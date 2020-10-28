Депутат Лиманского горсовета в 2014 году организовывала "референдум" за НВФ "ДНР", - прокуратура

Депутату Лиманского горсовета сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, женщине грозит от 5 до 10 лет за решеткой.

Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Досудебным расследованием установлено, что 11 мая 2014 года 49-летняя жительница г. Лиман, выполняя функции члена территориальной и председателя участковой избирательных комиссий, принимала участие в проведении так называемого "общего областного референдума" по вопросу признания государственной самостоятельности "ДНР". После завершения псевдореферендума бюллетени, протоколы и другие документы, подтверждающие его проведение, переданы представителям оккупационной администрации Российской Федерации в Донецкой области", - сказано в сообщении прокуратуры.

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Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 УК Украины. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией или без конфискации имущества.