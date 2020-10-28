Один из корпусов роддома Ивано-Франковска готовят для приема пациентов с COVID-19, - мэр Марцинкив

В Ивано-Франковске готовят корпус роддома для приема пациентов с COVID-19, рассматривается также вопрос размещения больных в поликлинике №2.

Об этом в видеообращении заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.

"Готовим один из корпусов роддома, который сегодня не задействован полноценно, чтобы сделать корпус для приема пациентов с коронавирусом. Почему там? Потому что там есть кислородные точки", - отметил Марцинкив.

По словам мэра, рассматривается также и поликлиника №2.

"Пока что система справляется, но уже чувствуем проблемное количество больных. ... Ситуация контролируема, не катастрофическая", - подчеркнул Марцинкив.

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