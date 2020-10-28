Комитет Рады рассматривает три варианта законопроекта о медицинском каннабисе, - "слуга народа" Булах
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На ознакомлении в Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования находятся три законопроекта о легализации каннабиса в медицинских целях, единый текст документа парламентарии еще не наработали.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире "Украина 24" заявила нардеп "Слуги народа" Лада Булах.
"В нашем комитете на сегодня нет единого проекта закона о медицинском каннабисе. Как минимум, лично я видела три варианта. Над каким именно мы будем работать, пока не могу ответить. Но лично мне импонирует законопроект, который не только вносит изменения в постановление Министерства здравоохранения о разрешении использования лекарств из медицинского каннабиса, а (предусматривает. - Ред.) более широкое урегулирование этого вопроса: это внесение изменений в пять существующих законов и двух кодексов - Уголовного Административного - для того, чтобы Украина получила возможность для упавшего производства этих лекарств и использования для украинских граждан и даже для экспорта", - отметила Булах.
Напомним, ранее президент Зеленский 13 октября опубликовал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и ответить на пять важных для каждого вопросов. Один из них касался легализации медицинского каннабиса. По предварительным данным, одобрительно ответили на этот вопрос около 65% респондентов.
Пожалуйста, подождите...
вот заболеешь ты ковидлой - вакцин нет. сиди и лечись канабисом. зато помереть можно счастливым с улыбкой на лице.
"суть не в том что канабис будет применяться в медицине. это хорошо. тут другое - выращивание! а вот это золотое дно для наркодилеров. и всегда можно купив лицензию на медицинский канабис ссылаться на нее"
А вот к примеру мои коллеги до сих пор думают, что главным вопросом был вопрос по СЭЗ...
Різниця між ;медичним; канабісом і просто канабісом- саме в слові;медичний;. І курять Ваш ;медичний; канабіс точнісінько як і ;звичайний;. І росте він на одному полі. Призначають в деяких країнах його взагалі-то при шизофренії, синдромі Туретта, при остеохондрозі. Плюс- якщо тебе спіймають обкуреним за кермом- просто покажеш рецепта. За легалізацію ;медичного; канабісу ратують саме наркомани- початківці.
Інше питання, що після легалізації медичної коноплі наркодилери вирішили типу "легалізуватися" і під видом медичної вирощувати наркотичну. Ну або пролобіювали медичну марихуану від депресії - і така трава якраз уже вставляє, антидепресант ж))
Так ось, в медичній коноплі вміст THC(психоактивної складової) дуже малий, а вміст CBD(лікувальні властивості) більший, інакше кажучи медична конопля не дає кайфу.