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Если не наказывать должностных лиц за сокрытие имущества, е-декларирование не будет иметь смысла, - экс-глава комитета ВР по борьбе с коррупцией Соболев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Если не наказывать должностных лиц за сокрытие имущества, е-декларирование не будет иметь смысла, - экс-глава комитета ВР по борьбе с коррупцией Соболев

Если этих проституток не остановить, следующими решениями они отменят Антикоррупционный суд и люстрацию.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-нардеп, экс-глава комитета ВР по борьбе с коррупцией Егор Соболев, передает Цензор.НЕТ.

"Проститутки в мантиях, которые обслуживали всех президентов и за это расставлялись и сохраняются на высоких должностях судей, именем Украины разрушают законы, которые с таким трудом были приняты после Евромайдана. 

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Если не наказывать должностных лиц за сокрытие имущества и за неспособность его объяснить, е-декларирование не будет иметь смысла - коррупционеры просто не будут отчитываться, как в беззаботные для них времена Януковича.

Я отдал важную часть своей жизни, чтобы это прекратилось. Теперь у меня ощущение, что эту часть у меня отбирают. Если этих проституток не остановить, следующими решениями они отменят Антикоррупционный суд, который начал отправлять таких оборотней в мантиях за решетку, и многострадальную люстрацию", - заявил Соболев.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Если не наказывать должностных лиц за сокрытие имущества, е-декларирование не будет иметь смысла, - экс-глава комитета ВР по борьбе с коррупцией Соболев 01
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Топ комментарии
+15
Так вы же, козлы, до этого и довели.

Если не наказывать должностных лиц за сокрытие имущества, е-декларирование не будет иметь смысла, - экс-глава комитета ВР по борьбе с коррупцией Соболев - Цензор.НЕТ 2988
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28.10.2020 11:56
+12
В нього дружина працює на Бєню і Медведчука, і все Ок, суперпатріоту Єгоркє ніде не тисне.
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28.10.2020 11:59
+10
опа Єгорка, як там на державних харчах у Зелі, разом з Мустафою норм живеться?
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28.10.2020 11:54
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ще одна прасті...ка, яка продалася за зелені Если не наказывать должностных лиц за сокрытие имущества, е-декларирование не будет иметь смысла, - экс-глава комитета ВР по борьбе с коррупцией Соболев - Цензор.НЕТ 1008
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28.10.2020 11:51 Ответить
опа Єгорка, як там на державних харчах у Зелі, разом з Мустафою норм живеться?
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28.10.2020 11:54 Ответить
Йому, на відміну від Лєща і Мустафи, Зеля навіть держ харчів не дав... Єгорка в ІТ-шники подався...
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28.10.2020 11:56 Ответить
В нього дружина працює на Бєню і Медведчука, і все Ок, суперпатріоту Єгоркє ніде не тисне.
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28.10.2020 11:59 Ответить
Так вы же, козлы, до этого и довели.

Если не наказывать должностных лиц за сокрытие имущества, е-декларирование не будет иметь смысла, - экс-глава комитета ВР по борьбе с коррупцией Соболев - Цензор.НЕТ 2988
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28.10.2020 11:56 Ответить
Наказывать похоже будут уже другие люди ,но наказывать будут обязательно и при чём очень скоро . Если не наказывать должностных лиц за сокрытие имущества, е-декларирование не будет иметь смысла, - экс-глава комитета ВР по борьбе с коррупцией Соболев - Цензор.НЕТ 7939
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28.10.2020 12:01 Ответить
Какое "сокрытие имущества"? Шо ты мелешь? Имущество давно переписано на жену (с которой, естественно, в разводе) на дальних родственников, водителей и зависимых друзей и знакомых. Вы, и ты в т.ч., эти законы выписали так, что все наши антикоррупционные органы, при всем их желании (что вызывает большие сомнения) не могут никого привлечь к ответственности! Ибо пчелы против меда не бывают!
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28.10.2020 12:01 Ответить
Якщо не карати посадовців за приховування майна, е-декларування не матиме сенсу, - ексглава комітету ВР з боротьби з корупцією Соболєв - Цензор.НЕТ 788
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28.10.2020 12:09 Ответить
Если не наказывать должностных лиц за сокрытие имущества, е-декларирование не будет иметь смысла, - ... Соболев

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Соболев, а за прошедшее время кто из должностных лиц был наказан и как?
Фамилии в студию!
Ведь ни для кого не секрет о незаконном обогащении депутатов, судей и т. д.
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28.10.2020 12:20 Ответить
Самое приоритетное для борьбы с коррупцией это- 1) привлечение судей КС.2)приоритетного мошеника,похоже на КОЛОМОЙСКОГО.3)посадить своих друзей,на что не мог решится Порошенко.4)всех российских агентов выслать,по крайней мере тех,кто сегодня на виду.5)подробно рассказать народу,что Зеленский делал в Омане.6) изменить парламентом выборный кодекс,право в голосовании дано тем,кто платит налоги.(пенсионерам с включением пониженного коэффициента,а инвалидам как всем).Пять первых пунктов можно делать не замедлительно и это обязанности гаранта . Другой алгоритм будет превращаться в демагогию и импотенцию гаранта или участника коррупции.Хотя он замешан в нарушении Конституции и участии в политической коррупции.
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28.10.2020 12:24 Ответить
А кто должен остановить проституток КСУ, ни одного человека под КСУ нету, хотя должно уже выйти иысячи, и вынести нах.й всех коллаборантов и отправить за решетку.
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28.10.2020 12:25 Ответить
Проститутки в мантиях будут защищать своих хозяев Беню, Медведчука, Портнова, которые им обеспечивают роскошную жизнь, до тех пор, пока они гнева народа будут больше бояться, чем их
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28.10.2020 12:25 Ответить
О, повылазило. А думать? По сути - это смотря для кого. Вопрос-то, как и все остальное, имеет две стороны. Не просто же так все это затевается за несколько дней до выборов в США. Кто-то хочет себя обезопасить, и заработать.
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28.10.2020 12:32 Ответить
Свинарчуки отдыхают.
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28.10.2020 13:04 Ответить
 
 