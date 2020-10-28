Депутат Лиманского горсовета в 2014 году организовывала "референдум" за НВФ "ДНР", - прокуратура
Новости Цензор.НЕТ Общество
Депутату Лиманского горсовета сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, женщине грозит от 5 до 10 лет за решеткой.
Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
"Досудебным расследованием установлено, что 11 мая 2014 года 49-летняя жительница г. Лиман, выполняя функции члена территориальной и председателя участковой избирательных комиссий, принимала участие в проведении так называемого "общего областного референдума" по вопросу признания государственной самостоятельности "ДНР". После завершения псевдореферендума бюллетени, протоколы и другие документы, подтверждающие его проведение, переданы представителям оккупационной администрации Российской Федерации в Донецкой области", - сказано в сообщении прокуратуры.
Также на Цензор.НЕТ: СБУ не видит признаков госизмены в действиях экс-кандидата в депутаты Николаева от "СН" Клецова, выступавшего на "Новороссия ТВ" и возившего помощь оккупантам. ДОКУМЕНТ
Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 УК Украины. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией или без конфискации имущества.
Пожалуйста, подождите...
Вот жеж люди....
Зульфія, я тобі халву купив! На!
дає халву Зульфії
ГОЛОС З ПЛЯШКИ
знов дуже нервовий
Кажу, ***, пустіть, ***, вони халву, ***!
ЗУЛЬФІЯ
жере халву
Халва яхший.
АЛАДІН
Зульфія, у мене план--щас ходім на базар, потім в гарєм, звізда моїх очей!
Зульфія і Аладін уходять, Мао Цзедун сяє нагорі.
ГОЛОС З ПЛЯШКИ
дражниво
Звізда моїх очей, ****** село.
© Лесь Подерв'янський.Восток.
Чомусь "навіяло" "турецькою" тюллю.