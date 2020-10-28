Кабмин дополнительно выделил почти 2 млрд грн на доплаты сотрудникам Нацполиции, которые непосредственно заняты в борьбе с коронавирусом
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Кабмин Украины выделил 1,979 млрд грн на доплаты сотрудникам Национальной полиции, которые непосредственно занятым в борьбе с распространением коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в постановлении правительства №966 от 13 октября.
В частности, Кабмин дополнительно выделил 1 979 058 000 грн из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 для осуществления доплаты к денежному обеспечению полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.
Таким образом, сумма на доплаты сотрудникам Нацполиции составила 4 228 919 000 грн, а общая сумма на доплаты сотрудникам силовых ведомств, которая выделена из Фонда борьбы с коронавирусом, составила 4 680 183 300 грн.
Как сообщалось, в июне Кабмин выделил 2,7 млрд грн на доплаты непосредственно занятым в борьбе с коронавирусом сотрудникам подотчетных ведомств. В частности, правительство выделило из Фонда борьбы с коронавирусом 2 701 125 300 грн, в том числе для аппарата МВД - 171 081,6 тыс. грн, для Нацгвардии - 125 105,5 тыс. грн, для администрации Государственной пограничной службы - 103 774,7 тыс. грн, для Государственной службы по чрезвычайным ситуацийям - 51 302,5 тыс. грн, для Нацполиции – 2 249 861 тыс. грн.
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Що?
тогда да!.. заслуженная доплата..
нужно Авакову доплатить еще за ОРЗ и герпес.. 2+2 млрд грн..
чего мелочиться..
Бубочка закоханий в поліцію більше, ніж в армію
Ну, про те, наприклад, як саме поліція забезпечує населення послугами зв*язку, транспортом?
Невже підвозить "воронком" до мусарні і дає бідоласі телефон подзвонити, щоб жінка гроші несла?
Як вона ходить по хатах і допомагає літнім людям приймати ліки замість працівників соціальних служб?
Браво