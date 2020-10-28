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Новости Происшествия
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аэропорт (1494) Запорожье (2340) вандализм (574)

Вывернули краны, испортили технику: в новом терминале аэропорта "Запорожье" побывали вандалы, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Вывернули краны, испортили технику: в новом терминале аэропорта

В открытом неделю назад новом пассажирском терминале международного аэропорта "Запорожье" вандалы испортили некоторые детали интерьера.

Об этом сообщается на сайте Запорожского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"В уборных вывернули краны, сломали ручки и испортили технику операторов", - говорится в сообщении.

Запорожцев призвали бережно относиться к имуществу общины, вести себя ответственно и не совершать актов вандализма.

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Новый терминал аэропорта "Запорожье" начал работу 19 октября. В первые дни здесь обслуживали только внутренние рейсы в Киев, а с 21 октября начали обслуживать и международные рейсы.

Кроме того, в аэропорту, в одном из первых в Украине проходит тестирование инклюзивная система, которая поможет улучшить уровень обслуживания людей с нарушениями слуха.
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Топ комментарии
+9
Мне это напоминает посещение рашистами КПВВ ЧОНГАР, когда сп**дили все, вплоть до плафонов и розеток. УБЛЮДКИ!!! ЧУМУ НА ВАШУ ПУСТУЮ БАШКУ!
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28.10.2020 11:52
+8
Мудрий нарід, любителі русскіх.
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28.10.2020 11:51
+4
І в цей час поліція отримує два лярда з COVID фонду, як борці з короновірусом...
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28.10.2020 11:52
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А не потрібно купляти побутові прилади для громадських місць, де має стояти професійна сантехніка, вандалостійка, яку неможливо пошкодити! Хто купляв побутові крани для аеропорту - хай за свої тепер ставить такі які неможливо виламати! Є професійна сантехніка з товстої неражавійки, для громадських місць, для тюрем, для вокзалів, де немає кранів, де стоять фотоелементи і сам змішувач неможливо викрутити або виламати без спеціального обладнання! Але ж хтось з керівництва проїпав цей момент, купив дешеве лайно замість професійного обладнання і тепер вандали все ламають.
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28.10.2020 11:56 Ответить
"... купив дешеве лайно замість професійного обладнання..."
Оприходовал как дорогое, а разницу прикарманил.
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28.10.2020 12:49 Ответить
100500 %%
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28.10.2020 15:08 Ответить
нет таких крепостей....
большевики сэр!
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28.10.2020 13:10 Ответить
Повірте на слово, вони знали різницю між тим, що ТРЕБА БУЛО і що вони закупили.

Розум там заточений тільки на бабло.
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28.10.2020 15:11 Ответить
Фигня какая-то..А где охрана?
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28.10.2020 11:50 Ответить
ну они же не могут над каждым писсуаром стоять
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28.10.2020 11:56 Ответить
"испортили технику операторов" - это тоже писсуар, Уважаемый Кролик? ))
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28.10.2020 12:03 Ответить
ну тогда нужно проводить расследование по статье "теракт"
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28.10.2020 12:36 Ответить
Наверное ситуация попроще и банальнее - вводили в эксплуатацию под выборы, охранные системы не закончили в нужной мере, какая-то обслуга (строители возможно) об этом знала и поживилась по мелочи.
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28.10.2020 12:46 Ответить
могли. Но статья "теракт" все равно нужна. Чтоб неповадно было.
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28.10.2020 12:51 Ответить
Ага и тогда приедет СБУ и "конфискует" себе остатки техники и охранных систем))
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28.10.2020 13:01 Ответить
СБУ конфискует? А ты случайно не из тех строителей? Повивертали крани, зіпсували техніку: в новому терміналі аеропорту "Запоріжжя" побували вандали, - міськрада - Цензор.НЕТ 8289
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28.10.2020 13:13 Ответить
Так то охорона і вкрала. Вони єдині хто має на це час і натхнення. Теж мені новина!
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28.10.2020 12:12 Ответить
да. Охранников не мешало бы проверить.
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28.10.2020 12:37 Ответить
Повивертали крани, зіпсували техніку: в новому терміналі аеропорту "Запоріжжя" побували вандали, - міськрада - Цензор.НЕТ 6295
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28.10.2020 13:14 Ответить
А где в это время побывали менты,охраняющие терминал? В соседнем баре со шлюхами?
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28.10.2020 11:50 Ответить
P.S. Ах,в уборных? Тогда вопросов к ментам нет. Есть только вечный вопрос о существовании животных в человеческом обличии.
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28.10.2020 11:54 Ответить
Мудрий нарід, любителі русскіх.
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28.10.2020 11:51 Ответить
Сакральное місце для них
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28.10.2020 11:55 Ответить
перемикаючи регістри авто коректор тут як тут))
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28.10.2020 11:56 Ответить
Не руSSкіх, а параші.
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28.10.2020 15:13 Ответить
А камеры? А регистрационные данные?
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28.10.2020 11:51 Ответить
в туалетах камер нет.
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28.10.2020 11:57 Ответить
теперь будут .... наверно
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28.10.2020 14:28 Ответить
Дикари
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28.10.2020 11:51 Ответить
Псарня работает.
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28.10.2020 11:51 Ответить
Эм это же новый терминал там должно быть куча камер наблюдения, что никак не определили до сих пор кто вандалил?
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28.10.2020 11:52 Ответить
Мне это напоминает посещение рашистами КПВВ ЧОНГАР, когда сп**дили все, вплоть до плафонов и розеток. УБЛЮДКИ!!! ЧУМУ НА ВАШУ ПУСТУЮ БАШКУ!
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28.10.2020 11:52 Ответить
так это они и есть, это то быдло шестерки рашистов сепарня.
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28.10.2020 12:02 Ответить
І в цей час поліція отримує два лярда з COVID фонду, як борці з короновірусом...
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28.10.2020 11:52 Ответить
очередная сказочка, имя вандалам застройщик или охрана.
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28.10.2020 11:54 Ответить
вполне возможно
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28.10.2020 11:58 Ответить
Кого вибирают себе в президенты, мэры, депутаты такой и металитет у населения. Одним словом потомки переселенных кацапов йоськой сралиным.
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28.10.2020 11:57 Ответить
Вандали є всюди, в кожній країні. В 99% це підлітки, які не мали достатньо виховання, щоб навчитися шанувати суспільне майно чи об'єкти загального користування. Іноді мали виховання, проте стадні інстинкти його перемогли.
У віці 10 років, демонструючи дівчатам-однокласницям "карате", я зламав з 3 штахетини в шкільному паркані. Звичайно, мене "вичислили" і після суворої розмови з моїм суворим батьком і педагогами я 5 днів після уроків під дощами і градом ремонтував весь довжелезний паркан, міняючи криві чи тріснуті штахетини, підганяючи розмір тощо. Потім тиждень його фарбував. Керував виправними роботами вчитель праці. Цього виховання вистачило.
Аеропорт - це режимний об'єкт. Якщо не зловили вандалів, то і терористів не зловлять. Охорону треба звільняти, а підрядник, який проектував та монтував технічну систему безпеки, повинен повернути кошти.
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28.10.2020 12:15 Ответить
Подрядчик списывает на убытки от вандалов собственные откаты и кражи исполнителей
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28.10.2020 12:30 Ответить
Дикуни , що ще мона скаати...
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28.10.2020 13:43 Ответить
мабуть коли уходілі папєрєдникі - забрали "все своє"
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28.10.2020 15:04 Ответить
 
 