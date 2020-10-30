Систему электронного декларирования в Украине уже никто и никогда не отменит, - "слуга народа" Кравчук

При любом развитии событий вокруг решения Конституционного суда о признании неконституционными отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и ст.366-1 Уголовного кодекса об уголовной ответственности за недостоверное декларирование, система декларирования, в том числе и электронного, продолжит действовать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Чтобы там не было в решении Конституционного суда в деле об электронном декларировании, эту систему уже никто и никогда не отменит", - отметила нардеп.

По словам парламентария, даже в случае негативного сценария, если часть нормативной базы для электронного декларирования будет признана не отвечающей Конституции, "вместо этой части примем новую часть - чтобы ни у кого не было сомнения в этом".

"Это же не кто-то там о политических настроениях, которые могут меняться – это об обязанности государства быть честным и о принципиальных обещаниях нашим западным друзьям", - подчеркнула Кравчук.

"Поэтому коррупционеры, не расправляйте плечи. Вы или начнете жить честно и будете декларировать все, что надо, или останетесь с ответственностью согласно закону, и не надо обжаловать в Конституционном суде все, что видите вокруг себя – это вам не поможет", - подытожила Кравчук.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

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