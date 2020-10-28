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На Одесчине во время пожара в жилом доме погибли двое детей, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Одесчине во время пожара в жилом доме погибли двое детей, - ГСЧС

В селе Новокрасное Одесской области утром 28 октября произошел пожар в одноэтажном жилом доме, в результате которого погибли двое детей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вызов в службу спасения 101 поступил в 09:57.

"По прибытию к месту вызова спасатели установили, что произошло возгорание комнаты жилого дома на площади 30 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили двух детей, без признаков жизни (2 года и 8 месяцев)", - сообщили в ГСЧС.

По состоянию на 10:33 пожар был локализован, продолжаются работы по его ликвидации.

К ликвидации пожара привлечены 4 человека личного состава и одна единица основной пожарной техники. Причина пожара устанавливается.

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Боже, детки ж совсем манюсенькие! Прими, Господь, души твоих маленьких Ангелочков!
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28.10.2020 11:27 Ответить
а родители? где шастали эти...
какая беда...(не дай Боже)
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28.10.2020 11:29 Ответить
Царство Небесне Янголятам...
На Одесчине во время пожара в жилом доме погибли двое детей, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 760

...
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28.10.2020 11:30 Ответить
К сожалению, с наступлением холодов и повышения тарифа на газ, пожары будут учащаться. Люди начинают топить старые печки.((((((((
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28.10.2020 11:34 Ответить
 
 