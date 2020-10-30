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Новости Политика Украины Конституционный кризис
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КС (2131) электронное декларирование (1015) Кравчук Евгения (361)

Систему электронного декларирования в Украине уже никто и никогда не отменит, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Систему электронного декларирования в Украине уже никто и никогда не отменит, -

При любом развитии событий вокруг решения Конституционного суда о признании неконституционными отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и ст.366-1 Уголовного кодекса об уголовной ответственности за недостоверное декларирование, система декларирования, в том числе и электронного, продолжит действовать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Чтобы там не было в решении Конституционного суда в деле об электронном декларировании, эту систему уже никто и никогда не отменит", - отметила нардеп.

По словам парламентария, даже в случае негативного сценария, если часть нормативной базы для электронного декларирования будет признана не отвечающей Конституции, "вместо этой части примем новую часть - чтобы ни у кого не было сомнения в этом".

"Это же не кто-то там о политических настроениях, которые могут меняться – это об обязанности государства быть честным и о принципиальных обещаниях нашим западным друзьям", - подчеркнула Кравчук.

"Поэтому коррупционеры, не расправляйте плечи. Вы или начнете жить честно и будете декларировать все, что надо, или останетесь с ответственностью согласно закону, и не надо обжаловать в Конституционном суде все, что видите вокруг себя – это вам не поможет", - подытожила Кравчук.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "ЕС" Геращенко о решении КС по НАПК: Неделю назад Зеленский в ВР заявил о крестовом походе против коррупции. А можно сегодня его выступление на бис?

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
ну и какой в ней смысл, если привлечь к ответственности нельзя?
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28.10.2020 11:34
+2
Отмазка для обывателя. Толку от этого декларирования если теперь за незаконные активы не придется отвечать ?
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28.10.2020 11:37
+2
Усі розуміють чим зайняті слуги? В Україні кримінальний Закон має зворотню сили тільки у випадку поліпшення становища підозрюваного/обвинуваченого.
Тоб-то, у випадку прийняття нового законодавства, усі хто вчинив цей злочин раніше, не несуть відповідальності. Тому брехлива декларація про Оман - декриміналізована, двоє суддів КСУ, що вчинили цей злочин теж, а для 73% лохів, буде знято шоу у парламенті, де слуги "ломають списи" і протягують зміни в Закон "в інтересах народу"...
З чим я вас, 73% і вітаю. Усе, за що ви проголосували, стає реаліями.
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28.10.2020 11:45
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никогда не говори никогда....
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28.10.2020 11:18 Ответить
Систему электронного декларирования в Украине уже никто и никогда не отменит, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 9824
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28.10.2020 11:19 Ответить
Имеем ситуацию: решения суда никто не намерен исполнять в силу того, что выполнить их нельзя. Что само по себе подрывает страну изнутри, поскольку решения судов должны исполняться. Пороха обвиняли в том, что он не довел судебную реформу до логического завершения(справедливо или нет - другой вопрос), то чего ждет клоун? Мы ждем пока он придет в чувство(скорая ведь не зря под окнами околачивается), а он чего ждет? Ах да, нельзя что-то делать полезное в бесчувственном состоянии.
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28.10.2020 11:28 Ответить
Триумф «украинского Цапка». Как на выборах в Незалежной победил убийца .Возвращение Лозинского во власть - это, пожалуй, главное потрясение местных выборов, значительно более сильное, чем провал партии Владимира Зеленского. Ведь еще недавно на Украине были уверены, что этот человек долгие годы проведет за решеткой. Дно... какие нах декларации?? о чем вы??
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28.10.2020 11:34 Ответить
ну и какой в ней смысл, если привлечь к ответственности нельзя?
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28.10.2020 11:34 Ответить
Отмазка для обывателя. Толку от этого декларирования если теперь за незаконные активы не придется отвечать ?
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28.10.2020 11:37 Ответить
Систему электронного декларирования в Украине уже никто и никогда не отменит, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1529
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28.10.2020 11:42 Ответить
Усі розуміють чим зайняті слуги? В Україні кримінальний Закон має зворотню сили тільки у випадку поліпшення становища підозрюваного/обвинуваченого.
Тоб-то, у випадку прийняття нового законодавства, усі хто вчинив цей злочин раніше, не несуть відповідальності. Тому брехлива декларація про Оман - декриміналізована, двоє суддів КСУ, що вчинили цей злочин теж, а для 73% лохів, буде знято шоу у парламенті, де слуги "ломають списи" і протягують зміни в Закон "в інтересах народу"...
З чим я вас, 73% і вітаю. Усе, за що ви проголосували, стає реаліями.
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28.10.2020 11:45 Ответить
так для чого її скасовувати, якщо тепер можна туди вписувати все, що душа забажає і НІЯКОЇ СЕРЙОЗНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за це вже НЕ буде!?
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28.10.2020 11:51 Ответить
а почему только чиновники? в Европе ВСЕ граждане стран декларируют свои доходы. а то у нас все честные - все коммерсанты работают в "0", но по три раза в год летают на моря, каждый год авто меняют, детям жильё покупают - за что? за украденные у страны деньги! от деклараций должны быть освобождены только неработающие пенсионеры. Власть, которая против декларирования доходов всеми гражданами есть соучасником преступления - воровства львиной части налогов!
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28.10.2020 12:02 Ответить
Тада. Просто декларации можно подавать как попало и липовые и ничего за это не будет.
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28.10.2020 12:06 Ответить
Клоуни зламали систему декларування і втирають, що все нормально. Так, все для вас нормально, бо ви за півтора року накрали, що і в декларацію не вміститься.
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28.10.2020 12:09 Ответить
Теперь в декларации можно записать все на соседского Шарика
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28.10.2020 12:35 Ответить
Я бачив цю самозакохану с№ку на одному з талеканалів! Вона абсолютно впевнена, що усі хто не проліз у депутати, барани. Хоча судячи з її висловлювань, дама недалека. А суть рішення КС у тому, що поки Зеленський подасть... ВР прийме, пройде час! І за цей час усі корумповані чиновники подадуть декларації. Кінець року! Потім буде новий закон... Потім будуть ловити корупціонерів на брехні у деклараціях... А вони були подані тоді, коли за брехню не було відповідальності! Що і треба було довести!
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28.10.2020 13:01 Ответить
Да нахера это декларирование, если "государев человек" может НЕ отвечать за ФАКТИЧЕСКОЕ пользование невоизмеримыми с его зарплатой ценностями?! НА-ХЕ-РА ????????
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28.10.2020 13:46 Ответить
Проклятые "шоу-мены от борьбы с коррупцией", у нас у каждого рядового таможенника в декларации все "чики-пуки"! А живет он ГДЕ ? А ездит на ЧЕМ ? Кончайте это шоу на самой болезненной теме для Украины?! Да наши нувориши-прокуроры/судьи/таможенники/полицейские ХУЖЕ Путина - ФАКТ ! Этот - вражина, понятно! А "наши" мрази, под борцов с коррупцией рядятся, председателей задрипанных сельсоветов садят НЕ ВЫХОДЯ ИЗ "МЕРСЕДЕСОВ" !!!!
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28.10.2020 13:50 Ответить
 
 