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Новости Происшествия
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Кривой Рог (1128) Укрзализныця (2637) вагоны (178) Жмак Владимир (24)

Причина схода с рельсов 15 вагонов в Кривом Роге - умышленное повреждение пути, - глава "Укрзализныци" Жмак

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Причина схода с рельсов 15 вагонов в Кривом Роге - умышленное повреждение пути, - глава

Причиной схода с рельс 15 вагонов на перегоне у Кривого Рога стало умышленное повреждение ж/д путей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак.

"Утро началось с двух плохих новостей: сход с рельсов 15 вагонов на перегоне у Кривого Рога и разбитое стекло в только что отремонтированном поезде по маршруту "Шевченко-Черкассы". Оба случая произошли из-за худших человеческих качеств: первый - умышленное повреждение пути с явным умыслом причинить аварию, второй - простой вандализм", - сообщил он.

Жмак подчеркнул, что в обоих случаях никто не пострадал.

"Со своей стороны мы уже проводим расследование по данным фактам и отреагируем должным образом. Также мы обратились в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного преступления", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Кривом Роге 14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов во время движения. ФОТО

Как сообщалось, по данным Нацполиции,14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов во время движения на окраине города Кривой Рог Днепропетровской области ночью.
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Топ комментарии
+19
Це називається терористичний акт під час війни!
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28.10.2020 11:11
+15
А, Кривий Ріг, це там де жирний клоун з 95го кварталу все кришує?
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28.10.2020 11:13
+13
получается, что дурачок Баканов проспал теракт в Кривом Рогу.. наверно, Зеленский должен дать Баканову медальку и повысить в звании..
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28.10.2020 11:19
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Це називається терористичний акт під час війни!
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28.10.2020 11:11 Ответить
партизанен? диверсанты? или таки... металлисты-металлотыбзи?
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28.10.2020 11:12 Ответить
Нарики, алкаши металолом собирают на жд путях.
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28.10.2020 11:12 Ответить
Диверсанти пробрались аж в Кривий Ріг?
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28.10.2020 11:32 Ответить
Зачем им пробираться-они там и живут,как везде.
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28.10.2020 11:36 Ответить
Кому они сделали хуже, такой же вате, как и они?
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28.10.2020 11:40 Ответить
У вас логика же...лезная,з ней не поспориш.
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28.10.2020 11:57 Ответить
на жд путях металлолом можно разве что дрезиной и ломом собирать, нарики разве что костыль ржавый поцелуют)
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28.10.2020 11:52 Ответить
Новость 2013 года. Там, правда, серьезнее ребята работали.

"Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УМВС України на Одеській залізниці, співробітники лінійного пункту на станції Первомайськ-на-Бузі лінійного відділу на ст. Котовськ затримали вісьмох чоловіків, які на 25-й під'їзній колії демонтували 46 метрів залізничного полотна, вирізавши автогеном 92 метри рейок.

"Правоохоронцям робітники розповіли, що їх найняв місцевий підприємець, який повідомив, що в нього нібито укладена угода з державним підприємством «Одеська залізниця» на демонтаж списаної колії», - розповіли в секторі.
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28.10.2020 11:56 Ответить
А, Кривий Ріг, це там де жирний клоун з 95го кварталу все кришує?
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28.10.2020 11:13 Ответить
получается, что дурачок Баканов проспал теракт в Кривом Рогу.. наверно, Зеленский должен дать Баканову медальку и повысить в звании..
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28.10.2020 11:19 Ответить
Проспали и подрыв поезда в Житомирской области. Зато по сигаретам и водке молодцы.
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28.10.2020 11:26 Ответить
Очент символично, ЗЕленый вагон сошел с рельсов в Кривом Рогу сразу после выборов))) Причина схода с рельсов 15 вагонов в Кривом Роге - умышленное повреждение пути, - глава "Укрзализныци" Жмак - Цензор.НЕТ 5855
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28.10.2020 11:26 Ответить
вилкул празднуе выборы бабло отбивае))
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29.10.2020 07:54 Ответить
Росіяни організували, щоб підірвати економіку України... Так точними диверсіями і руйнують економіки країн проти яких воюють
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28.10.2020 11:57 Ответить
Похоже на правду.
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28.10.2020 12:01 Ответить
Угу...и путейцев почему-то 30 процентов от штата Причина сходження з рейок 15 вагонів у Кривому Розі - умисне пошкодження колій, - глава "Укрзалізниці" Жмак - Цензор.НЕТ 6243
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28.10.2020 12:10 Ответить
Так сбуушникики заняты они базар кошмарят в Одессе на 7 км,машину материала вывезли с боем.
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28.10.2020 12:56 Ответить
Та гайки на грузила поскручивали. Как в Чеховском рассказе про злоумышленика.
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28.10.2020 21:10 Ответить
или на всей рельсе болты сперли руске террористы дивесранты или болгаркой метр спилили гады ватники...
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29.10.2020 07:53 Ответить
Вот так, от мала до велика, растаскивают страну по шпалам. И винят во всем то Овоща, то Пороха, то Блазня...
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29.10.2020 08:14 Ответить
 
 