонаціональним, то за кілька тижнів гауляйтер лука опиниться у Ростові. А інакше білорусам знову доведеться йти в партизани. Досвід є, справляться.
показать весь комментарий
28.10.2020 11:04 Ответить
Велено не впущать? А выпущать? Советский "железный занавес"?
показать весь комментарий
28.10.2020 11:06 Ответить
Їхати до полукацапської Білорусі можуть лише ******* на усю голову.
показать весь комментарий
28.10.2020 11:06 Ответить
Ну у мого зятя там батьки. Хоч він вусатого диктатора люто ненавидить, а рано чи пізно до пенсіонерів батьків поїхати доведеться. І таких мабуть у нас багато.
показать весь комментарий
28.10.2020 11:09 Ответить
Ну правды ради, чего безосновательно, если власть Украины официально не признала выборы в Беларуси?
показать весь комментарий
28.10.2020 11:09 Ответить
Nikto nepriznajiot eti vybori,a vjexat zapretili tolko 3.
показать весь комментарий
28.10.2020 11:22 Ответить
Vidasik, davaj poedem v gorod Mensk posle otmeny zapreta.

Posmotrim pamiatnik saveckomu voinu axvabaditeliu На територію Білорусі не пускатимуть громадян України, Литви та Польщі, - посол України в РБ Кизим - Цензор.НЕТ 8961 На територію Білорусі не пускатимуть громадян України, Литви та Польщі, - посол України в РБ Кизим - Цензор.НЕТ 8961 На територію Білорусі не пускатимуть громадян України, Литви та Польщі, - посол України в РБ Кизим - Цензор.НЕТ 8961 На територію Білорусі не пускатимуть громадян України, Литви та Польщі, - посол України в РБ Кизим - Цензор.НЕТ 8961 На територію Білорусі не пускатимуть громадян України, Литви та Польщі, - посол України в РБ Кизим - Цензор.НЕТ 8961
показать весь комментарий
30.10.2020 03:18 Ответить
не признал никто, кроме онижебратьев из паРашы.
показать весь комментарий
28.10.2020 11:28 Ответить
Да как бы насрать то... Я от нынешниих зеленых у...бков не жду такого. Надеюсь мокшане так же по отношению к нам поступят.
показать весь комментарий
28.10.2020 11:11 Ответить
лукашеску строит железный занавес. теперь кроме онижебратьев из паРашы никто не въедет, а также выехать можно будет только туда же, к онижебратьям в паРашу. да и то не всем, а только лояльным режиму.
показать весь комментарий
28.10.2020 11:27 Ответить
1
показать весь комментарий
28.10.2020 11:48 Ответить
А що ми там забули? До засрашки, а зараз і до Білорусі ні ногою.
показать весь комментарий
28.10.2020 12:13 Ответить
Слава богу!
показать весь комментарий
28.10.2020 12:17 Ответить
выгнать нахер посла РБ из Украины
показать весь комментарий
28.10.2020 20:12 Ответить
 
 