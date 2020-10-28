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Посол Беларуси в Аргентине подал в отставку: Не могу находиться в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Посол Беларуси в Аргентине подал в отставку: Не могу находиться в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа

Посол Беларуси в Аргентине и по совместительству в Республике Чили, Парагвае, Перу и Уругвае Владимир Астапенко подал в отставку в день инаугурации Александра Лукашенко, 23 сентября. Но на днях он заявление отозвал и подал новое, теперь посол подал в отставку в связи с нарушением нанимателем законодательства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by.

"После инаугурации, 23 сентября, я подал заявление об освобождении от занимаемой должности по соглашению сторон в соответствии с п. 1 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь. Никакой реакции на это не получил. Сейчас я это заявление отозвал и 27 октября подал новое, с требованием освободить меня от должности посла уже на основании статьи 41 - в связи с нарушениями нанимателем законодательства, препятствующими выполнению моей работы по трудовому договору", - сказал Владимир Астапенко.

Посол считает, что целый ряд действий нанимателя создает объективные условия для непризнания легитимности главы государства и международной изоляции Беларуси. В частности допущены:

- многочисленные нарушения основных прав и свобод граждан Беларуси, закрепленных в Конституции страны и ее международно-правовых обязательствах;

- очевидные и грубые фальсификации итогов президентских выборов, что стало причиной их непризнания 27 государствами — членами ЕС, Великобританией, США, Канадой, Украиной и другими странами;

- неоправданно жесткая реакция органов внутренних дел (применение чрезмерной силы и спецсредств) в ответ на законные акции мирного протеста;

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- неправомерное затягивание принятия решений о возбуждении уголовных дел по фактам убийств, пыток, насилия, массовых избиений, произвольных задержаний, лжесвидетельства со стороны правоохранительных органов;

- несоблюдение требований национального законодательства и международно-правовых обычаев, предусматривающих необходимость обеспечения максимальной публичности при организации церемонии президентской инаугурации.

"Отсутствие международной легитимности главы государства не позволяет мне и как дипломату, и как патриоту своей страны продолжать добросовестное выполнение должностных обязанностей посла, находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа", - поясняет Астапенко.

Владимир Астапенко - карьерный дипломат, начинал свою работу третьим секретарем МИД Белорусской ССР. Занимал пост замминистра иностранных дел, работал в ряде посольств. В 2018 году был назначен послом Беларуси в Аргентинской Республике, а позже - послом в Чили, Парагвае и Перу по совместительству.
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Молодец ! Вот так надо поступить всему дипломатическому корпусу.
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28.10.2020 10:56 Ответить
Когда дипломат ещё и человек.
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28.10.2020 11:05 Ответить
Пять историй силовиков, чью судьбу изменили выборы

Але чому у Білорусії порядних людей при владі так мало ?
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28.10.2020 13:15 Ответить
Наче у нас їх багато.
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28.10.2020 13:20 Ответить
браво.
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28.10.2020 15:00 Ответить
 
 