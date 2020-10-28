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Депутат Лиманского горсовета в 2014 году организовывала "референдум" за НВФ "ДНР", - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Общество

Депутат Лиманского горсовета в 2014 году организовывала

Депутату Лиманского горсовета сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, женщине грозит от 5 до 10 лет за решеткой.

Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Досудебным расследованием установлено, что 11 мая 2014 года 49-летняя жительница г. Лиман, выполняя функции члена территориальной и председателя участковой избирательных комиссий, принимала участие в проведении так называемого "общего областного референдума" по вопросу признания государственной самостоятельности "ДНР". После завершения псевдореферендума бюллетени, протоколы и другие документы, подтверждающие его проведение, переданы представителям оккупационной администрации Российской Федерации в Донецкой области", - сказано в сообщении прокуратуры.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ не видит признаков госизмены в действиях экс-кандидата в депутаты Николаева от "СН" Клецова, выступавшего на "Новороссия ТВ" и возившего помощь оккупантам. ДОКУМЕНТ

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 УК Украины. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией или без конфискации имущества.

Автор: Ольга Лузан
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Молниеносная реакция правоохранительной системы. В это время СБУ в Одессе отжимает пару рулонов ткани на 7 километре.
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28.10.2020 11:19 Ответить
Да ничего ей не грозит! Пока зе!бакановы рулят, сепарня может дышать ровно. Это ж вам не риффмастер, елы-палы!
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28.10.2020 11:20 Ответить
От я думаю, СБУ повинно займатись недопущенням оцих особин до влади, а не відбирати тюль у турка.
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28.10.2020 11:24 Ответить
А потом они будут плакать и жаловаться на беспредел, самосуд и то чтл ватники на фонарях не аккуратно развешаны.
Вот жеж люди....
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28.10.2020 11:29 Ответить
Зрадив Україну, вчиняв проти неї протиправні дії, загрожував її суверенітету, взяв зброю проти України, шкоду її Армії, шпигувати проти неї ... повинен були позбавлений громадянских прав, громадянства, і засуджений за зраду. Потім хай шурують за поребрик якщо не перевиховуються. Держава повинна вміти себе захищати і ЗАХИЩАТИ жорстко. А то впіхнут зебіли якихось даунбасят, блок ЗАЖОПу і ВТРАТИМО ДЕРЖАВУ УКРАЇНУ.
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28.10.2020 11:39 Ответить
Ну будет, как всегда,.....понять....простить. У нас только патриотов судят и садят, что при зе, что при порохе. Настоящих патриотов бояться, поэтому и уничтожают, а продажных шлюшек можно использовать многоразово.
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28.10.2020 11:40 Ответить
За такие дела, ей надо порвать паспорт, лишить гражданства, черный мешок на голову и отправить на эту самую днр и пусть там дальше организовывает референдумы. Не держите у себя всякое говно, лишайте гражданства - она хотела жить в кацапстане, так отправьте ее туда!
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28.10.2020 11:47 Ответить
Таких деятелей, судя по их реакции на преступления, можно с успехом за смертью посылать.
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28.10.2020 12:04 Ответить
АЛАДІН
Зульфія, я тобі халву купив! На!
дає халву Зульфії
ГОЛОС З ПЛЯШКИ
знов дуже нервовий
Кажу, ***, пустіть, ***, вони халву, ***!
ЗУЛЬФІЯ
жере халву
Халва яхший.
АЛАДІН
Зульфія, у мене план--щас ходім на базар, потім в гарєм, звізда моїх очей!
Зульфія і Аладін уходять, Мао Цзедун сяє нагорі.
ГОЛОС З ПЛЯШКИ
дражниво
Звізда моїх очей, ****** село.

© Лесь Подерв'янський.Восток.

Чомусь "навіяло" "турецькою" тюллю. Депутатка Лиманської міськради в 2014 році організовувала "референдум" за НЗФ "ДНР", - прокуратура - Цензор.НЕТ 5697
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28.10.2020 12:24 Ответить
 
 