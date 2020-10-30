Если не наказывать должностных лиц за сокрытие имущества, е-декларирование не будет иметь смысла, - экс-глава комитета ВР по борьбе с коррупцией Соболев

Если этих проституток не остановить, следующими решениями они отменят Антикоррупционный суд и люстрацию.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-нардеп, экс-глава комитета ВР по борьбе с коррупцией Егор Соболев, передает Цензор.НЕТ.

"Проститутки в мантиях, которые обслуживали всех президентов и за это расставлялись и сохраняются на высоких должностях судей, именем Украины разрушают законы, которые с таким трудом были приняты после Евромайдана.

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Если не наказывать должностных лиц за сокрытие имущества и за неспособность его объяснить, е-декларирование не будет иметь смысла - коррупционеры просто не будут отчитываться, как в беззаботные для них времена Януковича.

Я отдал важную часть своей жизни, чтобы это прекратилось. Теперь у меня ощущение, что эту часть у меня отбирают. Если этих проституток не остановить, следующими решениями они отменят Антикоррупционный суд, который начал отправлять таких оборотней в мантиях за решетку, и многострадальную люстрацию", - заявил Соболев.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.