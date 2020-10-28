Вывернули краны, испортили технику: в новом терминале аэропорта "Запорожье" побывали вандалы, - горсовет
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В открытом неделю назад новом пассажирском терминале международного аэропорта "Запорожье" вандалы испортили некоторые детали интерьера.
Об этом сообщается на сайте Запорожского городского совета, передает Цензор.НЕТ.
"В уборных вывернули краны, сломали ручки и испортили технику операторов", - говорится в сообщении.
Запорожцев призвали бережно относиться к имуществу общины, вести себя ответственно и не совершать актов вандализма.
Новый терминал аэропорта "Запорожье" начал работу 19 октября. В первые дни здесь обслуживали только внутренние рейсы в Киев, а с 21 октября начали обслуживать и международные рейсы.
Кроме того, в аэропорту, в одном из первых в Украине проходит тестирование инклюзивная система, которая поможет улучшить уровень обслуживания людей с нарушениями слуха.
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Оприходовал как дорогое, а разницу прикарманил.
большевики сэр!
Розум там заточений тільки на бабло.
У віці 10 років, демонструючи дівчатам-однокласницям "карате", я зламав з 3 штахетини в шкільному паркані. Звичайно, мене "вичислили" і після суворої розмови з моїм суворим батьком і педагогами я 5 днів після уроків під дощами і градом ремонтував весь довжелезний паркан, міняючи криві чи тріснуті штахетини, підганяючи розмір тощо. Потім тиждень його фарбував. Керував виправними роботами вчитель праці. Цього виховання вистачило.
Аеропорт - це режимний об'єкт. Якщо не зловили вандалів, то і терористів не зловлять. Охорону треба звільняти, а підрядник, який проектував та монтував технічну систему безпеки, повинен повернути кошти.